Обзор смартфона Apple iPhone 12 Pro Max





2020 год стал во многом необычным, и поступление в продажу новых моделей iPhone тоже не обошлось без своих особенностей. Мало того, что презентацию и, соответственно, начало продаж пришлось сместить, так еще и не все новинки были доступны сразу. Первой волной стали iPhone 12 и iPhone 12 Pro, а их уменьшенная и увеличенная версии слегка задержались. Обзор первых моделей мы уже подготовили, а в этот раз рассмотрим, каким получился самый большой смартфон компании — iPhone 12 Pro Max, который совсем недавно начал попадать в руки покупателей. Во многом он повторяет iPhone 12 Pro, отличаясь от него только размерами корпуса и дисплея, емкостью аккумулятора и некоторыми параметрами камер. Об этом и пойдет речь в сегодняшнем обзоре.

Комплектация iPhone 12 Pro Max

С большим iPhone пользователь не получает в комплекте никаких дополнительных аксессуаров и с ним в коробке все также находятся кабель для зарядки, «скрепка», наклейка и сопроводительная документация. О блоке питания и гарнитуре пользователю придется позаботиться самостоятельно. С учетом того, что топовая версия стоит $1399, подобный минимализм немного возмущает.

Как это объяснили на презентации, компания заботится об экологии, не распространяя лишние аксессуары, ведь у пользователя наверняка есть, чем заряжать смартфон и точно завалялась лишняя пара наушников. Конечно, в чем-то можно согласиться с подобной точкой зрения, но вот небольшой спойлер: на зарядку от старого блока питания уйдет колоссальное количество времени. Так что тем пользователям, которым нужно побыстрее заряжать свой гаджет, стоит сразу обзавестись подходящим ЗУ (фирменный блок питания с достаточной мощностью для быстрой зарядки стоит $19).

Дизайн и удобство использования

Вполне ожидаемо, iPhone 12 Pro Max полностью повторяет внешность iPhone 12 Pro, только его размер значительно больше: iPhone 12 Pro получил корпус 146,7×71,5×7,4 мм, тогда как у Max — 160,8×78,1×7,4 мм. И весит он 228 грамм, а сделан также из комбинации стальной рамки и стекла спереди и сзади. Это самый большой iPhone, который больше чем предыдущие версии Max или iPhone 8 Plus. Опять же, виртуально стоит добавить размер чехла, который сделает устройство еще больше.

Такой большой смартфон явно поместится не в каждый карман, не говоря уже о том, что пользоваться им одной рукой сложно. Даже людям с большими ладонями скорее всего будет неудобно достать до дальних точек экрана. Так что с занятой одной рукой полноценно пользоваться таким смартфоном будет трудно. Собственно, вот почему стоит прикупить чехол, ведь случайно разбив экран или заднее стекло, можно получить приличный счет за ремонт, а кейс хоть как-то сможет от этого уберечь.

Как и в случае с iPhone 12 Pro, у Max тоже есть магниты в «спинке». Они также служат для фиксации фирменной индукционной зарядки MagSafe и прочих аксессуаров. Так, например, «родные» чехлы даже определяются системой, когда оказываются на корпусе. Но для 12 Pro Max придется покупать все новое, ведь из-за поменявшейся формы корпуса и увеличения размера, старые кейсы и бамперы не подойдут. Как и в прошлый раз, со смартфоном к нам попали новые фирменные и сторонние аксессуары, которые такие же, как и раньше, просто другого размера (за исключением алюминиевого бампера, который мы еще не видели; субъективно, странное решение, ведь стальная рамка куда интереснее, чем алюминиевая).

По всем параметрам iPhone 12 Pro Max все же отличный флагман. Матовая задняя крышка выглядит и ощущается круто, стальная рамка тоже (только маркая чуть больше, чем хотелось бы). С эргономичностью и мелкими деталями у гаджета все ожидаемо хорошо, естественно, есть и защита от воды и пыли по стандарту IP68. И новый цвет — Pacific Blue — выглядит замечательно. В зависимости от условий освещения, оттенок может слегка меняться то в сторону более синего, то в сторону зеленоватого оттенков. (Правда, лично я все равно отдал бы предпочтение классическому черному варианту.)

