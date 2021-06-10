Обзор Mesh-системы Huawei WiFi Mesh





В силу разных обстоятельств одного роутера дома может не хватать и даже для относительно небольших квартир приходилось искать не самые удобные решения, которые помогали бы снабжать все помещения достойным покрытием Wi-Fi. Например, докупив репитер или используя старый роутер в режиме точки доступа. Но сейчас, если у пользователя есть необходимый бюджет и желание получить более комфортное устройство для создания домашней сети, можно обзавестись Mesh-системой, которая и с покрытием поможет, и бесшовную связь обеспечит, и не будет требовать от пользователя особой подготовки для управления. В этом обзоре мы посмотрим, как с такими задачами справляется Mesh-система компании Huawei с очень лаконичным названием — Huawei WiFi Mesh.

Комплектация Huawei WiFi Mesh

Чаще всего комплекты поставки Mesh-точек ничем не отличаются от обычных роутеров, кроме, конечно же, количества устройств. Коробка с Huawei WiFi Mesh может состоять из двух или трех таких гаджетов. В нашем случае внутри есть две точки и блоки питания для них, а также стандартный Ethernet-кабель. И отдельно понравилась упаковка, которая вся белая, а внутри все аккуратно сложено.

Для настройки не понадобится особых усилий, ведь новую сеть можно создать и настроить прямо со смартфона через специальное приложение AI Life, ссылка на которое есть на нижней части корпуса в виде QR-кода. Можно, конечно, и через браузер. Оба варианты очень простые и не составят труда для пользователя, который не «боится» внешнего вида современных административных панелей.

Дизайн и удобство использования

Но сначала обсудим дизайн. Тестовый набор Huawei WiFi Mesh представлен в виде двух достаточно крупных «башен», габариты которых можно сравнить с, например, небольшими вазами для цветов: 210×104 мм. Среди конкурентных решений, да и обычных роутеров, есть устройства, которые поменьше. Правда, лично я не сказал бы, что гаджеты данного комплекта выглядят сильно громоздкими.

Встроенные антенны компенсируют нескромные размеры корпуса, а лаконичное оформление не сильно привлекает внимание к роутерам. Huawei WiFi Mesh представлены только в белом цвете. Сделаны они из матового пластика и из украшений на них есть только пара логотипов, один из которых находится в небольшом углублении.

В дизайне неплохо обыгран индикатор активности, который просвечивается через полупрозрачную область в нижней части. Такой элемент добавляет внешнему виду футуристичности. Светит он ненавязчиво, но если одна из точек находится на рабочем столе, субъективно индикатор может немного мешать. В таком случае предусмотрена возможно его выключения, да и в глобальном смысле большую часть времени от него нет особой пользы. С другой стороны, некоторые рабочие пространства такой акцент явно может неплохо дополнить, особенно, если цвета индикатора и корпуса совпадут с окружающими устройствами и декором.

Mesh-системы меньше похожи на традиционные роутеры и в том числе проще в управлении. Портов и кнопок в данном случае совсем немного. Сзади горизонтально расположились кнопка включения, утопленная кнопка сброса, один WAN- и три LAN-порта, а под ними разъем питания.

А еще есть пара не таких очевидных и довольно непривычных решений, как для таких устройств. Логотип H на лицевой стороне одновременно является сенсорной кнопкой для активации WPS. Еще в верхней крышке есть NFC-датчик, с помощью которого можно легким прикосновением подключить Android-смартфон к локальной сети.

Внизу устройства есть пара прорезиненных ножек и немного отверстий для охлаждения. С учетом формы корпуса, никаких других вариантов установки таких точек нет.

Единственное, что на мой взгляд можно было бы поменять, это разместить WAN-порт под LAN. Таким образом чаще всего незадействованные LAN-порты остались бы пустовать, а провод к WAN не тянулся к почти центру корпуса и аккуратнее расположился рядом с кабелем питания. Все остальное в оформлении Huawei WiFi Mesh понравилось.

Функциональность Huawei WiFi Mesh

Возможности Mesh-систем немного проще аналогичных по цене роутеров, но и цели у них немного другие — покрытие как можно большей территории, с которой один роутер не справляется. В данном случае система получила стандарт AC2200, три диапазона, поддержку MIMO, гигабитные порты, возможность соединять точек проводом, а скорость беспроводного соединения в диапазоне 2,4 ГГц до 400 Мбит/с и до 867 Мбит/с в обоих диапазонах 5 ГГц. С радиусом действия все просто: одна точка рассчитана на покрытие 200 м². Таким образом коробка с двумя точками рассчитана на около 400 м², а с тремя — до 600 м². Естественно, в реальных условиях с помехами и локальными особенностями, эти цифры вероятнее всего получатся меньше.

Последующее изучение административной панели заодно и показывает все другие доступные функции. Главный экран отображает статус устройств и сети, а каждая иконка может перевести в соответствующий пункт настроек. Также тут есть ссылка на мобильное приложение AI Life (тоже в виде QR-кода) и большая кнопка перезагрузки (правда, с пиктограммой включения/выключения, что изначально слегка вводит в заблуждение).

