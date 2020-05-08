Huawei P40 Pro – фотофлагман без сервисов Google, и с ними…





С самого начала развития бизнеса смартфонов в Huawei делали ставку на возможности камер в своих флагманских моделях. И сегодня в условиях американских санкций компания надеется, что эта особенность её топовых устройств поможет поддержать продажи в Европе, где пользователи особенно чувствительны к отсутствию сервисов Google. Тем более в этот непростой год, когда Huawei только начинает наполнять собственный магазин приложений. Поэтому на выход флагмана Huawei P40 Pro возложены большие надежды, и ему действительно есть что предложить, как в плане функциональности, так и возможностей камеры. Но как он ведёт себя в реальном использовании, и на что можно рассчитывать в плане программного обеспечения, я расскажу в этом обзоре.

Комплект поставки Huawei P40 Pro

Смартфон поставляется в традиционной для флагманской линейки коробке белого цвета с названием модели, а также логотипами Huawei и Leica.

Внутри, кроме самого аппарата, также можно найти фирменную зарядку SuperCharge до 40 Вт, кабель USB Type-C, проводную гарнитуру с таким же типом коннектора и прозрачный силиконовый чехол. Кроме этого, из коробки на дисплей смартфона наклеена простенькая защитная плёнка.

Дизайн

В своей флагманской P-серии компания Huawei пытается сохранить преемственность в дизайне только в двух поколениях, например, P10 был визуально похож на P9, а вот уже P20 получил совсем другой облик, который доработали в P30. Поэтому ещё задолго до официального анонса P40 Pro было понятно, что компания полностью обновит дизайн своего флагманского смартфона. Собственно, так и произошло, изменения в новой модели начинаются уже с лицевой панели.

Здесь сразу несколько нововведений, и первым бросается в глаза отверстие под фронтальную камеру, сменившее каплевидный вырез. Последний тоже далеко не всем нравился, поэтому выбор между ним и отверстием в дисплее – чистой воды вкусовщина. Одним больше подходил прошлый вариант, другим новый, третьи вообще никакие вырезы и отверстия не признают. Я же отмечу, что в итоге на такие нюансы дизайна перестаёшь обращать внимание. Поэтому для меня намного важнее возможности, которые это отверстие в дисплее может обеспечить. И в этом плане в Huawei действительно постарались, вместив в него не только селфи-камеру и датчики приближения/освещения, но также инфракрасную камеру для системы распознавания лица.

Защитное стекло лицевой панели в P40 Pro закругляется не только на боковые грани, но и слегка заходит на верхнюю и нижнюю. Только за исключением углов, они, наоборот, больше наплывают на фронтальную панель. Благодаря этому создаётся интересный эффект, когда рамки вокруг дисплея кажутся меньше, чем есть на самом деле.

Сама форма корпуса в смартфоне стала более округлой с плавными переходами между лицевой и тыльной панелью, и это коснулось даже экрана, который теперь сильнее закругляется по углам. При этом, как и положено флагману этого года, у Huawei P40 Pro довольно массивный блок основных камер.

Он слегка выступает из корпуса и визуально разделён на две части: более светлую с концентрическими кругами от верхнего модуля и полностью чёрную. Такое решение позволило сделать размеры блока оправданными, так как не возникает ощущение, что на нём слишком много свободного пространства. Пожалуй, это пока лучший дизайн основных камер во флагманских смартфонах в этом году.

Ещё одно хорошее решение Huawei в дизайне P40 Pro – это увеличение диагонали дисплея не за счёт размеров корпуса. Высота аппарата составляет 158,2 мм против 158 мм у P30 Pro, а ширина стала даже меньше – 72,6 мм против 73,4 мм. Увеличились только толщина и вес: 8,95 мм и 209 граммов по сравнению с 8,4 мм и 192 граммами в предыдущей модели. Поэтому на фоне других Android-флагманов этого года Huawei P40 Pro выглядит довольно компактно и отлично лежит в руке.

