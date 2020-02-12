Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra: первый взгляд на флагманы Samsung 2020 года





Последние несколько лет компания Samsung представляет новые флагманские смартфоны в феврале, и этот год не стал исключением. На специальном мероприятии Galaxy Unpacked 2020 в Сан-Франциско она показала три новые модели: Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra. Я уже успел посмотреть все эти новинки и готов поделиться первыми впечатлениями.

Как вы уже заметили, в Samsung решили изменить порядковый номер линейки сразу на цифру 20, прервав десятилетнюю традицию наименования флагманских смартфонов Galaxy. В 2020 году этот шаг выглядит вполне резонно, судя по всему, компанию привлекла именно эта магия цифр. Но также, несомненно, желание показать, что это некий новый шаг в истории её смартфонов, который начинается вместе с массовым внедрением сетей 5G. Мы в Украине, к сожалению, пока стоим в стороне от первой волны коммерческого использования этой технологии, поэтому у нас новые флагманы Samsung будут продаваться без поддержки 5G.

Чем отличаются Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra?

Для начала давайте посмотрим, в чём же заключаются различия между тремя моделями:

Модель Galaxy S20 Galaxy S20+ Galaxy S20 Ultra Размеры 151,7×69,1×7,9 мм 161,9×73,7×7,8 мм 166,9×76×8,8 мм Вес 163 грамма 186 граммов 220 граммов Дисплей 6,2-дюймовый Dynamic AMOLED с разрешением 3200×1400 точек и соотношением сторон 20:9. А также поддержкой частоты обновления 120 Гц при разрешении FHD+. 6,7-дюймовый Dynamic AMOLED с разрешением 3200×1400 точек и соотношением сторон 20:9. А также поддержкой частоты обновления 120 Гц при разрешении FHD+. 6,92-дюймовый Dynamic AMOLED с разрешением 3200×1400 точек и соотношением сторон 20:9. А также поддержкой частоты обновления 120 Гц при разрешении FHD+. Процессор Exynos 990/Snapdragon 865 Exynos 990/Snapdragon 865 Exynos 990/Snapdragon 865 Графика Mali-G77 MP11/Adreno 650 Mali-G77 MP11/Adreno 650 Mali-G77 MP11/Adreno 650 Оперативная память 12 ГБ 12 ГБ 12/16 ГБ Хранилище данных 128 ГБ UFS 3 128/256/512 ГБ UFS 3 128/256/512 ГБ UFS 3 Слот для карт microSD до 1 ТБ microSD до 1 ТБ microSD до 1 ТБ Сканер отпечатков Ультразвуковой под стеклом дисплея Ультразвуковой под стеклом дисплея Ультразвуковой под стеклом дисплея Основные камеры 12-мегапиксельная широкоугольная 64-мегапиксельная телефото (3-кратный оптический зум) 12-мегапиксельная сверхширокоугольная 12-мегапиксельная широкоугольная 64-мегапиксельная телефото (3х оптический зум) 12-мегапиксельная сверхширокоугольная DepthVision-камера 108-мегапиксельная широкоугольная 12-мегапиксельная сверхширокоугольная 48-мегапиксельная телефото с конструкцией перископа (до 4х оптический, от 10х до 30х гибридный зум, 100-кратный цифровой) DepthVision-камера Фронтальная камера 10-мегапиксельная 10-мегапиксельная 40-мегапиксельная Динамики Стерео AKG с поддержкой Dolby Atmos Стерео AKG с поддержкой Dolby Atmos Стерео AKG с поддержкой Dolby Atmos Разъёмы USB Type-C USB Type-C USB Type-C Связь и модули Wi-Fi 6 a/b/g/n/ac/ax (2,4/5ГГц), Bluetooth 5.0, NFC, ANT+, GPS, Galileo, Beidou, ГЛОНАСС Wi-Fi 6 a/b/g/n/ac/ax (2,4/5ГГц), Bluetooth 5.0, NFC, ANT+, GPS, Galileo, Beidou, ГЛОНАСС Wi-Fi 6 a/b/g/n/ac/ax (2,4/5ГГц), Bluetooth 5.0, NFC, ANT+, GPS, Galileo, Beidou, ГЛОНАСС Аккумулятор и зарядка 4000 мА•ч, поддержка быстрой зарядки до 25 Вт, беспроводная зарядка 4500 мА•ч, поддержка быстрой зарядки до 25 Вт, беспроводная зарядка 5000 мА•ч, поддержка быстрой зарядки до 45 Вт, беспроводная зарядка Защита от воды и пыли IP68 IP68 IP68 Операционная система Android 10 с One UI 2.0 Android 10 с One UI 2.0 Android 10 с One UI 2.0

Как видно, модельный ряд флагманов Galaxy начала 2020 года будет включать в себя три модели, как и в прошлом году. Но в Samsung решили отказаться от более доступного и компактного смартфона, его место займёт Galaxy S20. Версия «плюс», как и в прошлом году, позиционируется в качестве топового аппарата для большинства пользователей. А вот самым функциональным флагманом компании станет модель с приставкой Ultra. Раньше эта роль отводилась линейке Note, она всегда получала самые крупные дисплеи. Но теперь её выделяет только перо S Pen, в то время как в серии Galaxy S больший упор будет делаться на возможности камер.

