Huawei Mate 40 Pro – запретный флагман





Несмотря на первый полный год под санкциями, которые, несомненно, оказали на Huawei сильное влияние, компания продолжает разрабатывать и развивать свою линейку смартфонов. Традиционно под конец года производитель представил новую флагманскую модель из серии Mate, получившую название Mate 40 Pro. И без санкций аппараты этой линейки редко появлялись на украинском рынке, последний раз официально у нас продавался ещё Mate 10 Pro, поэтому ждать массовые поставки нового флагмана в розницу не стоит. Впрочем, это не повод отказаться от знакомства с ним, тем более что Mate 40 Pro обещает интересные возможности. Да и в целом любопытно посмотреть, что компания сумела сделать, находясь под санкциями и чего от неё можно ожидать, если получится от них избавиться.

Комплект поставки

Попавший к нам в редакцию образец был упакован в чёрную коробку, внутри которой также находился блок питания на 66 Вт, кабель USB Type-C, проводная гарнитура с таким же типом коннектора, а также прозрачный чехол.

Дизайн Mate 40 Pro

В дизайне своих смартфонов компания Huawei с одной стороны сохраняет определённую преемственность, а с другой, позволяет себе экспериментировать с внешностью. Так произошло и с Mate 40 Pro.

Аппарат получил знакомый по P40 Pro дизайн фронтальной панели с вырезом в левом верхнем углу для двух камер, а также дисплей, который переходит прямо на боковые грани, как было в Mate 30 Pro. Но в этот раз компания использовала традиционную механическую клавишу регулировки громкости, а не сенсорную.

Лицевая сторона смартфона благодаря дисплею всё ещё выглядит впечатляюще, как будто у экрана совсем нет боковых рамок. Но с практической точки зрения от такого дизайна мало пользы и производители в последнее время стараются переходить на мене закруглённые по бокам панели. Но этот как раз тот случай, когда в Huawei решили сохранить узнаваемый облик прошлогодней модели.

Зато на тыльной панели компания позволила дизайнерам вдоволь поэкспериментировать, что вылилось в один из самых оригинальных блоков камер, которые мне доводилось видеть за последние несколько лет. Объективы здесь вписаны в чёрный круг, по центру которого врезана матовая стеклянная панель с надписью Leica и характеристиками линз.

В целом тыльная панель Mate 40 Pro не только симпатично выглядит, но и очень приятно ощущается в руке благодаря матовому покрытию. Последнее в светлом цвете корпуса переливается разными цветами, от серого к фиолетовому. Вживую выглядит очень необычно. Ещё доступно четыре цвета корпуса для Mate 40 Pro и все с матовым покрытием.

Размеры смартфона при 6,76-дюймовом дисплее составляют 162,9х75,5х9,1 мм, а вес – 212 граммов. И хотя аппарат кажется довольно компактным благодаря тонким рамкам вокруг дисплея, в реальности он увесистый и толще P40 Pro. Но, с другой стороны, вес подчёркивает материалы: стекло на фронтальной и тыльной панели, а также стальную рамку корпуса.

Как и положено флагману, корпус смартфона имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Дисплей

Аппарат оснащается 6,76-дюймовым OLED дисплеем, разрешением 2772х1344 точек и частотой обновления 90 Гц. В Huawei никогда не гнались за двумя последними параметрами, и в новом флагмане тоже решили, что их будет достаточно для комфортной работы. В целом так и есть, картинка на дисплее выглядит отлично, а частоты обновления достаточно для создания эффекта плавной анимации интерфейса.

У дисплея Mate 40 Pro есть два режима отображения: «нормальный» и «яркий». Первые соответствует цветовому охвату sRGB, а второй – DCI-P3. Заводская калибровка экрана выполнена на хорошем уровне. В «нормальном» режиме матрица обеспечивает цветовой охват больше 100% sRGB с небольшим уклоном в красный и зелёный цвет, цветовую температуру на уровне 6500К и равномерную подсветку, но не совсем равномерную гамма-кривую.

В «ярком» режиме похожая ситуация, только цветовой охват значительно шире и цветовая температура немного «холоднее», на уровне 7000К.

В итоге у пользователей есть выбор между более натуральной цветопередачей в «нормальном» режиме и красочной в «ярком».

Система распознавания лица и сканер отпечатков

На первый взгляд вырез под блок камер в дисплее Mate 40 Pro выглядит довольно крупным, но на самом деле он не такой уж большой, если учитывать, что в нём содержится целый набор камер и датчиков. Включая инфракрасную ToF (Time of Flight) камеру, которая используется для работы системы распознавания лица. Благодаря этому смартфон быстро и точно определяет лицо владельца даже в полной темноте.