Материалы корпуса в этой модели не изменились, производитель использовал закалённое стекло на фронтальной и тыльной панели, а также металлическую рамку, которая придаёт всей конструкции прочности. Кроме этого, аппарат получил защиту от воды и пыли по стандарту IP68 и должен выдерживать погружение в воду на глубину до 1,5 метра на время до 30 минут. Впрочем, стоит учитывать, что попадание воды в корпус – это не гарантийный случай.

Дисплей

Смартфон оснащается 6,58-дюймовым Flex OLED дисплеем с разрешением 2640х1200 точек, соотношением сторон 19,8:9 и частотой обновления 90 Гц. На сегодняшний день это не рекордные характеристики, тем не менее, в Huawei решили не приносить в жертву большим цифрам автономность. Тем более, что возможностей экрана и без них вполне достаточно для комфортной работы, ведь его матрица формирует картинку с плотностью пикселей 441 на дюйм и поддерживает отображение цветового пространства DCI-P3, а также HDR.

В настройках дисплея пользователь может выбрать из двух вариантов цветопередачи: «Нормальный» и «Яркий». А также настроить цветовую температуру, сделав картинку теплее или наоборот, более холодной. Заводская калибровка экрана реализована на хорошем уровне, обе опции цветопередачи обеспечивают охват больше стандартного треугольника sRGB.

«Нормальный»:

«Яркий»:

Кроме этого, в настройках дисплея можно включить «фильтр синего цвета», он может работать постоянно или по расписанию, и уменьшить мерцание за счёт переключения регулировки яркости с традиционной широтно-импульсной модуляции (ШИМ) на DC dimming.

Частота обновления 90 Гц делает анимации на экране более плавными, поэтому кажется, что интерфейс и приложения в целом работают быстрее. Особенно хорошо это заметно при пролистывании списков и в играх, которые поддерживают частоту обновления 90 Гц.

Сканер отпечатков пальцев и система распознавания лица

Как и в Mate 30 Pro, в новом флагмане используется сразу два способа биометрической аутентификации. Первый, это оптический сканер отпечатков пальцев, расположенный прямо под стеклом дисплея. Он работает за счёт подсвечивания области сканирования и специального фото сенсора, который распознаёт рисунок кожи. Стоит отметить, что работает такой способ разблокировки очень быстро и с высокой точностью распознавания. Но его минус как раз в довольно яркой подсветке, которая особенно сильно бьет по глазам ночью.

Здесь на выручку приходит второй способ, работающий через систему распознавания лица. Она, в свою очередь, реализована через инфракрасную камеру, которую Huawei удалось вместить в отверстие дисплея вместе с фронтальной камерой. И несмотря на достаточно компактные размеры, система распознавания лица в P40 Pro работает просто отлично. Она моментально распознаёт пользователя как при хорошем освещении, так и в темноте, а также срабатывает для тех, кто носит очки.

Сразу два метода биометрической аутентификации могут показаться излишними, но на практике это очень удобно. Особенно сейчас, когда на лице в общественных местах приходится носить маску, сканер отпечатков довольно сильно выручает. Но в остальном, быстрее использовать для разблокировки систему распознавания лица.

Платформа и производительность

В основе смартфона лежит 7-нанометровый чип Kirin 990 с поддержкой 5G. Он работает по схеме 2+2+4, при которой за требовательные задачи отвечает 2 ядра Cortex-A76 с частотой 2,86 ГГц, за средние – 2 ядра Cortex-A76 с пониженной до 2,36 ГГц частотой, а при минимальной нагрузке включаются 4 ядра Cortex A-55 с частотой 1,95 ГГц. За обработку графики в Kirin 990 отвечает 16-ядерный ускоритель Mali-G76 MP16.

Объём оперативной памяти в Huawei P40 Pro составляет 8 ГБ, а встроенной – 256 ГБ UFS 3.0. И пока это единственные доступные в Украине варианты.

В такой конфигурации смартфон обеспечивает отличный уровень производительности как в синтетических тестах, так и реальном использовании. При этом отмечу, что под нагрузкой корпус P40 Pro нагревается очень умеренно, что подтверждается и тестом на троттлинг, в котором процессор обеспечил до 95% от своей максимальной производительности. Это очень хороший результат, как для смартфона.

