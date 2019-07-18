Обзор смартфона Xiaomi Mi 9T





Каждый год Xiaomi выпускает флагманский смартфон с соответствующим номером и его “облегчённую” версию с приставкой SE. В этом же году к Xiaomi Mi 9 и Mi 9 SE добавился Xiaomi Mi 9T, а в августе до прилавков магазинов доберётся Mi 9T Pro. Зачем и как разобраться в моделях? А всё просто: Xiaomi выпустила на локальном рынке Redmi K20 и K20 Pro, а Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro соответственно являются их международными версиями. По большей части отличия от 9-й серии без приставки T визуальные и механические. Хотя младшие Xiaomi Mi9 SE и наш сегодняшний подопытный, Xiaomi Mi 9T, получили ещё и разную аппаратную платформу. Самое время разобраться, насколько хорош Xiaomi Mi 9T и насколько он интересен за свою цену.

Дизайн и материалы Xiaomi Mi 9T

Последние пару лет инженеры экспериментируют над тем, как сделать рамки вокруг экрана как можно меньше. Вырезы под фронтальную камеру самых разных форм и размеров мы уже видели, экзотику в виде слайдеров, как Mi MIX 3 — тоже. Теперь настало время всевозможных выдвижных и поворотных конструкций. Xiaomi Mi 9T получил выдвижную фронтальную камеру, что позволило установить экран практически на всю фронтальную панель и не делать никаких вырезов.

Рамки очень тонкие по всем сторонам, а если установить удачные обои с чёрным периметром, то рамок и вовсе не видно благодаря использованию OLED-дисплея. В него встроен и сканер отпечатков пальцев, что до недавнего времени было привилегией флагманов. Рамка у смартфона металлическая, кнопки питания и управления громкостью расположены на привычном месте, справа. Сверху — микрофон, 3,5-мм разъём для наушников и выдвижная фронтальная камера. Внешний динамик, разъём Type-C и лоток расположились на нижней грани.

Задняя часть смартфона тоже стеклянная, но уже с изогнутыми по бокам краями, благодаря чему смартфон удобно лежит в руке. К слову, толщина не самая маленькая: 8.8 мм, но это не вызывает никакого дискомфорта. В отличие от Xiaomi Mi9 и Mi9 SE, задник Mi 9T симметричный. Модуль основной камеры расположен вертикально, под ним — светодиодная вспышка.

Смартфон выпускается в чёрном, красном и синем цветах. В каждом варианте под верхним слоем стекла располагается рисунок. В чёрном варианте — нечто похожее на карбон. Выглядит интересно.

Конечно же, самым интересным конструктивным элементом смартфона является его фронтальная камера. Она прячется внутри корпуса и выезжает с помощью соответствующего механизма. Камера имеет “защиту от дурака”: механизм прячет её при падении или физическом воздействии. Обещают, что механизм выдержит 300 000 циклов открытия и закрытия. Интересно, что по бокам от объектива установлены светодиоды красного цвета, которые срабатывают когда камера “выезжает”. Это сопровождается звуком, который можно выбрать. В верхней части также есть светодиод, он работает в качестве индикатора даже если камера закрыта.

Дисплей

В Xiaomi Mi 9T установлен 6.39-дюймовый AMOLED дисплей без вырезов с соотношением сторон 19.5:9, разрешением 2340×1080 FHD+ и пиксельной плотностью 403 PPI. Производитель обещает пиковую яркость 600 нит и максимальную 430 нит. Поддерживается HDR-контент, при отображении которого и может достигаться пиковое значение яркости.

Есть Always on Display, в настройках можно включить тёмную тему оформления, настроить режим контрастности и откорректировать цветовую температуру.