Дизайн

Внешний вид новых флагманских смартфонов Samsung успел появиться в интернете задолго до их анонса, так что все нововведения в дизайне не стали сюрпризом во время презентации. Все три модели имеют одинаковую форму и конструкцию с небольшими отличиями.

В Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra компания Samsung традиционно использовала наработки из предыдущих моделей, в данном случае это гибрид дизайна Galaxy S10 и Note10. Практически вся лицевая панель новых аппаратов – это дисплей, который у S20 и S20+ теперь лишь слегка загибается на боковые грани, а у S20 Ultra чуть больше. Сверху и снизу остались небольшие рамки, причём нижняя всё ещё немного крупнее.

По центру верхней части находится фронтальная камера, которая врезана в небольшое отверстие в дисплее. Этот же подход в Samsung использовали в Note10 и Note10+. Но в новых моделях вырез под селфи-камеру удалось сделать ещё компактнее.

Самые видимые изменения в дизайне новых флагманских смартфонов Samsung находятся на тыльной стороне корпуса. Компания использовала более массивный блок основных камер. При этом так получилось, что его размеры увеличиваются в зависимости от положения модели в линейке. Соответственно у Galaxy S20 Ultra он самый крупный, а у S20+ и S20 немного компактнее.

Блок камер немного выступает из корпуса, но при использовании аппаратов в чехле это не должно стать проблемой.

В остальном, в Samsung использовали уже привычную конструкцию, лицевая и тыльная сторона Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra прикрыта защитным стеклом, которое обрамлено металлической рамкой. А благодаря тому, что тыльная крышка корпуса сильнее загибается по бокам и плавно перетекает в боковую рамку, смартфоны отлично лежат в руке, но как и прежде, они довольно скользкие, поэтому удобнее будет использовать их в чехле.

В целом, Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra выглядят симпатично и современно, но их выход становится подтверждением смерти компактных флагманских смартфонов Samsung. Ведь в компании не просто отказались от выпуска продолжения 5,8-дюймового Galaxy S10e, а каждая из представленных на Galaxy Unpacked 2020 моделей стала крупнее предшественника. Особенно хорошо это заметно по Galaxy S20+, который по высоте ближе к Note10+, чем к S10+. А S20 Ultra и вовсе вплотную подобрался к планшетной диагонали 7-дюймов.

Дисплей

В прошлом году компания Samsung обновила тип матрицы во флагманских смартфонах, представив панель Dynamic AMOLED с отличной цветопередачей, глубоким чёрным цветом и хорошими углами обзора. Она же используется и новых моделях, но в этот раз частоту её обновления увеличили до 120 Гц. Это заметно повысило плавность анимации, особенно при быстром пролистывании длинных списков. И, конечно же, играть в динамичные игры на таком экране одно удовольствие.

Правда, работает повышенная частота только при разрешении FHD+ (2280×1080 точек), хотя дисплеи Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra способны выводить картинку с разрешением 3200×1400 точек, но в таком случае частота обновления понизится до стандартных 60 Гц.

Как мы уже выяснили, все три модели используют одинаковые матрицы Dynamic AMOLED с поддержкой 120 Гц и максимальным разрешением 3200×1400 точек. При этом у них также одинаковое соотношение сторон 20:9, экран больше вытянут в высоту. Основные же отличия касаются диагонали, у Galaxy S20 она самая «компактная» – 6,2 дюйма, у S20+ – 6,7-дюйма, а у S20 Ultra – 6,92-дюйма.

Как и прежде, в настройках дисплея у пользователя есть возможность изменить не только разрешение, но и цветовую передачу (на яркие или натуральные цвета), цветовую температуру, а также активировать тёмную тему оформления интерфейса.

Платформа

В Украине новые флагманские смартфоны Samsung будут официально продаваться в версии с 7-нанометровым процессором Exynos 990. В компании не раскрывают его тактовую частоту, но известно, что он содержит 4 энергоэффективных ядра Cortex-A55, 2 ядра Cortex-A76 и 2 высокопроизводительных ядра Exynos M5, разработанных Samsung. За обработку графики в этом чипе отвечает Mali-G77 MP11.

Объём оперативной памяти в Galaxy S20 и S20+ составляет 12 ГБ LPDDR5, в S20 Ultra, в зависимости от версии, 12 или целых 16 ГБ. Встроенная память во всех моделях стартует со 128 ГБ, при этом у S20+ и S20 Ultra также будут модификации с 256 и 512 ГБ хранилища. Но для тех, кому будет мало таких вариантов, в Samsung оставили возможность расширить встроенную память с помощью как microSD.

Беспроводные модули во всех трёх моделям представлены Wi-Fi 6 a/b/g/n/ac/ax (2,4/5ГГц), Bluetooth 5.0, NFC и ANT+. А для определения местоположения используются GPS, Galileo, Beidou, а также ГЛОНАСС.

Камеры

В прошлом году основные нововведения в камерах флагманских смартфонов Samsung касались появления сверхширокоугольного модуля, а также доработки ночного режима съёмки. В этом изменений в камерах стало больше, так что давайте в них разберёмся. Но для начала отмечу, что в Galaxy S20 и S20+ идентичный набор модулей за исключением наличия у «плюс» модели дополнительной DepthVision-камеры, которая измеряет расстояние до объектов и позволяет создавать более реалистичное боке на портретных снимках.

В остальном, обе модели содержат:

12-мегапиксельную широкоугольную камеру с диафрагмой ƒ/1.8, оптической стабилизацией и автофокусом

64-мегапиксельную телефото с диафрагмой ƒ/2.0, оптической стабилизацией и 3-кратным оптический приближением

12-мегапиксельную сверхширокоугольную с диафрагмой ƒ/2.2.

В целом, возможности камер S20 и S20+ стали немного шире, чему у предшественников за счёт появления 3-кратного оптического приближения. Кроме этого, обновились и сами модули. Несмотря на то же разрешение, в Samsung использовали основную широкоугольную матрицу с пикселями 1,8 мкм, что больше, чем в предыдущих моделях. А телефото и сверхширокоугольные камеры – полностью новые для смартфонов компании.

Но самые большие нововведения в системе основных камер получил Galaxy S20 Ultra, в нём используется основная 108-мегапиксельная широкоугольная камера с диафрагмой ƒ/1.8, оптической стабилизацией, фазовым и лазерный автофокусом. А также с поддержкой технологии Tetracell, объединяющей соседние пиксели в группы по четыре для снижения уровня шума, увеличения светочувствительности и динамического диапазона. И несмотря на похожие характеристики с камерой в Xiaomi Note 10, это улучшенная версия модуля.

Ещё одним отличием камеры S20 Ultra стал 48-мегапиксельный телефото модуль с диафрагмой ƒ/3.5 и конструкцией перископа, которая позволяет создавать снимки с 10-кратным оптическим приближением. Также в этой камере зум может составлять до 4х с оптическим увеличением и от 10х до 30х в гибридном режимеа также до 100х в полностью цифровом, но в них резкость снимков заметно ниже. В остальном, S20 Ultra использует такую же 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и DepthVision-сенсор, как и S20+.

Все три смартфона поддерживают запись видео в разрешении 8К.

Надеюсь, более детально протестировать новые камеры во флагманских смартфонах Samsung мы сможем уже в ближайшее время. К сожалению, сделать это в условиях презентации не вышло.

Сканер отпечатков

Все три модели используют ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, интегрированный прямо в стекло дисплея. Судя по тестовым образцам, работает он примерно на том же уровне.

Аудио

S20, S20+ и S20 Ultra стали первыми флагманами в линейке Galaxy, которые лишились 3,5 мм разъёма для наушников. Судя по всему, теперь он постепенно начнёт пропадать в том числе из более доступных смартфонов Samsung. Для подключения наушников у пользователя остаётся выбор между портом USB Type-C и беспроводным соединением через Bluetooth.

К счастью, внешние динамики у всех трёх моделей остались стерео, при этом в Samsung заявляют, что они настроены специалистами компании AKG и поддерживают технологию Dolby Atmos.

Аккумулятор

В Galaxy S20 установлен аккумулятор емкостью 4000 мА•ч, в S20+ – 4500 мАч, а в S20 Ultra – 5000 мА•ч. Также есть поддержка быстрой проводной зарядки до 25 Вт и до 45 Вт у S20 Ultra, а также беспроводной зарядки. Кроме этого, все три устройства можно использовать для обратной беспроводной зарядки, если появилась необходимость зарядить какой-нибудь аксессуар, например, часы или наушники.

В итоге

Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra получились интересными устройствами, основной упор в которых сделан на новые камеры и частоту обновления экрана 120 Гц. Но это только исходя из первых впечатлений, более детально с новинками мы планируем познакомиться уже в ближайшее время в полноценных обзорах.