В Huawei P40 Pro есть только один слот для nanoSIM плюс можно установить карту памяти NM. Впрочем, последние – это большая редкость в Украине, да и в целом при наличии накопителя на 256 ГБ вряд ли пользователи будут сильно заморачиваться по поводу его расширения. Несмотря на возможность установки только одной физической карты nanoSIM, производитель добавил в P40 Pro поддержку нового стандарта электронных SIM-карт – eSIM. Поэтому возможность использовать в аппарате сразу два номера телефона всё-таки есть.

Беспроводные опции в смартфоне представлены Bluetooth 5.1 с поддержкой BLE, SBC, AAC и LDAC, а также Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax), 2×2 MIMO, работающий на частоте 2,4 и 5 ГГц. Отдельно отмечу наличие модуля NFC, но, к сожалению, его пока можно использовать только для быстрого сопряжения с другими устройствами. Так как в P40 Pro пока нет поддержки бесконтактных платежей через сервисы Huawei, а Google Pay на аппарате работать не будет. По крайней мере, пока производитель находится под американскими санкциями. На данным момент мне известно, что в компании работают над решением проблемы бесконтактных платежей для украинского рынка, но в каком виде и когда это сможет заработать пока неизвестно.

Софт и сервисы Google

Пользуясь Huawei P40 Pro около двух недель, я успел вдоволь наиграться с его программными обеспечением, как без сервисов Google, так и с ними. В этом плане аппарат неожиданно пробуждает чувство ностальгии по тем временам, когда для настройки iPhone и Android-смартфонов нужно было хорошенько повозиться. Понятно, что не все пользователи оценят, но судя по количеству тем на форумах о P40 Pro, достаточно и тех, кому нравится возможность покопаться в софте.

О возможностях «родного» магазина приложений App Gallery мы писали совсем недавно на примере P40 Lite, и с того времени больших изменений в нём не произошло. Магазин постепенно начинает наполняться приложениями, например из последнего полезного – это карты HERE WeGo.

Также можно поставить программу More Apps, которая показывает популярные приложения, в том числе локальные, и объясняет, где их скачать.

В итоге основными источниками программ для «безгуглового» использования смартфона являются, собственно, сам App Gallery и альтернативный магазин APK Pure. С их помощью мне действительно удалось закрыть основные потребности, это, во-первых, почта и мессенджеры. Для работы с Gmail я в App Gallery нашёл отличный бесплатный почтовый клиент BlueMail, это одно из немногих приложений на Android, которое умеет вытягивать почту Google по IMAP и вместо push-уведомлений использует старую добрую автоматическую синхронизацию, причём её можно выставить на время от 3 минут. Это в Huawei P40 Pro важно, так как никакие push-уведомления от сервисов Google вы на аппарате получить не сможете. К счастью, это не проблема с большинством мессенджеров (Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp, Viber) используют свои системы уведомлений, поэтому работают без проблем. Клиенты популярных соцсетей также можно установить из APK Pure, как и приложение для автомобильной навигации Waze.

Большой вопрос был по поводу резервного копирования фотографий в облако, для этого я использовал сразу два доступных варианта. Первый, это собственное облако Huawei, которое интегрировано с галереей, а второй – OneDrive. Microsoft в целом себя нормально чувствует на смартфонах Huawei. Пока Googleзапрещают, компания предустанавливает на них свою клавиатуру SwiftKey, Office и поиск Bing. Но тот же OneDrive в App Gallery пока не найти, приходится устанавливать через APK Pure. Хотя для Microsoft в целом было бы логично побыстрее выложить все свои приложения в магазине Huawei.

Чтобы создавать заметки я использовал Simplenote, простой, но удобный блокнот. А для прослушивания музыки самым удобным оказался Apple Music, который не требует сервисов Google. Дольше всего я искал приложение для прослушивания подкастов, и очень обрадовался, когда нашёл бесплатный AntennaPod.

