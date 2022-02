FuckTheWar Ігрові компанії фінансово допомогають постраждалим внаслідок війни [оновлюється]

Ми зібрали в одному місці список всіх розробників відеоігор, які відкрито перераховують фінансову допомогу постраждалим в наслідок окупаційних дій агресора. Україна повинна знати імена людей та назви компаній, які допомагають нам у цей час.

В кінці статті є посилання за якими можна зробити внесок у підтримку українського народу та армії.

We have gathered in one place list of all game developers who are sending financial aid to Ukrainians. Ukraine needs to know names of companies, who are helping us at this time.

At the end of the article there are links to support Ukrainian people.

#FuckTheWar

Польська студія 11 bit studios, розробники This War of Mine та Frostpunk висловились проти окупаційної діяльності російської влади. Весь прибуток з продажу This War of Mine та доповнень до гри за наступний тиждень, розробники пожертвують Товариству Червоного Хреста України. Менш ніж за добу вже зібрали понад $160 000.

We're teaming up with @11bitstudios and we'll be donating all profits from our shares of the sale of This War of Mine and its DLCs to @RedCrossUkraine as well. https://t.co/wspnXlVOHX — GOG.COM (@GOGcom) February 24, 2022

Магазин цифрової дистрибуції, GOG.COM підтримав ініціативу 11 bit studios, вся комісія з продажів This War of Mine та доповнень до неї також направлять Червоному Хресту України.

The recent invasion on Ukraine, our friends and neighbours, left us shocked and outraged. In solidarity with all victims of this act of aggression, the CD PROJEKT Group has decided to support humanitarian aid efforts by donating 1 million PLN to the @PAH_org (1/2) — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) February 25, 2022

Розробники Cyberpunk 2077 та серії The Witcher, CD Project RED пожертвували благочинній організації Polska Akcja Humanitarna 1 млн злотих, це більше ніж 7,2 млн грн. На ці гроші буде здійснена гуманітарна допомога громадянам України.

🇺🇦 Ukraine needs help, right now 🇺🇦 Our next week’s earnings from Machinarium, CHUCHEL, and Creaks will be donated to @CLOVEKVTISNI, a nonprofit organization that will use the money to aid the most vulnerable people in Ukraine affected by the ongoing Russian invasion. pic.twitter.com/PFLAjqyIoY — Amanita Design (@Amanita_Design) February 25, 2022

Приклад 11 bit studios надихнув авторів Machinarium, CHUCHEL та Creaks весь прибуток з продажу цих ігор за наступний тиждень віддати у благодійний фонд Člověk v tísni, для підтримку українців які постраждали внаслідок окупації.

Our hearts are with our friends and families affected by the events in Ukraine. We will be donating 100% of the proceeds of the first 48 hours of our Game2Give drive to humanitarian aid efforts in response to ongoing conflict. — Bungie (@Bungie) February 25, 2022

Студія Bungie (Destiny) весь прибуток за ініціативи Game2Give за дві доби будуть передані на гуманітарну допомогу у відповідь на триваючий конфлікт. До кінця акції залишилось менше доби.

Американський видавець відеоігор Crytivo весь прибуток з власного магазину за лютий та березень направить Товариству Червоного Хреста України.

In solidarity with the people of Ukraine,and alongside our friends at @11bitstudios, State of Play will be donating the next week’s earnings from our games to the Ukrainian Red Cross to help those affected by this unjust war perpetrated by Russia. pic.twitter.com/0ZuZI4X94V — State of Play (@State_of_Play) February 25, 2022

Розробник відеоігор State of Play (South Of The Circle, Inks., Kami 1 & 2, Lumino City, Lume) весь прибуток з продажу усіх своїх ігор за наступний тиждень направить Товариству Червоного Хреста України.

Чеський видавець та розробник відеоігор Madfinger Games (Dead Trigger, Samurai, Shadowgun) прибуток з усіх своїх ігор проданих на території РФ та Республіки Білорусь направлять постраждалим від дій окупанта.

