Обзоры
Huawei Mate 40 Pro – запретный флагман

Huawei Mate 40 Pro – запретный флагман

Huawei Mate 40 Pro – запретный флагман


Несмотря на первый полный год под санкциями, которые, несомненно, оказали на Huawei сильное влияние, компания продолжает разрабатывать и развивать свою линейку смартфонов. Традиционно под конец года производитель представил новую флагманскую модель из серии Mate, получившую название Mate 40 Pro. И без санкций аппараты этой линейки редко появлялись на украинском рынке, последний раз официально у нас продавался ещё Mate 10 Pro, поэтому ждать массовые поставки нового флагмана в розницу не стоит. Впрочем, это не повод отказаться от знакомства с ним, тем более что Mate 40 Pro обещает интересные возможности. Да и в целом любопытно посмотреть, что компания сумела сделать, находясь под санкциями и чего от неё можно ожидать, если получится от них избавиться.

HUAWEI Mate 40 Pro 8/256GB Black
Смартфоны и мобильные телефоны на
от 37 115 грн
Предложений: 1
Сравнить цены

Комплект поставки

Huawei Mate 40 Pro – запретный флагман

Попавший к нам в редакцию образец был упакован в чёрную коробку, внутри которой также находился блок питания на 66 Вт, кабель USB Type-C, проводная гарнитура с таким же типом коннектора, а также прозрачный чехол.

Дизайн Mate 40 Pro

В дизайне своих смартфонов компания Huawei с одной стороны сохраняет определённую преемственность, а с другой, позволяет себе экспериментировать с внешностью. Так произошло и с Mate 40 Pro.

Huawei Mate 40 Pro – запретный флагман

Аппарат получил знакомый по P40 Pro дизайн фронтальной панели с вырезом в левом верхнем углу для двух камер, а также дисплей, который переходит прямо на боковые грани, как было в Mate 30 Pro. Но в этот раз компания использовала традиционную механическую клавишу регулировки громкости, а не сенсорную.

Huawei Mate 40 Pro – запретный флагман

Лицевая сторона смартфона благодаря дисплею всё ещё выглядит впечатляюще, как будто у экрана совсем нет боковых рамок. Но с практической точки зрения от такого дизайна мало пользы и производители в последнее время стараются переходить на мене закруглённые по бокам панели. Но этот как раз тот случай, когда в Huawei решили сохранить узнаваемый облик прошлогодней модели.

Huawei Mate 40 Pro – запретный флагман

Зато на тыльной панели компания позволила дизайнерам вдоволь поэкспериментировать, что вылилось в один из самых оригинальных блоков камер, которые мне доводилось видеть за последние несколько лет. Объективы здесь вписаны в чёрный круг, по центру которого врезана матовая стеклянная панель с надписью Leica и характеристиками линз.

Huawei Mate 40 Pro – запретный флагман

 

В целом тыльная панель Mate 40 Pro не только симпатично выглядит, но и очень приятно ощущается в руке благодаря матовому покрытию. Huawei Mate 40 Pro – запретный флагманПоследнее в светлом цвете корпуса переливается разными цветами, от серого к фиолетовому. Вживую выглядит очень необычно. Ещё доступно четыре цвета корпуса для Mate 40 Pro и все с матовым покрытием.

Huawei Mate 40 Pro – запретный флагман

Размеры смартфона при 6,76-дюймовом дисплее составляют 162,9х75,5х9,1 мм, а вес – 212 граммов. И хотя аппарат кажется довольно компактным благодаря тонким рамкам вокруг дисплея, в реальности он увесистый и толще P40 Pro. Но, с другой стороны, вес подчёркивает материалы: стекло на фронтальной и тыльной панели, а также стальную рамку корпуса.

Huawei Mate 40 Pro – запретный флагман

Как и положено флагману, корпус смартфона имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Дисплей

Аппарат оснащается 6,76-дюймовым OLED дисплеем, разрешением 2772х1344 точек и частотой обновления 90 Гц. В Huawei никогда не гнались за двумя последними параметрами, и в новом флагмане тоже решили, что их будет достаточно для комфортной работы. В целом так и есть, картинка на дисплее выглядит отлично, а частоты обновления достаточно для создания эффекта плавной анимации интерфейса.

