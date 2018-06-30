Экспресс-обзор смартфона Meizu 15 Plus

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Два месяца назад Meizu отметила свое пятнадцатилетие. Да, кто бы мог подумать, но компании уже 15 лет. Все начиналось с выпуска плееров, но со временем переросло в выпуск смартфонов. В честь этого Meizu презентовала «юбилейную» линейку из трех смартфонов и сегодня мы познакомимся с флагманом — Meizu 15 Plus.

Дизайн

При первом взгляде сразу видно, что перед нами дорогое устройство. Смартфон тонкий и в меру тяжелый. Корпус выполнен из металла и стекла, тыльная часть маркая. Сборка — не подкопаешься. В то время, как все перешли на экраны с соотношением сторон 18:9, дисплей 16:9 выглядит уже немного непривычно, из-за чего смартфон воспринимается более широким.

С другой стороны, у него действительно узкие боковые рамки (всего 1,175 мм), что выглядит восхитительно. Отступы над и под экраном тоже небольшие.

Meizu 15 Plus выпускается в трех цветах: золотом, сером и темно-сером, как в обзоре.

Над экраном расположился объектив фронтальной камеры, выше — светодиод пропущенных событий, еще выше — тоненькая щель динамика. С точки зрения дизайна узкая щель динамика выглядит отлично, но при повседневном использовании во время разговоров туда постоянно попадают волоски, которые больно выдергиваются.

Под экраном находится круглый отпечаток пальцев. Я еще не видел такого маленько сканера (диаметр составляет около 6 мм), но он работает быстро и четко. Сканер совмещен с многофункциональной сенсорной клавишей с mEngine — аналогом Taptic Engine в устройствах Apple. Технология работает именно так, как ожидаешь, вибрация приятная.

На нижней грани находится динамик, порт USB Type-C и 3,5 мм аудиоразъем. Сзади — сдвоенный блок камер на 12 Мп и 20 Мп и шестисегментная вспышка.

Дисплей

Флагман оснащен Super AMOLED экраном диагональю 5,95 дюйма с разрешением QuadHD (1440×2560). Конечно же, присутствует олеофобное покрытие и датчик автоматической регулировки яркости.

На улице, под прямыми лучами солнца, изображение на экране выгорает и становится тусклым, при этом в тени и полутени таких проблем нет. Яркость меняется в пределах от 3 до 408 кд/м².

На выбор доступно 4 режима цветопередачи и настройка цветовой температуры. Из интересного — возможность выводить время на выключенном экране и пробуждение по двойному тапу.

В итоге, экран отменный. Даже если вы не любите ядовитую цветовую передачу экранов Super AMOLED, в данном случае можно все настроить так, чтобы этого не было. Именно благодаря множеству настроек и хорошей яркости можно смело сказать, что это качественный дисплей.

Аппаратная платформа Meizu 15 Plus

Meizu 15 Plus оснащен процессором Samsung Exynos 8895, который был установлен на предыдущих флагманах компании Samsung (Galaxy S8/S8+ и Note 8). Объем оперативной памяти равен 6 ГБ. С пустым диспетчером задач доступно около 2,5 ГБ. Встроенной памяти 64 ГБ или 128 ГБ. Слота для карт памяти нет. С беспроводными интерфейсами все просто: поддерживается LTE CAT 16/13 (b1/b3/b5/b7/b8), NFC нет. Качество приема мобильной сети отличное.

На тестирование попал предрелизный образец с не финальным ПО — аппарат работал быстро, но провести большинство бенчмарков не удалось.

Как обычно, в плане звука в Meizu заморочились и установили аудиочип Cirrus Logic Smart Hi-Fi CS47L89-CWZR и усилитель SmarPA Cirrus Logic CS35L35 — звук в качественных наушниках отлично. Мультимедийный динамик один, но при просмотре видео ему помогает разговорный динамик, тем самым создается стереоэффект. При этом звук громкий, на максимальной громкости не хрипит.

Смартфон работает под управлением Android 7.0 и фирменной оболочкой Flyme 7.

Она претерпела небольшие изменения, но знакомиться с ней мы будет уже после выхода финальных версий ПО.

Автономность

Емкость встроенного аккумулятора составляет 3500 мАч — немного, но имеем что имеем. В тесте PCMark Work 2.0 при яркости 200 кд/м2 (60% от максимальной) смартфон продержался 7 часов 4 минуты. При обычном использовании с небольшом количеством звонков, постоянно включенном интернете и активном использовании социальных сетей можно рассчитывать на сутки работы.

К сожалению, смартфон попал к нам без комплектного зарядного устройства, поэтому мы не смогли проверить скорость зарядки. При этом стоит учитывать, что сторонние ЗУ с поддержкой Qualcomm Quick Charge 2.0/3.0 для Meizu 15 Plus могут не подойти — наш семпл от них просто не заряжался, пришлось использовать обычный блок питания с параметрами 5В/2А.

Камеры Meizu 15 Plus

Аппарат оснащен двумя тыльными и одной фронтальной камерой. Тыльные — модули 12 МП (f/1.8, Sony IMX 380) + 20 МП (f/2.6, Sony IMX350). Фронтальная камера на 20 Мп f/2.0.

Как мы уже говорили, в редакцию попал семпл с довольно сырым ПО, что было особенно хорошо заметно по камере, в которой не работали обычный автоматический и портретный режимы, а также запись видео. Поэтому ниже вы можете ознакомится со снимками, снятыми в ручном режиме при автоматических настройках.

Итоги

Meizu 15 Plus получился интересным и может заинтересовать не только поклонников марки. Экран занимает практически всю лицевую панель, а боковые рамки выглядят по-настоящему эффектно. За производительность можно не переживать, ведь в нем установлен далеко не слабый процессор. К сожалению, ПО все еще не позволяет протестировать устройство в полной мере и возможно, мы вернемся к нему позже. Скорее всего, цена будет не заоблачной, поэтому аппарат сможет привлечь внимание тех, кто любит необычные смартфоны с уникальными особенностями.