For the next seven days, 100% of the profit from sales of @SlipwaysGame will be dedicated to the Polish Red Cross #naPomocUkrainie (help Ukraine) fund, to be used for humanitarian aid. pic.twitter.com/ROokxXJkoO — Jakub Wasilewski (@krajzeg) February 25, 2022

Jakub Wasilewski, розробник гри Slipways, весь прибуток з продажів гри до кінця наступного тижня жертвує Червоному Хресту Польщі, який співпрацює з Червоним Хрестом України. Кошти будуть спрямовані на підтримку постраждалим від Російської агресії. Як і у випадку з 11 bit studios, всю комісію з продажів гри у GOG.COM, магазин направить Червоному Хресту.

A message from us at Raw Fury on the current events.#StandWithUkraine https://t.co/SSSBXEKFwm pic.twitter.com/VwPlinc6Cr — Raw Fury (@RawFury) February 24, 2022

RawFury зробили внесок Товариству Червоного Хреста України та закликали усіх не відвертатися від українського народу у цей складний час.

I’m donating to @BackAndAlive on behalf of @krides https://t.co/BXXzwLZkrA

It’s probably the only way I can help, but any help is welcome. Please RT. #StopWar — 🐲Raúl Rubio Munárriz (@don_raul) February 24, 2022

Засновник студії Tequila Works (Deadlight, RiME) Raúl Rubio Munárriz зробив пожертву у БФ «Повернись живим».

We've donated the following amounts to support the cause: $1,500 CAD: United Help Ukraine

$1,500 CAD: Sunflower of Peace

$5,000 USD: Support Hospitals in Ukraine Links below 👇

🔗https://t.co/E5uk4WhTS9

🔗https://t.co/G2X4opVUau

🔗https://t.co/8Mqif8Pe6N — Clever Endeavour Games (@ClevEndeavGames) February 24, 2022

Невелика інді-студія Clever Endeavour Games, розробники Ultimate Chicken Horse, задонатили в різні благодійні фонди України.

Протягом наступних семи днів, весь прибуток з продажів ігор студії Crunching Koalas будуть передані Червоному Хресту України.

Ігри студії: https://linktr.ee/CrunchingKoalas

Play Cyber Protocol = support 🇺🇦❤️ 100% of profits from March sales of our “@CyberProtocol77 game, will be donated to a foundation chosen together with the players to help the people of Ukraine. #Nintendo #Xbox #Steam #RT#FuckTheWar by 11bit ✌️ 👁https://t.co/KYpuO5oRny 👇 pic.twitter.com/0YGG8F7jEQ — RedDeer.Games (@GamesRedDeer) February 25, 2022

RedDeer.Games, видавець та розробник інді-ігор, весь березневий прибуток з продажів своєї нової гри Cyber Protocol направить потерпілим внаслідок вторгнення на територію України. Також студія створила 15 робочих пропозицій для розробників, які планують виїхати з України.

Huuuge Games пожертвувала 1 млн злотих, приблизно 7,2 млн грн, які будуть направлені постраждалим внаслідок війни в Україні.

Joining our friends at @11bitstudios, we also want to support the people of Ukraine in this difficult time. pic.twitter.com/Rx64tfw92L — ALL iN! GAMES (@AllinGamesPub) February 25, 2022

ALL iN! GAMES, видавець Chernobylite Paradise Lost, засуджують військові дії проти України та пожертвують Червоному Хресту України весь прибуток з продажу своїх ігор до 04 березня.

Засновники сервісу Restream.io перерахували по 3 млн грн Червоному Хресту України та БФ «Повернись живим».

Ways to help

List of Ukrainian charities to donate to https://ukrainewar.carrd.co/

Ukrainian Red Cross https://donate.redcrossredcrescent.org/ua/donate

Revived Soldiers Ukraine https://www.rsukraine.org/ (if you’re from USA, Revived Soldiers Ukraine is a tax-exempt 501(c)(3) organization, and all donations are tax-deductible)

— Міністерство оборони України https://bit.ly/3peRdwq

— Національний банк України https://bit.ly/3vcQmjX

— БФ «Повернись живим» savelife.in.ua/en/donate/

— Армія SOS https://armysos.com.ua/pomoch-armii