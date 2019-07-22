P Smart Z — обзор смартфона Huawei с выдвижной фронтальной камерой





Не так давно производители смартфонов начали избавляться от рамок вокруг дисплеев. С разной степенью успеха это получилось практически у всех, но «побочный эффект» такой новации в виде вырезов разных форм в экранах понравился далеко не всем. Кто-то легко адаптировался к изменениям, а кто-то принципиально их избегает. Угодить тем, кто не хочет смартфон с так называемой «челкой», некоторые компании попытались с помощью выдвижных камер. У нас уже были обзоры смартфонов с необычными механизмами. Например, Samsung Galaxy A80 поднимает часть «спинки» и поворачивает основную камеру, а ASUS Zenfone 6 словно перекидывает весь блок вперед. В этот раз мы посмотрим на Huawei P Smart Z, который просто поднимает небольшую «фронталку» из верхнего торца (недавно у нас вышел обзор конкурента от Xiaomi с таким же принципом фронтальной камеры). Заодно познакомимся и со всеми остальными возможностями устройства.

Комплектация и первые впечатления

Набор сопутствующих вещей для Huawei P Smart Z предельно прост: зарядное устройство со съемным кабелем, «скрепка», гарнитура и бумажки. Тут нет переходника для наушников (смартфон оснащен стандартным разъемом) или чехла. На стекле же будет установлена защитная пленка, которая при таком размере экрана точно не помешает (правда, тестовому образцу она не досталась).

При первоначальной настройке стоит обратить внимание только на инструкцию по жестам сканера отпечатков пальцев (с его помощью можно вызвать «шторку» уведомлений, сделать фото или листать картинки в галерее). В остальном настройка такая же, как у других смартфонов под управлением ОС Android.

Дизайн и удобство использования

Компактных смартфонов становится все меньше. Все в угоду больших экранов и, как это модно называть, «потребления контента». 163,5×77,3×8,8 мм — такие габариты ждут будущего владельца такого смартфона, и они очень нескромные. Весит гаджет почти 200 грамм, что при таких размерах вполне допустимо. При этом общий внешний вид модели типичный для Huawei, разве что он чуть-чуть больше тех, которые попадались мне до этого.

Привычных производителю градиентных расцветок в этот раз нет, но цветастые опции не пропали. Есть синий (Sapphire Blue), зеленый (Emerald Green) и классический черный (Midnight Black) цвета корпуса. Под углом поверхность немного переливается. Треть тыльной стороны визуально разделена линией, что немного разбавляет внешний вид, делая его более уникальным. Спереди установлено стекло, а сзади — пластик. Между ними глянцевые боковины. Все это со временем может покрыться мелкими повреждениями и для большей сохранности чехол будет правильным решением. Заодно и лишней цепкости корпусу он добавит, что полезно для случаев, когда смартфон используется одной рукой. А при таких габаритах корпуса случайно выронить его довольно просто.

Расстановка рабочих элементов классическая, за исключением, конечно, выдвижной фронтальной камеры, которую мы обсудим немного позже. Все остальное управление и порты на привычных местах. Также пользователи оценят наличие разъема для наушников и удобный USB Type-C. Управляться всем этим вполне комфортно, мне даже не потребовалось время на адаптацию. Но после более компактного смартфона, скорее всего придется немного поменять привычки.

В сборке есть мелочи, к которым можно было бы придраться, если бы гаджет был подороже (стык задней крышки и рамки хорошо различим на ощупь, где-то быстро появились царапины или сколы, фронтальная камера опускается ниже уровня панели…). Также, с учетом стоимости устройства, не стоит ожидать от него защиту от влаги, которую еще сложнее было бы осуществить из-за механизма камеры. Но в целом к смартфону нет претензий, он неплохо выглядит и ощущается не хуже конкурентов, для которых тоже свойственны мелкие недочеты.

Дисплей

P Smart Z оснащен достаточно большим экраном — 6,59 дюйма. Само собой, у него сглаженные по форме корпуса углы и заметные рамки, самая крупная из которых находится внизу. При соотношении сторон 19.5:9, разрешение составило 2340×1080 точек (391 ppi). Для экономии ресурсов картинка может прорисовываться в разрешении 1560×720 с автоматическим переключением на максимальное при определенных задачах (видео, фото, etc.). Но можно принудительно оставить только один вариант, который субъективно больше устраивает пользователя.

