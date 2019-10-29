Обзор смартфона Xiaomi Mi 9T Pro





Летом в Украине начал продаваться смартфон Xiaomi Mi 9T, который является международной версией Redmi K20. Он оказался весьма привлекательным решением среднего уровня с рядом интересных фишек. Включая выезжающую фронтальную камеру и экран без вырезов с минимальными рамками. А совсем недавно до наших магазинов доехала и его старшая версия Xiaomi Mi 9T Pro. Xiaomi Mi 9T уже побывал у нас на обзоре, а теперь пришла очередь Xiaomi Mi 9T Pro. Разберёмся, чем они отличаются и насколько хороша старшая модель.

Отличия между Xiaomi Mi 9T Pro и Xiaomi Mi 9T

На самом деле, отличий между Xiaomi Mi 9T Pro и Xiaomi Mi 9T минимум. Основным и самым важным является процессор: Mi 9T получил относительно свежий 8-нанометровый процессор среднего уровня Qualcomm Snapdragon 730, в Pro-версии же установлен флагманский 7-нанометровый Snapdragon 855. На данный момент Xiaomi Mi 9T Pro является одним из самых доступных смартфонов на флагманском чипе Qualcomm. Ещё одно отличие касается видеозаписи: Pro-версия умеет писать 4K 60 кадров в секунду, младшая версия — только 30. Это обусловлено использованием разных процессоров (Snapdragon 730 не поддерживает 4K/60 fps). И третье отличие — быстрая зарядка. Xiaomi Mi 9T поддерживает до 18 Вт, Xiaomi Mi 9T Pro — до 27 Вт (Quick Charge 4+).

Комплект поставки

Xiaomi Mi 9T Pro поставляется в чёрной коробке с изображением смартфона и необходимой технической информацией. В коробке — смартфон, блок питания на 18 Вт (Quick Charge 3.0), кабель Type-C, защитный бампер, инструмент для извлечения лотка и документация.

Комплектный бампер весьма неплохой: чёрного цвета, с покрытием Soft-Touch. Определённо приятнее, чем стандартные комплектные бамперы из дешёвого прозрачного силикона.

Дизайн и материалы Xiaomi Mi 9T Pro

Дизайн Xiaomi Mi 9T Pro полностью повторяет младшую модель. Экран занимает практически всю переднюю панель, рамки очень тонкие. Немного шире получился только подбородок. Никаких вырезов в экране нет благодаря использованию выезжающей фронтальной камере. Над экраном есть только разговорный динамик.

Использование AMOLED-дисплея позволило установить подэкранный сканер отпечатков пальцев (как и у младшей модели), о его работе мы расскажем чуть позже. Спереди и сзади смартфон защищает стекло Gorilla 5-го поколения с неплохим олеофобным покрытием. Рамка сделана из металла. Она окрашена глянцевой краской под цвет корпуса и имеет обтекаемую форму и плавно «перетекает» в переднюю и заднюю панели.

Все функциональные элементы расположены удобно и, по большей части, привычно. Справа — кнопки питания и громкости, снизу — Type-C, динамик, микрофон и лоток. Сверху — ещё один микрофон, выдвижная камера со светодиодом для уведомлений и 3.5-мм разъём для наушников. Снизу он был бы несколько удобнее, но радует сам факт его наличия.

Задник имеет немного выпуклую форму, благодаря чему смартфон очень неплохо лежит в руке. Как и в «обычном» Mi 9T без приставки Pro, камеры и вспышка расположены вертикально посередине корпуса. Основная 48-МП получила цветовой акцент на обводке объектива.

Смартфон выпускается в двух «спокойных» расцветках: белой и чёрной с рисунком под углеродное волокно (именно такой у нас на обзоре был Mi 9T). И двух ярких: «синий ледник» и «красное пламя», который у нас. Выглядит нестандартно и интересно, в том числе благодаря рисунку внутри, который слегка переливается под разными углами.

Выезжающая фронтальная камера имеет по бокам светодиоды, которые включаются в момент «выезжания» из корпуса. Этот процесс сопровождается звуковым эффектом, который можно выбрать в настройках. Механизм (по утверждению производителя) выдержит 300 000 циклов открытия и закрытия, а в момент падения смартфона, либо физического воздействия, камера прячется обратно.

Дисплей

В Xiaomi Mi 9T Pro установлен аналогичный предшественнику 6.39-дюймовый AMOLED дисплей с соотношением сторон 19.5:9, разрешением 2340×1080 FHD+ и пиксельной плотностью 403 PPI. Он лишён каких-либо вырезов. Заявлена максимальная яркость 430 кд/м² и пиковая 600 кд/м² при воспроизведении HDR-контента.

По настройкам всё почти стандартно: выбор масштаба элементов интерфейса, шрифта, функция защиты зрения, Always on Display, тёмная тема оформления, разные режимы отображения и настройка цветовой температуры. К этому всему добавилась полезная функция устранения мерцания на низкой яркости DC Dimming. Она будет полезна для пользователей, кто чувствителен к этому. На момент обзора, у младшего Xiaomi Mi 9T этой функции не было. Полагаю, что уже появилась с обновлениями.