В Mate 40 Pro также можно разблокировать экран с помощью встроенного под экран сканера отпечатка пальцев. Для этого используется оптический датчик, который с помощью подсветки сканирует рисунок кожи. Работает эта система также хорошо, позволяя подстраховать сканер распознавания лица, если пользователь, например, использует маску.

Платформа и софт

Смартфон построен на собственной платформе Huawei в основе которой лежит 5-нанометровый 8-ядерный процессор Kirin 9000 с 4 энергоэффективными ядрами Cortex-A55 и 4 производительными Cortex-A77. Дополняет их графический ускоритель Mali-G78 с 24 ядрами и 3-ядерный сопроцессор для ускорения задач машинного обучения. Другие характеристики платформы включают 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и встроенный накопитель на 256 ГБ.

Беспроводные опции в Mate 40 Pro представлены модулем 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, а также NFC с возможностью не только чтения, но и записи. Как и в прошлых флагманских моделях, Huawei основательно подошла к реализации системы отслеживания позиционирования, использовав модули GPS, AGPS, ГЛОНАСС, BeiDou, QZSS, работающие в нескольких диапазонах. Это позволяет повысить точность определения местоположения в плотной городской застройке.

Ожидаемо, производительность Mate 40 Pro находится на хорошем уровне, в синтетическом тесте Geekbench 5 он в однопоточном режиме немного обходит Snapdragon 865, а в многопоточном находится примерно на том же уровне. С другой стороны, в Antutu процессор Huawei сейчас занимает первую строчку в рейтинге производительности. Скорее всего дело в оптимизации тестов. Как бы там ни было, работает смартфон быстро, обеспечивая хорошую производительность приложений и плавность интерфейса.

К слову, находясь под санкциями компания Huawei продолжает развивать свою платформу на основе Android с установленным поверх интерфейсом EMUI. В Mate 40 Pro используется Android 10 с EMUI 11 и собственный набор сервисов, который включает магазин App Gallery, браузер, почту, календарь, заметки, галерею, файловое хранилище и другие приложения. Все они могут синхронизироваться с облаком Huawei для создания резервных копий данных. В EMUI 11 также появилась программа для работы с документами под названием Huawei Docs и карты Petal Maps.

Последние в целом доступны для 140 стран и в них используются данные TomTom, поэтому сразу поддерживается навигация, есть информация о дорожных пробках и доступны точки интереса. Пока карты менее детальные, чем Google Maps, но бесплатные и учитывая релиз сразу на большое количество территорий, выглядят и работают вполне неплохо.

Как и в P40 Pro для нового смартфона подходит тот же способ установки сервисов Google, но, к сожалению, он по-прежнему исключает работу Google Pay и не поддерживает push-оповещения от серверов Google. Но это пока единственная возможность использовать магазин Google Play со всеми своими покупками.

Камеры Mate 40 Pro

Модели Mate в последние несколько лет начали составлять конкуренцию фото-флагманам P-серии и Mate40 Pro не стал исключением.

Аппарат оснащается системой из трёх основных камер:

50-мегапиксельной широкоугольной с крупной матрицей 1/1.28″, диафрагмой f/1.9, схемой размещения пикселей RYYB, фокусным расстоянием 23 мм, электронной стабилизацией на основе гироскопа и всенаправленным фазовым автофокусом;

20-мегапиксельной сверхширокоугольной с матрицей 1/1.54″, диафрагмой f/1.8, фокусным расстоянием 18 мм, фазовым автофокусом, RGB фильтром Байера и электронной стабилизацией на основе гироскопа;

12-мегапиксельной телефото с конструкцией перископа, матрицей 1/3.56″, диафрагмой f/3.4, фокусным расстоянием 125 мм, оптической стабилизацией, фазовым автофокусом и 5-кратным оптическим приближением.

Четвёртый модуль в блоке камер – это ToF сенсор с лазерным автофокусом, который используется для измерения расстояния до объектов при съёмке портретных снимков.

Как видно, набор камер похож на тот, что использовался в P40 Pro, но отличается отсутствием в основном 50-мегапиксельном модуле оптической стабилизации, а также полностью новой сверхширокоугольной камерой. Хорошо это или плохо, давайте посмотрим детальнее на примерах снимков.

Днём основная камера обеспечивает хорошее качество фото с довольно высокой детализацией и широким динамическим диапазоном. Отсутствие оптической стабилизации не сказывается на способности сенсора снимать с рук, я пробовал фотографировать буквально на ходу, днём электронная стабилизация справляется с этой задачей без проблем.