IPS-матрица, как обычно у Huawei, располагает двумя заводскими профилями. Их основное отличие в цветовой температуре, где Vivid получается более «холодный», а Natural — ближе к эталону. Картинка при этом не перенасыщена и близка к натуральным цветам, хотя некоторые оттенки могут заметно отличаться. Ничего принципиального в этом нет, особенно при учете цены всего устройства. А вот что давно можно было сделать, так это «научить» вечерний режим Eye comfort включаться с привязкой к закату и восходу солнца, а также сделать его немного мягче.

Замеры профиля Vivid:

Замеры профиля Normal:

Днем, под прямыми солнечными лучами, картинка все равно остается читаемой, хотя, понятное дело, теряет в насыщенности. Главное, информация остается доступной. Датчик освещения регулирует яркость от 1,8 до 376 кд/м². В приглушенном свете он оставляет меньше яркости, чем хотелось бы, поэтому лишний раз подправить этот параметр все же приходилось. Но большой проблемой это не является, ведь чаще всего автонастройка работает неплохо.

Сканер отпечатков пальцев

Чтобы упростить авторизацию у P Smart Z предусмотрен только сканер отпечатков пальцев. Он размещен на задней крышке и легко попадает под указательный палец. Правда, с учетом крупных габаритов корпуса, в зависимости от позиции смартфона в руке, возможно его придется немного перехватить, чтобы попасть по датчику. Позже это войдет в привычку. У меня чаще всего не было промахов.

Со срабатыванием тоже не возникло проблем. Датчик быстро сканировал отпечатки и практически не ошибался. Для прочего удобства в системе можно включить жесты и с помощью свайпов по сканеру перелистывать фотографии или вызывать «шторку» уведомлений, а также задержать на нем палец чтобы сделать фотографию, ответить на звонок или выключить будильник.

Звук

Разговорный динамик в P Smart Z не помогает основному при воспроизведении музыки, видео и в играх, таким образом звук будет только с одной стороны картинки. Качество звучание не самое лучшее, динамик глуховат, но зато не задыхается на максимальной громкости. Слушать музыку с его помощью все равно не лучшая затея, хотя для озвучки видео из Сети он вполне подходит, а для всего остального есть 3,5 мм Jack.

Оценить качество комплектной гарнитуры, увы, нет возможности, тестовый смартфон попал к нам без всех аксессуаров. Со сторонними наушниками смартфон справляется. Покритиковать звук, конечно, можно было бы, если бы смартфон стоил дороже. Но и без этого, например, с моими Monster Jamz и арматурными Ultimate Ears звук был достаточно хорош, чтобы отвлечься на музыку во время поездки на работу или на прогулке.

Разговорный динамик оказался не очень громким и в шумной городской обстановке, вероятно, иногда придется попросить собеседника повторить сказанное. С микрофоном все достаточно хорошо, голос передается громко и без заметных искажений.

Производительность и ПО

Сюрпризов в «начинке» смартфона нет. Тут все также используется фирменный процессор HiSilicon Kirin 710F (по характеристикам не отличающийся от Kirin 710, который не раз попадался нам в других смартфонах Huawei и Honor, где также есть четыре ядра Cortex-A73 с частотой 2.2 ГГц и четыре Cortex-A53 — 1.7 ГГц) с графическим ядром Mali-G51. В этот раз тоже обошлось без выбора количества ОЗУ или накопителя, где есть только 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Правда, последнюю можно расширить картой microSD, но отказавшись от второй SIM-карты. Смартфон поддерживает LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 и NFC.

Производительности не так много, как у более дорогих устройств, но на относительно комфортную работу сил хватает (привычные тесты производительности не получилось провести, они недоступны для тестового устройства). В требовательной игре PUBG Mobile будут средние настройки графики, а FPS достаточно для «мобильного» шутера. В повседневной работе пусть и не все будет происходить молниеносно, как у флагманов, но и ждать исполнения задачи долго не приходится. Бывают рывки интерфейса или проблемы с анимациями, но такое встречается, наверное, у всех подобных смартфонов.

