Где можно читать электронные книги в Украине: 14 сервисов для книголюбов





Осень — это то время, когда по-вечерам хочется завернуться в одеяло, приготовить горячий чай и засесть читать увлекательную книгу. Но что же делать если у вас нет места для большой библиотеки или же вы просто не хотите покупать бумажную книгу? Мы собрали для вас 15 сервисов, где сегодня можно легально купить электронные книги на любой вкус.

Google Play Books

Android | iOS | Web

Один из самых популярных книжных сервисов, где можно найти более миллиона электронных книг на любой вкус и кошелек. Читать купленные произведения можно через браузер, Android или iOS-версию приложения. Система синхронизирует процесс чтения между устройствами, связанными одним аккаунтом, благодаря чему любимые книги будут всегда рядом.

Единственный минус Play Books: здесь мало книг на украинском. Но при этом тут довольно солидная русскоязычная библиотека с тысячами произведений в каждом жанре.

Контент-платформа, которая изначально задумывалась как онлайн-библиотека для владельцев Pocketbook, однако сейчас доступна всем желающим. Здесь вы найдете е-книги, периодику, аудиокниги и даже электронные версии словарей!

Большинство изданий в BookLand представлены во всех популярных форматах, однако процесс чтения синхронизируется только с читалками PocketBook.

Bookmate

iOS | Android | Windows | Web

Все уже давно привыкли к музыке и кино по подписке, но почему же нет таких сервисов для книг? Как это нет? Уже давно есть! Bookmate — настоящая электронная библиотека, где достаточно заплатить месячную подписку и получить доступ сразу ко всей базе книг. Такое предложение особенно выгодно тем, кто читает книги запоем — так вы сэкономите не одну тысячу гривен.

Всего в базе Bookmate содержится более 12 млн книг от 600 издательств на 12 языках, включая и украинский. Также здесь доступны 50 000 бесплатных книг, куда входит классическая литература, книги из школьной программы, и те издания, которые сами авторы разрешили свободно распространять подобным онлайн-библиотекам. У многих книг на Bookmate доступна аудиоверсия — а значит вы сможете узнавать для себя что-то новое, даже сидя за рулем автомобиля. Процесс чтения синхронизируется между всеми платформами и устройствами.

На сервисе доступно 3 варианта подписки:

Доступ к электронным книгам и комиксам — 116 грн/мес.

Доступ к аудиокнигам — 116 грн/мес.

Доступ ко всему контенту на сайте — 149 грн/мес.

Нет нужной книги? Загрузите её на свою индивидуальную полку и читайте её когда и где угодно. Если ваши друзья также будут пользоваться BookMate, то вы сможете с ними делиться избранными цитатами, впечатлениями и даже целыми книгами.

Хотите прочесть что-то интересное, но ещё сами не знаете что? Ознакомьтесь с сотнями регулярно обновляемых подборок от популярных медиа, экспертов и просто фанатов чтения.

Amazon Kindle Books и Audible

iOS | Android | Windows/Mac | Web

Наверное, ни для кого не секрет, что Amazon начинал свой путь как сервис по продаже книг. И даже сейчас, когда он стал самым большим розничным магазином, он не забывает о своих «истоках».

Зайдя в раздел Kindle eBooks, вы найдете книги на любой вкус: от «Войны и мира» до нон-фикшн бестселлеров 2019 года. При этом вам не нужно покупать «читалку» от Amazon — достаточно просто скачать приложение Kindle на любое из своих iOS и Android-устройств. Хотите иметь доступ к онлайн-библиотеке на компьютере? Скачайте приложения для Windows и Mac или же вовсе читайте, не выходя из браузера.

Также у Amazon есть свой сервис по прослушиванию аудиокниг Audible, с помощью которого можно слушать практически через любой гаджет. В большинстве книг вы сможете выбирать, какую именно версию вы хотите приобрести — текст или аудио.

Не хотите платить за книги? Тогда обязательно зайдите в раздел «Amazon Cheap Reads for Kindle». Вопреки названию почти все книги с этого раздела доступны бесплатно и с любого устройства. Здесь вы найдёте как нестареющую классику, так и новинки от авторов, которые захотели оставить свои творения в открытом доступе.

Любите читать книги малоизвестных, но при этом талантливых авторов? Тогда вам точно понравится эта платформа.

