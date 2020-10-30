Обзор iPhone 12 и iPhone 12 Pro





Из-за сложившейся ситуации в мире, в этот раз новый iPhone подвинул предшествующую модель на месяц позже обычного, а это значит, что фанаты техники на месяц дольше подогревались слухами и утечками с производственных линий. И да, многие детали о новинках действительно стали известны еще до презентации, но ее все равно было достаточно интересно смотреть, тем более, в этом году выбор моделей стал побольше, где появился iPhone 12 mini. К нему мы вернемся немного позже, ведь новый iPhone начал продаваться с моделей 12 и 12 Pro. Они-то как раз попали ко мне в руки на несколько дней и сегодняшний обзор посвящается именно им. А так как модели в этот раз отличаются всего в нескольких деталях, они обе вошли в один материал.

Комплектация iPhone 12 и 12 Pro

Сложно сказать, что с предыдущими iPhone компания баловала покупателя комплектацией. Но теперь она вовсе стала минималистичной: смартфон, кабель для зарядки, одна наклейка с логотипом, «скрепка» и документация. Все. Только пользователи успели распробовать комплектные 18-ваттные блоки питания (модели Pro поставлялись с такими), как компания перестала класть их в коробку вообще. Еще и проводной гарнитуры не стало. А ведь совсем недавно многие негодовали по поводу выпавшего из комплектации переходника для наушников.

Делается это во благо экологии. Во всяком случае, так компания это подает, подчеркивая, что у всех нас дома накопилось достаточно зарядных устройств от старых и нынешних гаджетов. Что-то в этом, конечно, есть, вот только стоит отметить один нюанс — комплектный кабель. Это уже знакомый нам USB-C-to-Lightning. Но старые блоки питания скорее всего оснащены USB-A и явно не настолько мощные, чтобы быстро заряжать смартфон. Вот и получается, что либо придется все-таки купить подходящее зарядное устройство, либо медленно заряжать смартфон от компьютера или старого БП. Правда, владельцы даже относительно новых MacBook’ов смогут разделить зарядку для ноутбука и смартфона, быстро заряжая iPhone.

Но заодно с этим слегка подешевели фирменные блоки питания. Если ориентироваться на цены в американском Apple Store, то 20-ваттный блок обойдется в $19. Так же у Apple появилось новое зарядное устройство для iPhone — MagSafe Charger за $39. К нему мы еще вернемся. Такая зарядка повлияла на чехлы, которые дополнительно поддержат смартфон магнитами, чего не гарантируют другие кейсы. А из прочих аксессуаров хочется отметить появившийся магнитный кошелек — iPhone Leather Wallet with MagSafe, стоимость которого составляет $59.

Переход от старого iPhone к новому все еще прост и удобен. Достаточно включить новый смартфон возле старого и следовать инструкциям. Перенос данных может осуществляться с помощью резервных копий или напрямую между гаджетами. Также iPhone предложит «переехать» с Android-устройства или настроиться «с нуля». Я переносил данные через iCloud и в этот раз все было не так гладко, как обычно, но без серьезных замечаний (некоторые шаги при настройке нужно было почему-то повторить несколько раз, в какие-то приложения нужно было залогиниться на 12 Pro, тогда как на обычном 12 этого делать не пришлось, и еще пара подобных мелочей).

Дизайн и удобство использования

В новом модельном ряду iPhone 12 и iPhone 12 Pro получили идентичные по оформлению и размерам корпусы. Сравнительно с прошлыми моделями разница тоже есть. Начнем с габаритов, которые являются чем-то среднем между iPhone 11 и iPhone 11 Pro — 146,7×71,5×7,4 мм. Не сказал бы, что это по современным меркам большие устройства, но и маленькими они не являются. Особенно на фоне грядущего iPhone 12 mini и скромного iPhone SE. И как показывает практика, к габаритам этих смартфонов сразу стоит добавить размер чехла. А такой лучше порекомендовать, ведь новый экран обойдется в $279 (цена в США, которая в Украине явно будет выше), а стоимость «других повреждений» оценивается в $449 и $549 для обычной и модели Pro соответственно. И к слову, чехлы одинаково подойдут для обоих этих смартфонов.

