Электровелосипед Airwheel R3+: для дела и для развлечений

Так уж вышло, что осень аккурат к окончанию теплого сезона подарила много интересного двухколесного электрического траспорта. Начнем с товаров Airwheel: в прошлом эта компания была известна читателям ITC.UA своими моноколесами; однако ассортимент производителя постоянно расширялся: появились гироскутеры, электрический скейтборд, несколько велосипедов и самокатов с электроприводом. Сегодня мы познакомимся с электрическим велосипедом Airwheel R3+.

Конструкция: складывающаяся рама, полезные «мелочи»

Чем электрический велосипед отличается от обычного? Логично, что электромотором и аккумулятором. А в чем суть складывающегося велосипеда? Логично, что в наличии некоторых элементов конструкции, которые могут трансформироваться, складываться. А что будет, если объединить первое со вторым? Это будет электровелосипед Airwheel R3+!

На первый взгляд – просто компактный велосипед; но с необычайно большим количеством различных мелких деталей, проводов, зажимов, регулировок. Длина – 1,3 м; высота – 1,1 м; спереди и сзади установлены 14-дюймовые колеса. Согласно информации производителя, велосипед Airwheel R3+ подходит для людей возрастом 1,5-2,1 м и весом до 100 кг; есть регулировки высоты руля и седла. На деле – с ним легко управился ребенок ростом 1,35 м; при этом велосипед Airwheel R3+ возил и взрослых 2-метровых коллег по работе

Складывание велосипеда происходит в несколько этапов, это процесс не быстрый. Зато в это время можно досконально изучить конструкцию электровелосипеда Airwheel R3+: потому, что во время его складывания вы коснетесь каждой детали – уж поверьте.

Во-первых, «ломается» рулевая колонка: вначале следует отстегнуть подпружиненный фиксатор; затем вывести его из паза-зажима и сложить рулевую колонку. Во-вторых – складывание рамы. Для этого необходимо отстегнуть крепеж в задней части (под седлом) и сложить раму; причем в сложенном положении передняя и задняя части рамы фиксируются небольшим выступом-«гвоздиком» возле оси колеса. Наконец, третье: здесь складываются даже педали! Сложенный велосипед оказывается заметно меньше в габаритных размерах и, не без проблем, но умещается в багажнике автомобиля В-С-класса.

Складывание электрического велосипеда начинается с руля, продолжается «сломанной» рамой, заканчивается постановкой на колесики для перевозки. Две сложенные половинки велосипеда соединяются между собой фиксатором, установленным около осей переднего и заднего колес. В итоге габариты велосипеда уменьшаются в 1,5 раза. Но его вес – около 17 кг, даже невзирая на использование алюминиевых сплавов – остается неизменным: эту «костлявую» конструкцию непросто грузить в багажник автомобиля

Я упоминал, что во время складывания вы познакомитесь буквально со всеми мелочами электрического велосипеда. Так вот уже, позвольте познакомить. Поскольку здесь есть немало «приятных мелочей», которые можно пропустить при беглом обзоре.

К примеру, оба колеса имеют пластиковые крылья: они вибрируют, «играют» из-за недостатка жесткости; но они есть – и это огромное преимущество, которое начинаешь ценить на осенних влажных дорогах. Кроме того, сзади расположен небольшой решетчатый багажник: можно погрузить сумку, коробку, ящик; плюс как раз на торцах этого багажника расположены колесики-упоры для сложенного велосипеда. Спереди установлена фара, которая по совместительству является и клаксоном: все «упаковано» в один корпус. Наконец, отмечу и тормоза – везде установлены дисковые тормоза с тросовым приводом; на руле предусмотрены отдельные ручки для переднего/заднего тормоза.

Красивые серебристо-черные колеса прикрывают простенькие пластиковые крылья: над ними можно смеяться жарким летом; но на мокрой осенней дороге будешь рад и таким. Спереди и сзади – дисковые тормоза. Сзади расположен решетчатый багажник и упоминавшиеся выше колесики для перевозки велосипеда в сложенном состоянии. Спереди – фара и клаксон, которые управляются с блока около левой ручки-грипсы руля. Однако учтите, что часть из этих «приятных мелочей» могут предлагаться за доплату

Электротехника: двигатель, аккумулятор

Вся «электрическая соль» велосипеда Airwheel R3+ скрывается в его задней части: электромотор мощностью 235 Вт (36 В) встроен в заднее колесо; литий-ион аккумулятор (215 Втч, 36 В, 6 Ач) установлен в задней части рамы. На корпусе аккумулятора расположена кнопка включения, гнездо для зарядки, а также – внимание! – USB-порт: фактически аккумулятор электровелосипеда Airwheel R3+ может выступать «power-банком» для подзарядки ваших девайсов. Производитель обещает, что аккумулятора хватит для 70 зарядок iPhone 7. Или для 100 км пробега!

