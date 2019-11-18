Обзор Mate 30 Pro — техно-флагман от Huawei





Линейка флагманских смартфонов Mate начиналась с выпуска смартфонов с крупной диагональю дисплея, которые раньше было принято называть «фаблетами». Но в последние пару лет фокус Huawei сместился немного в другую сторону, в серии Mate начали появляться технологичные и даже в чём-то экспериментальные модели. Так получилось и в этом году, компания представила Mate 30 Pro, свой первый смартфон с «экраном-водопадом», сенсорной кнопкой регулировки и новым процессором Kirin 990. После презентации аппарата в октябре было интересно познакомиться с его возможностями поближе, хотя сразу отмечу, что официально Mate 30 Pro у нас пока продаваться не будет, и в нём действительно нет сервисов Google. Но это вовсе не повод обойти его стороной, тем более что в любой момент ситуация может измениться, да и в конечном итоге мне удалось установить на смартфон практически всё необходимое для комфортного использования и, соответственно, полноценного теста.

Дизайн и материалы

Внешне Mate 30 Pro заметно отличается от других моделей Huawei. Смартфон получил экран, который загибается на боковые грани и практически полностью их занимает, оставляя лишь небольшую полоску для металлической рамки.

Это сразу вызывает опасения по поводу случайных нажатий, но на практике их нет, боковины корпуса просто не регистрируют касания. Конечно, за небольшим исключением.

Дело в том, что в Mate 30 Pro нет механических клавиш регулировки громкости, в угоду дизайну их сделали сенсорными. Чтобы изменить громкость нужно два раза быстро нажать на правую или левую грань в верхней части корпуса, после чего на экране появится ползунок регулировки, а сама поверхность панели станет чувствительной к касанию. Это очень непривычно и не всегда позволяет сразу отключить звук. Даже после недели использования меня периодически вгоняла в ступор необходимость быстро отрегулировать громкость, если в приложении запускалось видео со слишком громким звуком. Я машинально искал на корпусе кнопки. Но отмечу, что сама функция работает на удивление хорошо, боковины корпуса чётко реагируют на двойной тап, ползунок появляется моментально и не глючит во время изменения громкости.

Несмотря на такой подход, от механической клавиши включения в Mate 30 Pro не отказались, но расположена она на самом краю правой боковой грани, практически на одной линии с тыльной крышкой корпуса. Размещение кнопки сразу кажется непривычным, но на практике с ней удобно работать. Кроме этого, она окрашена в ярко-оранжевый цвет, что делает её не только функциональным, но и дизайнерским элементом.

Huawei создала сразу несколько цветов тыльной части корпуса Mate 30 Pro: зелёный, оранжевый, серебристый, изумрудно-зелёный, фиолетовый, а также чёрный.

Все они сделаны с использованием многослойной ламинации и меняют окрас в зависимости от освещения, но сами по себе расцветки получились более сдержанными, чем в том же P30 Pro. Ко мне на тест попала версия в зелёном цвете и она уникальная среди всех остальных, так как имеет не только переливающийся окрас, но и поверхность, которая меняется с глянцевой на матовую. Этот переход сложно разглядеть на фото, но он хорошо различается тактильно. Верхняя часть тыльной крышки полностью глянцевая, а вот нижняя уже шероховато-матовая.

Ещё одним важным элементом дизайна задней части корпуса Mate 30 Pro является блок камер. В Huawei сохранили схему их расположения из прошлогоднего Mate 20 Pro, но теперь они объединяются в один круглый «объектив», который немного выступает из корпуса. Выглядит такое решение довольно аккуратно, а благодаря глянцевой окантовке кажется, что между блоком и корпусом есть плавный переход, но это не так. В любом случае, найдутся как сторонники, так и противники этого дизайна, но я скорее могу записать себя в число первых.

За исключением «экрана-водопада» или как его называют в Huawei — Horizon Display, на фронтальной панели смартфона нет ничего необычного. В компании решили не использовать выезжающую сэлфи-камеру, и чтобы вместить все датчики, сделали в дисплее вырез. Он стал меньше, чем в Mate 20 Pro, и теперь содержит две камеры 3D Depth, датчики освещения и приближения, а также 32-мегапиксельную фронтальную камеру. Это я к тому, что в целом площадь выреза используется по максимуму и в Huawei делали его не просто для «красоты». А вот чего в нём нет, так это разговорного динамика, как и в P30 Pro он прячется под стеклом дисплея.

Материалы корпуса в смартфоне под стать позиционированию, лицевую и тыльную панель прикрывает защитное стекло Corning Gorilla Glass 6, которое обрамляет стальная рамка. Она более плотная на верхней и нижней грани, а на боковых сужается до тонкой полоски. Но жёсткость корпуса это никак не влияет, он ощущается монолитным.