Единственное, что все же может доставлять заметные неудобства, это большие габариты в неудобных условиях эксплуатации. Но в «состоянии покоя», когда обе руки свободны и ничто не мешает держать смартфон, пользоваться им приятно. Лично мне кажется, что если бы у Max были закругленные боковины, то пользоваться им было бы удобнее. А вот с обычным iPhone 12 Pro ничего подобного не ощущалось. В любом случае, другого дизайна на ближайший год нет и тем, кто хочет самый большой iPhone, придется немного освоиться и привыкнуть к таким размерам корпуса.

Дисплей iPhone 12 Pro Max

Основной причиной для увеличения корпуса как всегда стал экран, диагональ которого у модели Max составляет 6,7 дюйма, что на 0,2″ больше, чем у предыдущей модели. Разрешение чуть-чуть увеличили, чтобы плотность пикселей оставалась на уровне 458 ppi (2778×1284 точек). Рамки вокруг экрана заметны, но не критичны, а вырез в основном бросается в глаза либо на сплошном белом фоне, либо при просмотре видео с разворотом на весь экран. А высокой частоты обновления картинки у этой модели тоже нет.

Отличительной особенностью дисплея в новом поколении iPhone компания подчеркнула нанокерамическое покрытие защитного стекла, которое должно быть в 4 раза устойчивее при падении. Увы, это не касается мелких царапин, и как в случае с iPhone 12 Pro, Max тоже попал к нам с уже поцарапанным стеклом. Поэтому производителей пленок и защитных стекол работы не лишили и такие аксессуары все еще будут актуальны для пользователей, которые носят смартфон в одном кармане с ключами, кидают устройство в сумку с другими предметами и так далее.

Матрица у «старшей» модели тоже OLED — Super Retina XDR display. Ее калибровка ожидаемо практически не отличается от меньшей модели. iPhone по-прежнему старается показывать более натуральную картинку, при этом попадая в цветовое пространство P3. Но цветовую температуру он все равно может подстраивать под текущее освещение с помощью функции True Tone, которую я выключаю только обрабатывая фото в каком-либо мобильном редакторе. А в остальное время нет никакого желания оставаться без нее и подобного аналога все еще не хватает в конкурентных флагманах и прочих устройствах. А поддержка HDR сделает просмотр соответствующего видео заметно эффектнее.

Уровень яркости сильно не изменился, сравнительно с предыдущим экраном и меньшей вариацией. В помещении максимум оказался 746 кд/м² (при заявленных 800), а минимум — 1,9. В солнечный день пиковая яркость должна быть выше и подниматься до 1200 кд/м². В подопытном образце не было никаких заминок в работе датчика освещения и независимо от условий, регулировать подсветку вручную не приходилось.

Face ID

Отдельных привилегий в разделе безопасности у iPhone 12 Pro Max не оказалось и ему тоже пока не установили сканер отпечатков пальцев. Тут же оставили набор датчиков TrueDepth, которые и реализуют функцию Face ID. Смартфон по прежнему сканирует лицо владельца и позволяет таким образом не вводить пароль для разблокировки системы, оплаты товаров, доступа к отдельным приложениям с поддержкой этой технологии и так далее.

Что здорово, так это использование инфракрасных датчиков, а не просто фронтальной камеры. Да, это заставляет держать большой вырез в экране, но зато Face ID срабатывает в разных условиях освещения и не так чувствительна к разным очкам. Правда, маска на лице все же заставит вводить пароль, и вот почему таки хочется, чтобы у iPhone был еще и Touch ID.

