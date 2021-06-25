Обзор планшета Apple iPad Pro 12,9 (2021)





Рынок планшетов уже не так популярен, как в былое время, но покупатели находятся. Лидером, среди производителей, остается компания Apple, чьи устройства периодически получают очень интересные обновления. В этот раз планшеты iPad Pro получили новые процессоры, аналогичные тем, которые установлены в новых компьютерах компании. Прошлые модели iPad Pro и без этого не жаловались на производительность, а теперь дадут фору не только конкурентам, но и немалому количеству ноутбуков. И это очень кстати, ведь пусть и небольшими шагами, но iPadOS все больше развивается в сторону настольных операционных систем. Что еще добавилось в топовых планшетах Apple мы рассмотрим на примере новой модели iPad Pro 12,9.

Комплектация iPad Pro

Некоторые вещи не меняются годами. Одна из таких — комплектация iPad. В упаковке с планшетом есть только блок питания, кабель и фирменные наклейки. Варианты с модулем мобильной связи еще получают «скрепку» для лотка SIM-карты. Анбоксинг iPad, сколько я помню эти устройства, ничем не отличается от модели к модели. Да, есть небольшая разница в блоках питания и кабелях, но сути дела она принципиально не меняет.

И такой минималистичный набор с большой долей вероятности заставит пользователя раскошелится на аксессуары, которые в данном случае далеко не самые дешевые. Например, обычная обложка-подставка стоит $100, клавиатуры — $200 или $350 (для 11-дюймовой модели они чуть-чуть дешевле), Apple Pencil — $130… То есть цена устройства с аксессуарами легко обойдет стоимость очень неплохого ноутбука. Можно, конечно, обратиться к сторонним производителям периферии, но стоимость самого планшета от этого не изменится (топовая конфигурация iPad Pro в США стоит $2400, что в локальных магазинах будет еще больше).

Дизайн и удобство использования

Подход компании к оформлению своих устройств довольно консервативный и даже малейшие изменения делаются не так часто, как того хотелось бы отдельным пользователям. В дизайне iPad ждать «рестайлинг» можно очень долго (яркий тому пример — iPad mini). Сегодняшнему обозреваемому достались только внутренние обновления, а его корпус остался практически нетронутым и с такими же вариантами цвета — Silver и Space Gray.

При внешней идентичности 4-ой и 5-ой моделей, минимальная разница все же есть, и кроется она в размерах корпуса и весе. Новинка набрала немного больше 40 грамм и стала толще на 5 мм: 280,6×214,9×6,4 мм, вес составляет 682 (Wi-Fi) или 684-685 грамм (Wi-Fi + 5G). На фирменных аксессуарах разница, благо, не сказалась. Например, клавиатура Magic Keyboard, которая к нам тоже попала, одинаково подходит для моделей iPad Pro 12,9 начиная с третьего поколения. Но со сторонними чехлами, которые покрывают весь корпус, стоит уточнять поколение планшета при покупке.

И да, это очень большой планшет. Долго держать такой на весу неудобно. Конечно, комфортно посидеть с ним в кресле или на диване можно, но только после того, как для него найдется удобная позиция с упором. И пользоваться таким гаджетом очень приятно, ведь ощущения от комбинации стекла и металла по-прежнему отличные. К качеству сборки все также очень сложно придраться. На рабочем месте очень выручит чехол (или та же клавиатура) с функцией подставки. Лично я не нашел себе удобной позиции без подобного аксессуара.

Еще одним хорошим поводом для покупки чехла или клавиатуры является защитная функция. Появление царапин на корпусе — только вопрос времени даже для самых аккуратных пользователей. Самым слабым в этом отношении местом на корпусе является логотип на тыльной стороне, который очень быстро обрастет мелкими повреждениями, если его не спрятать. Ну и не стоит оставлять планшет там, где на него можно случайно присесть (например, на пассажирском месте в авто или в кресле перед телевизором), ведь корпус большой и погнуть его таким образом сможет даже вес маленького ребенка. (Посмотреть, как над устройством в очередной раз издевался блогер JerryRigEverything, можно вот тут.)

