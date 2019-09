Huawei выделит разработчикам $1,5 млрд

Вчера Huawei представила в Мюнхене линейку флагманских камерофонов Mate 30 со впечатляющими характеристиками: базовый Mate 30, старший Mate 30 Pro и премиальный Mate 30 RS Porsche Design. Все они работают под управлением ОС Android, но из-за санкций со стороны США в них нет сервисов Google — вместо магазина Google Play из коробки на смартфонах будет предустановлен собственный магазин приложений App Gallery. Да, Huawei ранее обещала предоставить пользователям простой и удобный способ ручной установки Google Play, но за пределами Китая отсутствие приложений и сервисов Google на флагманском смартфоне Android за $1000 потенциально может отпугнуть немало покупателей.

Со своей стороны Huawei делает все возможное, чтобы сгладить углы и выйти из ситуации с минимальными потерями. Как известно, сейчас Huawei активно развивает собственную ОС HarmonyOS, она используется в последних умных телевизорах компании. Сама Huawei не называет HarmonyOS альтернативой Android, но смартфоны входят в число областей применения ОС. Сейчас компания активно привлекает разработчиков, в начале месяца вышла финальная версия компилятора Ark Compiler с открытым исходным кодом. И Huawei готовит HarmonyOS к возможному распространению на смартфоны, ей не остается ничего другого, как предлагать пользователям альтернативы приложениям Google.

В качестве альтернативы Google Play Store компания Huawei предлагает собственный магазин Huawei Mobile Services. Сейчас в нем насчитывается 45 тысяч приложений. В стремлении заинтересовать разработчиков перед самой презентацией Mate 30 компания Huawei объявила о расширении собственной программы поддержки разработчиков — в течение следующих пяти лет она дополнительно выделит $1,5 млрд. Сама программа была запущена в 2015 году. С тех пор компания финансово поддержала 1,3 млн разработчиков и 14 000 независимых поставщиков программного обеспечения по всему миру.

Сможет ли Huawei заинтересовать разработчиков и в конечном итоге взрастить достойного конкурента Google Play Store и Apple Store, покажет время. Но тут можно вспомнить горький опыт Microsoft, которая долго пыталась, но так и не сумела, имея для этого и огромный опыт, и имя, и ресурсы. В 2017 году, впервые публично признавая смерть Windows Phone вице-президент Microsoft Джо Бельфиоре сказал следующее:

В данном случае на руку Huawei играет большая пользовательская база, как-никак компания является вторым по величине производителем смартфонов. С другой стороны, большую часть этой базы составляют пользователи из Китая.

Между тем, журналисты побывавшие на презентации, сообщают, что приложения Google не работают на Huawei Mate 30 даже после успешной установки.

Google Play refuses to open in a Mate 30, fresh from APKmirror pic.twitter.com/kCaefAq2Bt

— Alex Barredo 📉 (@somospostpc) September 19, 2019