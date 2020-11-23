Обзор смартфона Apple iPhone 12 Pro Max

2020 год стал во многом необычным, и поступление в продажу новых моделей iPhone тоже не обошлось без своих особенностей. Мало того, что презентацию и, соответственно, начало продаж пришлось сместить, так еще и не все новинки были доступны сразу. Первой волной стали iPhone 12 и iPhone 12 Pro, а их уменьшенная и увеличенная версии слегка задержались. Обзор первых моделей мы уже подготовили, а в этот раз рассмотрим, каким получился самый большой смартфон компании — iPhone 12 Pro Max, который совсем недавно начал попадать в руки покупателей. Во многом он повторяет iPhone 12 Pro, отличаясь от него только размерами корпуса и дисплея, емкостью аккумулятора и некоторыми параметрами камер. Об этом и пойдет речь в сегодняшнем обзоре.
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Комплектация iPhone 12 Pro Max
С большим iPhone пользователь не получает в комплекте никаких дополнительных аксессуаров и с ним в коробке все также находятся кабель для зарядки, «скрепка», наклейка и сопроводительная документация. О блоке питания и гарнитуре пользователю придется позаботиться самостоятельно. С учетом того, что топовая версия стоит $1399, подобный минимализм немного возмущает.
Как это объяснили на презентации, компания заботится об экологии, не распространяя лишние аксессуары, ведь у пользователя наверняка есть, чем заряжать смартфон и точно завалялась лишняя пара наушников. Конечно, в чем-то можно согласиться с подобной точкой зрения, но вот небольшой спойлер: на зарядку от старого блока питания уйдет колоссальное количество времени. Так что тем пользователям, которым нужно побыстрее заряжать свой гаджет, стоит сразу обзавестись подходящим ЗУ (фирменный блок питания с достаточной мощностью для быстрой зарядки стоит $19).
Дизайн и удобство использования
Вполне ожидаемо, iPhone 12 Pro Max полностью повторяет внешность iPhone 12 Pro, только его размер значительно больше: iPhone 12 Pro получил корпус 146,7×71,5×7,4 мм, тогда как у Max — 160,8×78,1×7,4 мм. И весит он 228 грамм, а сделан также из комбинации стальной рамки и стекла спереди и сзади. Это самый большой iPhone, который больше чем предыдущие версии Max или iPhone 8 Plus. Опять же, виртуально стоит добавить размер чехла, который сделает устройство еще больше.
Такой большой смартфон явно поместится не в каждый карман, не говоря уже о том, что пользоваться им одной рукой сложно. Даже людям с большими ладонями скорее всего будет неудобно достать до дальних точек экрана. Так что с занятой одной рукой полноценно пользоваться таким смартфоном будет трудно. Собственно, вот почему стоит прикупить чехол, ведь случайно разбив экран или заднее стекло, можно получить приличный счет за ремонт, а кейс хоть как-то сможет от этого уберечь.
Как и в случае с iPhone 12 Pro, у Max тоже есть магниты в «спинке». Они также служат для фиксации фирменной индукционной зарядки MagSafe и прочих аксессуаров. Так, например, «родные» чехлы даже определяются системой, когда оказываются на корпусе. Но для 12 Pro Max придется покупать все новое, ведь из-за поменявшейся формы корпуса и увеличения размера, старые кейсы и бамперы не подойдут. Как и в прошлый раз, со смартфоном к нам попали новые фирменные и сторонние аксессуары, которые такие же, как и раньше, просто другого размера (за исключением алюминиевого бампера, который мы еще не видели; субъективно, странное решение, ведь стальная рамка куда интереснее, чем алюминиевая).
По всем параметрам iPhone 12 Pro Max все же отличный флагман. Матовая задняя крышка выглядит и ощущается круто, стальная рамка тоже (только маркая чуть больше, чем хотелось бы). С эргономичностью и мелкими деталями у гаджета все ожидаемо хорошо, естественно, есть и защита от воды и пыли по стандарту IP68. И новый цвет — Pacific Blue — выглядит замечательно. В зависимости от условий освещения, оттенок может слегка меняться то в сторону более синего, то в сторону зеленоватого оттенков. (Правда, лично я все равно отдал бы предпочтение классическому черному варианту.)
