Обзор смартфона Xiaomi Mi 9T Pro

Летом в Украине начал продаваться смартфон Xiaomi Mi 9T, который является международной версией Redmi K20. Он оказался весьма привлекательным решением среднего уровня с рядом интересных фишек. Включая выезжающую фронтальную камеру и экран без вырезов с минимальными рамками. А совсем недавно до наших магазинов доехала и его старшая версия Xiaomi Mi 9T Pro. Xiaomi Mi 9T уже побывал у нас на обзоре, а теперь пришла очередь Xiaomi Mi 9T Pro. Разберёмся, чем они отличаются и насколько хороша старшая модель.
Отличия между Xiaomi Mi 9T Pro и Xiaomi Mi 9T
Оглавление
На самом деле, отличий между Xiaomi Mi 9T Pro и Xiaomi Mi 9T минимум. Основным и самым важным является процессор: Mi 9T получил относительно свежий 8-нанометровый процессор среднего уровня Qualcomm Snapdragon 730, в Pro-версии же установлен флагманский 7-нанометровый Snapdragon 855. На данный момент Xiaomi Mi 9T Pro является одним из самых доступных смартфонов на флагманском чипе Qualcomm. Ещё одно отличие касается видеозаписи: Pro-версия умеет писать 4K 60 кадров в секунду, младшая версия — только 30. Это обусловлено использованием разных процессоров (Snapdragon 730 не поддерживает 4K/60 fps). И третье отличие — быстрая зарядка. Xiaomi Mi 9T поддерживает до 18 Вт, Xiaomi Mi 9T Pro — до 27 Вт (Quick Charge 4+).
Комплект поставки
Xiaomi Mi 9T Pro поставляется в чёрной коробке с изображением смартфона и необходимой технической информацией. В коробке — смартфон, блок питания на 18 Вт (Quick Charge 3.0), кабель Type-C, защитный бампер, инструмент для извлечения лотка и документация.
Комплектный бампер весьма неплохой: чёрного цвета, с покрытием Soft-Touch. Определённо приятнее, чем стандартные комплектные бамперы из дешёвого прозрачного силикона.
Дизайн и материалы Xiaomi Mi 9T Pro
Дизайн Xiaomi Mi 9T Pro полностью повторяет младшую модель. Экран занимает практически всю переднюю панель, рамки очень тонкие. Немного шире получился только подбородок. Никаких вырезов в экране нет благодаря использованию выезжающей фронтальной камере. Над экраном есть только разговорный динамик.
Использование AMOLED-дисплея позволило установить подэкранный сканер отпечатков пальцев (как и у младшей модели), о его работе мы расскажем чуть позже. Спереди и сзади смартфон защищает стекло Gorilla 5-го поколения с неплохим олеофобным покрытием. Рамка сделана из металла. Она окрашена глянцевой краской под цвет корпуса и имеет обтекаемую форму и плавно «перетекает» в переднюю и заднюю панели.
Все функциональные элементы расположены удобно и, по большей части, привычно. Справа — кнопки питания и громкости, снизу — Type-C, динамик, микрофон и лоток. Сверху — ещё один микрофон, выдвижная камера со светодиодом для уведомлений и 3.5-мм разъём для наушников. Снизу он был бы несколько удобнее, но радует сам факт его наличия.
Задник имеет немного выпуклую форму, благодаря чему смартфон очень неплохо лежит в руке. Как и в «обычном» Mi 9T без приставки Pro, камеры и вспышка расположены вертикально посередине корпуса. Основная 48-МП получила цветовой акцент на обводке объектива.
Смартфон выпускается в двух «спокойных» расцветках: белой и чёрной с рисунком под углеродное волокно (именно такой у нас на обзоре был Mi 9T). И двух ярких: «синий ледник» и «красное пламя», который у нас. Выглядит нестандартно и интересно, в том числе благодаря рисунку внутри, который слегка переливается под разными углами.
Выезжающая фронтальная камера имеет по бокам светодиоды, которые включаются в момент «выезжания» из корпуса. Этот процесс сопровождается звуковым эффектом, который можно выбрать в настройках. Механизм (по утверждению производителя) выдержит 300 000 циклов открытия и закрытия, а в момент падения смартфона, либо физического воздействия, камера прячется обратно.
Дисплей
В Xiaomi Mi 9T Pro установлен аналогичный предшественнику 6.39-дюймовый AMOLED дисплей с соотношением сторон 19.5:9, разрешением 2340×1080 FHD+ и пиксельной плотностью 403 PPI. Он лишён каких-либо вырезов. Заявлена максимальная яркость 430 кд/м² и пиковая 600 кд/м² при воспроизведении HDR-контента.
По настройкам всё почти стандартно: выбор масштаба элементов интерфейса, шрифта, функция защиты зрения, Always on Display, тёмная тема оформления, разные режимы отображения и настройка цветовой температуры. К этому всему добавилась полезная функция устранения мерцания на низкой яркости DC Dimming. Она будет полезна для пользователей, кто чувствителен к этому. На момент обзора, у младшего Xiaomi Mi 9T этой функции не было. Полагаю, что уже появилась с обновлениями.
