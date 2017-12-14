Обзоры
Экспресс-обзор накопителя для iOS Apacer AH790
15

Экспресс-обзор накопителя для iOS Apacer AH790

Экспресс-обзор накопителя для iOS Apacer AH790

Многие владельцы iPhone сталкиваются с нехваткой памяти при невозможности ее расширить физически. Производители накопителей уже давно ответили предложением на спрос и одним из таких вендоров является компания Apacer, с новинкой от которой мы вас сегодня познакомим. Речь пойдет о специальной флешке с интерфейсом Lightning, емкостью 32 ГБ, которая позволит сделать бэкап важной информации и спасти вас от нехватки пространства.

Apacer 32 GB AH790 Lightning Dual USB 3.1 Silver (AP32GAH790S-1)
USB flash-драйвы на
от 965 грн
Предложений: 12
Сравнить цены

Дизайн, конструкция

Накопитель Apacer AH790 выполнен в цельнометаллическом корпусе и состоит из двух частей. Основной модуль с электроникой и портами соединен с поворотным защитным колпачком, закрывающим тот или иной порт от повреждений. Колпачок хорошо фиксируется в основных положениях и вращается с приятным щелчком.

1111

На одной стороне накопителя расположен порт Lightning, а на другой — USB Type-A с интерфейсом USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0). Оба разъема также выполнены из металла и являются одним целым с корпусом, так что за их сохранность можно не волноваться. Хотя, полноценная защита обоих портов все равно не помешала бы.

111

Функциональность

Для полноценного использования накопителя, вам потребуется установить на смартфон или планшет утилиту iFileBridge из AppStore. При подключении флешки к смартфону или планшету, вам станут доступными функции бэкапа всей пользовательской информации, копирования музыки, фото, видео и документов. Резервное копирование осуществляется нажатием одной кнопки, причем автоматически копируются и фотографии, которые находятся в Фотопотоке.

111

Приложение позволяет открывать музыку или фото, скопированные с компьютера на флешку. Также, вы можете не только копировать фотографии со смартфона на AH970, но и фотографировать через приложение с последующим сохранением сразу на флешку.

Это очень удобно, если память в вашем iPhone закончилась, а удалить нечего или на это нет времени. iFileBridge поддерживает интеграцию с Apple Music и позволяет скопировать из памяти смартфона скачанные треки для дальнейшего их проигрывания внутри самой утилиты.

4.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: функциональность, исполнение
Минусы: не хватает защиты обоих портов
Вывод: Apacer AH970 — это интересная идея и хорошая реализация. Накопитель способен прийти на помощь тем, у кого в нужный момент закончилось пространство на смартфоне, а доступа к облаку, к примеру, нет. Или для легкого переноса файлов со смартфона на компьютер, или их резервного копирования. Понравилась также физическое исполнение накопителя, AH970 в руке ощущается дорогим и качественным продуктом. Для тех, кому недостаточно 32 ГБ, в продаже будет версия на 64.

Технические характеристики

Экспресс-обзор накопителя для iOS Apacer AH790 Apacer 32 GB AH790 Lightning Dual USB 3.1 Silver (AP32GAH790S-1)
965 − 1 299 грн
Сравнить цены
Тип Флешка
Интерфейс USB 3.1/Lightning
Объем памяти, ГБ 32
Максимальная скорость чтения, МБ/сек нет данных
Максимальная скорость записи, МБ/сек нет данных
Индикаторы нет данных
Размеры, мм 54.5х14.2х7.8
Масса, г 15,5
Выдвижной разъем -
Защитный колпачок на разъем +
Цвет серебристый
Материал алюминий
Влагозащищенный корпус -
Ударостойкий корпус -
Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить