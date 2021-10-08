Обзор смартфона Apple iPhone 13

В прошлом году отличий между обычным iPhone и моделью с индексом Pro было настолько мало, что оба гаджета можно было поместить в один обзор. Но теперь границы между ними немного разделили. Для каких-то пользователей эта разница будет достаточно значительной. Но для других — «младшая» версия будет отличным поводом сэкономить пару сотен долларов. С iPhone 13 Pro мы уже успели познакомиться, а в сегодняшнем обзоре посмотрим на обновления в iPhone 13 и пройдемся по отличающимся от Pro-версии моментам.

Комплектация iPhone 13 Pro

Все модели iPhone поставляются с одинаковым комплектом. И у всех он минимальный, как для смартфона, ведь с устройством тут есть всего лишь кабель для зарядки (USB-C-to-Lightning), наклейка и «скрепка» для открывания лотка SIM-карты. Наверное, с любым дорогим гаджетом хотелось бы иметь более полную комплектацию, но с другой стороны это действительно может уменьшить количество мусора на планете и в долгосрочной перспективе положительно сказаться на окружающей среде.

Правда, сработает это не во всех случаях. Тем пользователям, которым захочется обзавестись всеми поддерживаемыми аксессуарами, это только прибавит коробок в доме и лишних расходов. А разогнаться тут есть где, ведь для iPhone существует гигантский выбор всевозможных чехлов и защитных пленок/стекол для экрана, не помешает мощный блок питания или индукционные зарядки (поддерживаются любые варианты стандарта Qi и MagSafe), для проводных наушников есть адаптеры, всяческие автомобильные держатели и прочие гаджеты (вспышки, линзы для камер, внешние микрофоны, etc.). И чаще всего такие аксессуары заметно дороже, чем для Android-смартфонов.

Дизайн и удобство использования

Редизайн всех моделей смартфонов Apple в этом году в планы компании не входил, поэтому iPhone 13 практически во всем похож на прошлогоднюю модель. Apple давно держит похожую внешность смартфонов на протяжении нескольких лет, поэтому глобальных изменений в этот раз и не ожидалось. Тем не менее гаджет все еще выглядит вполне симпатично. Ну и без нескольких «подсказок», как отличить старую модель от новой, производитель нас не оставил.

Из неочевидного — размер корпуса минимально поменялся. Тут совсем немного увеличилась толщина, и общие габариты теперь составляют 146,7×71,5×7,65 мм. В весе новая модель тоже чуть-чуть прибавила и теперь это 174 грамма. На эргономичности такие изменения практически не сказались. iPhone 13 все еще не самый громоздкий, но и не из самых маленьких iPhone. В сравнении с другими смартфонами он особо ничем плохим не отличился.

Самым заметным изменением на корпусе стал блок камер. Он не так радикально увеличился, как у Pro-модели, но все равно стал больше. Из-за этого, пользователи, которые обновляют смартфон каждый год, будут вынуждены обзавестись и новыми чехлами. А вместе с этим сенсоры на выступе теперь расположены диагонально, что явно укажет на новую модель.

Ситуация с блоками камер затронула чехлы еще в одном аспекте. В прошлом году кейсы для iPhone 12 и iPhone 12 Pro были совместимы между собой и можно было не обращать внимания, для какой именно модели предусмотрен аксессуар. Но в этом году мало того, что блоки камер изменились, так и у разных моделей отличаются их размеры. Так что покупая чехол, стоит внимательнее поглядывать, на какой iPhone он предусмотрен. Правда, с учетом очень приличного ассортимента, вряд ли с этим будут какие-то трудности. Только, как в нашем конкретном случае, какие-то чехлы могут немного задевать защитные пленки и стекла, что в итоге приводит к попаданию воздуха под них (на фотографиях заметен такой случай).

Материалы корпуса изменения не затронули. Это по прежнему стекло с обеих сторон и алюминиевая рамка в цвет корпуса. Смартфон защищен от воды и пыли по стандарту IP68. Но в этот раз выбор цветов состоит из пяти, а не шести вариантов. Все они слегка поменяли оттенки, а не стало зеленого и сиреневого корпусов. Их заменил новый Pink. Из прочего: белый теперь называется Starlight, а черный — Midnight. Оставшиеся цвета это Blue и (Product) Red.

