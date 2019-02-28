Gaming 17 — обзор игрового ноутбука EPIC

Техника, которая собирается одним производителем, а потом продается под другим брендом, уже давно не является чем-то новым. Примеры такой модели работы можно найти практически в любых товарах, даже вне сферы технологий. Как правило, такие устройства получаются дешевле, чем у конкурирующих именитых брендов. Недавно мне на тестирование попался один такой геймерский ноутбук, который продается под украинским брендом EPIC, и в сегодняшнем обзоре мы посмотрим, что он может предоставить любителям игр.

Комплектация и первые впечатления

К своему покупателю ноутбук попадет в обычной картонной коробке без излишеств. Внутри нее будет сам компьютер, крупный блок питания, крепления для установки второго накопителя, диск с драйверами (а привода для него, естественно, нет) и книжечка с инструкцией.

Первое же знакомство с устройством не удивит большим количеством наклеек, их часто бывает много, но отсутствие фирменного логотипа EPIC выглядит немного странно. Какой компьютер перед вами сейчас вы и не узнаете, если никто не подскажет, ведь на корпусе нет ни единого упоминания о компании. Зато найдется упоминание о происхождении ноутбука, который производится тайваньской компанией Clevo. И уже при включении на пару секунд таки можно будет увидеть фирменную эмблему продавца.

Дизайн и удобство использования

Чаще всего игровые ноутбуки очень большие и неповоротливые. В этот раз исключения не произошло, габариты этого ноутбука соответствуют классу: 418,5×284×27,4 мм. Весит он тоже не так мало — 2,8 килограмма. Ездить с таким в университет/на работу будет сложно, особенно если добавить к этому блок питания (а у игровых лептопов это практически неотъемлемая часть). Как обычно, это не то устройство, которое часто меняет рабочее место.

Общий внешний вид EPIC Gaming 17 сравнительно простой. Тут нет светящихся логотипов и агрессивных прорезей вентиляции. В оформлении все относительно сдержанно. Хотя есть «раздутые» грани на верхней крышке (словно на капоте спортивной машины) и пара углов с выступами для декорации. Кнопка включения тоже необычной формы с парой лампочек. В общем, несколько ненавязчивых намеков на игры в дизайне есть, но на фоне довольно ярких внешних элементов у таких ноутбуков от известных брендов, внешность испытуемого никак не выделяется.

Сборка хорошая. Преимущественно корпус металлический, пластик тут встречается только на внутренней рамке дисплейного блока и есть пара небольших вставок на топкейсе. Но вся поверхность, которая чаще всего попадается под руки, металлическая. Во время использования ноутбука от корпуса не было ни скрипов, ни хрустов. Следы от рук остаются на поверхности, но довольно легко удаляются обычной микрофиброй.

Для внешних устройств с обоих боков топкейса предусмотрены такие разъемы: справа есть отдельные входы для наушников и микрофона, а рядом нашлось место даже для оптического кабеля (отдельно, а не комбинированного с разъемом для наушников), далее расположен кардридер, два разъема USB-A 3.1, Ethernet и Kensington Lock; слева еще два USB-A 3.1, USB-C, два разъема Mini DisplayPort, HDMI и питание. Все разъемы расположены близко к пользователю и какие-либо подключенные устройства и шнуры могут немного мешать во время игр или работы, но это популярная проблема таких ноутбуков. А прямо под левой кистью на торце есть аж восемь индикаторов активности, но их совершенно не видно во время работы.

Глобально такой ноутбук совсем не отличается от «одноклассников». С ним сложно будет перемещаться по городу своим ходом, для него нужно много места и в сравнении с обычными ноутбуками, он выглядит как Ford Raptor на парковке для хетчбэков. Но ценят такие компьютеры далеко не за портативность, ведь тут более важны другие качества.

Дисплей

Как очень легко понять исходя из названия, ноутбуку достался 17,3-дюймовый экран. Разрешение составляет Full HD, что идеально подходит для игр, ведь картинка в разрешении 4К потребует заметно больше ресурсов, что соответственно повлияет на количество FPS. Поэтому 1920×1080 точек все еще более оптимальное решение, тем более для ноутбука. В дополнении частота обновления в 144 Гц должна сделать поприятнее как игры, так и обычную работу, но тестовый вариант оказался с матрицей, от которой не получилось добиться больше 75 Гц (на момент публикации этого материала, комментарий от производителя мы так и не получили).

Сама картинка хороша. Тут установлена IPS-матрица производства LG. Цвета уходят в «теплую» сторону, но не критично. Как для такого компьютера, изображение просто отличное и явно понравится любителям подобных оттенков. У меня же претензий к изображению нет, я играл и смотрел фильмы на этом экране без малейшего желания что-либо изменить в цветопередаче.