В этом году iPhone получил не выпуклую, а ровную рамку, как это было последний раз у iPhone 5. Тут же и есть одно из первых отличий между нашими моделями — у iPhone 12 она алюминиевая, а у 12 Pro сделана из стали. Второе отличие — вес, который в первом случае составляет 164 грамма, а во втором ощутимо большие в прямо сравнении 189 грамм. Спереди и сзади все еще стекло, только у обычной модели оно глянцевое, и матовое у «старшей». Субъективно, но на ощупь приятнее Pro, хотя какую-то разницу это сыграет только для тех пользователей, которые не планируют покупать чехлы.

В остальном новые iPhone остаются узнаваемыми. Вырез для фронтальной камеры и датчиков TrueDepth все еще на месте, как и «постамент» с камерами сзади. В чехле узнать новую модель Pro можно по появившемуся лидару, а вот у iPhone 12 «декораций» не добавилось. Ну, разве что лоток SIM-карты переместили на другую позицию, а на моделях с поддержкой 5G, есть еще и небольшое «окошко» на рамке для антенны. В нашем случае таких нет ни на одном корпусе. Прочие элементы управления не менялись, а в кнопке включения не появился сканер отпечатков пальцев, предположения и слухи о котором начались после выхода новых iPad Air.

В прошлом году было много восторженных отзывов о зеленом iPhone 11 Pro. И правда, он здорово выглядит и лично я часто замечаю именно такой цвет корпуса у пользователей. В этом году, судя по всему, таким цветом станет Pacific Blue. У нас на тестировании модель в черном корпусе, который теперь называется Graphite. Компанию им составляют более привычные Silver и Gold.

У iPhone 12 тоже есть из чего выбрать. Опций пять (у iPhone 11 было на одну больше): от стандартных черного и белого, до зеленого (тоже похож на «мятный»), синего и красного. Часть вырученной прибыли от последнего уходит на борьбу с COVID-19. И да, в этот раз красный не такой насыщенный, как был раньше, что может немного расстроить бывалых покупателей (PRODUCT)RED. Тестовый образец синий и выглядит необычно, как для iPhone. Хотя субъективные впечатления от него довольно нейтральные: смотрится симпатично, но не более, без особого восторга.

В использовании «новый» угловатый дизайн оказался вполне удобным. Я практически не пользовался чехлами в ходе тестирования и за это время не заметил чего-то, что сделало бы использование некомфортным. Смартфон все также не самый ухватистый, но это плата за отличные ощущения от стекла и алюминия, а в случае с Pro — стали. Смартфоны защищены от протечек по стандарту IP68, отлично собраны (что неплохо демонстрируют некоторые видео с издевательствами над гаджетами), очень неплохо смотрятся и совершенно не кажутся чем-то дешевым. Хотя стоит отметить, сильной новизны от этих моделей я тоже не почувствовал, и те, кто обновится после, скажем, iPhone X, тоже очень быстро привыкнут к изменениям корпуса.

Аксессуары

Вместе со смартфонами нам достались и две пары чехлов. Фирменные силиконовый и твердый прозрачный кейсы оснащены магнитами для «стыковки» с MagSafe. Смартфон даже покажет анимацию, сигнализирующую о появлении такого чехла. Это необычно и поначалу достаточно забавно. Что касается использования, то силиконовый заодно с зарядкой, магнитит и пыль, а прозрачный, как по мне, слишком жесткий. Так что стоит попробовать оба на ощупь перед покупкой.

Вторая пара — это сторонние чехлы производства компании ESR. Кожанный и стеклянный с прорезиненными боковинами и вырезом для блока камер. Оба кейса, естественно, отлично подогнаны под размеры корпуса, имеют небольшой выступ бортика над дисплеем, чтобы тот не прикасался к поверхности, когда смартфон кладут экраном вниз. Они неплохо выглядят и ощущаются в руке, а главное — через них MagSafe находит свою позицию на смартфоне, хоть и не так уверенно за нее держится, как в случае с фирменными чехлами.

Но для любителей подобных аксессуаров существует очень большое количество брендов, выпускающих кейсы для iPhone и очень скоро купить такой можно будет в любом магазине техники, торговом центре и так далее. Эти мы просто привели для примера.

Дисплеи iPhone 12 и 12 Pro

Для модели Pro изменений не так и много — увеличенная диагональ с 5,8 дюймов до 6,1, что соответственно увеличило разрешение до 2532×1170 пикселей (460 ppi) и не повлияло на соотношение сторон (19.5:9). Остальные параметры практически не поменялись. Но вот для iPhone 12 нововведения стали значительными, сравнительно с прошлой моделью. Тут устанавливается почти такой же экран, как у Pro, а это значит, что теперь у iPhone 12 тоже Super Retina XDR display (а не Liquid Retina HD display), с таким же высоким разрешением (а не старыми 1792×828), и OLED-матрицей. Диагональ же тут такая же, как у прошлой модели, и новой «старшей» — 6,1 дюйма. Но, увы, в этот раз у обеих моделей нет высокой частоты обновления картинки и такую функциональность придется подождать.

Отдельно Apple акцентирует внимание на прочности новых дисплеев с нано-керамическим покрытием. Такой дисплей будет сложнее разбить (каким-то образом в компании посчитали, что стекло стало прочнее предыдущего в 4 раза), но ничего не говорили об устойчивости к царапинам. И попавшие к нам оба образца были успешно повреждены еще до того, как смартфоны добрались до моих рук. Поэтому всевозможные пленки и стекла все еще не теряют актуальности.

Вполне ожидаемо, OLED-матрицы обоих смартфонов показали похожую цветопередачу. Apple не балует пользователей большим количеством цветовых профилей, оставляя более натуральные «краски» с довольно точным попаданием в цветовое пространство DCI P3. И все также у смартфонов работает функция True Tone, подстраивающая цветовую температуру под освещение — отличная деталь, которой сильно не хватает в других смартфонах. Правда, редактируя фотографии, например, ее стоит отключать, ведь в некоторых условиях картинка может оказаться слишком «теплой». (Оба замера проводились с выключенным режимом True Tone.)

Замеры дисплея iPhone 12:

Замеры дисплея iPhone 12 Pro:

Единственным заметным на бумаге отличием дисплеев обычной и модели Pro стала типичная яркость (в помещении). Согласно заявленным характеристикам, это 625 против 800 кд/м², но максимальная яркость все еще составляет 1200. В нашем офисе замеры составили 575 кд/м² для iPhone 12, и 721 кд/м² для iPhone 12 Pro. Минимальная яркость практически одинаковая: 1,6 и 1,7 кд/м² соответственно. Традиционно, датчики освещения работали замечательно и обращаться к ручной корректировке подсветки вовсе не было необходимости.

Face ID

В принципе работы быстрой разблокировки и ее способе для iPhone не случилось изменений. Все октябрьские новинки оснащаются одинаковыми датчиками TrueDepth, которые занимаются сканирование лица пользователя. Работаю они точно также, как предыдущие, и, например, не «открывают» смартфон, если он повернут горизонтально. Но во всех других ситуациях полный порядок, даже большие солнцезащитные очки не помешают смартфону рассмотреть своего владельца, что было бы невозможно, если бы идентификацией занималась только фронтальная камера.

Правда, в сегодняшних реалиях iPhone’у очень не хватает сканера отпечатков пальцев. Так как во всех магазинах, заправках и прочих общественных местах нужно находиться в маске, пользоваться смартфоном становится сложнее. Она-то как раз не даст системе разблокироваться и потребуется пароль. Дактилоскопический датчик (в кнопке включения, например) в данном случае отлично подстраховал бы, но уже не в этот раз.

Звук iPhone 12 и 12 Pro

Динамики у iPhone 12 и 12 Pro оказались одинаковыми (что логично, ведь львиная доля «начинки» у этих моделей взаимозаменяема). При прямом сравнении сложно слышать какую-либо разницу в громкости или воспроизводимых деталях. Динамики действительно громкие и очень хорошо воспроизводят как системные звуки, уведомления и прочую мелочь, так и классно справляются с музыкой, озвучивают фильм и игры. Как и раньше, разговорный динамик задействован в процессе и для стерео-эффекта его достаточно.

Гарнитуры или переходника для стандартных проводных наушников в комплекте нет. Последний все еще стоит $9. А вот выбор наушников все больше и больше увеличивается. Мало того, что пользователь может далеко не ходить и купить AirPods или Beats, так еще и практически у всех больших игроков рынка наушников или производителей смартфонов появляются новые предложения. В любом случае, удобнее всего использовать беспроводные, чтобы не возиться с переходником.

