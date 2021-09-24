Обзор ноутбука Gigabyte AERO 15 OLED





С моделью Gigabyte AERO 15 компания попыталась сделать ноутбук как для создателей контента, так и для геймеров. Первым предложили вариант с OLED-экраном, 4K-разрешением и частотой обновления 60 Гц, а вторым — обычный IPS, Full HD и 240 Гц. В любом случае эта модель всегда находится среди игровых лэптопов и больше ассоциируется именно с такими. В сегодняшнем обзоре мы ближе познакомимся с комплектацией для создателей контента, а заодно посмотрим, комфортно ли на ней играть.

Комплектация Gigabyte Aero 15 OLED

В поставке ноутбука нет почти ничего необычного. Тут есть сам компьютер и довольно крупный блок питания. Все прочие аксессуары пользователю придется покупать самостоятельно. (Правда, если речь идет о геймере, скорее всего все необходимое у него уже давно есть.)

Из дополнений в комплекте можно найти небольшую «наклейку» для SSD-накопителя, помогающую теплообмену. Не самый стандартный бонус в коробке с лептопом. Хотя при учете его характера, вещица явно не будет лишней.

Дизайн и удобство использования

Даже при учете того, что лозунг линейки AERO звучит как Creativity Starts Here, визуально эти ноутбуки больше напоминают именно геймерские. Тут есть и большие прорези вентиляции, подсветка логотипа на крышке и RGB-подсветка клавиатуры, обилие разных портов, а также относительно крупные габариты. Поэтому и подобная ассоциация появляется практически незамедлительно. Но стоит переключить подсветку клавиатуры в сплошной нейтральный цвет, или вовсе выключить ее, и тогда открытый ноутбук больше похож на обычную производительную модель.

Правда, с размером корпуса такой манипуляции не получится. AERO 15 OLED не самый крупный, если смотреть на него, как на игровой ноутбук, но и далеко не самый маленький, среди всех остальных вариаций. Его габариты составляют 356×250×21,5 мм, при весе около 2,3 кг. В стандартном рюкзаке, рассчитанным на 15-дюймовые ноутбуки, в отсек для компьютера он поместится без проблем.

Сделан AERO из разных сплавов, но на ощупь корпус больше напоминает пластик. Кроме верхней крышки дисплейного блока. На ней заодно есть декоративная вставка, оформленная в виде карбона. Лично мне нравятся такие акценты. Все это, конечно, немного маркое, но мягкая тряпочка из микрофибры это довольно легко исправляет.

На топкейсе же много отверстий для охлаждения. Они есть по бокам и сзади. Также над клавиатурой расположена панель с треугольным паттерном, через который тоже проходят потоки воздуха. Но на этом все не заканчивается. Нижней крышке достались очень большие прорези, прикрытые сеткой. Их же окружают прорезиненные ножки, отлично удерживающие лептоп на месте.

Как обычно, все порты разбросаны на боковых гранях. Слева можно найти HDMI 2.1, mini DP 1.4, USB-A 3.2 (Gen.1), комбинированный разъем для наушников и Ethernet. С противоположной стороны есть еще два разъема USB-A 3.2 (Gen.1), Thunderbolt 4, кардридер формата SD (который как раз не будет лишним как для фотографов и видеографов, так и для обычных владельцев камер), а с ними и порт питания.

Размещение всех портов не самое удобное, ведь многие из подключенные справа гаджетов могут мешать во время игр. Хотя в данном случае сложно представить, как их лучше разместить, если оставлять только на боках. Что точно хотелось бы переместить, это порт питания, подключенный кабель которого действительно мешает во время игр (что, правда, актуально только для правшей).

В общих чертах Gigabyte AERO 15 не особо отличается от львиной доли игровых ноутбуков. Но дизайн в целом интересный, да и в сборке проблем не нашлось, открыть крышку можно одной рукой, корпус не прогибается под давлением и в использовании он понравился. Словом, хороший корпус без заметных недочетов.

Дисплей Gigabyte Aero 15 OLED

Главным отличающим моментом этой комплектации, которая больше склоняется в сторону создателей контента, нежели геймеров, становится именно экран. Это 15,6-дюймовая OLED-матрица от Samsung с высоким разрешением. Что сразу заметно при раскрытии крышки, по сравнению с другими подобными лэптопами, почти незаметные рамки вокруг дисплея. Широкая только грань снизу, еще и поднимается над топкейсом на довольно высоких ножках крепления. Но вот это как раз удобно.