С управляющими элементами на корпусе тоже не случилось изменений, где на своих местах остались все кнопки и коннекторы. Среди этого всего можно снова упомянуть отсутствие порта для проводных наушников. Правда, как и в случае со смартфонами и даже некоторыми ультрабуками, пользователи привыкли к необходимости в каких-либо переходниках (бывалым пользователям Apple подобная ситуация очень хорошо знакома).

Мне впервые предоставилась возможность провести несколько дней с самым большим планшетом от Apple. Его размеры и вес с клавиатурой все же близки с большинством небольших ультрабуков и в рабочем режиме уже сложно провести между ними разницу. Она больше заметна во время отдыха, когда с планшетом можно развалиться на диване и что-то читать или смотреть видео. Это действительно удобнее, чем с ноутбуком. Но и в таком случае iPad Pro 12,9 ощущается устройством побольше, чем лично мне хотелось бы в этот момент. Правда, большой экран нивелирует подобные неудобства.

Клавиатура iPad Magic Keyboard

Если iPad покупается с расчетом на работу в том числе и с текстом, особенно, если это большие объемы текста, клавиатура станет незаменимым дополнением. Много печатать на экране будет неудобно. К тому же она служит вполне хорошим чехлом, который, как уже упоминалось выше, лишним не будет.

Magic Keyboard продается в цветах, совпадающих с обоими оттенками корпусов iPad. Она сделана из приятного покрытия soft-touch. В нашем случае она белая и есть ощущение, что испачкается такая достаточно просто. Но выглядит очень здорово.

В форме подставки она предлагает вполне оригинальное решение. iPad крепится к ней мощными магнитами и «висит» над клавиатурой. Выглядит необычно и интересно. Угол наклона регулируемый и хорошо фиксируется. А дополнительным бонусом является встроенный USB-C порт, через который можно заряжать планшет, тем самым освободив основной порт для других аксессуаров.

Размер самой клавиатуры немного меньше той, которая установлена в ноутбуках компании. Но на «слепую» печать это не влияет. Этот обзор подготовлен как раз на Magic Keyboard, и привыкать к ней практически не пришлось. К тому же в ней есть подсветка. Она активируется автоматически и ее интенсивность может регулироваться только из настроек в системе.

Также на ней есть трекпад. Он совсем чуть-чуть длиннее кредитной карты. И вот как раз к его размеру, после больших трекпадов в ноутбуках, нужно было немного привыкнуть. Но даже со стандартными настройками чувствительности, с ним можно комфортно управлять курсором в системе. Также он поддерживает жесты, которые пользователям macOS будут интуитивно понятны.

Единственный недостаток клавиатуры (не учитывая ценник) — ее вес. Он составляет около 680 грамм, что удваивает массу планшета и делает ее больше, чем у многих ультрабуков. Конечно, весила бы она меньше, ей было бы сложнее так хорошо удерживать iPad, но от планшета все же хочется поменьше веса.

Дисплей iPad Pro 12,9

Одним из самых в прямом смысле заметных изменений должен был стать именно дисплей — Liquid Retina XDR. В глобальном смысле, конечно, большинство его характеристик осталось на прежнем уровне, но его «фишкой» является подсветка mini-LED. Теперь слой подсветки состоит из 10000 диодов, которые в 120 раз меньше предыдущих. Таким образом получилось не только повысить пиковую яркость, но и разделить подсветку экрана на 2596 димминг-зон, что помогло лучше управлять изображением и добиться большей контрастности. Но эти новшества пока доступны только в модели с большим экраном, у iPad Pro 11 остался прежний дисплей.

Также напомню остальные параметры экрана. Самый крупный iPad оснащён 12,9-дюймовым дисплеем с разрешением 2732×2048 пикселей с соотношением сторон 4:3. Остались и поддержка высокой частоты обновления экрана (120 Гц), и работа с Apple Pencil 2. Закрывает его закаленное стекло с антибликовым покрытием. Несмотря на неплохой олеофобный слой, стоит обзавестись тряпочкой из микрофибры, ведь даже за 15 минут активного использования устройства на экране останутся следы. Во время работы они, конечно, практически незаметны, но стоит выключить дисплей, как его сразу хочется протереть.

