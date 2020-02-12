Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra: первый взгляд на флагманы Samsung 2020 года

Последние несколько лет компания Samsung представляет новые флагманские смартфоны в феврале, и этот год не стал исключением. На специальном мероприятии Galaxy Unpacked 2020 в Сан-Франциско она показала три новые модели: Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra. Я уже успел посмотреть все эти новинки и готов поделиться первыми впечатлениями.
Как вы уже заметили, в Samsung решили изменить порядковый номер линейки сразу на цифру 20, прервав десятилетнюю традицию наименования флагманских смартфонов Galaxy. В 2020 году этот шаг выглядит вполне резонно, судя по всему, компанию привлекла именно эта магия цифр. Но также, несомненно, желание показать, что это некий новый шаг в истории её смартфонов, который начинается вместе с массовым внедрением сетей 5G. Мы в Украине, к сожалению, пока стоим в стороне от первой волны коммерческого использования этой технологии, поэтому у нас новые флагманы Samsung будут продаваться без поддержки 5G.
Оглавление
Чем отличаются Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra?
Для начала давайте посмотрим, в чём же заключаются различия между тремя моделями:
|Модель
|Galaxy S20
|Galaxy S20+
|Galaxy S20 Ultra
|Размеры
|151,7×69,1×7,9 мм
|161,9×73,7×7,8 мм
|166,9×76×8,8 мм
|Вес
|163 грамма
|186 граммов
|220 граммов
|Дисплей
|6,2-дюймовый Dynamic AMOLED с разрешением 3200×1400 точек и соотношением сторон 20:9. А также поддержкой частоты обновления 120 Гц при разрешении FHD+.
|6,7-дюймовый Dynamic AMOLED с разрешением 3200×1400 точек и соотношением сторон 20:9. А также поддержкой частоты обновления 120 Гц при разрешении FHD+.
|6,92-дюймовый Dynamic AMOLED с разрешением 3200×1400 точек и соотношением сторон 20:9. А также поддержкой частоты обновления 120 Гц при разрешении FHD+.
|Процессор
|Exynos 990/Snapdragon 865
|Exynos 990/Snapdragon 865
|Exynos 990/Snapdragon 865
|Графика
|Mali-G77 MP11/Adreno 650
|Mali-G77 MP11/Adreno 650
|Mali-G77 MP11/Adreno 650
|Оперативная память
|12 ГБ
|12 ГБ
|12/16 ГБ
|Хранилище данных
|128 ГБ UFS 3
|128/256/512 ГБ UFS 3
|128/256/512 ГБ UFS 3
|Слот для карт
|microSD до 1 ТБ
|microSD до 1 ТБ
|microSD до 1 ТБ
|Сканер отпечатков
|Ультразвуковой под стеклом дисплея
|Ультразвуковой под стеклом дисплея
|Ультразвуковой под стеклом дисплея
|Основные камеры
12-мегапиксельная широкоугольная
64-мегапиксельная телефото (3-кратный оптический зум)
12-мегапиксельная сверхширокоугольная
12-мегапиксельная широкоугольная
64-мегапиксельная телефото (3х оптический зум)
12-мегапиксельная сверхширокоугольная
DepthVision-камера
108-мегапиксельная широкоугольная
12-мегапиксельная сверхширокоугольная
48-мегапиксельная телефото с конструкцией перископа (до 4х оптический, от 10х до 30х гибридный зум, 100-кратный цифровой)
DepthVision-камера
|Фронтальная камера
|10-мегапиксельная
|10-мегапиксельная
|40-мегапиксельная
|Динамики
|Стерео AKG с поддержкой Dolby Atmos
|Стерео AKG с поддержкой Dolby Atmos
|Стерео AKG с поддержкой Dolby Atmos
|Разъёмы
|USB Type-C
|USB Type-C
|USB Type-C
|Связь и модули
|Wi-Fi 6 a/b/g/n/ac/ax (2,4/5ГГц), Bluetooth 5.0, NFC, ANT+, GPS, Galileo, Beidou, ГЛОНАСС
|Wi-Fi 6 a/b/g/n/ac/ax (2,4/5ГГц), Bluetooth 5.0, NFC, ANT+, GPS, Galileo, Beidou, ГЛОНАСС
|Wi-Fi 6 a/b/g/n/ac/ax (2,4/5ГГц), Bluetooth 5.0, NFC, ANT+, GPS, Galileo, Beidou, ГЛОНАСС
|Аккумулятор и зарядка
|4000 мА•ч, поддержка быстрой зарядки до 25 Вт, беспроводная зарядка
|4500 мА•ч, поддержка быстрой зарядки до 25 Вт, беспроводная зарядка
|5000 мА•ч, поддержка быстрой зарядки до 45 Вт, беспроводная зарядка
|Защита от воды и пыли
|IP68
|IP68
|IP68
|Операционная система
|Android 10 с One UI 2.0
|Android 10 с One UI 2.0
|Android 10 с One UI 2.0
Как видно, модельный ряд флагманов Galaxy начала 2020 года будет включать в себя три модели, как и в прошлом году. Но в Samsung решили отказаться от более доступного и компактного смартфона, его место займёт Galaxy S20. Версия «плюс», как и в прошлом году, позиционируется в качестве топового аппарата для большинства пользователей. А вот самым функциональным флагманом компании станет модель с приставкой Ultra. Раньше эта роль отводилась линейке Note, она всегда получала самые крупные дисплеи. Но теперь её выделяет только перо S Pen, в то время как в серии Galaxy S больший упор будет делаться на возможности камер.
