В iPadOS 15 улучшены настройка домашнего экрана, многозадачность и работа FaceTime

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Как и ожидалось, во время проведения WWDC 2021 компания Apple анонсировала новую версию мобильной операционной системы iPadOS 15.

Новая версия ОС получила больше возможностей для индивидуальной настройки домашнего экрана. Теперь пользователи смогут более гибко размещать виджеты – в любом желаемом месте домашнего экрана. В прошлом году такая возможность появилась в iOS 14, но не в iPadOS 14. Также в iPadOS 15 появилась библиотека приложений – App Library. Она позволит не загромождать домашний экран иконками приложений. Редко используемые приложения можно будет поместить в автоматически организованный раздел папок. App Library на iPad находится в доке.

В iPadOS 15 также улучшена работа многозадачности. Например, новые значки упростят переход в режим разделения экрана. Apple также упомянула функцию «полки», которая упрощает перемещение различных задач.

Ещё одна новая функция – QuickNote– позволит прикреплять заметки к веб-страницам и другим областям iPadOS, что упрощает возврат к ним. Наконец, автономное приложение Translate теперь также появится в iPadOS.

Ряд новшеств будет общим для iPadOS 15 и iOS 15. Теперь звонки FaceTime будут поддерживать пространственный звук для более реалистичной и естественной передачи звука. Функция голосовой изоляции позволит отделять голом от фонового шума, а опция wide spectrum улавливает больше звука, чем раньше. В FaceTime также появляется портретный режим, что позволяет размывать фон и фокусироваться на лице. Новая функция SharePlay для FaceTime позволяет людям обмениваться мультимедиа — музыкой, фильмами и т.д. во время группового звонка.

Дополнительно в iPadOS 15 появились инструменты для сосредоточения на работе, включая обновлённые уведомления и «сводку уведомлений», где перечислены менее важные уведомления. Можно гибко настроить, какие уведомления будут отображаться в разное время дня, что позволит разделить рабочие и личные оповещения. Настройки фокуса синхронизируются между устройствами Apple.

Функция Memories в приложении Photos теперь может синхронизировать музыкальные композиции с автоматическими фильтрами и эффектами, применяемыми в зависимости от звучания музыки. Улучшен поиск в Spotlight. Функция Live Text предназначена для выделения текст на фотографиях, она поддерживает семь языков.

Источник: The Verge