Визуально экран очень хорош, не слепнет на солнце. Цвета насыщенные, очень высокая контрастность. Замеры показали, что в режиме повышенной контрастности максимальная яркость составила 442,481 кд/м2, что немного больше заявленного показателя. Картинка при этом ощутимо уходит в холодные оттенки, а цветовой охват существенно больше sRGB, что свойственно AMOLED:

В обычном режиме максимальная яркость составила 447,349 кд/м2. При этом калибровка существенно точнее, а цветовой охват близок к sRGB:

Разблокировка

Для разблокировки смартфона можно использовать распознавание по лицу владельца или сканер отпечатков пальцев под стеклом дисплея. Первый вариант не слишком эффективен: используется одна камера без дополнительных датчиков, плюс ей нужно время, чтобы «выехать» из корпуса смартфона. Сканер отпечатков пальцев оптический. Он несколько уступает по скорости более привычным решениям, но в целом работает быстро и точно.

Платформа и производительность

Xiaomi Mi 9T — один из первых смартфонов на новой платформе Qualcomm Snapdragon 730. Эта система-на-чипе производится с соблюдением 8 нм техпроцесса, выпуском занимается Samsung. Процессор получил восемь ядер: два высокопроизводительных Kryo 470 Gold с тактовой частотой 2,2 ГГц и шесть энергоэффективных Kryo 470 Silver с частотой 1,8 ГГц. Графический ускоритель — Adreno 618 с тактовой частотой 825 МГц и поддержкой Vulcan 1.1. Судя по результатам в бенчмарках, Qualcomm Snapdragon 730 — уверенный представитель среднего ценового сегмента, к которому как раз и относится подопытный Xiaomi Mi 9T:

Приложения открываются быстро, работают стабильно, без тормозов, игры тоже не вызывают никаких сложностей. В стресс-тесте тоже каких-либо серьёзных проблем нет. Максимальное падение производительности — до 86%, ближе к концу 15-минутного цикла максимальной нагрузки. Корпус практически не греется:

Из беспроводных интерфейсов есть двухдиапазонный Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC (с поддержкой Google Pay). Навигационный модуль: GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo. Xiaomi Mi 9T выпускается с 6 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ встроенной. Что интересно, лоток рассчитан только на 2хSIM-карты формата nano, карту памяти вставить некуда. Такое решение мы привыкли видеть во флагманах (да и они в последнее время тоже оснащены слотом для карт памяти), но в смартфоне среднего ценового сегмента это выглядит немного странно. В любом случае, есть смысл смотреть в сторону 128 ГБ версии:

Интерфейс и ПО

Xiaomi Mi 9T работает на актуальной ОС Android 9 Pie с оболочкой MIUI 10, на нашем образце была установлена стабильная сборка 10.3.7. Оболочка хорошо знакома с прошлых моделей Xiaomi и кардинальных нововведений нет. MIUI лишена отдельного меню приложений, всё сгружается на рабочие столы. Есть тёмная тема оформления, что особенно полезно если установлен AMOLED-дисплей. Оболочка шустрая и плавная.

Для навигации предусмотрено два варианта. Либо стандартные кнопки, либо жестовый вариант, который позволяет более эффективно использовать площадь экрана.

Есть обильное количество фирменных приложений, что само по себе проблемой не является. Но наличие в них рекламы напрягает.

Камера Xiaomi Mi 9T

Смартфон оснащён тройной основной камерой. Основной модуль — 48-мегапиксельный Quad Bayer Sony IMX582, размер 1/2’’. Оптика — f/1/75/ По умолчанию камера снимает с разрешением 12 мегапикселей, есть отдельный 48-мегапиксельный режим. К сожалению, оптической стабилизации нет. Вторая камера — телефото модуль на 8-мегапикселей с объективом f/2,4. Третья широкоугольная камера — 13 мегапикселей, f/2,4.

В целом, камеры хорошо справляются при хорошем освещении, чем никого сейчас не удивишь. Вечером и ночью всё-таки чувствуется отсутствие стабилизатора и не самое доработанное ПО. Неплохие снимки получить можно, но уже не так легко. HDR и ночной режим (который «склеивает» несколько снимков с разной экспозицией в один) временами работают не совсем корректно и дорисовывают ореолы вокруг объектов.