Звук iPhone 12 Pro Max

К сожалению, модели 12 Pro и 12 Pro Max посетили редакцию в разное время и послушать разницу динамиков на данный момент невозможно, но насколько я могу помнить из недавнего опыта, динамики у 12 Pro Max практически не отличаются от обычного 12 Pro (хотя интуитивно кажется, что у большего смартфона и динамики должны быть помощнее). Но это не означает, что тут плохой звук, отнюдь. Флагманские смартфоны сегодня могут звучать получше, чем даже некоторые ноутбуки из бюджетной и даже средней ценовых категорий. Оба здешние динамика отлично дополняют друг друга при просмотре видео, а также довольно детально и красиво воспроизводят музыку даже на максимальной громкости.

И раз уж разговорный динамик участвует в озвучке видео, музыки и прочего, с хорошим обеспечением своей прямой обязанности у него вовсе нет сложностей: голос собеседника отлично слышно, идя вдоль шумной дороги. Микрофоны в этот раз тоже нужно похвалить, ведь абонент будет хорошо слышать владельца, чей голос не искажен и весьма громкий. Но вот с системой шумоподавления все оказалось не так здорово и шум от дороги или даже несильный ветер могли мешать разговору.

История с наушниками тут тоже повторяется — стандартной проводной гарнитуры или переходника для сторонних наушников в коробке больше нет. Тут тоже предполагается, что пользователь уже давно решил этот вопрос и в «коробочных» аксессуарах не нуждается. Что ж, адаптер на 3,5 мм Jack все еще стоит $9, либо всегда остается вариант использовать беспроводные наушники.

Производительность и ПО

Обычный и большой iPhone 12 Pro не получили никакой разницы в комплектациях. У Max тоже установлен процессор A14 Bionic, 6 ГБ оперативной памяти и накопители емкостью 128, 256 и 512 ГБ. С 5G ситуация повторяющаяся — не во всех регионах продаются модели с поддержкой миллиметровых волн (узнать такую можно по наличию антенны на рамке; наша модель как раз без соответствующего модуля). С одной стороны, оказаться сейчас в таких местах, где это работает, даже в городах с необходимым покрытием сложно, не говоря уже про украинские реалии, в которых новый стандарт придется еще пару лет подождать так точно. Прочие коммуникации никуда не пропали: NFC, фирменный Ultra Wideband, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 и набор навигации.

Пусть в тестах некоторые цифры получились побольше, в исполнении реальных задач это никак не ощущалось. Скорость работы соответствует ожиданиям от флагманского устройства. Правда, даже относительно старые модели iPhone в рутинных задачах могут показаться не менее быстрыми, но в приложениях с прорисовкой AR-графики, в машинном обучении, постобработке фото и прочем, новинка действительно заметно расторопнее.

При изначальной настройке смартфон сразу установил обновление до iOS 14.2. Система уже работает довольно стабильно, хотя и пока не получила всех обещанных функций, которые должны раскрыть все преимущества Pro-версии в фотографии (поддержку Apple ProRaw). В остальном лично у меня получился очень положительный опыт, хотя и тест был сравнительно короткий.

Камеры iPhone 12 Pro Max

Еще одним дополнительным преимуществом модели Max, кроме большого дисплея, являются камеры, которые в этот раз слегка отличаются от установленных в других моделях. Общие характеристики в принципе остались одинаковыми: все три камеры получили разрешение 12 МП, значение апертуры повторяется у двух сенсоров — ƒ/1,6 у основной и ƒ/2,4 у ультраширокоугольной, тогда как у телефото ƒ/2,2, а не ƒ/2,0 и фокусное расстояние 65, а не 52 мм. Таким образом оптический зум у Max приближает в 2,5 раза. Также у основной камеры больше размер пикселя на 47%, что должно ему позволять собирать больше света. И все это приправлено «взрослой» системой стабилизации, унаследованной от DSLR-камер, которая называется sensor-shift optical image stabilization. Так же есть и лидар.

