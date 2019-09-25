iPhone 11 — привычный дизайн и новые камеры





В прошлом году Apple решила поэкспериментировать со своей линейкой смартфонов впервые представив вместе с топовыми моделями их упрощённую версию под названием iPhone Xr. Внезапно даже для самой компании этот смартфон стал самым продаваемым «айфоном» прошлого года, задвинув на второй план флагманы iPhone Xs и Xs Max. И, конечно же, большую роль во всём этом сыграла его цена, которая в США стартовала с $750, при довольно неплохих характеристиках. Поэтому даже без всех утечек было понятно, что у iPhone Xr обязательно будет продолжение. И компания в этом плане не подвела, но пошла даже немного дальше, отказавшись от его позиционирования в качестве «младшего флагмана». Новая модель получила название iPhone 11 и теперь является основным флагманом компании, а для тех, кому надо больше возможностей для съёмки теперь есть Pro-версии. Так что давайте посмотрим, что новинка может предложить пользователям и чем она отличается от iPhone Xr.

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Комплект поставки iPhone 11

Компания Apple никогда не славилась хорошим комплектом поставки, но в iPhone 11 она пошла даже дальше.

В коробке со смартфоном покупатель найдёт наушники с коннектором Lightning, USB кабель и… блок питания 5В/1А, который будет заряжать смартфон целую вечность.

При этом сам iPhone 11 поддерживает быструю зарядку, но для этого пользователю понадобится, во-первых, купить кабель USB Type-C – Lightning, а во-вторых, либо использовать зарядку от новых MacBook с тем же USBType-C, что не всегда удобно, либо купить 18-Ваттный блок питания. И конечно же, Apple продаёт и кабель, и зарядку, например, в США они стоят $20 и $40. Неплохая возможность для компании подзаработать, но для 2019 года, когда уже и модели среднего уровня комплектуются более быстрыми зарядными блоками, класть в коробку с флагманом полностью устаревшую зарядку, это слишком даже для Apple.

Дизайн и материалы

Внешне iPhone 11 практически не отличается от iPhone Xr, особенно с лицевой стороны, где находится всё тот же 6,1-дюймовый дисплей с вырезом и довольно крупными по современным меркам рамками. Здесь вообще нет никаких нововведений, и это типичная для смартфонов Appleситуация, когда дизайн их фронтальной панели практически не меняется в течение нескольких лет.

Главные изменения произошли на тыльной стороне, но и они подпадают под категорию косметических. В iPhone 11 появился новый блок камер, который слегка выступает из корпуса и содержит два объектива, микрофон и вспышку.

При этом интересно, что этот выступ является частью задней панели, так как она вырезана из цельного куска стекла. И в отличие от Pro-версий, в iPhone 11 оно не матовое, а глянцевое, за исключением покрытия блока с камерами. Такой вариант выглядит менее симпатичным, так как визуально кажется, что камеры ещё больше выступают из корпуса, хотя в iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max как раз наоборот, если смотреть прямо на тыльную крышку, то блок камер как будто слегка в неё утоплен.

Рамка корпуса в iPhone 11 сделана из алюминия и окрашена в тон корпуса, а всего покупателям доступно шесть цветов модели: фиолетовый, жёлтый, зелёный, чёрный, белый и красный (Product)RED.

Кроме этого, логотип Apple на тыльной панели теперь находится по центру, а не в верхней части. Вот и все нововведения в дизайне iPhone 11. Даже размеры корпуса и вес модели остались такими же, как в Xr и составляют 150,9×75,7×8,3 мм, 194 грамма.

Дизайн и конструкция корпуса в новом смартфоне не изменились, но по крайней мере в Appleутверждают, что стекло стало прочнее и теперь его будет сложнее разбить. Кроме этого, увеличилась степень защиты от воды пыли, iPhone 11 сертифицирован по стандарту IP68, в теории его можно погружать в воду на глубину до 2 метров на время до 30 минут, в то время как у Xr была защита IP67 и его можно было погружать на глубину до 1 метра и кратковременно.

В любом случае, производитель не покрывает гарантией ни разбитое стекло, ни попадание воды в корпус. Так что лучше использовать чехол и лишний раз не купать смартфон.

Распознавание лица

Как и прежде, для разблокировки экрана в iPhone 11 используется система распознавания лица FaceID, которая работает на основе блока датчиков и камер TrueDepth, включающего инфракрасную камеру, инфракрасный излучатель, 12-мегапиксельную камеру и проектор точек. Как утверждают в Apple, в iPhone 11 она стала работать быстрее и теперь имеет более широкий угол обзора.