В плане разговорных функций iPhone все еще не подводит. Раз уж разговорного динамика хватает для музыки, в городском шуме он не потеряется. Так же и с системой шумоподавления, она все еще хорошо отличает голос владельца от посторонних звуков, но какие-то громкие события все равно могут попасть в разговор. У iPhone 12 система шумоподавления не так хорошо реагировала на громкие звуки и чаще пропускала в разговор звук, например, проезжающего транспорта, тогда как в iPhone 12 Pro такое встречалось реже.

Производительность и ПО

iPhone 12 и 12 Pro стали первыми смартфонами на рынке с 5-нанометровыми процессорами. Как было озвучено на презентации, новый A14 Bionic до 50% быстрее других чипов для смартфонов, на 80% ускоряет работу Neural Engine и на 70% ускоряет задачи машинного обучения. Напомню, внутри чип состоит из 6 ядер центрального процессора, 4-ядерного GPU, у Neural Engine 16 ядер, а также есть дополнительный Image Signal Processor для помощи в работе камеры.

Синтетические тесты iPhone 12:

Синтетические тесты iPhone 12 Pro:

И теперь iPhone поддерживает 5G. Правда, есть оговорка: не все рынки получили такие модели. Попавшие к нам образцы без вырезов для антенн на рамке, и не поддерживают новый стандарт. Правда, в Украине это еще довольно долго не будет актуально, но тем не менее, слегка обидно, ведь устройство не становится дешевле без соответствующих антенн. Но все остальные коммуникации на своих местах: набор навигационных систем, поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC и Ultra Wideband.

Честно говоря, последние несколько лет в обычных рутинных ситуациях почувствовать, что смартфон стал быстрее работать сложно. Например, старенький iPhone 8 Plus не ощущается чем-то медленным и неповоротливым. Но где новинки действительно преуспевают, это в обработке фото и машинном обучении.

Где есть отличия моделей 12 и 12 Pro, это в памяти. ОЗУ в Pro 6 ГБ, тогда как обычной версии досталось на 2 ГБ меньше. Но и это не все: минимальный объем накопителя у 12 Pro увеличился, сравнительно с прошлым годом, и составляет 128 ГБ (опции — 256 и 512 ГБ). Увы, но базовый iPhone 12 эта участь обошла, там так и остается 64 ГБ (но за дополнительную плату есть варианты со 128 и 256 ГБ).

iOS 14 еще не до конца открывает все возможности новых смартфонов. Например, формат фото Apple ProRAW пока недоступен и придется подождать обновления. Ну и при изначальной настройке уже упоминались мелкие ошибки. Но это очень точечные моменты, ведь в остальном работа новых смартфонов стабильна и быстра, как и ожидается от нового iPhone.

Камеры iPhone 12 и 12 Pro

Еще одна деталь, которая отличает представленную пару iPhone, это камеры. Точнее, вопрос в количестве, ведь у iPhone 12 есть основной и ультраширокоугольный сенсор, а у iPhone 12 Pro есть третий телефото-объектив и дополнительно установлен лидар. Последний задействован в портретной съемке и помогает камерам лучше фокусироваться. Также с его помощью будут доступны разные возможности для дополненной реальности.

Характеристики общих камер одинаковые, а разрешение у всех сенсоров — 12 МП. У обеих моделей ульраширокоугольная камера с апертурой ƒ/1,6, и ультраширокоугольная с ƒ/2,4 и углом захвата 120°. В этот раз обе камеры способны работать в ночном режиме. Третий сенсор у модели Pro — телефото с ƒ/2,0. Все это размещено у смартфонов на относительно небольшом выступе из корпуса.

На iPhone очень просто снимать, ведь компания не предоставляет пользователю большого количества настроек и в основном полагается на автоматический режим. В свою очередь он действительно хорош и постобработка снимка тоже дает о себе знать. В итоге, пользователь получит слегка приукрашенный снимок, который как на дисплее смартфона, так и на других экранах выглядит достаточно красиво. И как обычно, тут хорошо с фокусировкой, детализацией и цветами. Хотя не всегда HDR хорошо «вытягивает» солнечный свет, но это явно будет исправлено с очередным апдейтом. А такой наверняка скоро будет, ведь модели Pro еще должны получить формат Apple ProRAW.

Ночью основной камере тоже все дается без особых затруднений. Соответствующий режим она задействует тоже на свое усмотрение, но при желании пользователь может задать время задержки, подняв его на пару секунд. Правда, результат от этого все равно может не поменяться, а сам снимок получится хорошим.