Huawei Mate 40 Pro – запретный флагман

У дисплея Mate 40 Pro есть два режима отображения: «нормальный» и «яркий». Первые соответствует цветовому охвату sRGB, а второй – DCI-P3. Заводская калибровка экрана выполнена на хорошем уровне. В «нормальном» режиме матрица обеспечивает цветовой охват больше 100% sRGB с небольшим уклоном в красный и зелёный цвет, цветовую температуру на уровне 6500К и равномерную подсветку, но не совсем равномерную гамма-кривую.

11111

В «ярком» режиме похожая ситуация, только цветовой охват значительно шире и цветовая температура немного «холоднее», на уровне 7000К.

11111

В итоге у пользователей есть выбор между более натуральной цветопередачей в «нормальном» режиме и красочной в «ярком».

Система распознавания лица и сканер отпечатков

На первый взгляд вырез под блок камер в дисплее Mate 40 Pro выглядит довольно крупным, но на самом деле он не такой уж большой, если учитывать, что в нём содержится целый набор камер и датчиков. Включая инфракрасную ToF (Time of Flight) камеру, которая используется для работы системы распознавания лица. Благодаря этому смартфон быстро и точно определяет лицо владельца даже в полной темноте.

Huawei Mate 40 Pro – запретный флагман

В Mate 40 Pro также можно разблокировать экран с помощью встроенного под экран сканера отпечатка пальцев. Для этого используется оптический датчик, который с помощью подсветки сканирует рисунок кожи. Работает эта система также хорошо, позволяя подстраховать сканер распознавания лица, если пользователь, например, использует маску.

Платформа и софт

Смартфон построен на собственной платформе Huawei в основе которой лежит 5-нанометровый 8-ядерный процессор Kirin 9000 с 4 энергоэффективными ядрами Cortex-A55 и 4 производительными Cortex-A77. Дополняет их графический ускоритель Mali-G78 с 24 ядрами и 3-ядерный сопроцессор для ускорения задач машинного обучения. Другие характеристики платформы включают 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и встроенный накопитель на 256 ГБ.

111

Беспроводные опции в Mate 40 Pro представлены модулем 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, а также NFC с возможностью не только чтения, но и записи. Как и в прошлых флагманских моделях, Huawei основательно подошла к реализации системы отслеживания позиционирования, использовав модули GPS, AGPS, ГЛОНАСС, BeiDou, QZSS, работающие в нескольких диапазонах. Это позволяет повысить точность определения местоположения в плотной городской застройке.

111

Ожидаемо, производительность Mate 40 Pro находится на хорошем уровне, в синтетическом тесте Geekbench 5 он в однопоточном режиме немного обходит Snapdragon 865, а в многопоточном находится примерно на том же уровне. С другой стороны, в Antutu процессор Huawei сейчас занимает первую строчку в рейтинге производительности. Скорее всего дело в оптимизации тестов. Как бы там ни было, работает смартфон быстро, обеспечивая хорошую производительность приложений и плавность интерфейса.

Huawei Mate 40 Pro – запретный флагман

К слову, находясь под санкциями компания Huawei продолжает развивать свою платформу на основе Android с установленным поверх интерфейсом EMUI. В Mate 40 Pro используется Android 10 с EMUI 11 и собственный набор сервисов, который включает магазин App Gallery, браузер, почту, календарь, заметки, галерею, файловое хранилище и другие приложения. Все они могут синхронизироваться с облаком Huawei для создания резервных копий данных. В EMUI 11 также появилась программа для работы с документами под названием Huawei Docs и карты Petal Maps.

1111

Последние в целом доступны для 140 стран и в них используются данные TomTom, поэтому сразу поддерживается навигация, есть информация о дорожных пробках и доступны точки интереса. Пока карты менее детальные, чем Google Maps, но бесплатные и учитывая релиз сразу на большое количество территорий, выглядят и работают вполне неплохо.

Как и в P40 Pro для нового смартфона подходит тот же способ установки сервисов Google, но, к сожалению, он по-прежнему исключает работу Google Pay и не поддерживает push-оповещения от серверов Google. Но это пока единственная возможность использовать магазин Google Play со всеми своими покупками.

Камеры Mate 40 Pro

Модели Mate в последние несколько лет начали составлять конкуренцию фото-флагманам P-серии и Mate40 Pro не стал исключением.