Матрица так и осталась IPS. Как и раньше, цветопередача практически эталонная. И компания по прежнему не оставляет пользователю разнообразия в настройках изображения или цветовых профилей. Единственное, что пользователь может включить или выключить — True Tone, корректирующий цветовую температуру в зависимости от окружающего освещения.

Замер максимальной яркости показал в помещении чуть-чуть больше обещанного — 617 кд/м². Но с новой подсветкой модель iPad Pro 12,9 при необходимости может показывать до 1000 кд/м², а во время воспроизведения HDR-контента — до 1600. Комбинация новой подсветки и отличной калибровки выглядит очень впечатляюще. Первый же ролик на YouTube с HDR сразу это подтверждает, и в таких условиях преимущества нового дисплея будут заметны ярче всего. А на случай работы в темноте, минимальный уровень подсветки можно опустить до 2,1 кд/м².

Face ID в iPad Pro 12,9

С момента исчезновения кнопки Home в iPad используется Face ID — набор датчиков TrueDepth для идентификации пользователя методом сканирования лица. Эта технология используется компанией уже достаточно давно (с момента появления iPhone X). Простоту использования и свою эффективность этот метод уже успел доказать.

Если случайно не прикрывать датчики рукой (при повернутом горизонтально планшете, датчики как раз оказываются под пальцами), работа Face ID не заставит расстраиваться. В отличии от большинства Android-смартфонов, которые сканируют лицо только с помощью фронтальной камеры, TrueDepth меньше зависимы от условий и им не помешают отсутствие света или очки.

Звук iPad Pro 12,9

Модели iPad Pro оснащаются четырьмя динамиками с очень прекрасным качеством воспроизведения. В альбомной ориентации они получаются по бокам экрана, что как раз идеально подойдет для озвучки фильмов и видео. Музыку они тоже играют восхитительно, явно намного лучше большинства ноутбуков. В этом плане будет очень сложно найти планшет, который справлялся бы со звуком лучше.

А вот с наушниками по прежнему не сложилось. Для подключения проводных потребуется переходник за $9, ведь на корпусе даже самого большого iPad Pro не нашлось места для 3,5-миллиметрового разъема. Опять же, пользователи достаточно давно переходят на беспроводные гарнитуры, с которыми как раз проблем не будет.

Производительность и ПО

Самым большим апгрейдом в этот раз стала именно производительность. iPad Pro теперь комплектуется процессором Apple M1, как и новые MacBook Air и Pro, а также iMac 24″ и Mac mini. Подробнее о нем мы рассказывали в нашем обзоре MBA. Но и на этом компания не остановилась, увеличив опции памяти, где объем ОЗУ может достигать 16 ГБ, а накопителя — 2 ТБ. Для планшета это немного, как говорится, overkill (iPad Pro и до этого могли померяться производительностью с ноутбуками), но если учитывать, что с каждым обновлением iPadOS система становится все ближе к macOS, логика в таком апгрейде есть.

И синтетические тесты лишний раз могут подтвердить это. Испытуемый iPad Pro в тесте Geekbench набрал практически столько же баллов, сколько и MacBook Air. С учетом впечатляющих возможностей процессоров Apple M1, конкурентным планшетам не позавидуешь. В повседневных задачах работа ощущается молниеносной: запуск практически любого приложения моментальный, анимации быстрые, переход между приложениями тоже происходит в считанные доли секунды, а в добавок к этому, оставленные в фоне приложения практически не выгружаются из оперативной памяти, что отлично сказывается на мультитаскинге.

Что еще важно в этом всем, это отсутствие нагрева. Конечно, определенные приложения могли немного нагреть корпус, но львиную долю проведенного с iPad Pro времени, его корпус оставался прохладным. И это действительно впечатляет.

Еще одним интересным обновлением стал порт Thunderbolt, а не просто USB-C. Теперь его пропускная способность составляет 40 Гб/с. К нему можно подключать быстрые накопители, внешние звуковые карты, монитор и прочие аксессуары. Это лишний раз укрепляет позицию iPad Pro, как инструмента для в том числе и для профессиональных задач, а не простых развлечений.

И говоря о подключении. Прошлая модель iPad Pro уже поддерживала Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0. Этим уже не удивить. Но не нужно забывать про опции с мобильным подключением. И вот новый iPad Pro теперь может оснащаться модулями с поддержкой 5G. Для операторских карточек предусмотрен один слот NanoSIM, либо можно воспользоваться eSIM.

