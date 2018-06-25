Обзор беспроводной колонки DreamWawe Harmony II

Небольшие беспроводные колонки сейчас можно заметить везде. Применение таких устройств может быть очень широким, от дома/офиса, до выездов на природу. Лично я чаще всего вижу (а точнее – слышу) их в парках, где люди прогуливаясь могут слушать музыку. Ассортимент магазинов техники в основном наполнен известными брендами (Harman/Kardon, Bose, JBL, Beats…), но есть масса других компаний, продукция которых заслуживает внимания. И этот обзор посвящен одно из такий – DreamWawe. А для примера у нас в редакции оказалась их беспроводная колонка Harmony II.

Модельный ряд

Американский бренд занимается исключительно портативными беспроводными колонками. На данный момент в магазине производителя есть десять вариантов таких устройств. В основном их отличия заключаются в размере и, соответственно, мощности. Отличительной чертой практически всех колонок производителя является защита от влаги и пыли, что позволяет брать их в непродолжительные походы, поездки на барбекю, пляж и так далее.

Модель Harmony слегка выделяется на этом фоне, ведь ее внешний вид и предназначение отличается от всех остальных. Эта колонка больше подходит для домашнего использования, а не пляжа. Тем не менее, ничто не помешает пользователю взять ее с собой в беседку возле дома или куда-либо еще. Просто степень защиты от внешних угроз у нее не такая, как у других колонок этого бренда.

Комплектация и первые впечатления

Много вещей для работы беспроводной колонки не нужно. В комплекте с DreamWawe Harmony II есть кабель для зарядки, AUX и велюровый чехол. При не самой маленькой стоимости самого устройства, хотелось бы и зарядное устройство получить, но производитель решил иначе. Тем не менее, ничто не помешает зарядиться от обычного блока для смартфона.

Всем, кто когда-нибудь пробовал подключить Bluetooth-колонку к смартфону процесс настройки этой не потребует никаких дополнительных усилий и знаний. Все интуитивно понятно и быстро. Каких-то особых эмоций от внешности устройства лично у меня не было, разве что лишний вес слегка неожиданный. А вот хороший звук зацепил с первых минут использования.

Дизайн и удобство использования

Все беспроводные колонки так или иначе одинаковые. Какие-то более круглые, какие-то приплюснутые. Но независимо от формы, принцип использования практически не меняется. В нашем случае угловатая коробка сделана из алюминия и обтянута кожей для декорации. При довольно компактных размерах (231.5×64.5×61.5 мм), ее вес может оказаться слегка неожиданным – 800 грамм. Отнести такую из комнаты на кухню проблемой не станет, но вот брать ее с собой в рюкзак я бы уже не стал, слишком много лишнего веса (ведь есть ноутбуки, которые весят совсем немногим больше). Зато вряд ли домашние питомцы (в особенности кошки) смогут ее опрокинуть с края стола.

Если портативность подводит, то внешний вид в целом очень неплохой. В нашем случае корпус темно-серый, а кожа черная. Но еще есть вариант со светлым металлом и оранжевыми сетками на динамиках и кожей. Смотрится оба варианта здорово, только один можно назвать «классическим», а второй более «молодежный». Правда, субъективно, кожаная вставка тут немного лишняя, ведь со временем она явно потеряет внешний вид, а поддерживать ее в чистоте сложнее, чем металл или пластик. Хотя это все дело вкуса и личных предпочтений.

В использовании все максимально просто – колонку можно поставить где угодно. Снизу на корпусе есть большая вытянутая резиновая «ножка», которая предотвращает скольжение и плотно держит колонку на любой поверхности. Довольно популярной функции защиты от воды и пыли тут нет, поэтому колонку не стоит брать с собой в душ или забывать на улице, где может пойти дождь. В остальном в бытовых условиях вряд ли есть какие-либо другие ограничения или неудобства. Само собой ронять ее не стоит, ведь как она сама, так и пол могут получить следы от такой встречи.

Управление и синхронизаци

Способов подключения к колонке два: AUX и Bluetooth (в устройстве установлен датчик версии 4.0). Так как дополнительных «умных» функций устройство не получило, отдельного приложения для настройки нет. NFC для быстрого подключения тоже не нашлось. Чтобы подключиться к колонке достаточно просто найти ее в настройках Bluetooth на смартфоне, ноутбуке или прочих гаджетах.

Несколько устройств одновременно могут быть подключены к Harmony II, но играть звук будет только от того, которое было подключено первым. С одной стороны это удобно, ведь нет конфликтов. Но с другой стороны, придется лишний раз заходить в настройки, чтобы «освободить» колонку и переключиться на другой источник звука. При этом стабильность сигнала нельзя назвать хорошей. Стоит уйти со смартфоном в соседнее помещение, как сразу будут слышны прерывания звука. В таких же условиях другие устройства могут вести себя получше. Но в рамках одной комнаты проблем не наблюдается.

Единственное дополнение, которое есть в колонке – встроенный микрофон для громкой связи. Но вряд ли разговор через колонку покажется хорошей идеей, ведь на другой стороне человек будет лучше слышать себя, чем владельца колонки. В таком случае смартфон лучше справится с задачей.