Уровень подсветки может колебаться в диапазоне от 19 до 334 кд/м². Сам же ноутбук не подстраивает яркость в зависимости от ситуации. По моим наблюдениям, пока солнце не начинает светить в окно, оптимальный уровень был где-то в районе 50-60%. Само собой, покрытие экрана матовое, что позволяет избавиться от лишних отражений и бликов. Комплектаций с сенсорными дисплеями нет.

Клавиатура, трекпад, мультимедиа

Еще один атрибут, который сейчас является чуть ли не обязательным для игрового ноутбука — LED-подсветка клавиатуры. Тут она есть. Можно менять режимы работы подсветки и ее цвет. Что касается самой клавиатуры, то она довольно типична для такого лептопа. Ход у клавиш довольно большой, механизм в меру мягкий и тихий. За счет NUM-блока немного пострадал общий размер клавиатуры, но на слепой печати это не сказалось. Правда, блок стрелок стоило немного сместить дальше от других клавиш, так приходится мириться с нечастыми промахами, но ничего сильно раздражающего в этом нет.

Если раньше работать с трекпадами Windows-ноутбуков было очень сложно, то сейчас даже в недорогих моделях с этим нет проблем. Так и с EPIC Gaming — трекпад отлично себя ведет, не теряется в жестах и вовсе не требует дополнительных настроек.

Тут же есть и сканер отпечатков пальцев. Он находится в левом верхнем углу трекпада. Найти его не сложно, но вот попасть правильно пальцем бывает проблематично. Иногда уходит пара попыток, но чаще всего до принудительного ввода пароля не доходило. Опыт нельзя назвать лучшим, но тем не менее, работает сканер вполне неплохо.

Увы, про звук уже сложнее хорошо отозваться. Встроенные динамики сравнительно тихие и совершенно не музыкальные. Для фильмов, передач и связи по Skype их еще будет достаточно, но для игр и музыки явно придется воспользоваться или внешними колонками, или наушниками.

Камера с разрешением 2,1 МП получше многих таких в попадавшихся мне ноутбуках. Для видеосвязи она хорошо подойдет, но с камерами смартфонов все равно не сравнится. В дополнении по бокам от нее установлены два микрофона, которых тоже вполне достаточно для связи.

Производительность и ПО

EPIC предоставляют пользователю несколько моделей на выбор, где основные отличия заключаются в оперативной памяти и накопителях. При этом пользователю не запрещают установить во внутрь сторонние накопители или планки ОЗУ. Тестовая конфигурация выглядит следующим образом: шестиядерный Intel Core i7-8750H, NVIDIA GeForce 1060 (6 ГБ), 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и M.2-накопитель емкостью 128 ГБ. Среди беспроводных интерфейсов есть Wi-Fi с поддержкой ac и Bluetooth 5.0.

С такими конфигурациями мы уже не раз встречались. Результаты синтетических тестов приблизительно соответствуют таким же ноутбукам. Тест стабильности начался с небольшим троттлингом, но как только охлаждение раскрутилось на максимум, ситуация выровнялась (частый случай). Игровые бенчмарки показали на высоких настройках графики в среднем 68 FPS в FarCry 5, 56 в Shadow of the Tomb Raider и 142 в Dirt Rally. В PlayerUnknown’s Battlegrounds были стабильные 75-90 кадров (с преимущественными скачками вверх, а не вниз). Но для экрана с частотой обновления 144 Гц этого все равно будет маловато.

Во время обычной работы вентиляторы слышно, а отключаются они не так часто. Зато стоит появиться какой-либо сложной задаче, как охлаждение становится громким и свистящим. СО будет поддерживать внутреннюю температуру в районе 35-40°C во время несложной работы, и 85°C в напряженные моменты. Корпус при этом местами будет ощутимо горячим, а основные потоки выходящего воздуха будут слева сбоку и сзади справа.

Также производитель возьмет дополнительные деньги за лицензионный Windows 10 Pro, но ОС обойдется всего в $30. Желающие сэкономить могут выбрать комплектацию с 30-дневным триалом. Устанавливая систему самостоятельно стоит учесть, что драйверами придется заниматься самостоятельно: на сайте продавца софта вовсе нет, а на сайте производителя все находится не в самом актуальном состоянии; но главное, там можно найти утилиту, позволяющую мониторить систему и управлять охлаждением, подсветкой, отключить камеру, трекпад, кнопку Windows, и прочие мелкие настройки.

Автономность

От игровых систем, как правило, никто не ожидает хорошей автономности. И тем не менее, у этой модели все довольно неплохо. Запаса емкости аккумулятора в 66 Вт•ч хватило на 4 часа в тесте PCMark 8. При простеньких задачах и комфортных настройках подсветки экрана, ноутбук теряет около четверти заряда аккумулятора в час. После двухчасового фильма в батарее остается немного больше половины заряда. Но запустив игру не стоит рассчитывать на похожие цифры.

Заряжается ноутбук относительно быстро, на это уходит около двух часов. Комплектный блок питания ожидаемо крупный и тяжелый, но без него с таким компьютером не обойтись.