Но если говорить о практической стороне использования, то даже по сравнению с iPhone X вы в новой модели вряд ли ощутите какую-то разницу в работе Face ID. Обновление iOS 13 само по себе ускорило разблокировку, и та секунда, на которую iPhone 11 распознаёт лицо быстрее, не играет большой роли во время использования. Да и угол обзора TrueDepth увеличился минимально, поэтому вы всё ещё не сможете разблокировать смартфон, если он лежит на столе, не наклонившись к нему.

Но в целом Face ID в iPhone 11 работает отлично, позволяя быстро разблокировать смартфон в практически любых условиях освещения, и даже в очках.

Дисплей iPhone 11

В отличие от Pro-моделей, в iPhone 11 используется не OLED, а IPS дисплей и это всё та же матрица Liquid Retina HD, что и в прошлогоднем Xr. Сам экран имеет диагональ 6,1 дюйма и разрешение 1792×828 точек, то есть немного не дотягивает до Full HD, но при этом его плотность пикселей достигает 326 на дюйм, как в iPhone 4 с первым дисплеем Retina. Соответственно индивидуальные пиксели на экране не видны, картинка не кажется зернистой и текст читается отлично.

Матрица Liquid Retina HD обладает хорошими углами обзора, поддерживает отображение цветового пространства DCI-P3 и при этом может менять цветовую температуру в зависимости от освещения благодаря функции True Tone.

В целом, с одной стороны, экран iPhone 11 хочется поругать за сравнительную отсталость характеристик, но когда начинаешь им пользоваться, то просто забываешь о цифрах разрешения, о толстых рамках и вырезе. Ведь это всё ещё одна из лучших IPS матриц на рынке, довольно красочная и c максимальной яркостью 625 кд/м².

Как и в Xr, в iPhone 11 экран не определяет силу нажатия, впрочем, это теперь не делают дисплеи и Pro-версий смартфона. Не зря в iOS 13 функцию Force Touch заменили на Haptic Touch и теперь дополнительные меню в интерфейсе и приложениях вызываются, если чуть дольше задержать на них палец. При этом происходит короткая тактильная отдача за счёт вибрации от привода линейного перемещения Taptic Engine.

Платформа и производительность

В iPhone 11 установлен 7-нанометровый процессор Apple A13 Bionic с 8,5 млрд транзисторов, работающий на частоте 2,66 ГГц. Данный чип включает два производительных ядра для сложных вычислительных задач, четыре энергоэффективных ядра и четыре графических ядра. Кроме этого, в нём используется 8-ядерный NPU (нейронный процессор), который позволяет просчитывать 1 трлн операций в секунду для задач машинного обучения.

В тесте Geekbench 5 новый процессор оказывается значительно быстрее, чем A12 Bionic, как в однопоточных, так и многопоточных задачах. Причём в первых он превосходит даже A12X Bionic, который используется в iPad Pro последнего поколения.

Объём оперативной памяти в iPhone 11 дорос до старших моделей и теперь составляет 4 ГБ. А встроенной может быть 64, 128 или 256 ГБ, при этом традиционно без возможности расширения с помощью карт памяти.

В целом, процессора и оперативной памяти оказывается более чем достаточно для любых приложений и игр, доступных сейчас для iOS.

Кроме этого, аппаратная платформа смартфона включает новый стандарт беспроводного подключения к интернету Wi-Fi 6 (802.11ax) 2×2 MIMO, Bluetooth 5.0, модули GPS/GNSS, цифровой компас и датчик микролокации iBeacon.

Из интересных нововведений стоит выделить новый чип Apple U1, который использует сверхширокополосные сигналы (Ultra-Wide Band, UWB) для того, чтобы смартфон мог определять своё положение в пространстве. Работает это по принципу GPS, только вместо спутников источниками сигнала выступают другие устройства с чипом U1. На данный момент эта возможность позволяет проще использовать AirDrop между новыми аппаратами Apple, так как iPhone 11 будет точно определять своё положение относительно других моделей этой серии, поэтому передать файл можно будет просто направив один смартфон в сторону другого.

Камеры

Одно из главных нововведений в iPhone 11 – это новый блок основных камер, который включает два модуля: 12-мегапиксельный широкоугольный с диафрагмой f/1.8 и оптической стабилизацией, а также 12-мегапиксельный сверхширокоугольный с диафрагмой f/2.4, углом обзора 120 градусов и электронной стабилизацией.

На первый взгляд, основной широкоугольный модуль в iPhone 11 должен снимать на уровне iPhone Xr, так как имеет те же характеристики, но на практике он новый с «двойными» пикселями, 100% которых используются для фокусировки, что позволяет ускорить работу автофокуса. Но самое главное, связка нового модуля с процессором A13 Bionic и программным обеспечением в iOS 13 позволило реализовать в камере ночной режим съёмки.