Единственное, что все же может доставлять заметные неудобства, это большие габариты в неудобных условиях эксплуатации. Но в «состоянии покоя», когда обе руки свободны и ничто не мешает держать смартфон, пользоваться им приятно. Лично мне кажется, что если бы у Max были закругленные боковины, то пользоваться им было бы удобнее. А вот с обычным iPhone 12 Pro ничего подобного не ощущалось. В любом случае, другого дизайна на ближайший год нет и тем, кто хочет самый большой iPhone, придется немного освоиться и привыкнуть к таким размерам корпуса.
Дисплей iPhone 12 Pro Max
Основной причиной для увеличения корпуса как всегда стал экран, диагональ которого у модели Max составляет 6,7 дюйма, что на 0,2″ больше, чем у предыдущей модели. Разрешение чуть-чуть увеличили, чтобы плотность пикселей оставалась на уровне 458 ppi (2778×1284 точек). Рамки вокруг экрана заметны, но не критичны, а вырез в основном бросается в глаза либо на сплошном белом фоне, либо при просмотре видео с разворотом на весь экран. А высокой частоты обновления картинки у этой модели тоже нет.
Отличительной особенностью дисплея в новом поколении iPhone компания подчеркнула нанокерамическое покрытие защитного стекла, которое должно быть в 4 раза устойчивее при падении. Увы, это не касается мелких царапин, и как в случае с iPhone 12 Pro, Max тоже попал к нам с уже поцарапанным стеклом. Поэтому производителей пленок и защитных стекол работы не лишили и такие аксессуары все еще будут актуальны для пользователей, которые носят смартфон в одном кармане с ключами, кидают устройство в сумку с другими предметами и так далее.
Матрица у «старшей» модели тоже OLED — Super Retina XDR display. Ее калибровка ожидаемо практически не отличается от меньшей модели. iPhone по-прежнему старается показывать более натуральную картинку, при этом попадая в цветовое пространство P3. Но цветовую температуру он все равно может подстраивать под текущее освещение с помощью функции True Tone, которую я выключаю только обрабатывая фото в каком-либо мобильном редакторе. А в остальное время нет никакого желания оставаться без нее и подобного аналога все еще не хватает в конкурентных флагманах и прочих устройствах. А поддержка HDR сделает просмотр соответствующего видео заметно эффектнее.
Уровень яркости сильно не изменился, сравнительно с предыдущим экраном и меньшей вариацией. В помещении максимум оказался 746 кд/м² (при заявленных 800), а минимум — 1,9. В солнечный день пиковая яркость должна быть выше и подниматься до 1200 кд/м². В подопытном образце не было никаких заминок в работе датчика освещения и независимо от условий, регулировать подсветку вручную не приходилось.
Face ID
Отдельных привилегий в разделе безопасности у iPhone 12 Pro Max не оказалось и ему тоже пока не установили сканер отпечатков пальцев. Тут же оставили набор датчиков TrueDepth, которые и реализуют функцию Face ID. Смартфон по прежнему сканирует лицо владельца и позволяет таким образом не вводить пароль для разблокировки системы, оплаты товаров, доступа к отдельным приложениям с поддержкой этой технологии и так далее.
Что здорово, так это использование инфракрасных датчиков, а не просто фронтальной камеры. Да, это заставляет держать большой вырез в экране, но зато Face ID срабатывает в разных условиях освещения и не так чувствительна к разным очкам. Правда, маска на лице все же заставит вводить пароль, и вот почему таки хочется, чтобы у iPhone был еще и Touch ID.