Huawei Mate 40 Pro – запретный флагман

Аппарат оснащается системой из трёх основных камер:

  • 50-мегапиксельной широкоугольной с крупной матрицей 1/1.28″, диафрагмой f/1.9, схемой размещения пикселей RYYB, фокусным расстоянием 23 мм, электронной стабилизацией на основе гироскопа и всенаправленным фазовым автофокусом;
  • 20-мегапиксельной сверхширокоугольной с матрицей 1/1.54″, диафрагмой f/1.8, фокусным расстоянием 18 мм, фазовым автофокусом, RGB фильтром Байера и электронной стабилизацией на основе гироскопа;
  • 12-мегапиксельной телефото с конструкцией перископа, матрицей 1/3.56″, диафрагмой f/3.4, фокусным расстоянием 125 мм, оптической стабилизацией, фазовым автофокусом и 5-кратным оптическим приближением.

Четвёртый модуль в блоке камер – это ToF сенсор с лазерным автофокусом, который используется для измерения расстояния до объектов при съёмке портретных снимков.

Как видно, набор камер похож на тот, что использовался в P40 Pro, но отличается отсутствием в основном 50-мегапиксельном модуле оптической стабилизации, а также полностью новой сверхширокоугольной камерой. Хорошо это или плохо, давайте посмотрим детальнее на примерах снимков.

Днём основная камера обеспечивает хорошее качество фото с довольно высокой детализацией и широким динамическим диапазоном. Отсутствие оптической стабилизации не сказывается на способности сенсора снимать с рук, я пробовал фотографировать буквально на ходу, днём электронная стабилизация справляется с этой задачей без проблем.

11111

Ночью крупный сенсор и светосильная оптика позволяют 50-мегапиксельной камере захватывать больше света, поэтому даже без ночного режима можно сделать вполне качественные снимки. Единственное, без оптической стабилизации приходится на пару секунд дольше держать смартфон неподвижно, а в режиме ночной съёмки это время возрастает до 5-6 секунд. Но нужно отдать инженерам Huawei должное, и с электронной стабилизацией Mate 40 Pro ночью снимает не хуже P40 Pro.

11111

Пожалуй, самым интересным нововведением в системе камер смартфона стал новый сверхширокоугольный 20-мегапиксельный модуль. У него меньше разрешение, чем было у такой же камеры в P40 Pro, но используются более крупные пиксели, что позитивно сказалось на качестве фотографий и детализации.

1111

Причём не только при дневной, но и ночной съёмке. Ведь «Сверхширик» поддерживает ночной режим, что открывает новые возможности для создания фотографий.

1111

Телефото камера в новом смартфоне такая же, как P40 Pro, днём она позволяет делать качественные снимки с 5-кратным оптическим приближением и зумом вплоть до 50х. Хотя чем больше будет приближение, тем хуже будет становиться детализация фотографий.

111111

При плохом освещении «телевик» автоматически отключается и для зума смартфон начинает использовать кроп с основной 50-мегапиксельной камеры. К сожалению, несмотря на поддержку ночного режима, отсутствие в ней оптической стабилизации приводит к частому смазыванию снимков с приближением, у электронного стаба ночью не получается компенсировать дрожание рук.

Huawei Mate 40 Pro – запретный флагман

В целом, по итогам использования камер в Mate 40 Pro могу отметить, что в Huawei всё же решили не создавать слишком большую конкуренцию P40 Pro в своём модельном ряду, убрав из основной камеры оптическую стабилизацию. С другой стороны, за счёт более интересного сверхширокоугольного модуля смартфоны сравнялись в возможностях съёмки. Поэтому можно предположить, что следующий флагман Huawei получит все преимущества камер этих моделей.

Аудио

В своих прошлых флагманских моделях компания Huawei использовала один внешний динамик, который хотя и звучал громко, но не мог создать эффект стерео. В основном это делалось в угоду дизайна, чтобы сделать верхнюю рамку тонкой. Но в Mate 40 Pro производитель решил отойти от такой практики, верхняя рамка стала немного толще, но зато в ней поместился внешний динамик, который также служит в качестве разговорного. Вместе с динамиком на нижней грани они формируют довольно громкое стереозвучание, которое относительно чисто звучит даже на максимальной громкости.

Huawei Mate 40 Pro – запретный флагман

Для подключения наушников в смартфоне можно использовать беспроводное подключение через Bluetooth 5.2, поддерживаются кодеки BLE, SBC, AAC и LDAC, либо проводное через порт USB Type-C или переходник с этим же типом коннектора.

