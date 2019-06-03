Galaxy A80 — обзор смартфона от Samsung





С моделью Galaxy A80 компания Samsung включилась в гонку смартфонов с выдвигающимися камерами. Но устройство интересно не только этим. В линейке Galaxy A 2019 года, смартфон занимает почти топовое положение и он один из самых оснащенных в этом модельном ряду. Посудите сами: Qualcomm Snapdragon 730, 8 ГБ оперативной памяти, 48-мегапиксельная камера, которая также выполняет роль фронтальной и полностью безрамочный дисплей лишенный каких-либо вставок. Цена смартфона тоже немалая и о том, насколько она соответствует его оснащенности и качеству мы поговорим далее в обзоре.

Дизайн

Во внешнем виде Galaxy A80, компания Samsung следует основам заложенным в младшие модели Galaxy A — скругленные края, корпус с окантовкой и плавные формы. В смартфоне безошибочно угадывается почерк Samsung. Galaxy A80 получился почти полностью безрамочным, лишь под дисплеем рамка становится толще примерно на 2 мм. Но, зато, в смартфоне нет ни “капель”, ни “монобровей”, ни других вставок.

В отличие от младших моделей линейки, например Galaxy A70, задняя панель в которых была выполнена из пластика, Galaxy A80 получил панель из материала под названием 3D Glasstic. Оно не царапается как пластик и не бьется так легко, как стекло. Но на ощупь задняя панель похожа именно на пластик.

Корпус при этом довольно скользкий и маркий. Полированная металлическая окантовка с плавными линиями не добавляет ухватистости и с учетом веса в 220 грамм, смартфон лучше держать очень крепко. Из-за более сложного блока камеры, в котором находятся сервоприводы, верхняя часть корпуса ощущается несколько тяжелее, чем нижняя, поэтому со смартфоном надо быть вдвойне аккуратным. Стоит отметить, что смартфон набрал не только в весе, но и в толщине: 9,3 мм по современным меркам — многовато.

Galaxy A80 выполнен в трех цветовых схемах: темно-серой, розовой-золотой и белой.

Тестовый вариант выглядит дорого, стильно, но жаль, что в нем не используется красивый перелив, как в том же A70. Хотя, с учетом раздвигающегося корпуса это понятно.

Порты, клавиши

В отличие от младших моделей Galaxy A, A80 лишен разъема mini-jack, переходник для него будет в комплекте. На нижней панели, кроме USB-C, есть порт для двух Nano-SIM. Возможности расширить память в смартфоне нет. Также на нижней панели расположен основной динамик, он тоже один, стереозвучания нет. Но, звук в динамике остается качественным даже на высоких уровнях громкости.

Что интересно, так это то, что разговорный динамик в смартфоне отсутствует, его роль выполняет дисплей, через который передается вибрация во время разговора. К этому приходится привыкать некоторое время, так как наиболее громко дисплей “звучит” в центре. Качество передачи речи оказалось не столь хорошим, как в современных разговорных динамиках, но вполне удовлетворительным и громким.

По сравнению с другими смартфонами этой линейки, расположение клавиш также изменилось. Две кнопки регулировки громкости переехали на левую стороны, на правой осталась только кнопка питания. С точки зрения эргономичности их расположение можно назвать удобным. Как и в Galaxy A50 и A70, в A80 сканер отпечатков встроен в дисплей. Он точен и срабатывает быстро, но пока проигрывает в удобстве отдельным сенсорам, хотя бы тем, что вслепую таким датчиком пользоваться не получится. А вот функции разблокировки по лицу в устройстве нет, что обусловлено конуструкцией камеры, речь о которой пойдет дальше.

Блок камер

Galaxy A80 — это не первый телефон Samsung с поворотной камерой, но первый в линейке Galaxy A. Работает это по следующему принципу: в режиме селфи (и только в нем) из корпуса выдвигается блок в котором поворачиваются объективы камеры. Обратный процесс происходит так же. Весь этот модуль двигается тихо, достаточно быстро, но не моментально. Детально это показано на видео ниже.

Такое решение позволило сделать рамки вокруг дисплея очень тонкими, но это добавило в конструкцию движущиеся части, которые подвержены износу. Кроме этого, в поворотный блок камер может легко попадать пыль, поэтому долговечность его механизма вызывает вопросы, но это покажет только время. Как бы там ни было, а перемещение камер на фронтальную панель выглядит эффектно.

Дисплей

Galaxy A80 оснащается 6,7-дюймовой Super AMOLED-матрицей с разрешением 2400х1080 точек. Это прекрасный по качеству дисплей, с отличными углами обзорами, что не всегда характерно для матриц подобного типа. Даже белый цвет уже близок к настоящему белому, особенно по сравнению с младшими представителями линейки Galaxy A. При выбранном пресете “Насыщенные цвета”, дисплей радует сочной и эффектной картинкой, но не “кислотной”.