Звук iPhone 12 Pro Max
К сожалению, модели 12 Pro и 12 Pro Max посетили редакцию в разное время и послушать разницу динамиков на данный момент невозможно, но насколько я могу помнить из недавнего опыта, динамики у 12 Pro Max практически не отличаются от обычного 12 Pro (хотя интуитивно кажется, что у большего смартфона и динамики должны быть помощнее). Но это не означает, что тут плохой звук, отнюдь. Флагманские смартфоны сегодня могут звучать получше, чем даже некоторые ноутбуки из бюджетной и даже средней ценовых категорий. Оба здешние динамика отлично дополняют друг друга при просмотре видео, а также довольно детально и красиво воспроизводят музыку даже на максимальной громкости.
И раз уж разговорный динамик участвует в озвучке видео, музыки и прочего, с хорошим обеспечением своей прямой обязанности у него вовсе нет сложностей: голос собеседника отлично слышно, идя вдоль шумной дороги. Микрофоны в этот раз тоже нужно похвалить, ведь абонент будет хорошо слышать владельца, чей голос не искажен и весьма громкий. Но вот с системой шумоподавления все оказалось не так здорово и шум от дороги или даже несильный ветер могли мешать разговору.
История с наушниками тут тоже повторяется — стандартной проводной гарнитуры или переходника для сторонних наушников в коробке больше нет. Тут тоже предполагается, что пользователь уже давно решил этот вопрос и в «коробочных» аксессуарах не нуждается. Что ж, адаптер на 3,5 мм Jack все еще стоит $9, либо всегда остается вариант использовать беспроводные наушники.
Производительность и ПО
Обычный и большой iPhone 12 Pro не получили никакой разницы в комплектациях. У Max тоже установлен процессор A14 Bionic, 6 ГБ оперативной памяти и накопители емкостью 128, 256 и 512 ГБ. С 5G ситуация повторяющаяся — не во всех регионах продаются модели с поддержкой миллиметровых волн (узнать такую можно по наличию антенны на рамке; наша модель как раз без соответствующего модуля). С одной стороны, оказаться сейчас в таких местах, где это работает, даже в городах с необходимым покрытием сложно, не говоря уже про украинские реалии, в которых новый стандарт придется еще пару лет подождать так точно. Прочие коммуникации никуда не пропали: NFC, фирменный Ultra Wideband, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 и набор навигации.
Пусть в тестах некоторые цифры получились побольше, в исполнении реальных задач это никак не ощущалось. Скорость работы соответствует ожиданиям от флагманского устройства. Правда, даже относительно старые модели iPhone в рутинных задачах могут показаться не менее быстрыми, но в приложениях с прорисовкой AR-графики, в машинном обучении, постобработке фото и прочем, новинка действительно заметно расторопнее.
При изначальной настройке смартфон сразу установил обновление до iOS 14.2. Система уже работает довольно стабильно, хотя и пока не получила всех обещанных функций, которые должны раскрыть все преимущества Pro-версии в фотографии (поддержку Apple ProRaw). В остальном лично у меня получился очень положительный опыт, хотя и тест был сравнительно короткий.
Камеры iPhone 12 Pro Max
Еще одним дополнительным преимуществом модели Max, кроме большого дисплея, являются камеры, которые в этот раз слегка отличаются от установленных в других моделях. Общие характеристики в принципе остались одинаковыми: все три камеры получили разрешение 12 МП, значение апертуры повторяется у двух сенсоров — ƒ/1,6 у основной и ƒ/2,4 у ультраширокоугольной, тогда как у телефото ƒ/2,2, а не ƒ/2,0 и фокусное расстояние 65, а не 52 мм. Таким образом оптический зум у Max приближает в 2,5 раза. Также у основной камеры больше размер пикселя на 47%, что должно ему позволять собирать больше света. И все это приправлено «взрослой» системой стабилизации, унаследованной от DSLR-камер, которая называется sensor-shift optical image stabilization. Так же есть и лидар.