Автономность Mate 40 Pro

В смартфон встроен аккумулятор на 4400 мАч, что вместе с энергоэффективной платформой, а также частотой обновления дисплея 90 Гц обеспечивает по современным меркам очень хороший уровень автономности. При активном использовании Mate 40 Pro без проблем держится чуть больше, чем 1,5 дня при 7-8 часах активного экрана, что также подтверждается синтетическим тестом автономности Geekbench 4, в котором при максимальной нагрузке и с экраном при яркости 200 кд/м2 смартфон проработал 14 часов.

11

В комплекте со смартфоном поставляется зарядное устройство 66 Вт через которое полностью разряженный аппарат заряжается до 100% всего за 45 минут.

Huawei Mate 40 Pro – запретный флагман

Также поддерживается быстрая беспроводная зарядка до 50 Вт, но, чтобы воспользоваться максимальной мощностью пока нужны будут зарядные аксессуары Huawei, например, SuperCharge Wireless Charger Stand. В Mate 40 Pro поддерживается и обратная беспроводная зарядка, но с мощностью до 5 Вт, чего достаточно, чтобы подзарядить наушники или смарт-часы.

В итоге

Про Mate 40 Pro вышло написать больше, чем я рассчитывал. Получился полноценный обзор, но ставить оценку смартфону, который в единичных экземплярах попадёт в продажу в Украине, нет смысла. Да и плюсы с минусами вполне очевидны, тем более для тех, кто целенаправленно захочет купить именно эту модель. Мне в Mate 40 Pro в первую очередь было интересно посмотреть удалось ли Huawei под санкциями выпустить флагманский смартфон. И в этом плане компания не разочаровала, даже по сравнению с P40 Proновый аппарат получил ряд нововведений, включая обновлённую платформу с 5 нм процессором, улучшенную сверхширокоугольную камеру, стереодинамики и ускоренную зарядку. Возможно, без ограничений получилось бы ещё лучше, но и так нужно отдать Huawei должное, у компании оказался хороший запас прочности.

Технические характеристики

Huawei Mate 40 Pro – запретный флагман HUAWEI Mate 40 Pro 8/256GB Black
37 115 − 37 115 грн
Сравнить цены
ТипСмартфон
Предустановленная ОСAndroid 10
Оперативная память, ГБ8
Встроенная память, ГБ256
Слот расширения+
Тип SIM-картыNano-SIM
Количество SIM-карт2 или 1 + карта памяти
ПроцессорHUAWEI Kirin 9000 + Mali-G78
Количество ядер8
Частота, ГГц1 x 3,13 + 3 x 2,54 + 4 x 2,05
Аккумулятор4400 мАч (несъемная)
Диагональ, дюймы6,76
Разрешение2772x1344
Тип матрицыOLED
PPI456
Датчик регулировки яркости+
Частота обновления, Гц90
Особенности дисплеячастота дискретизации касаний 240 Гц, DCI-P3, HDR10+
Основная камера, Мп50 (f/1.9) + 20 (f/1.8) + 12 (f/3.4)
Видеосъемка3840x2160 (30 к/с)
Вспышка+
Фронтальная камера, Мп13 (f/2.4)
Особенности камерыфазовый фокус, контрастный фокус, цифровой зум, оптический зум, гибридный зум, в фронтальной камере модуль с 3D-датчиком для измерения глубины резкости
Стандарты связи4G FDD LTE: диапазоны 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28/32, 4G TDD LTE: диапазоны 34/38/39/40/41/42, 5G NR: n1/n3/n5/n7/n8/n28/n38/n40/n41/n77/n78/n79/n80/n84
Wi-Fi802.11аx
Bluetooth5.2 (BLE, SBC, AAC, LDAC)
GPS+ (Glonass/BeiDou/Galileo/QZSS/NavIC)
IrDA+
FM-радио-
Аудиоразъем-
NFC+
Интерфейсный разъемUSB Type-C
Высота, мм162,9
Ширина, мм75,5
Толщина, мм9,1
Вес, г212
Защита от пыли и влагиIP68
Тип корпусамоноблок (неразборный)
Материал корпусаалюминий и стекло
Цвет корпусачерный
Тип клавиатурыэкранный ввод
Ещебыстрая зарядка HUAWEI SuperCharge (макс. 66 Вт), беспроводная быстрая зарядка HUAWEI SuperCharge (макс. 50 Вт)
Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить