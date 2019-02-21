Galaxy Watch Active — первый взгляд на новые спортивные часы Samsung

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Вместе с новыми флагманскими смартфонами Galaxy S10+, S10 и S10e компания Samsung представила спортивные часы Galaxy Watch Active. Эту модель можно назвать преемником часов Gear Sport, так как они тоже рассчитаны на пользователей, которые ведут активный образ жизни и увлекаются спортом.

Дизайн и дисплей

В отличие от предыдущих поколений умных и спортивных часов Samsung, которые имели похожий внешний вид, Galaxy Watch Active получили полностью новый дизайн. В них компания отказалась от колеса прокрутки вокруг дисплея, сделав при этом линии корпуса более плавными.

Стекло дисплея в Galaxy Watch Active слегка закругляется по краям, переходя в выпуклые грани металлического корпуса.

Дизайнеры Samsung традиционно использовали круглую форму, вокруг которой многие годы строился интерфейс умных часов компании, так что это было вполне ожидаемо.

Размеры корпуса часов составляют 39,5×39,5×10,5 мм, они намного компактнее Galaxy Watch и выглядят на мужской руке практически как фитнесс-трекер с круглым дисплеем.

Вес устройства без ремешка составляет всего 25 грамм.

Сенсорный Super AMOLED дисплей в Galaxy Watch Active имеет диагональ 1,1 дюйма при разрешении 360х360 точек. У него красочная цветопередача и широкие углы обзора.

Система крепления ремешков стандартная для Samsung и позволяет быстро их менять при необходимости. Сами ремешки при этом имеют ширину 20 мм, поэтому пользователь использовать не только оригинальные, но и любые совместимые.

Корпус Galaxy Watch Active имеет защиту от воды 5 ATM, что позволяет заниматься в часах плаванием. Хотя, как известно, попадание воды в корпус расценивается производителем как негарантийный случай.

Платформа и функциональность

Galaxy Watch Active построены на платформе Samsung с 2-ядерным процессором Exynos 9110, работающим на частоте 1,15 ГГц. Кроме этого часы оснащаются 768 МБ оперативной и 4 ГБ встроенной памяти. Из беспроводных модулей в них используется Bluetooth 4.2, NFC и Wi-Fi b/g/n 2,4 ГГц. Для определения местоположения пользователя в часах есть модули GPS, ГЛОНАСС, Beidou и Galileo.

Также в Galaxy Watch Active есть ряд датчиков, которые помогают часам отслеживать физическую активность пользователей. В них есть акселерометр, гироскоп, барометр, пульсометр и датчик освещения.

В качестве операционной системы, несмотря на Galaxy в названии, используется не Android, а Tizen 4.0. Собственно, во всех своих часах, вышедших за последние несколько лет, Samsung использует собственное программное обеспечение.

Возможности Galaxy Watch Active находятся на том же уровне, что и у более крупных моделей часов в линейке Samsung. С их помощью можно каждый день автоматически отслеживать физическую активность, сон, занятия спортом, а также пульс и уровень стресса.

Из интересных нововведений в Galaxy Watch Active, которые раньше не были доступны в часах Samsung, стоит отметить возможность измерять артериальное давление.

Аккумулятор

Новые часы получили встроенный аккумулятор ёмкостью 230 мАч, что заметно меньше 300 мАч в Gear Sport. По словам Samsung, батареи хватает на 45 часов отслеживания физической активности пользователя, то есть фактически заряда будет хватать меньше, чем на двое суток.

В итоге

Galaxy Watch Active попадают в нишу между умными часами и спортивными браслетами за счёт компактных размеров и функциональности. При этом возможности устройства даже немного шире, чем у других спортивных часов Samsung, за счёт возможности измерять артериальное давление. В итоге у компании получились более доступные (в США цена $199), более компактные и в то же время более продвинутые спортивные часы, которые за счёт габаритов и веса могут составить конкуренцию фитнесс-браслетам. Безусловно, не всем подойдут небольшие размеры и не самая высокая автономность, но для таких пользователей, как объясняют в к Samsung, остаются Galaxy Watch. Соответственно, в первой половине этого года в линейке часов компании останутся две фокусные модели, которые не будут конкурировать друг с другом.