Galaxy M10 – обзор смартфона Samsung

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В этом году компания Samsung пересмотрела свое отношение к смартфонам среднего и бюджетного сегмента, расширив количество моделей и улучшив их характеристики. К нам на обзор попал один из самых доступных аппаратов производителя — Samsung Galaxy M10. Давайте посмотрим, что интересного может предложить покупателям этот смартфон за свою цену.

Внешний вид

Samsung Galaxy M10 — довольно крупный смартфон. Все благодаря 6,22 дюймовому экрану. Рамки по бокам и сверху средней ширины, а нижняя заметно шире. Фронтальная камера находится в каплевидном вырезе, а разговорный микрофон — в прорези над ней. Соответственно вырез в дисплее не очень большой и не будет сильно отвлекать во время использования.

Тыльная сторона выполнена из глянцевого пластика. Модуль двух камер чуть-чуть выпирает над плоскостью панели. Разговорный динамик — в нижней части, как у старых бюджетных смартфонов компании. Такое расположение не лучшим образом сказывается на слышимости вызова, если телефон лежит экраном вверх. Можно с легкостью не услышать вызов.

Механические клавиши включения и регулировки громкости расположены на удобной высоте. С противоположной стороны — слот для двух nanoSIM и карты памяти microSD.

На нижнем торце — 3,5 мм аудиоразъем, порт microUSB (все-таки у нас бюджетник) и основной микрофон. На верхнем — только дополнительный микрофон.

По поводу удобства использования стоит отметить, что это довольно крупный смартфон, и если физиологически вам подходит такой аппарат, то в остальном замечаний к его эргономичности нет.

Сканера отпечатков пальцев в Galaxy M10 нет, только распознавание лица через фронтальную камеру, но работает этот метод медленно, да и назвать его безопасным нельзя.

Смартфон выпускается в черном и синем цвете, но лицевая панель всегда будет черная.

Экран

Samsung Galaxy M10 оснащен 6,22 дюймовым PLS дисплеем с разрешением 1520х720 точек (HD+). Есть автоматическая регулировка яркости, но нет настроек экрана, поэтому владельцу придется мириться с заводской калибровкой.

На улице экран сильно слепнет, но информация читаемая и пользоваться смартфоном можно без необходимости искать тень.

Яркость меняется в пределах от 4,3 до 395 кд/м2, а контрастность равна 1 к 720. Цветовой охват немного шире sRGB. Температура выше эталонной — картинка на экране выглядит холодней чем необходимо. Если говорить обычными словами, то в целом ничего критичного в экране нет. Разве что картинка на нем холодней, чем должно быть. Кроме этого, мне не понравлось, что минимальная яркости слишком высокая. Это не позволит вам с большим комфортом пользоваться смартфоном в темноте. В остальном он неплохой как для бюджетника.

Аппаратная платформа

Samsung Galaxy M10 оснащен процессором Exynos 7 Octa 7870, этот чип уже использовался в некоторых смартфонах компании, которые были выпущены в прошлом году, например в Samsung Galaxy A6 (2018).

Процессор состоит из восьми ядер Cortex-A53 с тактовой частотой 1,6 ГГц и видеоускорителя Mali-T830 MP1. Объем оперативной памяти зависит от версии смартфона: 2/16 или 3/32 ГБ. У нас на тесте базовая версия и я с уверенностью скажу, что 2 ГБ и 16 ГБ встроенной памяти критически недостаточно в 2019-том году. По факту для установки приложений доступно всего 11,43 ГБ, и это очень мало. Недостаток оперативной памяти сказывается и на скорости открытия приложений и на том, что они банально не остаются в памяти и при каждом открытии приложения оно запускается по новой. Версия 3/32 немного улучшит впечатления от работы со смартфоном.

Оболочка хорошо знакома по другим моделям новых линеек Galaxy M/A. Интерфейс плавный, но не быстрый. Тут уже ничего не поделать — слабое железо.

По современным меркам в бенчмарках Galaxy M10 получает низкие оценки, но нужно учитывать, что это бюджетник. С играми все просто. Galaxy M10 справится только с простыми логическими, аркадными и казуальными играми, ни о каких PUBG или WOT думать не стоит, ибо для них будет мало места в памяти смартфона, во вторых процессор откровенно их не потянет.

Мультимедийный динамик один. Он громкий, но при громкости близкой к максимальной начинает захлебываться. Вообщем типичный динамик, как для бюджетника.

Камеры

Смартфон оснащен двумя тыльными камерами: основной на 13 Мп и дополнительной на 5 Мп (широкоугольной). Интерфейс камеры пестрит множеством настроек и режимов, как у других моделей в линейке Galaxy.

Если говорить о качестве снимков, то даже днем в ясную погоду не всегда получаются хорошие фото, так как есть проблемы с балансом белого, из-за чего фотографии выглядят пересвеченными. Шумодав работает агрессивно, поэтому снимки получаются мыльными и не детализированными.

Как ни странно, но широкоугольный объектив на 5 Мп лучше работает с балансом белого, но в нем уже сказывается небольшое разрешение.

Фронтальная камера на 5 Мп вполне хорошая, как для недорогого устройства.

Запись видео возможна в разрешении Full HD 30 fps. Качество звука и видео обычное.

Автономность

Samsung Galaxy M10 оснащен аккумулятором емкостью 3400 мАч. Казалось бы не много, но с учетом того, что процессор далеко не самый производительный при обычном использовании, с звонками, социальными сетями и прослушиванием музыки можно легко получить два дня работы.

В тесте PCMark Work при яркости 200 кд/м2 (70% от максимальной) он проработал 11,5 часов, что вполне достойно.