Выглядит такое исполнение очень красиво, делая ноутбук визуально не таким громоздким, как часто кажутся игровые или прочие высокопроизводительные модели. Добавляет приятных моментов в использовании и разрешение — 3840×2160 точек. Правда, для игр это не самый подходящий вариант, который и количество FPS ограничит, да и такие матрицы не получили больше 60 Гц обновления картинки. На этот случай есть комплектации с IPS-матрицами, которые как раз выдают 240 Гц при разрешении Full HD.

Что касается тестовой модели, то выглядит картинка очень сочно. Матрица не просто показывает красивое и насыщенное изображение, но также откалибрована с завода и получила сертификат Pantone. И наш колориметр это подтвердил. Заодно пользователю оставили возможность немного подправить цветовую температуру в зависимости от выполняемой задачи. Единственное, что в данном случае не очень понравилось, это углы обзора. Из-за особенности матрицы, при взгляде сбоку или сверху, на экране появляется заметная «радуга». Но в обычных ситуациях дискомфорта от этого нет.

И также панель очень яркая, с поддержкой HDR. Нашему колориметру получилось увидеть диапазон от 5,5 до 469 кд/м², что для ноутбука очень немало. В обычной рабочей обстановке чаще всего достаточно 50-60% яркости экрана. Но с таким запасом вполне можно работать и на улице. И глянцевое защитное покрытие при этом все равно компенсируется мощностью подсветки. В остальном на практике вся подсветка вряд ли будет часто использоваться, для помещения доступный максимальный уровень все же слишком яркий.

Манипуляторы и мультимедиа

С манипуляторами тут ничего выдающегося, в стиле механических клавиш, не случилось. Клавиатура вполне привычная — мембранная, островного типа. У нее есть NUM-блок, который слегка потеснил остальные клавиши. Для слепой печати она все же подходит, но минимально к ней привыкнуть все же нужно (особенно к двухэтажной клавише Enter и короткому Shift’у слева).

Также она оснащена RGB-подсветкой с разными режимами работы. Увы, локализация клавиатуры сделана не лучшим образом и не подсвечивает кириллические символы. Зато клавиатура тихая и в офисной или домашней обстановке пользователь не будет мешать окружающим, работая с большими объемами текста.

Трекпад тоже небольшой. Пластиковая поверхность с размерами 105×70 мм размещена таким образом, что в играх она не помешает. Для перестраховки все равно есть возможность ее выключения. С чувствительностью и точностью позиционирования курсора проблем не было. Также трекпад хорошо распознает жесты. В обычной работе, когда мышь не нужна, он ее полностью заменит.

В левом верхнем углу трекпада также находится сканер отпечатков пальцев. Он немного ощущается на ощупь и запомнить его расположение очень просто. И срабатывает хорошо. В преимущественном большинстве случаев система «открывалась» с первой попытки и без заметной задержки. Это однозначно очень удобная вещь в ноутбуке.

У AERO 15 есть пара динамиков, которые находятся на углах перед пользователем и направлены вниз. Увы, но воспроизведение низких частот слабовато, что плохо сказывается на проигрывании музыки. Правда, для всего остального их вполне достаточно. Сериалы или видео звучат вполне привычно, как для ноутбука. А играть в любом случае приятнее в наушниках. Все это вполне типично для такого класса устройств, которые все еще не так часто оснащаются действительно хорошим звуком.

Веб-камера здесь прячется за «шторкой», что в таком классе ноутбуков редкость. У нее неплохое качество картинки, которого с головой достаточно для видеосвязи. Но есть нюанс — расположена она на топкейсе. Получается, что видит пользователя она, так сказать, очень снизу, показывая подбородок и нос, а взгляд пользователя при этом направлен далеко от объектива.

Микрофоны традиционно размещены возле камеры. Они почти не искажают голос, что очень хорошо. Но вместе с этим они всенаправленные и будут улавливать все звуки вокруг. Чувствительности им тоже не занимать, что заставит регулировать их громкость в зависимости от кружения. Но от звуков клавиатуры, например, все равно таким образом не избавиться. Словом, для виртуального митинга такого решения хватит, но для игр и связи в команде все равно понадобится внешний микрофон.