Картинка на экране яркая и насыщенная. Запаса яркости достаточно для работы на солнце. Единственный момент — экран чуть уходит в зелёные оттенки, как и большинство AMOLED. Максимальная яркость дисплея в режиме повышенной контрастности составила 462,171 кд/м2, что немного больше заявленного показателя. Есть небольшой недостаток красного, в результате чего картинка немного «холодит», а цветовой охват существенно больше sRGB, что свойственно AMOLED:
В обычном режиме максимальная яркость составила 453,49 кд/м2. При этом экран тоже малость уходит в холодные оттенки, но цветовой охват близок к sRGB:
Разблокировка
Для разблокировки смартфона можно использовать распознавание по лицу владельца или сканер отпечатков пальцев под стеклом дисплея. Разблокировка по лицу задействует только фронтальную камеру. Во-первых ей надо выехать наружу (что занимает некоторое время), а во-вторых при слабом освещении она малоэффективна. Сканер же отпечатков пальцев работает очень быстро. Субъективно, точность и скорость срабатывания выросли по сравнению с Xiaomi Mi 9T.
Платформа и производительность
Внутри Xiaomi Mi 9T Pro установлен один из самых мощных на данный момент процессоров, флагманский Qualcomm Snapdragon 855. Он изготовлен по 7-нм техпроцессу и включает в себя 1×2.84 ГГц ядро Kryo 485, 3×2.41 ГГц Kryo 485 и 4×1.78 ГГц Kryo 485 и графический ускоритель Adreno 640. Для охлаждения и стабильной работы используется 8-слойный графитовый радиатор. Оперативной памяти — 6 ГБ типа LPDDR4x. Вполне ожидаемо, смартфон демонстрирует очень внушительные результаты в синтетических тестах производительности. В AnTuTu находится в первой десятке самых мощных смартфонов.
Интерфейс и любые приложения в любом количестве работают очень быстро. Заставить смартфон тормозить практически невозможно. Все современные игры работаю отлично на максимальных настройках графики. Call of Duty Mobile работает очень плавно, практически постоянно с частотой 60 кадров в секунду. Для игр есть специальная утилита, которая позволяет отключать уведомления, включать режим повышенной производительности, делать скриншоты и записывать игровые видео.
По интерфейсам есть всё необходимое: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC с поддержкой Google Pay. Навигационный модуль: GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo. Смартфон может быть оснащён 64 или 128 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 2.1. К сожалению, отсутствие лотка под MicroSD перекочевало с младшей версии. В лоток можно вставить только 2х nanoSIM. Соответственно, версия на 64 ГБ выглядит не слишком заманчиво.
Интерфейс и ПО
Xiaomi Mi 9T Pro работает на ОС Android 9 Pie с оболочкой MIUI 10, на нашем образце была установлена стабильная глобальная сборка 10.3.2. Вскоре обещают MIUI11 на базе Android 10. Оболочка хорошо знакома с прошлых моделей Xiaomi. Полностью перерисованный интерфейс, только рабочие столы без отдельного меню приложений, двухоконный режим и так далее.
Для навигации предусмотрено два варианта. Либо стандартные кнопки, либо жестовый вариант, который позволяет более эффективно использовать площадь экрана. Дополнительно есть так называемый «сенсорный помощник» (плавающая кнопка) и режим уменьшенного экрана для управления одной рукой.
Традиционный внушительный набор фирменных приложений тоже присутствует.
Камера Xiaomi Mi 9T Pro
Камера Xiaomi Mi 9T Pro полностью аналогична младшей модели. Основной модуль — 48-мегапиксельный Quad Bayer Sony IMX582, размер 1/2’’ с оптикой f/1.75, без оптической стабилизации. По умолчанию камера снимает с разрешением 12 мегапикселей, есть отдельный 48-мегапиксельный режим. Вторая камера — телефото модуль на 8-мегапикселей с объективом f/2,4. Третья широкоугольная камера — 13 мегапикселей, f/2,4.
Камера очень неплохо справляется в большинстве ситуаций (особенно если вспомнить стоимость смартфона). Днём фото получаются насыщенные, с широким динамическим диапазоном. Вечером, разумеется, появляются шумы и смазы. Но получить хорошее фото вполне реально. Есть ночной режим, а любители поэкспериментировать могут установить камеру Google, в некоторых ситуациях она справляется лучше стоковой.
Примеры фото на широкоугольную камеру:
Автономность
В Xiaomi Mi 9T Pro установлен аналогичный младшей модели аккумулятор емкостью 4000 мА*ч. Учитывая более мощный процессор, можно было ожидать уменьшения времени автономной работы. На деле этого не произошло. Во всяком случае, разница если и есть, то минимальная. При очень активном использовании к позднему вечеру остаётся ещё около 25% заряда. При умеренном использовании полтора дня смартфон выживает. Полнометражный фильм съедает примерно 8% батареи. Есть различные режимы энергосбережения и Digital Wellbeing для мониторинга времени использования смартфона.
Xiaomi Mi 9T Pro поддерживает быструю проводную зарядку на 27 Вт (Quick Charge 4.0+), но в комплекте ЗУ на 18 Вт (Quick Charge 3). От неё смартфон заряжается примерно 1.45 ч. Беспроводная зарядка не поддерживается.