Оптимистично? Конечно, ведь обещанные 100 км пробега – это в режиме минимальной помощи («pedal assistant») электромотора: к примеру, при езде в гору. А если делать наоборот – постоянно ездить на электромоторе и лишь изредка помогать ему вращением педалей – то запас хода составит 20-30 км. Причем, снова таки, с огромным количеством уточнение: какой рельеф местности; езда с постоянной скоростью или много разгонов-торможений; сколько весит человек, есть ли груз… Поэтому говорит о точном запасе хода не приходится. А вот о время полного заряда АКБ – величина более определенная: около 3-х часов, как и обещал производитель. Кстати, аккумулятор съемный, что удобно: велосипед можно оставить в одном месте, а домой для зарядки взять лишь аккумулятор.

Электромотор расположен в заднем колесе; рядом – тормоза и подножка. С другой стороны – одна звездочка и цепь: этот велосипед лишен передач; считается, что во всех напряженных ситуациях человеку поможет электродвигатель. Аккумулятор расположен рядом; помимо ожидаемой кнопки включения и разъема для зарядки, здесь также предусмотрен USB-порт

В езде: мягко, легко, интересно

И, наконец, вопрос – как все это едет? Приятно едет, мягко и тихо!

Электрический велосипед Airwheel R3+ имеет одну маленькую, но важную деталь, имя которой «пружина». В задней части велосипеда, чуть ниже седла, установлена пружина между двумя частями рами: задняя секция рамы качается, подобно вилке мотоцикла на центральном амортизаторе. Поэтому электровелосипед Airwheel R3+ едет довольно мягко и комфортно своей задней частью. А что касается «передка», то здесь помогают надувные шины и удаление от центральной части тела человека; фактически все вибрации воспринимают руки. Словом, электровелосипед Airwheel R3+ порадовал комфортом.

Да и приводом тоже. Мощности хватает для разгона до 15-20 км/ч даже с учетом взрослого человека; при полной зарядке аккумулятора вполне легко даются и подъемы дороги. Легкий ребенок, приловчившись прижимать педаль во время старта электромотора, порой даже может сорвать заднее колесо в пробуксовку – вот такой юмор! Словом, пока в аккумуляторе есть электроэнергия, велосипед Airwheel R3+ радует: он может быть и увлекательной игрушкой, и вполне пригодным транспортом для небольших поездок по городу.

Но когда батарея на исходе – о чем свидетельствует малоинформативный индикатор на руле – то приходится чаще крутить педали и становится уже не так весело. Все таки передаточное число здесь составляет почти 3 к 1 (большая звездочка – 46 зубьев; малая звездочка – 16 зубьев); а изменить его нельзя, т.к. даже простенькой 3-7-ст. «коробки передач» здесь нет.

Пружина в задней части существенно улучшает комфорт езды: еще не «горный двухподвес», но уже и не «сплошная рама». Источников привода колеса сразу два: электромотор и, собственно, мускульная сила человека. Управление электромотором, разгоном, скоростью – с помощью вращающейся половинки правой ручки-грипсы. Рядом расположен и малоинформативный индикатор состояния АКБ – просто три светодиода, которые показывают заряд аккумулятора в режиме «плюс-минус»; для более детальной информации – есть фирменное приложение Airwheel

Итоги: за что платим при покупке Airwheel R3+?

Электрический велосипед Airwheel R3+ оценивается в 15-17 тыс грн – это немалые деньги: можно найти электровелосипеды и дешевле. В тоже время, если речь заходит о компактном складывающемся электровелосипеде, который и в багажник авто помещается, и взрослого человека может перевозить – то Airwheel R3+ оказывается одним из самых выгодных предложений своего класса.

Редакция выражает благодарность компании AFK Distribution за предоставление Airwheel R3+ на обзор