Но для начала давайте разберёмся с дневной. При хорошем освещении широкоугольный модуль делает снимки с довольно высокой детализацией, правильно определяя баланс белого и экспозицию.

А ночью в игру вступают алгоритмы. В тот момент, когда пользователь нажимает кнопку спуска затвора камера на самом деле делает не один, а несколько снимков с разными параметрами. Дальше начинается процесс анализа объектов на фото с помощью нейросети, которая и определяет, что нужно подсветить, а что наоборот оставить в тени. Довольно сложный процесс, но для пользователя он занимает считанные секунды, как правило 3-4, но если условия съёмки совсем плохие, то может задержаться до 10 секунд. Включается ночной режим только автоматически, поэтому делать с его помощью фото в любой момент не выйдет, приходится полагаться на алгоритмы камеры, что не очень удобно.

В целом же, качество ночных снимков iPhone 11 наконец-то доросло до уровня конкурентов, и по сравнению с iPhone Xr это просто огромнейший шаг вперёд.

iPhone 11 > iPhone Xr

iPhone 11 > iPhone Xr

Широкоугольная камера смартфона наконец-то умеет делать более яркие и детальные фотографии ночью, захватывая даже свет звёзд в ночном небе. И если смотреть на снимки на экране самого аппарата, то кажется, что они чуть ли не самые лучшие для таких условий. На самом же деле, Appleещё есть над чем работать, так как камера больше всего высвечивает и старается добавить как можно больше деталей по центру снимка, в то время как его края часто получают темнее и более размытыми. Кроме этого, она плохо справляется с движущимися объектами. Впрочем, для Apple это уже большой прогресс, и судя по тому, что компания уже анонсировала функцию Deep Fusion, которая будет сшивать 11 снимков для повышения детализации, она планирует начать быстрее навёрстывать упущенное.

Сверхширокоугольная камера в iPhone 11 имеет угол обзора 120 градусов и позволяет захватывать больше сцены. К достоинствам этого модуля можно отнести хорошую детализацию в дневных фото и такую же цветопередачу, как у широкоугольной камеры, что позволяет практически бесшовно переключаться между ними во время съёмки видео.

Но ночью снимки на сверхширокоугольную камеру оставляют желать лучшего, у неё меньше диафрагма, нет оптической стабилизации и ко всему ещё и не поддерживается ночной режим, который мог бы за счёт алгоритмов немного исправить ситуацию. В общем, снимать на этот модуль можно только днём.

Фронтальная камера в iPhone 11 теперь 12-мегапиксельная с диафрагмой f/2.2 и видео 4K с частотой 24, 30 или 60 кадров/с, а также замедленных видео, которые Apple зачем-то назвала словом «слоуфи». В целом возможности съёмки видео полностью соответствуют iPhone 11 Pro и 11 Pro Max, так что с примерами можно ознакомиться в нашем обзоре этих смартфонов.

Аудио iPhone 11

Как и прежде, в смартфоне нет 3,5 мм разъёма для наушников, подключать их можно через порт Lightning либо Bluetooth 5.0. При этом в скором времени должна появиться поддержка возможности подключить две пары беспроводных наушников.

Внешних динамика в iPhone 11 два, один находится на нижней грани корпуса, а второй совмещён с разговорным. И звучат они громче, чем в iPhone Xr. Apple так же заявляет о поддержке пространственного аудио и Dolby Atmos, но во время прослушивания аудио с внешних динамиков это не особо заметно.

Автономность

Встроенный в iPhone 11 аккумулятор имеет ёмкость 3110 мАч против 2942 мАч в iPhone Xr. Не самое большое улучшение, особенно по сравнению с Pro-версиями, но в Apple заявляют, что автономность новой модели на 1 час выше. На практике это не особо заметно, дело в том, что у iPhone Xr и так была лучшая автономность среди всех смартфонов Apple, так что компания просто подтянула другие модели.

В тесте Geekbench 5 под нагрузкой и с яркостью 200 кд/м2 iPhone 11 продержался почти 5,5 часов, что на уровне Xr и позволяет активно использовать аппарат в течение дня, не переживая, что он не дотянет до вечера.

От комплектного зарядного устройства смартфон заряжается больше 3,5 часов и это откровенно раздражает, а для быстрой зарядки нужно отдельно покупать кабель и блок питания. Также аппарат работает с беспроводной зарядкой, но даже несмотря на способность современных смартфонов подзаряжаться таким способом быстрее, iPhone 11 поддерживает мощность только до 7 Вт. Для сравнения, Mate 30 Pro может принимать мощность до 27 Вт.