В целом, App Gallery и APK Pure действительно перекрывают большинство задач, которые возникают на смартфоне, но они пока не могут обеспечить широкий выбор приложений. Ещё один нюанс касается уже купленных в Google Play приложений, а также игр, и здесь я плавно перехожу ко второму варианту использования Huawei P40 Pro, а именно установки сервисов Google. Не буду здесь вдаваться в подробности, на YouTube можно найти массу инструкций, они постоянно обновляются и дорабатываются. Но отмечу, что это не совсем простая задача, она может занять достаточно много времени, и получиться не с первого раза. Кроме этого, прибегать к ней стоит только на свой страх и риск, так как безопасность данных в данном случае никто не гарантирует, ни Google, ни Huawei. Но также отмечу, что на производительность смартфона это никак не влияет, как и на его гарантию, ведь пользователь со своей стороны никакого взлома не производит.

Установка сервисов Google, в свою очередь, открывает путь практически к привычной модели использования Android-смартфона, за исключением одного недостатка. Но начну с того, что пользователь получает. А это синхронизация контактов, доступ к магазину Google Play со всеми своими платными приложениями и возможностью покупки новых. Но сама особенность установки на P40 Pro сервисов Googleможет приводить к тому, что они не будут регистрировать устройство на сервере push-уведомлений.

Это значит, что вы, например, не будете получать оповещения от Gmail, если приложение работает в фоновом режиме. К счастью, все основные мессенджеры используют собственные push-уведомления, а с обработкой почты отлично справляется всё тот же BlueMail.

В целом, этот год ситуация с программным обеспечением на смартфонах Huawei будет такой, как описано выше, часть пользователей сможет обходиться App Gallery и APK Pure, остальные наверняка попробуют установить сервисы Google самостоятельно. Всё зависит от потребностей пользователей и желания дополнительно заниматься настройкой программного обеспечения.

Камеры

Наконец-то я добрался до самой интересной части обзора и, собственно, того, что выделяет Huawei P40 Pro на фоне других Android-смартфонов – системы камер.

В этой модели производитель использовал четыре основных модуля:

50-мегапиксельный широкоугольный с рекордной для смартфонов матрицей 1/1.28″ с RYYB пикселями размером 2,44 мкм, фокусным расстоянием 23 мм, диафрагмой f/1.9, всенаправленным фазовым автофокусом и оптической стабилизацией;

12-мегапиксельный телефото с конструкцией перископа, фокусным расстоянием 125 мм, диафрагмой f/3.4, 5-кратным оптическим приближением, фазовым автофокусом и оптической стабилизацией;

40-мегапиксельный сверхширокоугольный с фокусным расстоянием 18 мм, матрицей 1/1.54″, диафрагмой f/1.8, фазовым автофокусом и электронной стабилизацией;

Time of Flight (ToF) – замеряющий расстояние до объектов, который используется для создания боке при съёмке портретов.

Как видно, в Huawei не стали увеличивать количество камер и мегапикселей, сделав ставку на размеры сенсора. И забегая наперёд могу сказать, что не прогадали. Основной широкоугольный модуль P40 Pro снимает действительно отлично. По сравнению с прошлогодним флагманом его матрица увеличилась с 1/1.7 дюйма до 1/1.28 дюйма, а это довольно впечатляющие улучшение, особенно для смартфонов. На практике это означает, что камера может захватывать больше света, улучшая детализацию. При дневной съёмке основной модуль также обеспечивает широкий динамический диапазон и правильно определяет баланс белого.

Фотографировать на широкоугольную камеру также можно в максимальном разрешении 50 мегапикселей, это даёт возможность глубже рассматривать снимки, но разительной разницы в деталях со стандартными 10-мегапиксельными фото здесь нет. Примеры можно посмотреть тут.

