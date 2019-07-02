HyperX ChargePlay Duo — обзор док-станции для DualShock





Владельцы PlayStation 4 знают, что геймпады DualShock можно зарядить при помощи стандартного microUSB-кабеля. Но, постоянно подключать контроллеры к устаревшему разъему — это решение не самое удобное. К тому же, если у вас два геймпада. Для решения этой проблемы множество производителей, включая Sony, предлагают отдельные зарядные станции. И теперь в этом списке есть и такой заметный игрок, как Kingston с новой зарядной станцией HyperX ChargePlay Duo, с которой мы сегодня познакомимся.

Комплектация

Вместе с зарядной станцией поставляется только сетевое зарядное устройство. Кабель от блока питания достаточно длинный — 1,8 метров, что позволит расположить HyperX ChargePlay Duo в любом доступном месте. Сами геймпады в комплект, разумеется, не входят.

Дизайн HyperX ChargePlay Duo

В HyperX решили не использовать для своей зарядной станции громоздкий внешний вид, тут все обтекаемо и плавно. Зарядное устройство HyperX ChargePlay Duo выполнено в преимущественно матовых материалах, за исключением вставок, которые прикрывают геймпады будучи на зарядке, они глянцевые и потенциально могут царапаться, но это не заметно.

Темный внешний вид стильно разбавляет рисунок из сот. Вообще, в целом, мне нравится как выглядит девайс и он будет выделяться рядом с PlayStation 4. Хотя, есть также ощущение, что его пытались сделать максимально непохожим на угловатую продукцию Sony.

По качеству сборки никаких претензий нет, все монолитно. Вес док-станции HyperX ChargePlay Duo составляет 285 грамм и большая часть этого веса расположена в днище. Там же есть резиновые ножки для хорошей устойчивости и по этому параметру у зарядного устройства все хорошо. Кладешь геймпад на зарядку — никаких скрипов, люфтов или ощущения, что док стоит на поверхности ненадежно.

Правда, первое время придется привыкать точно прицеливаться портом EXT на DualShock при установке на док-станцию. Сам геймпад надежно фиксируется на зарядном устройстве, а для дополнительной устойчивости используется небольшой штырь, который входит в разъем mini-jack и клик-механизм. Снимается геймпад с зарядки легко, ничего не цепляется, второй геймпад при этом не падает.

Процесс зарядки

Отличительной чертой HyperX ChargePlay Duo является поддержка одновременной зарядки двух геймпадов. При этом, вам вовсе не нужен активный USB-порт на консоли. Для индикации процесса зарядки используется дисплей под геймпадом на каждой из сторон зарядного устройства.

Скорость зарядки двух полностью разряженных геймпадов составила примерно 2 часа, даже чуть меньше. А это, в свою очередь, соответствует стандартным скоростям зарядки DualShock от USB консоли.