Ночью крупный сенсор и светосильная оптика позволяют 50-мегапиксельной камере захватывать больше света, поэтому даже без ночного режима можно сделать вполне качественные снимки. Единственное, без оптической стабилизации приходится на пару секунд дольше держать смартфон неподвижно, а в режиме ночной съёмки это время возрастает до 5-6 секунд. Но нужно отдать инженерам Huawei должное, и с электронной стабилизацией Mate 40 Pro ночью снимает не хуже P40 Pro.

Пожалуй, самым интересным нововведением в системе камер смартфона стал новый сверхширокоугольный 20-мегапиксельный модуль. У него меньше разрешение, чем было у такой же камеры в P40 Pro, но используются более крупные пиксели, что позитивно сказалось на качестве фотографий и детализации.

Причём не только при дневной, но и ночной съёмке. Ведь «Сверхширик» поддерживает ночной режим, что открывает новые возможности для создания фотографий.

Телефото камера в новом смартфоне такая же, как P40 Pro, днём она позволяет делать качественные снимки с 5-кратным оптическим приближением и зумом вплоть до 50х. Хотя чем больше будет приближение, тем хуже будет становиться детализация фотографий.

При плохом освещении «телевик» автоматически отключается и для зума смартфон начинает использовать кроп с основной 50-мегапиксельной камеры. К сожалению, несмотря на поддержку ночного режима, отсутствие в ней оптической стабилизации приводит к частому смазыванию снимков с приближением, у электронного стаба ночью не получается компенсировать дрожание рук.

В целом, по итогам использования камер в Mate 40 Pro могу отметить, что в Huawei всё же решили не создавать слишком большую конкуренцию P40 Pro в своём модельном ряду, убрав из основной камеры оптическую стабилизацию. С другой стороны, за счёт более интересного сверхширокоугольного модуля смартфоны сравнялись в возможностях съёмки. Поэтому можно предположить, что следующий флагман Huawei получит все преимущества камер этих моделей.

Аудио

В своих прошлых флагманских моделях компания Huawei использовала один внешний динамик, который хотя и звучал громко, но не мог создать эффект стерео. В основном это делалось в угоду дизайна, чтобы сделать верхнюю рамку тонкой. Но в Mate 40 Pro производитель решил отойти от такой практики, верхняя рамка стала немного толще, но зато в ней поместился внешний динамик, который также служит в качестве разговорного. Вместе с динамиком на нижней грани они формируют довольно громкое стереозвучание, которое относительно чисто звучит даже на максимальной громкости.

Для подключения наушников в смартфоне можно использовать беспроводное подключение через Bluetooth 5.2, поддерживаются кодеки BLE, SBC, AAC и LDAC, либо проводное через порт USB Type-C или переходник с этим же типом коннектора.

Автономность Mate 40 Pro

В смартфон встроен аккумулятор на 4400 мАч, что вместе с энергоэффективной платформой, а также частотой обновления дисплея 90 Гц обеспечивает по современным меркам очень хороший уровень автономности. При активном использовании Mate 40 Pro без проблем держится чуть больше, чем 1,5 дня при 7-8 часах активного экрана, что также подтверждается синтетическим тестом автономности Geekbench 4, в котором при максимальной нагрузке и с экраном при яркости 200 кд/м2 смартфон проработал 14 часов.

В комплекте со смартфоном поставляется зарядное устройство 66 Вт через которое полностью разряженный аппарат заряжается до 100% всего за 45 минут.

Также поддерживается быстрая беспроводная зарядка до 50 Вт, но, чтобы воспользоваться максимальной мощностью пока нужны будут зарядные аксессуары Huawei, например, SuperCharge Wireless Charger Stand. В Mate 40 Pro поддерживается и обратная беспроводная зарядка, но с мощностью до 5 Вт, чего достаточно, чтобы подзарядить наушники или смарт-часы.

В итоге

Про Mate 40 Pro вышло написать больше, чем я рассчитывал. Получился полноценный обзор, но ставить оценку смартфону, который в единичных экземплярах попадёт в продажу в Украине, нет смысла. Да и плюсы с минусами вполне очевидны, тем более для тех, кто целенаправленно захочет купить именно эту модель. Мне в Mate 40 Pro в первую очередь было интересно посмотреть удалось ли Huawei под санкциями выпустить флагманский смартфон. И в этом плане компания не разочаровала, даже по сравнению с P40 Proновый аппарат получил ряд нововведений, включая обновлённую платформу с 5 нм процессором, улучшенную сверхширокоугольную камеру, стереодинамики и ускоренную зарядку. Возможно, без ограничений получилось бы ещё лучше, но и так нужно отдать Huawei должное, у компании оказался хороший запас прочности.