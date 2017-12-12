Экспресс-обзор защищенного жесткого диска Apacer AC532 (AP1TBAC532B)

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Все мы роняем свои гаджеты, иногда случайно, иногда намеренно. Когда речь идет о данных, особенно в случае хрупких жестких дисков, то вопрос защиты становится особо острым. Специально для обеспечения сохранности данных при падениях, компания Apacer выпустила серию внешних жестких дисков, емкостью 1 и 2 ТБ.

Комплектация

Диск поставляется в небольшой коробке, выполненной из картона. Внутри, кроме накопителя, есть кабель и руководство к эксплуатации.

Дизайн, конструкция

Apacer AP1TBAC532B выполнен в пластиковом корпусе черного цвета. В продаже будет доступна белая модификация. Корпус диска собран добротно и по большей части выполнен из матового пластика Единственный глянцевый элемент – вставка на верхней панели, она не очень практичная и при использовании быстро покрывается царапинами.

Часть верхней панели прозрачная, во время работы под ней виден индикатор активности. Корпус целиком выполнен из пластика, каких-либо прорезиненных деталей снаружи нет. На торце расположен порт USB Type-A, что является плюсом, так как кабель в таком случае можно подключать любой стороной.

Вся защита находится внутри. Для доступа к жесткому диску необходимо снять верхнюю крышку, удерживаемую защелками. Без труда снять крышку не получится, она крепится очень надежно. Диск и микросхема с портом защищены от ударов резиновой прокладкой.

Сам корпус неплохо противостоит падениям: за время использования мы несколько раз роняли его на линолеум и каменный пол с высоты примерно 1,5 метра. На работоспособности диска или внешнем виде корпуса это никак не сказалось.

Характеристики

Внутри нашего экземпляра установлен диск WD 10JPVX из серии WD Blue, емкостью 1 ТБ. Максимальная скорость вращения шпинделя 5400 об/м, а объем кэш-памяти составляет 8 МБ. Диск выполнен в форм-факторе 2,5 дюйма. Для передачи данных используется интерфейс USB 3.1 Gen 1 (он же USB 3.0). По своим скоростным характеристикам он не демонстрирует рекордов, но со своими обязанностями справляется.

Максимальная скорость записи в бенчмарке достигла 115 МБ/с, а при записи больших файлов была на уровне 110 МБ/с. При операциях записи и чтения шум незначительный.