Но лучше всего возможности основной камеры раскрываются при вечерней и ночной съёмке. Благодаря крупной матрице и светосильной оптике смартфон может обходиться и без ночного режима создания фото, что в том числе позволяет избежать излишней программной обработки. В целом, это одно из немногих решений в смартфонах, которое выводит принцип мобильной фотографии «навёл и снял» на новый уровень. Теперь действительно можно просто в нужный момент достать смартфон и быстро сделать снимок, как днём, так и ночью.

Первое фото в автоматическом режиме, второе в ночном:

Как уже написано выше, телефото камера в P40 Pro имеет разрешением 12 мегапикселей и оснащается конструкцией перископа, которая обеспечивает 5-кратное оптическое приближение. В целом же модуль также позволяет делать гибридные снимки при 10-кратном зуме и вплоть до 50Х в цифровом. Днём это позволяет делать качественные фото с хорошей детализацией, приближая объекты съёмки.

Пример снимков с трёх камер, снятых с одной точки:

А вот ночью телефото камера не справляется, сказывается не очень большая диафрагма, хотя снимки закатов с неё получаются отличные.

40-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль в Huawei P40 Pro позволяет захватывать больше сцены и днём делает в целом качественные снимки. Единственное, они по цветопередаче немного отличаются от основной камеры. Кроме этого, возможности снимать в максимальном разрешении у пользователя нет, фотографии получаются 10-мегапиксельные.

Ночью детализация снимков на сверхширокоугольную камеру ожидаемо падает, но здесь немного спасает использование ночного режима.

Четвёртый ToF модуль обеспечивает эффект боке при создании портретных снимков, замеряя расстояние до объектов, что позволяет камере определять глубину сцены и меньше размывать объекты, которые находятся ближе к переднему плану.

В целом можно отметить, что Huawei снова удалось повысить качество фотографий основной камеры и обеспечить для пользователя широкие возможности съёмки. На сегодняшний день P40 Pro можно назвать одним из лучших решений для энтузиастов мобильной фотографии.

Также хочется отметить 32-мегапиксельную фронтальную камеру с автофокусом и диафрагмой f/2.2, которая позволяет создавать качественные селфи. С помощью дополнительной инфракрасной камеры она также умеет замерять расстояния до объектов, но размытие фона даётся ей хуже, чем основному модулю.

Аудио Huawei P40 Pro

В смартфоне используется один внешний динамик, расположенный на нижней грани корпуса, он очень громкий и с довольно чистым звучанием. Но в Huawei почему-то продолжают игнорировать возможность использования двух внешних динамиков, что уже стало неотъемлемой особенностью флагманских смартфонов. Поэтому, безусловно, с P40 Pro вы не пропустите телефонный звонок и мелодия не будет раздражать вас хрипами и другими искажениями, но во время просмотра видео монозвучание будет отчётливо слышно.

Один внешний динамик в аппарате обусловлен использованием технологии для передачи звука во время телефонного звонка через экран, как и в P30 Pro. В этом плане новая модель никак не изменилась, в том числе в плане качества передачи речи собеседника, звук передаётся хорошо и с достаточным запасом громкости.

Наушники к Huawei P40 Pro можно подключать проводным способом через порт USB Type-C или переходник на 3,5 мм разъём. А для соединения с беспроводными наушниками есть модуль Bluetooth 5.1 с кодеками BLE, SBC, AAC и LDAC.

Автономность Huawei P40 Pro

В смартфоне используется аккумулятор на 4200 мАч, то есть такой же ёмкости, как и в прошлогоднем P30 Pro, впрочем, благодаря более энергоэффективной платформе автономность нового флагмана стала лучше. В тесте PCMark под нагрузкой с яркостью дисплея 200 кд/м2 аппарат продержался чуть больше 12 часов, что является очень хорошим результатом.

В реальном использовании у меня в зависимости от активности получалось от 5 до почти 7 часов работы экрана.

При этом подзарядить смартфон с помощью комплектного блока питания на 40 Вт можно на 70% всего за 30 минут.

Кроме этого, в Huawei P40 Pro есть быстрая беспроводная зарядка до 27 Вт и обратная беспроводная зарядка, которая позволяет через тыльную панель подзаряжать совместимые аксессуары, например наушники.