Ультраширокоугольная камера тоже хороша днем, еще и не фальшивит с цветами. Но в прошлый раз не обошлось без пары замечаний, которые остались актуальны и для новой модели. Тут тоже нужно следить, чтобы в углу снимка не появился палец. Такое в моем случае не так часто бывало, но несколько раз за прогулку можно было попасть пальцем в кадр, что очень сильно может его испортить. Ну и искажения ближе к краям снимка не особо корректируются. Более того, края могут быть заметно смазаны.

А вот с ограниченным светом, пусть и с поддержкой ночного режима, промахи автофокуса и потеря детализации могут быть сильно заметны. Снимки необходимо детально рассматривать на месте, потому что с большой долей вероятности повторный кадр может быть лучше изначального. Я этим немного пренебрег и не сильно всматривался в снимки на месте, получив в итоге сравнительно много брака. И в данном случае очень хочется верить, что это проблема программного характера (либо с тестовым образцом не все хорошо). А пока такие камеры у некоторых конкурентов справляются с ночным режимом заметно лучше.

Телефото камера с ночным режимом не работает и вечером просто «перекидывает» свои обязанности на основную, но когда ей хватает освещения, от других камер она не отстает. Стоит отметить, что даже в некоторых дневных сценах, снимок делается основной камерой. Так что только ради телефото покупать более дорогую модель не стоит, это не настолько принципиальный сенсор, чтобы за него доплачивать четверть стоимости iPhone 12.

Видео в этот раз смартфон пишет с поддержкой Dolby Vision, HDR и в 4K при 60 кадрах. Это, конечно, здорово, но не самый новый MacBook Pro может «покашливать», воспроизводя такой файл, а цвета будут существенно отличаться от того, как это отобразится на смартфоне и на другом устройстве (даже если экран другого устройства круто откалиброван, ему все равно нужна поддержка HDR или Dolby Vision; Mac должен получить такую с выходом macOS Big Sur). Тем не менее, с учетом стабилизации, плавности и общего качества, iPhone остается одним из лучших смартфонов для записи видео, даже несмотря на то, что вечером отражения линзы будут хорошо заметны и бросаются в глаза значительно сильнее, чем на фото. (Примеры видео могут некорректно отображаться на некоторых устройствах и в некоторых браузерах из-за отсутствия поддержки HDR.)

Пример записи 4K-видео камерой смартфона iPhone 12 Pro:

Пример записи видео ультраширокоугольной камерой смартфона iPhone 12 Pro:

Для фронтальной камеры тоже добавили ночной режим, но прочие характеристики у нее остались такими же. Это и разрешение 12 МП, и апертура ƒ/2,2, и участие датчиков True Depth в портретном режиме.

У приложения заметных изменений нет, поэтому пользоваться стандартным будет все также просто. Тем, у кого раньше был какой-либо Android-флагман, может не хватать ручных настроек, но такие доступны у альтернативных приложений.

Автономность iPhone 12 и 12 Pro

В одинаковых корпусах двух обозреваемых моделей логично оказались идентичные батареи емкостью 2815 мА•ч, что меньше, чем даже у iPhone 11 Pro, у которого было 3046 мА•ч. В тесте автономности Geekbench обе новинки совсем немного отстали от прошлогоднего показателя, что им вполне можно простить.

Тест автономности Geekbench iPhone 12:

Тест автономности Geekbench iPhone 12 Pro:

Но в данном случае интересно другое — зарядка. Если у пользователя под рукой не будет 20-ваттного блока питания, а найдется зарядка от более старого iPhone, то на полное восстановление батареи уйдет очень много времени. После теста автономности, который в ноль разряжает смартфон, увидеть 100% возле иконки батареи можно через 3,5 часа.

А вот с MagSafe вообще странная ситуация. Я попробовал подключить его к блоку питания от MacBook Pro в надежде на относительно быструю зарядку, но в итоге набор все тех же 100% занял столько же времени, как и медленная зарядка (с разницей в непринципиальные 10 минут). Может и тут нужно дождаться каких-то обновлений, но пока ситуация выглядит вот так и это довольно грустно на фоне того, как быстро заряжаются флагманы конкурентов с большими аккумуляторами и от комплектных блоков питания. И более того, Apple так и не перешла на USB-C в iPhone, усложняя рутину для тех, чьи остальные гаджеты (наушники, ноутбуки, планшеты…) уже успели обзавестись такими портами.