Дизайн
Внешний вид новых флагманских смартфонов Samsung успел появиться в интернете задолго до их анонса, так что все нововведения в дизайне не стали сюрпризом во время презентации. Все три модели имеют одинаковую форму и конструкцию с небольшими отличиями.
В Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra компания Samsung традиционно использовала наработки из предыдущих моделей, в данном случае это гибрид дизайна Galaxy S10 и Note10. Практически вся лицевая панель новых аппаратов – это дисплей, который у S20 и S20+ теперь лишь слегка загибается на боковые грани, а у S20 Ultra чуть больше. Сверху и снизу остались небольшие рамки, причём нижняя всё ещё немного крупнее.
По центру верхней части находится фронтальная камера, которая врезана в небольшое отверстие в дисплее. Этот же подход в Samsung использовали в Note10 и Note10+. Но в новых моделях вырез под селфи-камеру удалось сделать ещё компактнее.
Самые видимые изменения в дизайне новых флагманских смартфонов Samsung находятся на тыльной стороне корпуса. Компания использовала более массивный блок основных камер. При этом так получилось, что его размеры увеличиваются в зависимости от положения модели в линейке. Соответственно у Galaxy S20 Ultra он самый крупный, а у S20+ и S20 немного компактнее.
Блок камер немного выступает из корпуса, но при использовании аппаратов в чехле это не должно стать проблемой.
В остальном, в Samsung использовали уже привычную конструкцию, лицевая и тыльная сторона Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra прикрыта защитным стеклом, которое обрамлено металлической рамкой. А благодаря тому, что тыльная крышка корпуса сильнее загибается по бокам и плавно перетекает в боковую рамку, смартфоны отлично лежат в руке, но как и прежде, они довольно скользкие, поэтому удобнее будет использовать их в чехле.
В целом, Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra выглядят симпатично и современно, но их выход становится подтверждением смерти компактных флагманских смартфонов Samsung. Ведь в компании не просто отказались от выпуска продолжения 5,8-дюймового Galaxy S10e, а каждая из представленных на Galaxy Unpacked 2020 моделей стала крупнее предшественника. Особенно хорошо это заметно по Galaxy S20+, который по высоте ближе к Note10+, чем к S10+. А S20 Ultra и вовсе вплотную подобрался к планшетной диагонали 7-дюймов.
Дисплей
В прошлом году компания Samsung обновила тип матрицы во флагманских смартфонах, представив панель Dynamic AMOLED с отличной цветопередачей, глубоким чёрным цветом и хорошими углами обзора. Она же используется и новых моделях, но в этот раз частоту её обновления увеличили до 120 Гц. Это заметно повысило плавность анимации, особенно при быстром пролистывании длинных списков. И, конечно же, играть в динамичные игры на таком экране одно удовольствие.
Правда, работает повышенная частота только при разрешении FHD+ (2280×1080 точек), хотя дисплеи Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra способны выводить картинку с разрешением 3200×1400 точек, но в таком случае частота обновления понизится до стандартных 60 Гц.
Как мы уже выяснили, все три модели используют одинаковые матрицы Dynamic AMOLED с поддержкой 120 Гц и максимальным разрешением 3200×1400 точек. При этом у них также одинаковое соотношение сторон 20:9, экран больше вытянут в высоту. Основные же отличия касаются диагонали, у Galaxy S20 она самая «компактная» – 6,2 дюйма, у S20+ – 6,7-дюйма, а у S20 Ultra – 6,92-дюйма.
Как и прежде, в настройках дисплея у пользователя есть возможность изменить не только разрешение, но и цветовую передачу (на яркие или натуральные цвета), цветовую температуру, а также активировать тёмную тему оформления интерфейса.
Платформа
В Украине новые флагманские смартфоны Samsung будут официально продаваться в версии с 7-нанометровым процессором Exynos 990. В компании не раскрывают его тактовую частоту, но известно, что он содержит 4 энергоэффективных ядра Cortex-A55, 2 ядра Cortex-A76 и 2 высокопроизводительных ядра Exynos M5, разработанных Samsung. За обработку графики в этом чипе отвечает Mali-G77 MP11.
