Экспресс-обзор накопителя для iOS Apacer AH790

Многие владельцы iPhone сталкиваются с нехваткой памяти при невозможности ее расширить физически. Производители накопителей уже давно ответили предложением на спрос и одним из таких вендоров является компания Apacer, с новинкой от которой мы вас сегодня познакомим. Речь пойдет о специальной флешке с интерфейсом Lightning, емкостью 32 ГБ, которая позволит сделать бэкап важной информации и спасти вас от нехватки пространства.

Дизайн, конструкция

Накопитель Apacer AH790 выполнен в цельнометаллическом корпусе и состоит из двух частей. Основной модуль с электроникой и портами соединен с поворотным защитным колпачком, закрывающим тот или иной порт от повреждений. Колпачок хорошо фиксируется в основных положениях и вращается с приятным щелчком.

На одной стороне накопителя расположен порт Lightning, а на другой — USB Type-A с интерфейсом USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0). Оба разъема также выполнены из металла и являются одним целым с корпусом, так что за их сохранность можно не волноваться. Хотя, полноценная защита обоих портов все равно не помешала бы.

Функциональность

Для полноценного использования накопителя, вам потребуется установить на смартфон или планшет утилиту iFileBridge из AppStore. При подключении флешки к смартфону или планшету, вам станут доступными функции бэкапа всей пользовательской информации, копирования музыки, фото, видео и документов. Резервное копирование осуществляется нажатием одной кнопки, причем автоматически копируются и фотографии, которые находятся в Фотопотоке.

Приложение позволяет открывать музыку или фото, скопированные с компьютера на флешку. Также, вы можете не только копировать фотографии со смартфона на AH970, но и фотографировать через приложение с последующим сохранением сразу на флешку.

Это очень удобно, если память в вашем iPhone закончилась, а удалить нечего или на это нет времени. iFileBridge поддерживает интеграцию с Apple Music и позволяет скопировать из памяти смартфона скачанные треки для дальнейшего их проигрывания внутри самой утилиты.