А говорить про возможности текущей iPadOS 14 уже не так много смысла, ведь несколько недель назад на WWDC представили iPadOS 15, которая будет доступна уже осенью. В ней пользователи смогут лучше настраивать рабочее пространство (виджеты наконец-то можно разместить в любом удобном месте, а App Library позволит разгрузить рабочие столы от редко используемых иконок приложений), появится больше возможностей в режиме многозадачности, новые опции работы с уведомлениями, обновится Spotlight, добавятся функции в FaceTime и прочее. А во время работы с текущей версией ОС ожидаемо не было проблем.

Правда, на практике все равно можно упереться в особенности iPadOS, которые заметно отличают ее от macOS. Например, подключив внешний монитор, экран планшета не него просто дублируется. Запустив фильм из VLC, картинка выводится на внешний экран, но стоит свернуть приложение, картинка с фильмом пропадет. И таких банальностей в работе устройства много. Поэтому, во всяком случае пока, приравнивать ОС планшета и ноутбука я бы не стал, пусть и грань между ними становится все тоньше.

Камеры iPad Pro 12,9

Блок основных камер также оснащается двумя объективами и лидаром для лучшей работы с AR (еще один вариант использования производственных мощностей устройства). Обе камеры остались с прежними характеристиками: основной широкоугольный сенсор с 12 МП и апертурой ƒ/1.8, а второй — ультраширокоугольный с разрешением 10 МП, углом захвата 125° и ƒ/2.4. Среди отличий от предыдущей модели: появление поддержки Smart HDR 3 для фото и HDR при записи видео.

Снимать на планшет, особенно с таким большим корпусом, не очень комфортно. Скорее всего пользователь чаще будет задействовать камеру для AR и рабочих задач (например, сканирования документов). Но если все же захочется сделать фото на планшет, днем и в помещении с хорошим освещением проблем не возникнет. А вот вечером камере будет куда сложнее, ведь в планшет не добавили вечерний режим съемки. Все же смартфонам все эти задачи даются куда лучше. И ими на порядки удобнее снимать, а качество фотографий заметно выше.

Намного интереснее стала новая фронтальная камера. Ее разрешение уже составляет 12, а не 7 МП. И угол захвата у нее увеличился до 122°. Компания обыграла это функцией Center Stage, которую могут использовать и сторонние приложения, а не только «родной» FaceTime. Так, система будет отслеживать лицо пользователя и фокусировать внимание на нем. Если пользователь будет двигаться, камера будет плавно перемещаться за ним. А если в кадре окажется еще кто-то, то при возможности камера захватит всех участников разговора. В эру постоянных «зум-коллов» такая функциональность выглядит очень удобной.

Что в этом все еще не нравится, это расположение камеры при работе, скажем, с той же клавиатурой, ведь так она находится сбоку экрана и в кадре получается, что пользователь смотрит в сторону от нее.

Автономность iPad Pro 12,9

Не так давно планшеты заметно превосходили автономность ноутбуков, но последние смогли серьезно нарастить продолжительность работы от батареи. iPad же как предлагал 10 часов браузинга в Сети через Wi-Fi, так и держит этот показатель без изменений. В тесте автономности, при яркости экрана на уровне 150 нит, батарея емкостью 40,88 Вт•ч закончилась не дотянув 4 минуты до заветных 10 часов. При простой офисной работе с почтой, документами, парой часов фоновой музыки и периодическими перерывами с просмотром потокового видео, приблизительно такое время и получается. Но как и в любом другом случае, игры или другие требовательные задачи (обработка фото или видео, дополненная реальность, etc.) могут очень заметно повлиять на запас заряда.

И тут есть еще один небольшой недостаток планшета — он заряжается дольше, чем ноутбуки. Комплектный блок питания полностью зарядил iPad Pro за 3 часа 12 минут. Более мощной зарядкой для ноутбука планшет заряжался приблизительно столько же. Конечно, с его автономностью, держать зарядки у всех основных рабочих мест не нужно, но запас времени на восстановление заряда перед, скажем, длинной поездкой, все же запланировать стоит.