На практике, пока что крайне сложно будет найти принципиальную разницу основных камер iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Что днем, что ночью, она делает хорошие снимки. Редко они могут быть пересвечены, но чаще всего с первого раза получается ожидаемый и достойный флагмана результат. Прогулявшись по тем же местам можно получить очень похожие фотографии, которые были и в обзоре iPhone 12 Pro, разве что с поправкой на разницу освещения. С погодой во время теста, можно сказать, повезло и получилось посмотреть, на что камера способна в сложных условиях небольшого тумана. И в большинстве случаев даже без дополнительной обработки, днем все получилось очень неплохо.

В ночных сценах довольно часто пересвечены источники света (фонари и подсветка зданий, например), но если перед снимком немного поправить экспозицию, то проблем не будет. Делать классные фото для соцсетей явно будет не очень сложно. Но, опять же, принципиальной разницы с 12 Pro нет.

С ультраширокоугольной камерой нет изменений: сенсор тот же, как и система, которая с ним работает. Ему очень не помешало бы лучше корректировать края кадров, которые мало того, что заметно искажаются, так еще и довольно сильно смазываются. В дневных условиях сильных проблем у камеры не обнаружено, хотя некоторые снимки по понятным причинам могут быть слегка темнее, чем у основной камеры.

А вот ночью сенсор разочаровывает. Как и в случае с другими моделями этого года, ультраширокоугольной камере достался ночной режим, но фокусировка очень сильно подвела. В некоторых случаях камере вовсе не удавалось навестись, и на фоне конкурентных флагманов, это сильно расстраивает. Остается только надеяться, что со временем это как-то исправят на программном уровне.

«Телевик» с новым фокусным расстоянием тут дает 2,5-кратное оптическое приближение. Разница в значении диафрагмы Pro-моделей практически незаметна, особенно с учетом того, что этот сенсор задействуется исключительно в условиях достаточного (дневного) освещения, да и то не всегда.

Запись видео с новой системой стабилизации должна выглядеть поаккуратнее. Но на фоне того, как здорово это делают и другие модели, понадобится сравнивать записи, которые делаются одновременно в одинаковых условиях.

Пример записи 4K-видео камерой смартфона iPhone 12 Pro:

Пример записи видео ультраширокоугольной камерой смартфона iPhone 12 Pro:

Фронтальная камера тоже никак не затронута и осталась при всех своих прежних возможностях.

Субъективно, но покупать большую модель сугубо из-за разницы камер стоит только тем пользователям, которые «прокачаны» в мобильной фотографии и способны найти для себя разницу с меньшей вариацией iPhone 12 Pro. Всем остальным пользователям будет очень сложно найти отличия в снимках и оправдать более дорогую покупку.

Автономность iPhone 12 Pro Max

И вот если разница камер моделей Pro не будет столь принципиальной для преимущественного большинства покупателей, то как раз автономность большей модели явно будет существенным критерием при выборе. Емкость аккумулятора у Max составила 3687 мА•ч, хотя у предыдущей модели было 3969 мА•ч. Тест продолжительности работы в этот раз закончился на 7 часах 40 минутах, что на 40 минут дольше, чем 11 Max Pro и значительно дольше всех меньших iPhone. За непродолжительный тест в худшем случае предупреждение об остатке 20% батареи можно было увидеть больше чем через сутки с момента полного заряда, причем в использовании я никак себя не ограничивал.

Правда, на зарядку понадобится очень много времени. Руководствуясь логикой компании, заряжаться новый смартфон будет от уже существующей у пользователя зарядки. Если это старый и слабенький блок питания, который не поддерживает быструю зарядку, то полностью восстановить аккумулятор получится за 4 с четвертью часа. Да, все правильно, больше 4-х часов на полную зарядку батареи. Так что если мощного блока питания нет, то в бюджет покупки нового смартфона стоит сразу добавить дополнительные деньги на блок питания.