Раз смартфон особо не менялся, с расположением кнопок и разъема тоже все по-старому. И любимый многими пользователями переключатель звука остался на своем месте. Единственная переменная, которая встречается (как и у других моделей), это антенна 5 mmWave, которой может не быть на моделях в определенных регионах. Но все остальное явно будет знакомо для всех пользователей iPhone.

Есть в дизайне еще пара мелких изменений, которые, как в случае с моделью Pro, более логично обсудить в следующих разделах. Но концепция остается прежней. В использовании со смартфоном не было проблем, в сборке нашего образца каких-то недочетов не нашлось. Единственная ощутимая разница между обычным iPhone и Pro — это материал рамки корпуса. Но независимо от того, алюминий это или сталь, ощущения при работе с гаджетом от этого принципиально не меняются.

Дисплей iPhone 13

Экран модели Pro в этом году получил больше привилегий. Но парочка апдейтов для iPhone 13 нашлась. В первую очередь это также уменьшенный вырез экрана сверху. На узнаваемость лицевой части он, конечно, не повлиял. Перепутать iPhone с другим смартфоном будет все также сложно. Суженный вырез экрана открыл дополнительное пространство в верхних углах дисплея, но полезной нагрузки в этих местах больше не стало, система никак не использует появившееся место.

В списке основных характеристик нет перемен, поэтому и название он не поменял — Super Retina XDR display. Прежнее разрешение в 2532×1170 пикселей (460 ppi) так и «лежит» на 6,1-дюймовой поверхности экрана. Соотношение сторон также не тронули — 19.5:9. Закрыто это все стеклом Ceramic Shield, которое производитель хоть и называет очень прочным, повредить его все равно можно.

Замеры этого OLED-дисплея ожидаемо показали совершенно незначительную разницу с моделью Pro. Это все еще отлично откалиброванный дисплей. В системе все еще нет разных цветовых профилей и возможностей повлиять на изображение, где разве что можно отказаться от функции True Tone (которая слегка меняет цветовую температуру в разных условиях освещения). Любителям натуральной цветопередачи изображение явно понравятся.

И еще одним параметром, который немного поменялся, является подсветка. Ее максимальный уровень все еще равен 1200 кд/м², но типичная яркость (в помещении) была увеличена с 625 до 800 нит. Наш колориметр в таких условиях показал 828, что хорошо заметно во время воспроизведения HDR-контента. В обратном случае, когда нужно поработать со смартфоном в темноте, минимальный уровень подсветки составит 1,9 кд/м². И как обычно датчик освещения работает быстро и комфортно.

Безопасность iPhone 13

К чему еще не придется привыкать былым пользователям смартфонов Apple — способ разблокировки. Физические изменения в блоке с фронтальной камерой и набором датчиков TrueDepth, никак не затронули их работу или функциональные возможности. Смартфон прекрасно распознает лицо владельца и в разных ситуациях работает одинаково. Будь это яркий солнечный свет или совершенно темное помещение, датчикам это не помешает. Также и большие солнцезащитные очки не станут преградой и смартфон будет знать, кто перед ним.

Хотя бывают редкие случаи, когда TrueDepth срабатывает у близких родственников. Как бы там ни было, система все еще считается одно из самых надежных. Только вот с маской все же будут осложнения. В публичных местах, где сейчас нужно находиться в маске, все же придется вводить пароль. Тут сканер отпечатков пальцев смартфону явно не помешал бы, но в большинстве актуальных моделей iPhone такие все еще не появились.

Звук iPhone 13

Обычный iPhone, как и модель Pro, получили обновленный вырез экрана за счет изменения разговорного динамика. Тут он тоже перемещен вверх, поближе к рамке, за счет чего TrueDepth и стал покомпактнее. А громкость и качество динамика остались на очень высоком уровне. С разговорами у оживленной дороги все также нет проблем. Микрофон и система шумоподавления тоже справляются с такими ситуациями. Так что функции телефона тут по прежнему реализованы на очень высоком уровне.

С основным динамиком, ожидаемо, тоже все очень хорошо. Не думаю, что технически есть разница в динамиках с моделью Pro аналогичного размера, а там звук остается одним из лучших в смартфонах. И не важно, что динамики озвучивают — игры, видео, воспроизводят музыку или уведомления — звука совершенно достаточно.

