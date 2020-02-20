Экспресс-обзор оболочки MIUI 11 от Xiaomi

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Новая версия оболочки не получила глобальных изменений в интерфейсе при этом обрела много небольших улучшений. Внешне MIUI 11 очень похожа на предшественницу, но все же имеет ряд изменений, которые добавляют больше лоска и завершенности.

Первое включение

После обновления до MIUI 11 при первом включении пользователя встречает информационное меню с кратким описанием основных новых функций.

Уведомления

Визуальных изменений не так много, например, новые ярлыки, хотя есть более интересные сторонние. Также появился выбор стиля уведомлений в шторке: MIUI или Android.

Темный режим

В угоду трендам в MIUI 11 появился темный режим. Его можно включить по умолчанию или по расписанию.

Всегда активный экран

Появилась возможность включить всегда активный экран, при этом выбор стилей такой, что можно просто растеряться.

Звук

Обновленное меню настроек «Звук и вибрация». Немного поменялась структура настроек и обновилась библиотека звуков.

Питание и производительность

Меню слегка переработано. Пункт «Потребление энергии» стал более информативным, теперь можно выводит статистику потребления не только в процентах, но и в миллиампер-часах.

Трансляция

Если вам хочется транслировать изображение с экрана смартфона на телевизор, то эта функция для вас. Реализовано все предельно просто и понятно. Для подключения нужен телевизор с Wi-Fi.

В итоге

MIUI 11 — это логичное и долгожданное обновление, которое хотя и привносит небольшие, но в целом востребованные нововведения. О скорости работы нового интерфейса судить тяжело, так как я смотрел его на Xiaomi Mi9T Pro, который работал быстро и без глюков. Как MIUI 11 ведет себя на более слабых моделях неизвестно, но полагаю, что не хуже чем предшественница.