Примеры фото на широкоугольную камеру:

Общие впечатления от камеры неплохие, она вполне снимает на свой средний класс.

Автономность

В Xiaomi Mi 9T установлен аккумулятор емкостью 4000 мА*ч, что вполне неплохо. Хотя в этом классе есть смартфоны и с более ёмкими батареями. По времени автономной работы тоже обошлось без неожиданностей. При очень активной нагрузке с играми, обилием фоток, видео и прочего, пользователь может рассчитывать на полный день. При сдержанном использовании можно дотянуть до 2 дней.

Xiaomi Mi 9T поддерживает быструю проводную зарядку на 18 Вт Quick Charge 3. Зарядка занимает примерно 2 часа. Беспроводной зарядки нет. Но давайте не требовать абсолютно всего от смартфона среднего ценового сегмента.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: качественный AMOLED-дисплей; свежая платформа; сборка и материалы корпуса; неплохая камера; наличие всех актуальных беспроводных интерфейсов Минусы: Нет слота для MicroSD; реклама во встроенном ПО Вывод: Xiaomi Mi 9T – уверенный и очень интересный представитель среднего класса смартфонов в хорошем понимании этого слова. За 10 000 грн пользователь получает большой качественный AMOLED-дисплей без вырезов, свежую, актуальную платформу, интересный внешний вид, неплохую, соответствующую своему уровню основную камеру и бонус в виде необычной выдвигающейся конструкции фронтальной камеры. Не понравилось в смартфоне наличие встроенной в ПО рекламы и показалось странным решение отказаться от microSD в смартфоне среднего ценового сегмента. Технические характеристики Xiaomi Mi 9T 6/64GB Black

9 598 − 11 193 грн

Сравнить цены Тип Смартфон Предустановленная ОС Android 9.0 (Pie) Оперативная память, ГБ 6 Встроенная память, ГБ 64 Слот расширения - Тип SIM-карты Nano-SIM Количество SIM-карт 2 Процессор Qualcomm Snapdragon 730 + Adreno 618 Количество ядер 8 Частота, ГГц 2х2,2+6х1,8 Аккумуляторная батарея Li-Pol, 4000 мАч (несъемная) Время работы (данные производителя) нет данных Диагональ, дюймы 6,39 Разрешение 2340х1080 Тип матрицы AMOLED PPI 403 Датчик регулировки яркости + Другое дисплей без выреза, безрамочный, 2.5D, Gorilla Glass 5, экран занимает 91,9% площади фронтальной панели, поддерживает технологию DC Dimming Основная камера, Мп 48(f/1.75)+13(f/2.4)+8(f/2.4) Видеосъемка 3840х2160 (30 к/с) Вспышка + Фронтальная камера, Мп 20(f/2.2) Другое видео с замедленной съемкой 960 кадров в секунду, с выдвижной фронтальной камерой (с искусственным интеллектом) Высокоскоростная передача данных GPRS/EDGE/UMTS/HSPA+/LTE Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (Dual Band, MU-MIMO) Bluetooth 5.0 (AAC/LDAC/aptX/aptX-HD/aptX-adaptive) GPS + (Glonass, Beidou, Galileo) IrDA - FM-радио - Аудиоразъем + NFC + Интерфейсный разъем USB 2.0 (Type-C) Размеры, мм 156.7x74.3x8.8 Вес, г 191 Защита от пыли и влаги - Тип корпуса моноблок (неразборный) Материал корпуса алюминий и стекло Тип клавиатуры экранный ввод Еще сканер отпечатков пальцев (седьмого поколения расположен под экраном), поддерживает технологию быстрой зарядки 18W

Редакция выражает благодарность интернет-магазину «Алло» за помощь в организации обзора Xiaomi Mi 9T