Картинка на экране яркая и насыщенная. Запаса яркости достаточно для работы на солнце. Единственный момент — экран чуть уходит в зелёные оттенки, как и большинство AMOLED. Максимальная яркость дисплея в режиме повышенной контрастности составила 462,171 кд/м2, что немного больше заявленного показателя. Есть небольшой недостаток красного, в результате чего картинка немного «холодит», а цветовой охват существенно больше sRGB, что свойственно AMOLED:

В обычном режиме максимальная яркость составила 453,49 кд/м2. При этом экран тоже малость уходит в холодные оттенки, но цветовой охват близок к sRGB:

Разблокировка

Для разблокировки смартфона можно использовать распознавание по лицу владельца или сканер отпечатков пальцев под стеклом дисплея. Разблокировка по лицу задействует только фронтальную камеру. Во-первых ей надо выехать наружу (что занимает некоторое время), а во-вторых при слабом освещении она малоэффективна. Сканер же отпечатков пальцев работает очень быстро. Субъективно, точность и скорость срабатывания выросли по сравнению с Xiaomi Mi 9T.

Платформа и производительность

Внутри Xiaomi Mi 9T Pro установлен один из самых мощных на данный момент процессоров, флагманский Qualcomm Snapdragon 855. Он изготовлен по 7-нм техпроцессу и включает в себя 1×2.84 ГГц ядро Kryo 485, 3×2.41 ГГц Kryo 485 и 4×1.78 ГГц Kryo 485 и графический ускоритель Adreno 640. Для охлаждения и стабильной работы используется 8-слойный графитовый радиатор. Оперативной памяти — 6 ГБ типа LPDDR4x. Вполне ожидаемо, смартфон демонстрирует очень внушительные результаты в синтетических тестах производительности. В AnTuTu находится в первой десятке самых мощных смартфонов.

Интерфейс и любые приложения в любом количестве работают очень быстро. Заставить смартфон тормозить практически невозможно. Все современные игры работаю отлично на максимальных настройках графики. Call of Duty Mobile работает очень плавно, практически постоянно с частотой 60 кадров в секунду. Для игр есть специальная утилита, которая позволяет отключать уведомления, включать режим повышенной производительности, делать скриншоты и записывать игровые видео.

По интерфейсам есть всё необходимое: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC с поддержкой Google Pay. Навигационный модуль: GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo. Смартфон может быть оснащён 64 или 128 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 2.1. К сожалению, отсутствие лотка под MicroSD перекочевало с младшей версии. В лоток можно вставить только 2х nanoSIM. Соответственно, версия на 64 ГБ выглядит не слишком заманчиво.

Интерфейс и ПО

Xiaomi Mi 9T Pro работает на ОС Android 9 Pie с оболочкой MIUI 10, на нашем образце была установлена стабильная глобальная сборка 10.3.2. Вскоре обещают MIUI11 на базе Android 10. Оболочка хорошо знакома с прошлых моделей Xiaomi. Полностью перерисованный интерфейс, только рабочие столы без отдельного меню приложений, двухоконный режим и так далее.

Для навигации предусмотрено два варианта. Либо стандартные кнопки, либо жестовый вариант, который позволяет более эффективно использовать площадь экрана. Дополнительно есть так называемый «сенсорный помощник» (плавающая кнопка) и режим уменьшенного экрана для управления одной рукой.

Традиционный внушительный набор фирменных приложений тоже присутствует.

Камера Xiaomi Mi 9T Pro

Камера Xiaomi Mi 9T Pro полностью аналогична младшей модели. Основной модуль — 48-мегапиксельный Quad Bayer Sony IMX582, размер 1/2’’ с оптикой f/1.75, без оптической стабилизации. По умолчанию камера снимает с разрешением 12 мегапикселей, есть отдельный 48-мегапиксельный режим. Вторая камера — телефото модуль на 8-мегапикселей с объективом f/2,4. Третья широкоугольная камера — 13 мегапикселей, f/2,4.

Камера очень неплохо справляется в большинстве ситуаций (особенно если вспомнить стоимость смартфона). Днём фото получаются насыщенные, с широким динамическим диапазоном. Вечером, разумеется, появляются шумы и смазы. Но получить хорошее фото вполне реально. Есть ночной режим, а любители поэкспериментировать могут установить камеру Google, в некоторых ситуациях она справляется лучше стоковой.

Примеры фото на широкоугольную камеру:

Автономность

В Xiaomi Mi 9T Pro установлен аналогичный младшей модели аккумулятор емкостью 4000 мА*ч. Учитывая более мощный процессор, можно было ожидать уменьшения времени автономной работы. На деле этого не произошло. Во всяком случае, разница если и есть, то минимальная. При очень активном использовании к позднему вечеру остаётся ещё около 25% заряда. При умеренном использовании полтора дня смартфон выживает. Полнометражный фильм съедает примерно 8% батареи. Есть различные режимы энергосбережения и Digital Wellbeing для мониторинга времени использования смартфона.