Free-Ebooks.net — сайт для независимых авторов, которые хотят избежать всех сложностей традиционного процесса публикаций. Именно поэтому здесь всё бесплатно! Почему писатели пользуются такими сервисами? Так им не нужно спрашивать одобрения издательства по поводу темы, событий и лексики, используемой в книге. Поэтому здесь также можно встретить неизвестные книги популярных авторов: они решили подарить свои произведения общественности, так как издательство отказало в публикации книги, а класть её «в стол» им не хотелось.

Библиотека Free eBooks обновляется каждый день, поэтому вы всегда найдете что-то интересное для себя. Ознакомиться со всеми доступными жанрами можно прямо на главной странице. Кроме этого, в отличие от более крупных сайтов, Free-Ebooks.net позволяет сортировать результаты по дате публикации, популярности или рейтингу.

Yakaboo Самый крупный книжный интернет-магазин в Украине. И если Amazon со временем стал гипермаркетом, то вот Yakaboo остались верны своей изначальной идее. Чтобы быть в духе времени, несколько лет назад они решили ввести в свой ассортимент электронные книги и аудиокниги. Цены на Yakaboo довольно демократичны, при этом подавляющее большинство произведений доступны именно на украинском языке.

Скачивайте электронные книги в любом удобном для вас формате и читайте их на всех ваших устройствах. Аудиокниги доступны в универсальных форматах MP3 и MP4, которые можно будет потом легко добавить в вашу iTunes или Google-Play библиотеку и слушать откуда угодно даже без доступа к интернету.

Один из самых старейших магазинов, специализирующийся именно на электронных книгах. На eBooks доступны к покупке миллионы книг, сборников и учебников на разную тему. При этом, цены на этом сервисе часто намного ниже, чем у их конкурентов. Единственный недостаток eBooks: все книги доступны исключительно на английском языке. Так что, у теперь вас есть шанс заметно подтянуть навыки чтения 🙂

Сайт, специализирующийся исключительно на электронных учебниках. Здесь вы не найдете художественную литературу, но это полностью компенсируется десятками тысяч образовательных книг даже на самые узкие темы. Хотите узнать, как южноафриканские пауки ведут себя в экстремальных условиях? Заходите в раздел биологии и узнайте о животных всё. Хотите понять, как выстроить стратегический менеджмент? Об этом вам расскажут сотни книг в разделе «Бизнес». Всего же на Vital Source доступно более 1,5 млн книг. Вы можете как арендовать учебник на несколько месяцев, так и выкупить его навсегда. Ставьте заметки, читайте офлайн и слушайте аудиоверсии книг, когда и где угодно.

Storytel

iOS | Android

Больше любите слушать, нежели читать? Тогда вам нужно ознакомиться со Storytel: это шведский стриминговый сервис с аудиокнигами со всего мира. Увы, тут пока нет произведений на украинском языке, зато здесь довольно большая база русскоязычных книг: более 10 000. Также вы можете слушать книги на английском, шведском, немецком, итальянском, болгарском, польском, турецком и другом языке из 19 доступных на сегодня стран. Тарифы отличаются только количеством аккаунтов в подписке. Вы сможете слушать и сохранять книги у себя на телефоне, даже заплатив $8-10.

Одно из самых крупных и популярных украинских издательств идет в ногу со временем и предлагает своим верным читателям более 1500 электронных книг. Хотите перечитать старую книгу, которую покупали в Клубе 5-10 лет назад, но не можете найти её печатное издание? С большой долей вероятности вы сможете найти её электронную версию здесь. Чем больше ваш клубный стаж, тем большими будут скидки на электронные книги.

Ещё одно крупное украинское издательство, которое начало продавать электронные книги. Принцип ценообразования на Folio очень прост — в большинстве случаев электронная книга стоит вдвое дешевле бумажного варианта. Читать её можно с любого гаджета и через любое удобное для вас приложение.

Абук

iOS | Android

Первая украинская библиотека аудиокниг, о которой мы уже рассказывали полгода назад. Главная фишка АБУК — практически все книги здесь только на украинском языке. Единственное исключение — авторы, которые сами пишут и читают свои произведения на русском. Средняя стоимость книги варьируется от 55 до 135 грн.

Kobo

iOS | Android

Ещё один магазин электронных книг, который тоже начинал свой путь как большая библиотека для своей “читалки”, однако сейчас доступен на любых девайсах. Всего в базе Kobo доступно более 5 млн произведений, куда входят как и художественная, так и обучающая литература. Цена на книги зависит от региона: дороже всего они в британской версии сайта. Пока что Украины нет в списке стран, поэтому при покупке e-книг, выбираем раздел Other.