Максимальной яркости в 400 кд/м2 достаточно для работы даже при прямом солнечном свете. А минимальный в 2 кд/м2 подойдет для использования в темноте. Воздушная оболочка между стеклом и дисплеем отсутствует, изображение буквально под пальцами. Из приятных бонусов — поддержка функции Always On, которая позволяет вывести дату, часы и уведомления на экране в постоянном режиме без сильного ущерба для времени автономной работы. В общем, дисплей в Galaxy A80 действительно очень хороший и к нему нет никаких претензий.

Оснащение, быстродействие

Galaxy A80 — это первый смартфон Samsung, оснащенный системой-на-чипе Qualcomm Snapdragon 730. В нее входят восемь вычислительных ядер Kryo 470 выполненных по 8-нанометровому техпроцессу. Максимальная частота составляет 2,2 ГГц для двух ядер и 1,8 для остальных шести. Графика — Adreno 618. В синтетических тестах производительности процессор показал себя на уровне, который приближается к флагманским решениям и результат в более чем 200 000 баллов в Antutu это подтверждает.

В игровых тестах система проявила себя с лучшей стороны показав возможность играть в тяжелые игры на высоких настройках качества графики, как в PUBG, например. К скорости работы интерфейса нет никаких вопросов и даже визуально оболочка One UI работает очень быстро. При максимальной нагрузке нагрев корпуса ощущается под блоком камеры, но, он относительно минимальный и заметно меньше многих смартфонов, оснащенных Snapdragon 835-845. Троттлинг присутствует, но его нельзя назвать существенным.

Смартфон оснащен 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, которая, повторюсь, расширению не подлежит. Что касается общего пользовательского опыта, то он исключительно положительный. Система работает быстро, плавно, что неудивительно с учетом почти флагманской начинки. Тестовый образец Galaxy A80 работал под управлением Android 9 с оболочкой One UI версии 1.1.

Набор беспроводных интерфейсов представлен Bluetooth 5.0, Wi-Fi стандарта ac и NFC. Последний без проблем работает с Google Pay в Украине. К качеству связи и передачи речи также нет претензий. Вибромотор средний по силе.

Камера Galaxy A80

В принципе, кроме своей конструкции, камеру смартфона нельзя назвать особо выдающийся, но и плохой ее точно не назовешь. Итак, блок камер состоит из трех модулей: основного 48-мегапиксельного с диафрагмой f/2.0, 8-мегапиксельного широкоугольного с полем зрения в 123 градуса и диафрагмой f/2.2. Дополняет их time of flight-сенсор (ToF) с диафрагмой f/1.2. Последний помогает определять расстояние до объекта, участвует в создании анимоджи и размытии фона при записи видео. Оптической стабилизации нет, только цифровая.

Качество снимков в целом можно назвать очень хорошим. Понравилась работа автоматического режима, который корректно умеет определять условия съемки и подстраивать под них настройки.

Фотографии сделанные широкоугольным модулем камеры

Ночью и при слабом освещении слегка теряется детализация контуров, чему виной излишне агрессивное вмешательство системы шумоподавления. Среди опций есть ночной режим, позволяющий слегка исправить эту ситуацию, но для быстрых кадров он не подходит.

Роль фронтальной камеры, как вы понимаете, играет основная, но в режиме селфи камера лишается некоторых функций.

Например исчезает ночной режим и панорама, но появляются три варианта ширины угла зрения, в отличие от двух в режиме основной камеры.

Запись видео может вестись в разрешении до 4К с частотой 30 кадров в секунду. Есть режим FullHD при 60 кадрах секунду и режим Ultra Slo-Mo, в котором разрешение составляет 1280х720, а частота — 480 к/с. С примером записи вы можете ознакомиться ниже. Что удивительно, так это то, что в записи есть рывки, хотя никакие ресурсоемкие задачи в фоне не выполнялись. Скорее всего, дело в программной части камеры, ведь аппаратной мощности в смартфоне более чем достаточно.

Автономность Galaxy A80

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 3700 мАч. В режиме с 10 минутами звонков в день, двумя часами прослушивания потокового аудио при подключенной Bluetooth-гарнитуре, режиме дисплея Always On, синхронизации почты, постоянной переписке в мессенджерах и десятке снимков в день, смартфон уверенно доживает до конца дня с остатком в 20%. Два дня работы возможны только при менее интенсивном использовании камеры и дисплея в принципе. С периодическими играми, Galaxy A80 может не дожить до вечера. Поддерживается быстрая зарядка блоками питания с мощностью до 25 Вт. Поддержки беспроводной зарядки в смартфоне нет. От блока питания с мощностью 18 Вт, смартфон заряжается за 2 часа.