Правда, стоит признать, что с автономностью у смартфона проблем не было. Да, за те несколько дней, которые я провел с новинками, сложно сформировать достаточно уверенный вывод, но в дозаправке я ни разу не нуждался, хотя не отказывал себе в навигации, фотографировал, снимал видео, и в целом особо не щадил устройство.

5 Оценка ITC.UA Плюсы: Фейслифт корпуса; IP68; дисплеи; звук; производительность; iOS 14; камеры; автономность Минусы: Высокая цена; ультраширокоугольная камера пока плохо справляется с ночным режимом съемки; комплектация слишком минималистичная Вывод: Обновленный дизайн iPhone 12 и iPhone 12 Pro на практике выглядит значительно лучше, чем на фото или видео. iPhone все также остается одним из самых приятных устройств на рынке, ведь и выглядит здорово, и ощущения от использования оставляет замечательные. В этом году больше апгрейдов досталось iPhone 12, который практически сравнялся во большинстве характеристик со «старшей» моделью. Но о любой из этих моделей владельцам прошлогодних смартфонов не так и много смысла даже думать, пусть и новшества у них вполне интересные. А вот тех, кому давно нужно поменять устаревший гаджет, все также ждет один из лучших смартфонов, практически независимо от того, какую именно из этих двух моделей он выберет. Хотя стоит заметить, что с комплектацией настолько дорогих смартфонов явно что-то пошло не так. Технические характеристики Apple iPhone 12 Pro 128GB Graphite (MGMK3/MGLN3)

38 799 − 54 720 грн

Сравнить цены Тип Смартфон Предустановленная ОС Apple iOS 14 Оперативная память, ГБ 6 Встроенная память, ГБ 128 Слот расширения - Тип SIM-карты Nano-SIM + eSIM Количество SIM-карт 2 Процессор Apple A14 Bionic Количество ядер 8 Аккумулятор 2775 мАч (несъемный) Диагональ, дюймы 6,1 Разрешение 1170x2532 Тип матрицы OLED PPI 460 Датчик регулировки яркости + Особенности дисплея поддержка HDR, технология True Tone, широкий цветовой охват (P3), тактильный отклик при нажатии, контрастность 2 000 000:1 (стандартная), яркость до 800 кд/м2 (стандартная) и до 1200 кд/м2 при просмотре контента в формате HDR, стекло Ceramic Shield Основная камера, Мп 12 (f/1.6, широкоугольная) + 12 (f/2.4, 120 градусов, сверхширокоугольная) + 12 (f/2.0, 2х кратный телеобъектив) Видеосъемка [email protected]к/с (HDR-видео в стандарте Dolby Vision с частотой до 60 кадров в секунду) Вспышка + Фронтальная камера, Мп 12 (f/2.2) Особенности камеры двойная оптическая стабилизация всех камер, пятилинзовый объектив (сверхширокоугольная камера); шестилинзовый объектив (телефото); семилинзовый объектив (широкоугольная камера), защита объектива сапфировым стеклом, поддержка Focus Pixels на всей матрице, ночной режим для портретов с применением сканера LiDAR, технология Deep Fusion Стандарты связи 5G NR, FDD-LTE, TD-LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE Wi-Fi 802.11ax Bluetooth + (5.0) GPS + (GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou) IrDA - FM-радио - Аудиоразъем - NFC + (Apple Pay) Интерфейсный разъем Apple Lightning Высота, мм 146,7 Ширина, мм 71,5 Толщина, мм 7,4 Вес, г 187 Защита от пыли и влаги + (IP68) Тип корпуса моноблок (неразборный) Материал корпуса стекло/сталь Цвет корпуса графитовый Тип клавиатуры экранный ввод Еще сканер лица Face ID, быстрая зарядка 20W - 50% за 30 мин, быстрая беспроводная зарядка 15W, барометр, гироскоп, акселлерометр, стереодинамики, поддержка аксессуаров MagSafe, в комплекте кабель USB-C/Lightning

Редакция выражает благодарность интернет-магазину iLounge.ua за помощь в организации обзора iPhone 12 и iPhone 12 Pro, а также предоставление аксессуаров