Есть и другие варианты. Смартфон поддерживает индукционные зарядные станции, а также его можно заряжать от компьютера. Владельцы MacBook могут также разделить блок питания от ноутбука, так тоже будет поддерживаться быстрая зарядка смартфона.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: Обновление корпуса; IP68; больший дисплей; звук; производительность; iOS 14; камеры; автономность Минусы: Высокая цена; сложно пользоваться смартфоном одной рукой; ультраширокоугольная камера пока плохо справляется с ночным режимом съемки; комплектация слишком минималистичная Вывод: iPhone 12 Pro Max стал крупнее предшественника, что сказалось на удобстве его использования одной рукой. Но зато для любого контента более крупный дисплей подходит лучше, ведь на нем помещается больше контента. Заодно у Max получилась отличная автономность, которая значительно выше, чем у других моделей iPhone 12. В камерах принципиальную разницу найти сложно, поэтому Max я бы больше порекомендовал тем, кому нужен экран побольше и требования к автономности выше. Но в любом случае стоит учитывать, что гаджет крупноват и если раньше у пользователя не было таких больших смартфонов, то многие привычки придется обновить. А во всем остальном это хороший флагманский смартфон, который понравится пользователям прошлых Plus и Max версий iPhone. Технические характеристики Apple iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue (MGDA3)

41 999 − 53 202 грн

Сравнить цены Тип Смартфон Предустановленная ОС Apple iOS 14 Оперативная память, ГБ 6 Встроенная память, ГБ 128 Слот расширения - Тип SIM-карты Nano-SIM + eSIM Количество SIM-карт 2 Процессор Apple A14 Bionic Количество ядер 8 Аккумулятор 3687 мАч (несъемный) Диагональ, дюймы 6,7 Разрешение 1284x2778 Тип матрицы OLED PPI 458 Датчик регулировки яркости + Особенности дисплея поддержка HDR, технология True Tone, широкий цветовой охват (P3), тактильный отклик при нажатии, контрастность 2 000 000:1 (стандартная), яркость до 800 кд/м2 (стандартная) и до 1200 кд/м2 при просмотре контента в формате HDR, стекло Ceramic Shield Основная камера, Мп 12 (f/1.6, широкоугольная) + 12 (f/2.4, 120 градусов, сверхширокоугольная) + 12 (f/2.2, 2,5х кратный телеобъектив) Видеосъемка [email protected]к/с (HDR-видео в стандарте Dolby Vision с частотой до 60 кадров в секунду) Вспышка + Фронтальная камера, Мп 12 (f/2.2) Особенности камеры двойная оптическая стабилизация всех камер, оптическая стабилизация изображения сдвигом матрицы, пятилинзовый объектив (сверхширокоугольная камера); шестилинзовый объектив (телефото); семилинзовый объектив (широкоугольная камера), защита объектива сапфировым стеклом, поддержка Focus Pixels на всей матрице, ночной режим для портретов с применением сканера LiDAR, технология Deep Fusion Стандарты связи 5G NR, FDD-LTE, TD-LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE Wi-Fi 802.11ax Bluetooth + (5.0) GPS + (GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou) IrDA - FM-радио - Аудиоразъем - NFC + (Apple Pay) Интерфейсный разъем Apple Lightning Высота, мм 160,8 Ширина, мм 78,1 Толщина, мм 7,4 Вес, г 226 Защита от пыли и влаги + (IP68) Тип корпуса моноблок (неразборный) Материал корпуса стекло/сталь Цвет корпуса тихоокеанский синий Тип клавиатуры экранный ввод Еще сканер лица Face ID, быстрая зарядка 20W - 50% за 30 мин, быстрая беспроводная зарядка 15W, барометр, гироскоп, акселлерометр, стереодинамики, поддержка аксессуаров MagSafe, в комплекте кабель USB-C/Lightning

Редакция выражает благодарность интернет-магазину iLounge.ua за помощь в организации обзора iPhone 12 Pro Max, а также предоставление аксессуаров