EMUI 10: новый интерфейс Huawei для Android 10





Несмотря на все перипетии вокруг Huawei и лицензирования сервисов Google, компания продолжает активно использовать операционную систему Android и разрабатывать свой интерфейс для неё. Следующая его версия получила название EMUI 10 и основана на Android 10, так что одинаковые цифры в названии здесь не случайность. Что же интересного приготовил Huawei в обновлении своей оболочки и какие модели её получат, давайте разберёмся в этом материале.

Журнальный стиль

Анонсируя новый интерфейс на выставке IFA 2019, глава Huawei Consumers Group Ричард Ю акцентировал особое внимание на новом стиле оформления, который в компании называют «журнальным».

Под ним подразумевается эстетика печатных журналов, в которых заголовки, текст, а также изображения разбиты на структурированные блоки. При этом, чтобы всё не смешивалось в кучу, между элементами вёрстки оставляют достаточно пространства. В условиях интерфейса смартфона это тоже важно, так как позволяет комфортнее попадать на элементы интерфейса.

Проще всего новый подход к дизайну в EMUI 10 продемонстрировать на примере меню настроек, в нём появился более крупный заголовок, между элементами увеличились расстояния, а сами они стали крупнее.

В итоге в меню стало проще ориентироваться.

Новая панель оповещений

Ещё одной иллюстрацией «журнального» стиля EMUI 10 является новая шторка оповещений. Она, как и прежде, содержит панель быстрых настроек и показывает входящие уведомления, но сама шторка теперь полупрозрачная, а иконки на ней стали круглыми.

Все оповещения показываются в отдельных панелях, которые раскрываются, если потянуть их вниз. Таким способом можно получить доступ к быстрым действиям, например, сразу же ответить на сообщение и отметить его как прочитанное.

Вызывается панель оповещений стандартным жестом от верхнего края экрана вниз, при этом если потянуть ее дальше вниз она раскрывается полностью. В таком виде становится крупнее блок отображения времени и даты, а также появляется больше иконок быстрых настроек. Последние при этом можно менять самостоятельно в зависимости от предпочтений.

В целом выглядит новая шторка оповещений приятнее, а иконки легче читаются и теперь легче определить какая из опций активна, а какая – нет.

Обновление дизайна камеры

Изменения в дизайне EMUI 10 коснулись и приложения камеры, в нём все элементы стали более плоскими, кнопка спуска затвора крупнее, а шрифт надписей режимов съёмки больше.

Таким образом, функционально возможности камеры не изменились, но видимость её интерфейса улучшилась, им комфортнее пользоваться. Но вот что, компания оставила прежним, так это расположение кнопок, которые отвечают за переключение камер. Они расположены не рядом с кнопкой спуска затвора, а ниже, и когда снимаешь, держа смартфон одной рукой, к ним довольно сложно дотянуться. Надеюсь, это всё-таки изменят в следующих обновлениях системы.

Цветовая палитра Моранди

Подыскивая цветовую палитру для EMUI 10 в Huawei взяли за основу работы итальянского живописца и графика Джорджо Моранди (1890-1964). В его работах на первый взгляд используются минималистичные цвета, но на самом деле их гамма довольно разнообразная.

Все это компания попыталась перенести на свой интерфейс, осовременив исходя из последних тенденций. В итоге часть элементов интерфейса получила мягкую палитру цветов. При этом они встречаются точечно, отдельными вкраплениями в разные элементы интерфейса, что делает их более заметными и значимыми.

Новый «Тёмный режим»

Возможность переключать интерфейс в тёмные тона появилась ещё в прошлых версиях EMUI, но тогда это была одна из энергосберегающих функций аккумулятора и распространялась она только на системные приложения. Теперь и в самом Android 10 появилась тёмная тема оформления, так что эта опция переместилась в настройки экрана.

Кроме этого, при её активации в тёмный цвет переключается не только интерфейс EMUI, но и некоторые программы Google, а также приложения других разработчиков.

В целом так перейти на тёмную тему оформления стало проще, достаточно в настройках экрана выбрать соответствующую опцию и на неё переключается весь интерфейс, а также программы, если они её поддерживают.

Кроме этого, как отмечают в Huawei, они провели ряд дополнительных исследований, в рамках которых меняли интенсивность света разных элементов интерфейса в разных условиях внешнего освещения и при этом отслеживали движения глаз пользователей. Это позволило в тёмном режиме лучше настроить контрастность текста и иконок, чтобы их было комфортнее читать.

Новая анимация

В EMUI 10 значительно обновилась анимация. В зависимости от того, на какие элементы интерфейса нажимает пользователь, он получает разную визуальную отдачу. Например, иконки приложений при касании как будто действительно продавливаются в экран, создавая натуралистичный эффект нажатия.

Кроме этого, интерфейс в EMUI 10 стал более плавным при прокрутке и открытии/закрытии приложений за счёт увеличения количества кадров анимации.

В Huawei говорят о том, что анимировали разные траектории прокрутки на основе законов физики, определяя оптимальную скорость движения.

Какие модели получат обновление?

Первым смартфоном, который из коробки получил Android 10 с EMUI 10 стали Mate 30 и Mate 30 Pro, кроме этого, на выставке IFA 2019 стартовал открытый бета-тест новой оболочки для флагманов P30 и P30 Pro. В целом на данный момент компания анонсировала, что обновление получат Mate 20, Mate 20 pro (в том числе версия Porsche Design), P20, P20 Pro, P30 Lite, Mate 20 Lite, P Smart Z, P Smart 2019, Mate 20x 5G, Mate 10 Pro и Mate RS. Также оно должно выйти для моделей Honor, в частности для v20, View 10, 8x, 10 и 10 lite.

В итоге

Как видно, в плане функциональности изменений в EMUI 10 практически нет, в этом обновлении оболочки компания фокусировалась в первую очередь на доработке интерфейса, его дизайна и анимации. И стоит отметить, что эти нововведения замечаешь больше, чем ожидаешь и они на самом деле делают использование смартфона приятнее.