На практике, пока что крайне сложно будет найти принципиальную разницу основных камер iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Что днем, что ночью, она делает хорошие снимки. Редко они могут быть пересвечены, но чаще всего с первого раза получается ожидаемый и достойный флагмана результат. Прогулявшись по тем же местам можно получить очень похожие фотографии, которые были и в обзоре iPhone 12 Pro, разве что с поправкой на разницу освещения. С погодой во время теста, можно сказать, повезло и получилось посмотреть, на что камера способна в сложных условиях небольшого тумана. И в большинстве случаев даже без дополнительной обработки, днем все получилось очень неплохо.
В ночных сценах довольно часто пересвечены источники света (фонари и подсветка зданий, например), но если перед снимком немного поправить экспозицию, то проблем не будет. Делать классные фото для соцсетей явно будет не очень сложно. Но, опять же, принципиальной разницы с 12 Pro нет.
С ультраширокоугольной камерой нет изменений: сенсор тот же, как и система, которая с ним работает. Ему очень не помешало бы лучше корректировать края кадров, которые мало того, что заметно искажаются, так еще и довольно сильно смазываются. В дневных условиях сильных проблем у камеры не обнаружено, хотя некоторые снимки по понятным причинам могут быть слегка темнее, чем у основной камеры.
А вот ночью сенсор разочаровывает. Как и в случае с другими моделями этого года, ультраширокоугольной камере достался ночной режим, но фокусировка очень сильно подвела. В некоторых случаях камере вовсе не удавалось навестись, и на фоне конкурентных флагманов, это сильно расстраивает. Остается только надеяться, что со временем это как-то исправят на программном уровне.
«Телевик» с новым фокусным расстоянием тут дает 2,5-кратное оптическое приближение. Разница в значении диафрагмы Pro-моделей практически незаметна, особенно с учетом того, что этот сенсор задействуется исключительно в условиях достаточного (дневного) освещения, да и то не всегда.
Запись видео с новой системой стабилизации должна выглядеть поаккуратнее. Но на фоне того, как здорово это делают и другие модели, понадобится сравнивать записи, которые делаются одновременно в одинаковых условиях.
Пример записи 4K-видео камерой смартфона iPhone 12 Pro:
Пример записи видео ультраширокоугольной камерой смартфона iPhone 12 Pro:
Фронтальная камера тоже никак не затронута и осталась при всех своих прежних возможностях.
Субъективно, но покупать большую модель сугубо из-за разницы камер стоит только тем пользователям, которые «прокачаны» в мобильной фотографии и способны найти для себя разницу с меньшей вариацией iPhone 12 Pro. Всем остальным пользователям будет очень сложно найти отличия в снимках и оправдать более дорогую покупку.
Автономность iPhone 12 Pro Max
И вот если разница камер моделей Pro не будет столь принципиальной для преимущественного большинства покупателей, то как раз автономность большей модели явно будет существенным критерием при выборе. Емкость аккумулятора у Max составила 3687 мА•ч, хотя у предыдущей модели было 3969 мА•ч. Тест продолжительности работы в этот раз закончился на 7 часах 40 минутах, что на 40 минут дольше, чем 11 Max Pro и значительно дольше всех меньших iPhone. За непродолжительный тест в худшем случае предупреждение об остатке 20% батареи можно было увидеть больше чем через сутки с момента полного заряда, причем в использовании я никак себя не ограничивал.
Правда, на зарядку понадобится очень много времени. Руководствуясь логикой компании, заряжаться новый смартфон будет от уже существующей у пользователя зарядки. Если это старый и слабенький блок питания, который не поддерживает быструю зарядку, то полностью восстановить аккумулятор получится за 4 с четвертью часа. Да, все правильно, больше 4-х часов на полную зарядку батареи. Так что если мощного блока питания нет, то в бюджет покупки нового смартфона стоит сразу добавить дополнительные деньги на блок питания.
Есть и другие варианты. Смартфон поддерживает индукционные зарядные станции, а также его можно заряжать от компьютера. Владельцы MacBook могут также разделить блок питания от ноутбука, так тоже будет поддерживаться быстрая зарядка смартфона.