Если же нужно больше приватности, или просто не мешать окружающим, беспроводные наушники остаются лучшим решением для iPhone. Отдельного разъема для проводных вариантов тут уже давно нет, как и комплектной гарнитуры. Но если все же хочется послушать музыку через привычные проводные наушники, то фирменный адаптер для этого обойдется в $9 (мои Ultimate Ears через такой звучат замечательно). Не самый удобный выход из ситуации, но, думаю, все пользователи уже давно с этим смирились, ведь среди флагманских смартфонов уже практически нигде нет стандартного 3,5 мм Jack’а.

Производительность и ПО

В прошлом году разницы в компоновке A14 Bionic для iPhone 12 и iPhone 12 Pro не было. Но у новинок A15 Bionic чуть-чуть отличаются. Центральных вычислительных ядер по 6 у каждого (2 высокопроизводительных и 4 энергоэффективных), также есть 16-ядерные Neural Engine для AI. А вот графика у обычного iPhone 13 получила на одно ядро меньше — 4, а не 5. Каких-то подробностей о чипах почти не предоставили, но во всех случаях отмечается, что это новые ядра, а процессоры в iPhone — самые мощные среди конкурентов. И дополнительно на странице iPhone 13 сайта Apple отметят, что единственный процессор, который мощнее, чем у этого смартфона, установлен у модели Pro.

Отличия в конфигурациях памяти тоже есть. Количество ОЗУ у обычного iPhone составляет 4 ГБ, тогда как у Pro на 2 ГБ больше. Но зато накопитель у iPhone 13 теперь стартует со 128 ГБ, а максимум для этой модели составляет 512. Все остальные возможности у всех iPhone одинаковые: есть поддержка 5G и до двух операторов (одна SIM-карта + eSIM, либо две eSIM), Wi-Fi стандарта ax, NFC, Bluetooth 5.0, навигация, и фирменный Ultra Wideband.

Даже при небольшой разнице в процессорах, увидеть это в повседневном использовании очень сложно. iPhone 13 по субъективным ощущениям практически не отличается от более дорогой модели. С учетом того, что и предыдущие iPhone могут все еще очень быстро работать, то прирост производительности можно смело считать так называемым «заделом на будущее». Такого смартфона точно хватит на несколько лет вперед.

С рабочими температурами тоже повторяющаяся история. Почувствовать нагрев корпуса можно при длительной работе с камерой или играя в «тяжелые» игры. Исключительные случаи: восстановление из резервной копии или установка обновлений системы. В других ситуациях по корпусу смартфона будет очень сложно сказать, что он сильно загружен работой. Ну и быстродействие системы это только подтвердит.

Из отличий от Pro-версии, в iOS 15 на iPhone 13 можно будет не найти опции записи видео в ProRes, зум и переключение экрана в режим только 60 Гц. Все остальные возможности и внешний вид системы идентичных для всех актуальных моделей.

Камеры iPhone 13

Самая заметная разница между разными моделями состоит в камерах. Их меньше и размеры сенсоров тут тоже поменьше (но они больше, чем у прошлогодней модели). iPhone 13 оснащен только двумя камерами на тыльной стороне — основной широкоугольной и ультраширокоугольной. Даже непривычно, ведь большинство попадающих к нам смартфонов оснащены минимум тремя. Лидара тоже нет. Но зато система стабилизации изображения новая — Sensor Shift. Характеристики камер следующие:

основной широкоугольный с разрешением 12 МП и значением диафрагмы — ƒ/1,6;

ультраширокоугольный — тоже 12 МП с углом захвата 120° и апертурой ƒ/2,4.

Все еще оставляя в iPhone 13 только самые необходимые камеры, их все равно дорабатывают. Теперь они способны собирать больше света, у ультраширокоугольного сенсора появился ночной режим и обеим камерам тоже доступен Smart HDR 4. Хотя со светосилой все немного лучше у Pro.

И тут при запуске приложения камеры пользователя встретит настройка с Photographic Styles. Пресеты такие же, как у «старшей» модели, и их тоже можно корректировать под собственные предпочтения. Новый режим видеозаписи Cinematic Mode также есть в списке возможностей. За исключением этих двух моментов, приложение камеры уже хорошо знакомо. Правда, макро с помощью ультраширокоугольного объектива тоже оставили «старшим» моделям.

