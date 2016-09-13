DOOGEE X6 Pro: смартфон по цене экрана

При выборе смартфона ключевую роль зачастую играет цена. Стоимость DOOGEE X6 Pro в наших магазинах начинается от 2000 грн., и для многих это будет решающим аргументом. Что получит пользователь за эти деньги, мы расскажем в обзоре.

Комплектация

Внутри коробки синего цвета находятся смартфон, зарядное устройство (сила тока всего 700мАч), USB-кабель и инструкция на английском языке. На экране телефона наклеено сразу две пленки, верхняя – матовая транспортировочная, нижняя – обычная, защитная.

Внешний вид

Мы уже привыкли к смартфонам за $100, но что если аппарат будет еще дешевле? Герой обзора обойдется как замена треснувшего дисплея на iPhone. По смартфону сразу заметно, что на дизайне и материалах экономили как могли. Рамки по бокам экрана широкие, отступы сверху и снизу тоже немаленькие – в результате габариты составляют 155×78.6×9.5 мм. Верхний динамик работает только в качестве разговорного, а снизу, под экраном, просто бутафорский вырез.

По боковине смартфона проходит пластиковая полоска, которая имитирует металл. Данный кант немного разбавляет скучный дизайн устройства.

Задняя крышка выполнена из матового пластика. Он не скользкий, но легко пачкается и тяжело вытирается. В верхней части тыльной стороны расположен объектив камеры, который немного выпирает над корпусом. Чуть ниже находится вспышка, внизу – мультимедийный динамик.

Сняв крышку, мы получаем доступ к съемному аккумулятору емкостью 3000 мАч и слотам для двух SIM-карт формата miniSIM и microSIM, а также слоту для карты памяти.

Если говорить об удобстве работы, то мы имеем дело с обычным смартфоном с большим дисплеем. Пользоваться телефоном одной рукой можно, но неудобно.

Дисплей

Характеристики экрана отнюдь не самые бюджетные – 5,5 дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD. Экран имеет солидную воздушную прослойку. Конечно, дисплей емкостной, но одновременно реагирует только на два нажатия. Присутствует датчик автоматической регулировки яркости.

Значение яркости находится в пределах от 21 до 326 кд/м2. Контрастность 1:653. Цветовой охват значительно отличается от треугольника sRGB, температура заметно превышает стандартное значение 6500K – в результате картинка на экране будет иметь значительное преобладание холодных оттенков. Контрастность тоже невысока, так что экран трудно назвать даже средним по качеству. Поведение под прямыми солнечными лучами нормальное, то есть картинка выгорает, но остается читаемой.

Аппаратная платформа

DOOGEE X6 Pro оснащен процессором MediaTek MT6735m, который состоит из четырех ядер Cortex-A53, работающих на частоте 1 ГГц. В роли видеоускорителя выступает Mali-T720 MP2. Из сенсоров есть датчик приближения, автоматической регулировки яркости и гироскоп. Несмотря на то что смартфон стоит дешевле $100, он оснащен 2 ГБ оперативной памяти. Встроенной памяти здесь 16 ГБ, пользователю из них доступно около 12 ГБ. В качестве операционной системы используется Android 6.0 Marshmallow.

Результаты бенчмарков типичные, как для бюджетного смартфона.

Невысокие результаты тестов не мешают играть в современные игры, но нужно быть готовым к не лучшей графике.

Как говорилось выше, DOOGEE X6 Pro работает под управлением Android 6.0 Marshmallow. Интерфейс максимально приближен к стоковому, но все же есть отличия: например, шторка белого цвета и нестандартные ярлыки приложений. В процессе эксплуатации возникли вопросы к качеству перевода: например, файловый менеджер почему-то перевели как “Установить в качестве”, что немного странно.

Из беспроводных сетей доступен Wi-Fi стандарта n, Bluetooth 4.0 и 3G. Никаких проблем в работе сетей не было обнаружено. Как это часто бывает, 3G-интернет доступен только для первой SIM-карты. Иногда тяжело говорить о качестве разговорного микрофона и динамика смартфона, ведь у подавляющего большинства смартфонов с этим проблем нет, но в нашем случае все не так радужно. На моей памяти это один из немногих тестовых телефонов, во время разговора по которому собеседник жаловался на качество связи. Объяснений может быть несколько. Первое: брак телефона, но на форумах пишут, что это не единичный случай. Второе: всего один микрофон, что не позволяет использовать функцию шумоподавления. Тем не менее, это существенный недостаток устройства, так как голосовая связь – это базовая функция, которая должна работать одинаково хорошо на любом телефоне.

Механизм работы с двумя карточками организован традиционным образом – в настройках можно выбрать, какая из карточек отвечает за интернет и звонки. Скорость поиска спутников GPS высокая, даже без использования интернета и SIM-карты.

Автономность

Емкость встроенного аккумулятора составляет 3000 мАч, что немного, но если учитывать не самую производительную, а как следствие – и не прожорливую платформу, его должно быть достаточно для суток активной работы.

На практике результаты во многом зависят от использования смартфона, но на день даже активной работы его точно хватит.

Камеры

DOOGEE X6 Pro оснащен двумя камерами: основной на 5 Мп и фронтальной на 2 Мп, но путем цифровой интерполяции значения увеличиваются до 8 Мп и 5 Мп, соответственно. Интерфейс камеры спартанский – есть только самые необходимые настройки.

Так как герой обзора – это бюджетный смартфон, то, естественно, он не может похвастаться высоким качеством снимков. Снимать на телефон в темное время суток не стоит, ибо качество фотографий и вовсе ужасное. Фронтальная камера делает снимки низкого качества.

Максимальное разрешение при записи видео – HD.

Редакция выражает благодарность интернет-магазину City.com.ua за предоставление устройства на обзор