Xiaomi Mi 9T Pro поддерживает быструю проводную зарядку на 27 Вт (Quick Charge 4.0+), но в комплекте ЗУ на 18 Вт (Quick Charge 3). От неё смартфон заряжается примерно 1.45 ч. Беспроводная зарядка не поддерживается.

5 Оценка ITC.UA Плюсы: Флагманская аппаратная платформа; качественный AMOLED-дисплей без вырезов; сборка и материалы корпуса; неплохая камера (с учётом цены); длительное время автономной работы; наличие всех актуальных беспроводных интерфейсов и 3,5-мм разъёма Минусы: нет слота для MicroSD; нет пыле- и влагозащиты Вывод: Xiaomi Mi 9T Pro — один из самых интересных смартфонов в своей ценовой категории и один из самых доступных с флагманским процессором Snapdragon 855. Помимо очень мощной начинки, он оснащён качественным AMOLED-дисплеем без вырезов, приличным временем автономной работы, очень добротной (с учётом цены) камерой и приятным внешним видом. К сожалению, основной недостаток младшей модели перекочевал и в старшую: слота MicroSD нет, так что версия на 64 ГБ не очень привлекательна. Ну и хотелось бы всё-таки защиту от пыли и влаги. Хотя с выдвижной конструкцией камеры это действительно не самая простая задача Технические характеристики Xiaomi Mi 9T Pro 6/64GB Black

9 070 − 12 999 грн

Сравнить цены Тип Смартфон Предустановленная ОС Android 9.0 + MIUI 10 Оперативная память, ГБ 6 Встроенная память, ГБ 64 Слот расширения - Тип SIM-карты Nano-SIM Количество SIM-карт 2 Процессор Qualcomm Snapdragon 855 + GPU Adreno 640 Количество ядер 8 Частота, ГГц 1,8-2,42-2,84 Аккумулятор Li-Po, 4000 мАч (несъемный) Диагональ, дюймы 6,39 Разрешение 2340x1080 Тип матрицы AMOLED PPI 403 Датчик регулировки яркости + Особенности дисплея дисплей без выреза, защитное стекло Corning Gorilla Glass 5, FHD +, яркость 600nit, контрастность 60000: 1, защита глаз Основная камера, Мп 48 (f/1,75) + 8 (f/2,4) + 13 (f/2,4) Видеосъемка 4K 30/60 к/с, 1080P 30/60 к/с, 720P 30 к/с, замедленная съемка: 1080P 120/240/960 к/с, 720P 120/240/960 к/с Вспышка + Фронтальная камера, Мп 20 (f/2,2) Особенности камеры 48+8+13 МП (SONY IMX586, размеры пикселей 0,8+1,12+1,12 мкм, 1/2 "сенсор, FOV 79,4° + 1/4 "сенсор, FOV 44,6°+1/3", FOV 124,8°, 6P+5P объектив, 2-кратный оптический зум, 10-кратный цифровой зум, интеллектуальный режим, режим Луна, ночной режим, портрет, Боке, режим панорамы, профессиональный режим, таймер, аспознавание лиц, HDR, AI Beauty, ультра широкоугольная коррекция, групповая коррекция лица, пользовательские водяные знаки), 20 МП (размер пикселей 0,8 мкм, рассеянный свет, крышка из сапфирового стекла, передняя панорама, управление жестами, разделение сцены AI, алгоритм коррекции широкоугольного искажения, HDR, таймер, функция распознавания лица, функция волшебного зеркала, распознавание пола по возрасту, полноэкранный формат, умная красота, режим портрета AI) Высокоскоростная передача данных GPRS/EDGE/3G/LTE Стандарты связи 2G GSM B2/B3/B5/B8, CDMA 1X BC0, 3G WCDMA B1/B2/B5/B8, TD-SCDMA B34/B39, CDMA EVDO BC0, 4G LTE FDD B1/B3/B5/B7/B8, LTE TDD B34/B38/B39/B40/B41 Wi-Fi 802.11ac Bluetooth 5.0, AAC/LDAC/aptX/aptX-HD/aptX adaptive GPS + (A-GPS, GLONASS, GALILEO, Beidou) IrDA - FM-радио нет данных Аудиоразъем + NFC + Интерфейсный разъем USB Type-C Размеры, мм 156,7х74,3х8,8 Вес, г 191 Защита от пыли и влаги - Тип корпуса моноблок (неразборный) Материал корпуса пластик Тип клавиатуры экранный ввод Еще сканер отпечатков пальцев на экране смартфона, быстрая зарядка 27 Вт, датчик расстояния, акселерометр, гироскоп, электронный компас

Редакция выражает благодарность интернет-магазину MioT.ua за предоставление Xiaomi Mi 9T Pro на обзор