Работает P Smart Z под управлением Android 9 с оболочкой EMUI 9.0.1. С ней мы тоже много раз виделись, и с момента последней встречи в ней не появилось никаких принципиальных дополнений или изменений. Пользователям Huawei (или Honor) вряд ли придется как-то адаптироваться под нее после обновления своего старого смартфона на новый. А всем остальным не понадобится много времени на освоение.

Автономность

Так как в корпусе хватает свободного пространства, батарея поместилась не самая маленькая (правда, дополнительный резерв нужен в том числе и для крупного экрана). 4000 мА•ч встречаются не так часто. Так как процессор тут не самый требовательный, да и разрешение экрана стандартное, смартфону удается работать более суток в привычном для меня режиме. Думаю, пользователям, которые не часто нуждаются в навигаторе и не играют в игры, можно будет заряжать устройство раз в пару дней. Увы, тесты автономности тоже недоступны на подопытном смартфоне.

О быстрой зарядке в материалах о смартфоне не упоминается. Так как у нас нет всего комплекта поставки, проверить время зарядки от стандартного блока питания не получилось. От стороннего на полную зарядку потребовалось два с четвертью часа, что для довольно крупного аккумулятора вполне нормально.

Камеры

Одной из самых заметных отличительных особенностей этого смартфона является фронтальная камера, которая выезжает из корпуса, когда нужно сделать «селфи». Выглядит это довольно необычно и немного забавно. Уверен, поклонникам оригинальных и необычных деталей это может понравиться, а те, кто на ноутбуках заклеивают веб-камеры, и вовсе будут в восторге.

Механизм действительно выглядит надежным, но его долговечность можно проверить только практикой. Интересно, что при падении камера должна прятаться, но реагирует смартфон с сильной задержкой. Я попробовал отпустить его на кровать с высоты около полутора метров, и до касания с поверхностью камера все еще была открыта, хотя смартфон уже ее отключал и показывал предупреждение о вероятном падении устройства. Так что такой смартфон потребует больше осторожности, чем другие, ведь тут на одно слабое место больше.

Сама камера получила разрешение 16 МП. Она неплохо снимает даже в не самых удобных условиях. AI может сильно вытягивать насыщенность, но буквально в один тап его можно выключить и получить снимок с относительно натуральными оттенками. Заодно камера может «замылить» фон.

Блок основной камеры состоит из двух сенсоров с разрешением 16 и 2 МП. Второй нужен исключительно для помощи в портретном режиме, таким образом у смартфона нет ни оптического зума, ни суперширокоугольной камеры, что даже в этой ценовой категории не такая редкость.

В солнечный день или в светлом помещении снимки можно получить хорошие. На них будет достаточно деталей и приятные цвета. AI можно не выключать, но тогда разрешение снимков будет максимум 8 МП (чего все равно достаточно для социальных сетей и личных фотографий). Такой режим хоть и будет немного переигрывать с насыщенностью, сильно портить фотографию не станет (тем более, как показывает практика, непривередливым пользователям такой эффект нравится). В портретном режиме все также могут быть сложности с определением точных границ объекта, эту проблему пока не все флагманы смогли побороть, поэтому требовать от P Smart Z большего не стоит.

Вечером можно пользоваться как автоматическим, так и соответствующим режимом Night. Результаты получаются относительно неплохими, но в зависимости от обстоятельств все равно будут попадаться всевозможные дефекты, а фотографии нужно пересматривать на месте, ведь вполне вероятно, что экспозицию придется выставить вручную, фокус может немного промахнуться, либо появится много лишних артефактов. Да и уличный свет оставит свой желтоватый отпечаток на картинке.

Автоматический режим и Night:

Максимально возможное разрешение видеозаписи составляет Full HD при 60 кадрах в секунду, но в таком качестве есть проблема с фокусировкой. Если же записывать видео в Full HD с 30 FPS проблем с фокусом нет (как видно на примере). Стабилизация ролика не идеальна, на картинке заметный овершарп, но при этом нет сильных пересветов и относительно натуральные цвета. Впрочем, видеозапись никогда не была сильной стороной подобных камер.

У приложения тоже нет особых отличий от предыдущих недорогих моделей производителя, а логика размещения элементов управления соответствует общим негласным стандартам.