Объём оперативной памяти в Galaxy S20 и S20+ составляет 12 ГБ LPDDR5, в S20 Ultra, в зависимости от версии, 12 или целых 16 ГБ. Встроенная память во всех моделях стартует со 128 ГБ, при этом у S20+ и S20 Ultra также будут модификации с 256 и 512 ГБ хранилища. Но для тех, кому будет мало таких вариантов, в Samsung оставили возможность расширить встроенную память с помощью как microSD.
Беспроводные модули во всех трёх моделям представлены Wi-Fi 6 a/b/g/n/ac/ax (2,4/5ГГц), Bluetooth 5.0, NFC и ANT+. А для определения местоположения используются GPS, Galileo, Beidou, а также ГЛОНАСС.
Камеры
В прошлом году основные нововведения в камерах флагманских смартфонов Samsung касались появления сверхширокоугольного модуля, а также доработки ночного режима съёмки. В этом изменений в камерах стало больше, так что давайте в них разберёмся. Но для начала отмечу, что в Galaxy S20 и S20+ идентичный набор модулей за исключением наличия у «плюс» модели дополнительной DepthVision-камеры, которая измеряет расстояние до объектов и позволяет создавать более реалистичное боке на портретных снимках.
В остальном, обе модели содержат:
- 12-мегапиксельную широкоугольную камеру с диафрагмой ƒ/1.8, оптической стабилизацией и автофокусом
- 64-мегапиксельную телефото с диафрагмой ƒ/2.0, оптической стабилизацией и 3-кратным оптический приближением
- 12-мегапиксельную сверхширокоугольную с диафрагмой ƒ/2.2.
В целом, возможности камер S20 и S20+ стали немного шире, чему у предшественников за счёт появления 3-кратного оптического приближения. Кроме этого, обновились и сами модули. Несмотря на то же разрешение, в Samsung использовали основную широкоугольную матрицу с пикселями 1,8 мкм, что больше, чем в предыдущих моделях. А телефото и сверхширокоугольные камеры – полностью новые для смартфонов компании.
Но самые большие нововведения в системе основных камер получил Galaxy S20 Ultra, в нём используется основная 108-мегапиксельная широкоугольная камера с диафрагмой ƒ/1.8, оптической стабилизацией, фазовым и лазерный автофокусом. А также с поддержкой технологии Tetracell, объединяющей соседние пиксели в группы по четыре для снижения уровня шума, увеличения светочувствительности и динамического диапазона. И несмотря на похожие характеристики с камерой в Xiaomi Note 10, это улучшенная версия модуля.
Ещё одним отличием камеры S20 Ultra стал 48-мегапиксельный телефото модуль с диафрагмой ƒ/3.5 и конструкцией перископа, которая позволяет создавать снимки с 10-кратным оптическим приближением. Также в этой камере зум может составлять до 4х с оптическим увеличением и от 10х до 30х в гибридном режимеа также до 100х в полностью цифровом, но в них резкость снимков заметно ниже. В остальном, S20 Ultra использует такую же 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и DepthVision-сенсор, как и S20+.
Все три смартфона поддерживают запись видео в разрешении 8К.
Надеюсь, более детально протестировать новые камеры во флагманских смартфонах Samsung мы сможем уже в ближайшее время. К сожалению, сделать это в условиях презентации не вышло.
Сканер отпечатков
Все три модели используют ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, интегрированный прямо в стекло дисплея. Судя по тестовым образцам, работает он примерно на том же уровне.
Аудио
S20, S20+ и S20 Ultra стали первыми флагманами в линейке Galaxy, которые лишились 3,5 мм разъёма для наушников. Судя по всему, теперь он постепенно начнёт пропадать в том числе из более доступных смартфонов Samsung. Для подключения наушников у пользователя остаётся выбор между портом USB Type-C и беспроводным соединением через Bluetooth.
К счастью, внешние динамики у всех трёх моделей остались стерео, при этом в Samsung заявляют, что они настроены специалистами компании AKG и поддерживают технологию Dolby Atmos.
Аккумулятор
В Galaxy S20 установлен аккумулятор емкостью 4000 мА•ч, в S20+ – 4500 мАч, а в S20 Ultra – 5000 мА•ч. Также есть поддержка быстрой проводной зарядки до 25 Вт и до 45 Вт у S20 Ultra, а также беспроводной зарядки. Кроме этого, все три устройства можно использовать для обратной беспроводной зарядки, если появилась необходимость зарядить какой-нибудь аксессуар, например, часы или наушники.
В итоге
Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra получились интересными устройствами, основной упор в которых сделан на новые камеры и частоту обновления экрана 120 Гц. Но это только исходя из первых впечатлений, более детально с новинками мы планируем познакомиться уже в ближайшее время в полноценных обзорах.