Несмотря на 6,53-дюймовый дисплей, Mate 30 Pro получился довольно компактным, его размеры составляют 158,1х73,1х8,8 мм, при весе 198 граммов. При этом несмотря на более крупный дисплей, габариты новой модели лишь немного больше, чем в прошлогоднем Mate 20 Pro с размерами 157,8×72,3×8,6 мм и весом 189 граммов.

Корпус Mate 30 Pro имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68 и должен выдерживать погружение в воду на глубину до 1 метра на время до 30 минут.

Дисплей Mate 30 Pro

Смартфон оснащает 6,53-дюймовым сенсорным OLED дисплеем с разрешением 2400х1176 точек и соотношением сторон 18.4:9. Как видно, в Huawei не гонятся за высоким разрешением, впрочем, как правило производители всё равно программным способом его понижают, чтобы повысить автономность.

Сам же по себе экран Mate 30 Pro поддерживает отображение цветового пространства sRGB и более расширенного DCI-P3, в настройках они называются просто «Нормальный» и «Яркий».

«Нормальный»

«Яркий»

Первый обеспечивает более натуральную цветопередачу с «тёплой» картинкой и цветовым охватом лишь немного больше стандартного треугольник sRGB, а второй более красочный.

Первое время загнутые боковины экрана выглядят непривычно, по факту они не искажают изображение, но при закруглении создают небольшое затемнение. При дальнейшем использовании это перестаёт бросаться в глаза и воспринимается как граница дисплея.

В целом, экран Mate 30 Pro оставляет приятные впечатления, у него хорошая цветопередача, отличные углы обзора, а яркость по нашим замерам регулируется в пределах от 1,7 до 446 кд/м2, чего будет достаточно для комфортно работы как в темноте, так и в солнечную погоду.

Разблокировка и управление жестами

В Mate 30 Pro есть несколько способов разблокировать дисплей, так как смартфон оснащается и продвинутой системой распознавания лица, и встроенный под стекло сканером отпечатков пальцев. Начну с последнего.

Как и в P30 Pro компания Huawei использовала оптический дактилоскопический сканер, который находится под защитным стеклом дисплея. Для его работы небольшая область в нижней части экрана подсвечивается ярким светом, что позволяет фотоэлементу отсканировать отпечаток пальца. Работает это довольно быстро, уже на уровне ёмкостных датчиков, но может не срабатывает если на экран или на руку пользователя попала влага.

Для разблокировки с помощью сканирования лица в Mate 30 Pro используются система 3D Depth, которая состоит из двух модулей, способных распознавать расстояние до объектов, а также их объём. Соответственно, обмануть камеры с помощью фотографий или видео не выйдет. При этом работают они очень быстро и с довольно широким углом обзора, позволяя разблокировать экран, как только поднимаешь смартфон со стола. И эта система практически не зависит от освещения и того, есть на пользователе очки, шапка или капюшон. Собственно, функция распознавания лица в Mate 30 Pro срабатывала так быстро и точно, что я перестал пользоваться сканером отпечатков, в этом просто не было смысла, так как аппарат снимал блокировку экрана быстрее, чем я прикладывал палец к сканеру.

Система 3D Depth также позволяет управлять некоторыми функциями смартфона с помощью жестового управления, например, листать фотографии в галерее. Это действительно работает, но не настолько быстро, чтобы заменить свайпы по дисплею, которыми листать фотографии в галерее банально проще. В итоге это можно назвать забавной функцией, которую можно пару раз показать друзьям, но практическое применение ей пока найти сложно.

Платформа и производительность

В основе Mate 30 Pro лежит 7-нанометровый процессор Kirin 990, работающий по схеме 2+2+4 с двумя быстрыми ядрами Cortex-A76 с частотой 2,86 ГГц, двумя ядрами Cortex-A76 с пониженной до 2,36 ГГц частотой и четырьмя энергоэффективными ядрами Cortex A-55 с частотой 1,95 ГГц. За обработку графики в Kirin 990 отвечает 16-ядерный ускоритель Mali-G76.

Оперативной памяти в смартфоне 8 ГБ, а встроенное хранилище составляет 256 ГБ UFS3.0 и формально его можно расширить, но для этого Huawei использует собственный формат карт NM Card, которые достаточно редко встречаются. Но в любом случае слот в аппарате гибридный, так что нужно будет выбирать между использованием двух номеров или одного и карты памяти.