Все управление находятся сверху. Там есть кнопки регулировки громкости, включения/выключения и управление Bluetooth. Клавиша включения, в отличии от большинства других, реагирует не на зажатие, а короткие нажатия. Она подсвечивается всегда, когда устройство включено. Кнопка Bluetooth может останавливать воспроизведение и отвечать на вызовы, но переключать ею композиции нельзя. Долгим нажатием на нее можно отключиться от текущего устройства и позволить другим «увидеть» колонку.

Звук

И все же главное в таком устройстве – качество воспроизведения. Независимо от типа подключения, звук получается приблизительно одинаковый и непредвзятый пользователь вряд ли услышит сильную разницу. И тем не менее, aptX колонка поддерживает, что понравится требовательным пользователям.

Если верить брошюре, то мощность такого маленького устройства составляет 16 Вт. Не рекорд, но неплохо, как для Bluetooth-колонки. Звучит она отлично, еще и нетребовательна к стилю и качеству записи. Ей не принципиально, слушаете вы Spotify или ААС, звук хорош в любом случае. Аудиофил, естественно, найдет к чему придраться, но всем остальным пользователям наверняка понравится качество воспроизведения.

Для небольших помещений, таких как комната в среднестатистической квартире, мощности хватит с запасом. Колонка не будет захлебываться ближе к максимуму звука, и на любой громкости не будет недостатка каких-либо частот. Честно говоря, судя по упаковке и дизайну, я не ожидал, что Harmony II будет настолько хорошо звучать, еще и без проблем играть любые стили музыки, которые я могу слушать. Стерео не так ощущается, как хотелось бы, но с учетом размера устройства, жаловаться не стоит. Тем более бас создает эффект объемного звучания. Для кухни, небольшого рабочего места и подобных ситуаций, такой колонки будет совершенно достаточно. А если обстановка позволяет сделать погромче, уже ближе к середине диапазона мощности по столу пойдет заметная вибрация от низких частот.

Автономность

С емкостью аккумулятора 4500 мА•ч колонка должна играть от 6 до 18 часов. Зависит этот показатель от уровня громкости. Поэтому и замерить точное время работы очень сложно, ведь в зависимости от музыки и ситуации, иногда меняется и громкость. В моем случае я заряжал колонку раз в 2-4 дня, но и работала она немного больше, чем моя личная. По субъективным ощущениям музыка играла в среднем часов 10.

Другое дело зарядка, на которую уходит много времени. Обычный блок питания для смартфонов (5В) будет работать более четырех часов, чтобы полностью зарядить колонку. И понадобится он может в любой момент, ведь никакой индикации от устройства нет (ни голосовой, ни программной). То есть в один момент подсветка кнопки включения начнет моргать и вскоре звук просто пропадет. Это немного неудобно.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: Отличный звук независимо от музыкальных стилей; мощность; простота в использовании; автономность Минусы: Немного тяжеловата, за счет чего страдает портативность; неудобства с контролем уровня заряда; не лучший радиус действия Вывод: Беспроводная колонка DreamWave Harmony II совмещает хороший внешний вид и отличный звук. При этом она вариативна в выборе способа подключения и интуитивно понятна в использовании. Автономности тоже хватит как для бытового использования, так и на случай небольшой поездки на природу. Но все не может быть хорошо, и взяв ее куда-то с собой, придется мириться с лишним весом в рюкзаке. А для любителей «умных» функций тут вовсе ничего нет. Технические характеристики DreamWave HARMONY II

3 970 − 4 480 грн

Сравнить цены Тип Портативные колонки Установка универсальная Подключение проводное, беспроводное Количество каналов 1.0 Количество полос 1 Мощность колонок, Вт 16 (2х8) Мощность сабвуфера, Вт - Частотный диапазон, Гц нет данных Отношение сигнал/шум, дБ нет данных Входное сопротивление, Ом нет данных Чувствительность, дБ/Вт/м нет данных Усилитель встроенный Фазоинвертор - USB Micro USB x1 (для зарядки) Ethernet - Wi-Fi - DLNA - Bluetooth Bluetooth 4.0 AirPlay - NFC + RCA - mini Jack 3,5 mm х1 Цифровой оптический - Цифровой коаксиальный - XLR - Выход на наушники - Другие - Дисплей - Пульт ДУ - Док-станция - Картридер - Регулировка высоких частот - Регулировка низких частот - Встроенный FM-приемник - Встроенный аудиоплеер - Интернет-радио - Встроенный микрофон + Питание от USB, от аккумулятора Автономность, ч (объем аккумулятора, мАч) 16 ч./4500 mAh Материал корпуса пластик/металл Материал отделки кожа Размеры, мм 61,5х64,5х231,5 Вес, кг 1,76 Цвет коричневый Комплектация кабель micro USB, кабель mini Jack 3,5 mm Дополнительно -

Редакция выражает благодарность SennheiserStore.com.uaза предоставление устройства на обзор