Производительность и ПО

Все варианты комплектации Gigabyte AERO 15 OLED достаточно мощные. Тут есть выбор среди процессоров Intel Core i7-11800H и i9-11980HK, с актуальными дискретными чипами NVIDIA GeForce RTX от 3060 Max-Q (6 ГБ) и до 3080 Max-Q (16 ГБ). Под память есть по два слота для оперативной (DDR4 с поддержкой до 64 ГБ) и для накопителей (M.2 SSD). Связь с Интернетом может поддерживаться по проводу (2.5G), либо без него с поддержкой Wi-Fi 6 (Intel AX200), а для беспроводных аксессуаров также есть Bluetooth 5.2.

Тестовому ноутбуку достались Intel Core i7-11800H, NVIDIA GeForce RTX 3060, 16 ГБ оперативной памяти и накопитель емкостью 1 ТБ. Это практически базовая комплектация для обновленной модели, но в продаже все еще можно найти предыдущие, с прошлыми поколениями процессоров и меньшей емкостью накопителя.

В синтетических тестах базовой конфигурации все равно ничто не помешало набрать немало баллов. Таких комплектующих достаточно и для высокого разрешения, и для требовательных задач, которые появляются у криэйторов. Будь это обработка фото или монтаж видео, проблем быть не должно. А с учетом того, что объем оперативной памяти легко увеличивается, работа с графикой или программирование с несколькими виртуальными машинами, тоже не станут непосильными задачами.

С играми, конечно, у конкретно этой комплектации все немного сложнее, ведь экран предназначен немного для другого, а прочие игровые модели успели разбаловать быстрыми матрицами. Но это совсем не означает, что поиграть не выйдет. При этом довольно комфортно. Правда, для этого лучше не использовать полное разрешение, а опустить его до Full HD. В таком случае можно получить приличный уровень кадров в секунду даже на высоких настройках графики. Все замеры средних показателей FPS делались при настройках графики Ultra и Full HD-разрешении:

Far Cry New Dawn — 102

Borderlands 3 — 72

Dirt Rally — 103

Horizon Zero Dawn — 85

GTA V — 134

A Total War Saga: TROY — 112

Система охлаждения тут состоит из двух вентиляторов и пяти тепловых трубок. Назвали ее WINDFORCE Infinity и добавили, что она эффективнее предыдущей на 30%. Во время обычной работы температура процессора может держаться на уровне 55°С, что на корпусе вовсе не ощущается. Частота вращения вентиляторов при этом составляет 2100 RPM. В энергосберегающем режиме они время от времени вовсе могут отключаться. А вот под нагрузкой температура поднимется до 80°С, тогда как максимальное значение оборотов «пропеллеров» будет немного больше 5500 RPM. И в таком режиме работы охлаждения шум в помещении явно не понравится окружающим. Зато температура рабочей поверхности ноутбука не будет обжигать руки.

С Windows 10 Pro ноутбук не получил большого количества дополнительного «софта». Тут есть только фирменный Control Center. Через эту утилиту можно мониторить загрузку системы и настроить пять рабочих профилей (Creator, Turbo, Gaming, Meeting и Power Saving). При этом с помощью Microsoft Azure AI система может сама переключаться между ними в зависимости от текущей открытой задачи. Это не очень удобно, ведь переключение между окном Steam и браузером будет активировать соответствующий режим и менять заданные настройки.

Также в Control Center можно управлять подсветкой клавиатуры и прочими настройками (дисплея, звука, схемы зарядки и прочим), выставить схемы управления охлаждения и получить обновления ПО.

Автономность Gigabyte AERO 15 OLED

А вот что заметно не дотянуло до заявленных показателей, это продолжительность работы от батареи. Ее емкость в этой модели составляет 99 Вт•ч. На сайте указаны 8 часов автономной работы. Но такие комплектующие высаживают ее за 2-3 часа обычной офисной рутины даже в энергосберегающем режиме. Двухчасовой фильм при комфортных для помещения настройках яркости экрана и невысоком уровне громкости, оставил после себя 15% заряда. Увы, но стандартный тест автономности провести не удалось (по каким-то причинам он все время обрывался после 15-30 минут работы).

Правда, и без теста автономности заметно, что блок питания всегда придется носить с ноутбуком. Мощность комплектного равна 230 Вт, его размер вполне стандартный для подобного рода лэптопов. На полную зарядку батареи от него потребуется немного больше двух часов.