С такими характеристиками производительность Mate 30 Pro находится на флагманском уровне и смартфон без проблем справляется с любыми приложениями, а также играми, которые только можно найти на Android. Под нагрузкой аппарат становится тёплым, но не настолько, чтобы это вызывало чувство дискомфорта.

Камеры Mate 30 Pro

Как уже написано выше, смартфон оснащается основным блоком из четырёх камер:

40-мегапиксельной широкоугольная (27 мм) SuperSensing с сенсором 1/1.7 дюйма, системой размещения пикселей RYYB, диафрагмой f/1.6 и оптической стабилизацией;

40-мегапиксельной (18 мм) сверхширокоугольной Ultra-Wide Cine с матрицей 1/1.54 дюйма, диафрагмой f/1.8, системой размещения пикселей RGGB и электронной стабилизацией;

8-мегапиксельной (80 мм) телефото с 3-кратным оптическим приближением, 5-кратным гибридным и 30-кратным цифровым зумом, а также диафрагмой f/2.4, оптической и AI стабилизацией;

3D Depth Sensing Camera, способная замерять расстояние до объектов, позволяя создавать боке на портретных снимках.

Основной широкоугольный модуль в Mate 30 Pro имеет такие же характеристики, как и камера в P30 Pro, а вот сверхширокоугольный и телефото получили улучшенные характеристики и более светосильные объективы. Кроме этого, в чипе Kirin 990 используется два нейроморфных процессора, которые помогают «искусственному интеллекту» камеры распознавать объекты и новый сигнальный процессор. То есть несмотря на то, что основной модуль в смартфоне не изменился в плане характеристик, снимает он немного по-другому.

Впрочем, по дневным фото на широкоугольную камеру это сложно увидеть, она снимает так же хорошо, как и в P30 Pro, обеспечивая хорошую детализацию и близкую к натуральной цветопередачу.

А вот по ночным снимкам видно, что Huawei хоть и немного, но удалось продвинуть качество съёмки вперёд. Ночью широкоугольная камера лучше работает со светом и в целом более правильно выбирает экспозицию.

Сверхширокоугольный модуль Mate 30 Pro имеет довольно крупный сенсор и диафрагму, поэтому днём он делает снимки с хорошей детализацией, хотя иногда и промахивается с балансом белого.

В ночных же снимках на эту камеру ощущается нехватка оптической стабилизации, хотя сама она и поддерживает ночной режим, но снимки часто выходят слегка смазанными. Правда, это всё равно шаг вперёд и одна из лучших сверхширокоугольных камер в смартфоне в плане съёмки при плохом освещении.

Телефото модуль обеспечивает 3-кратное оптическое приближение и при необходимости 5-кратное гибридное и 30-кратное цифровое. Но чем больше будет приближение, тем хуже будет становиться детализация. Хотя в целом с трёхкратным зумом получаются довольно качественные снимки.

В итоге, можно отметить, что система основных камер в Mate 30 Pro стала лучше, что в основном заметно по ночным снимкам. Но самое большое нововведение касается съёмки видео, аппарат позволяет записывать сверхзамедленные ролики с частотой 7680 кадров в секунду при разрешении 720р. Это абсолютный рекорд для современного смартфона.

Фронтальная камера в 32-мегапиксельная с диафрагмой f/2.0 и возможностью делать портретные снимки благодаря системе 3D Depth, которая распознаёт расстояние до объектов.

Аудио

Как и в P30 Pro разговорный динамик в новой модели расположен под стеклом дисплея, он достаточно громкий, но окружающие его не услышат. Кроме этого, он не подыгрывает внешнему динамику, расположенному на нижней грани корпуса, то есть стереоэффекта во время воспроизведения аудио в Mate 30 Pro нет. Хотя стоит отметить, что звучит основной динамик громко, даже кажется, что звук исходит прямо от дисплея.

Наушники к аппарату можно подключать проводным способом через порт USB Type-C или беспроводным через Bluetooth 5.1 с поддержкой кодеков A2DP, aptX HD и LE.

Автономность Mate 30 Pro

Смартфон оснащается аккумулятором 4500 мАч, которого хватает на 1,5 дня активного использования. Это подтверждается и синтетическим тестом Geekbench 4 Pro, в котором аппарат под нагрузкой и с яркостью дисплея 200 кд/м2 продержался больше 11 часов.

Mate 30 Pro получил поддержку быстрой проводной зарядки до 40 Вт через порт USB Type-C, а также беспроводной до 27 Вт по стандарту Qi.

Более того, сам аппарат можно использовать в качестве зарядной панели, заряжая беспроводным способом умные часы, наушники или даже другой смартфон, если они поддерживают стандарт Qi.