Следующая пара вкладок это Connect to Internet и My Wi-Fi. Очевидно, в первой задаются параметры для соединения, а во второй — соответствующие настройки локальной сети. Так как для многих пользователей нет большого смысла в создании трех сетей для каждого диапазона и разбираться, зачем это все нужно (особенно, если дома не так и много подключенных клиентов), система может сама распределять устройства между диапазонами, а пользователь будет видеть одну единую сеть.

Раздел Manage Device покажет подключенные к сети устройства. Тут есть два варианта отображения («деревом» или списками по каждому способу подключения). Устройства можно переименовать и ограничить их в доступе задав определенный лимит скорости, либо полностью закрыть доступ к сети.

А в последнем разделе собраны все прочие возможности и настройки роутера: это общая информация про роутеры с возможностью обновить на них ПО; подключение VPN, IPTV, UPnP и Link+ (подключение других роутеров компании с поддержкой Mesh); более точные настройки Wi-Fi тоже находятся в этом разделе, где заодно можно сделать белые и черные списки доступа для клиентов, включить гостевую сеть и задать время работы Wi-Fi; также есть поддержка DDNS, немного настроек безопасности, где можно найти и родительский контроль, а также несколько обычных общих настроек устройств.

Мобильное приложение, как это часто бывает, предоставляет меньший набор возможностей управления и настройки, но все базовые пункты тут присутствуют. Оформление интерфейса тоже сделано более, так сказать, современно. Интересно, что некоторые настройки приложение не даст скриншотить, что в некоторых случаях хорошо с точки зрения безопасности.

Huawei WiFi Mesh в работе

Большинство новых роутеров и тем более Mesh-систем становятся все более и более «дружелюбными» для простых пользователей. Изначальная настройка может быть через приложение или административную панель, но только в последнем случае можно ввести данные статического IP (по каким-то причинам в приложении для смартфона такой возможности нет). Благо, часто настраивать домашние системы не нужно. А вторую (и последующие, если понадобятся) точку достаточно просто включить и она сама «подстроится» под главную.

Высоких ожиданий от замеров скорости не было, но в целом система показала себя неплохо. Правда, и условия тестирования у нас (двухкомнатная квартира) более актуальны для одного роутера, а не Mesh-системы. Тем не менее, какое-то понимание возможностей все равно получить можно. Сначала тесты проводились только с одним роутером и банальным замером скорости соединения. На момент испытаний прямое подключение к компьютеру показало 888 Мбит/с приема и 919 Мбит/с отдачи, а через роутер цифры критично не поменялись. В диапазоне 2,4 ГГц около точки MacBook Pro получал данные со скоростью 98 Мбит/с, а отдавал при 94 Мбит/с. В самом удаленном месте (где позже устанавливалась вторая точка) эти показатели снизились до 63 и 53 Мбит/с. Диапазоны 5 ГГц в этих же местах демонстрировали 507/335 Мбит/с и 277/83 Мбит/с.

Подключив вторую точку, около нее замеры вышли ожидаемо ниже. Диапазон 2,4 ГГц показал не очень большую потерю — 90/88 Мбит/с. А вот в 5 ГГц ожидаемо не стало больше скорости — 211/215 Мбит/с. При подключении по проводу на второй точке осталось 308/361 Мбит/с, что вполне неплохо.

В таком же порядке тестировалось и соединение внутри сети между двумя клиентами (ноутбуки ROG Zephyrus и HP ProBook). С одним роутером в диапазоне 2,4 ГГц и без проводов в ближайшей точке средняя скорость передачи данных получилась 70 Мбит/с, а в самой дальней — 48. С одни проводным клиентом эти показатели увеличились до 160 и 113 Мбит/с.

В 5 ГГц без провода в этих же местах средняя скорость передачи составила 276 и 103 Мбит/с. А вот с одним «проводным» клиентом получилось чуть-чуть быстрее — 333 и 218 Мбит/с.

С обоими клиентами подключенными по Ethernet тест показал доступный максимум, который позволяют порты.

Включив вторую точку в самом удаленном месте квартиры, один из клиентов остался подключенным проводом на основном роутере. В таких условиях второй клиент в диапазоне 2,4 ГГц показал в среднем немного больше 60 Мбит/с (по результатам трех замеров).

При таких же условиях в 5 ГГц скорость увеличилась в два раза, но все равно ее сложно назвать высокой. Объясняется это тем, что точки между собой связываются без провода, и если в система «чувствует», что для 5 ГГц расстояния великоватое, то соединение происходит в диапазоне 2,4 ГГц. (Стоит отметить, что возможность проводного соединения поддерживается, но далеко не во всех случаях есть физическая возможность это удобно реализовать.)

Когда же второй клиент был подключен по Ethernet к дополнительной точке, скорость соединения стабильно держалась на уровне 95 Мбит/с.

Все остальное время система обслуживала до десятка одновременно подключенных клиентов и сама распределяла их между доступными диапазонами. В это время самыми требовательными задачами для нее был стриминг видео с MBP на Apple TV и скачивание объемных файлов. Даже если это происходило одновременно, проблем с сетью не наблюдалось, а на остальных клиентах трудностей с доступом в Интернет не было. Единственное, что захотелось сделать, это отключить индикатор на дополнительной точке в спальне, ведь в темноте он оказался еще тем «ночником». А вот к работе роутеров совершенно нет претензий.