Так получилось, что фотографии на iPhone 13 Pro и iPhone 13 делались одновременно. Одинаковые условия помогли оценить разницу между камерами обоих смартфонов. И искать ее нужно с микроскопом на большом экране. С одинаковыми алгоритмами обработки изображения и отличными сенсорами в обоих устройствах, снимки получаются очень близки друг к другу. Главное, что уровень качества в обоих случаях очень высокий, и независимо от выбранной пользователем модели, он получит замечательные снимки. Камеры стараются максимально точно передать цвета, и у них это вполне получается. Детализация кадров тоже хороша, особенно, как для 12 МП. Днем можно в принципе не волноваться, даже снимая против солнца.

Ночной режим тоже оказался очень хорош. Опять же, алгоритмы обработки не меняются, за счет чего и снимки получаются практически такими же, как у iPhone 13 Pro, а разница скрывается в таких мелочах, которые большинству пользователей уже просто не интересны. И дополнительных условий для этого не нужно. Со скоростью съемки у обоих смартфонов тоже все одинаково быстро. Единственное, что все же хочется иногда поправить, это добавить снимкам немного яркости. Но по большому счету сильных промахов у камеры не бывает.

С ультраширокоугольным объективом тут нашлись свои преимущества. В случае с iPhone 13 я не задевал края кадра пальцем, как это случалось с iPhone 13 Pro. Но края кадра все равно могут искажаться больше, чем у конкурентных смартфонов. В остальном эта камера только прибавляет в своих возможностях. Днем бывают редкие пересветы, а тени не «вытягиваются» неестественным образом, а снимки очень близки к реальной картинке.

Ночные фотографии «ультрашириком» в буквально нескольких местах немного лучше дались «старшему» смартфону в линейке, а не iPhone 13. Это выражалось в большей потере деталей и количестве шума на изображении. Но по сравнению с прошлогодним iPhone 12, эта камера сделала очень хороший шаг вперед. Да, опять же, есть конкуренты, которые лучше справятся с задачей, но на их фоне iPhone 13 уже не будет выглядеть настолько слабо, как это было в прошлый раз.

Со съемкой видео у iPhone 13 все предсказуемо на высоком уровне. Тут есть и хорошая стабилизация, и правильная цветопередача, и тоже доступна запись HDR в полном разрешении. Как уже упоминалось, для этого смартфона только не будет возможности записи в ProRes, но в остальном видео будет не менее хорошим, нежели у Pro.

Пример записи 4K-видео:

Пример записи видео ультраширокоугольной камерой:

С Cinematic Mode тоже все очень похоже. Разве что во время пробной записи смартфону было сложнее самостоятельно перевести фокус на человека сзади. Тогда как Pro это сделал без посторонней помощи, iPhone 13 потребовалось направить в нужный момент. Вероятно, наличие лидара сыграло тут не последнюю роль. С другой стороны, такая функциональность только появилась и с будущими апдейтами явно будет дорабатываться.

А вот разницы фронтальных камер нет. Это такие же 12 МП с апертурой ƒ/2.2 и набором таких же возможностей. Интересно, что в искусственном освещении этот смартфон также немного ошибся с балансом белого. Если в будущем таких промахов не будет, сэлфи будут получатся хорошими.

Автономность iPhone 13

В этот раз смартфоны Apple хорошо прибавили в автономности за счет увеличенных батарей. Для этой модели емкость увеличилась с 2815 мА•ч до 3240. И на продолжительность работы, в сумме с новыми процессорами, это очень заметно повлияло. В тесте автономности батарея закончилась после 8 часов 18 минут. Это чуть-чуть меньше, чем у Pro, где и аккумулятор немного меньше, но работу над оптимизацией производитель пока явно не останавливает. Времени со смартфоном много провести не получилось, поэтому сложно оценивать его автономность в реальном использовании. Но даже после длинных рабочих дней с привычной рутиной, меньше 40% заряда перед сном я не видел.

Отсутствие блока питания в коробке добавит своих неудобств. Без мощной зарядки, старым вариантом (как и предполагает Apple) заряжать смартфон можно очень долго — больше трех с половиной часов. Правда, в случае, если пользователь не против покупки аксессуаров, то с 20-ваттным фирменным блоком питания можно получить 50% за полчаса. Тут же будут работать и индукционные зарядки стандарта Qi или относительно новые станции MagSafe, вариантов исполнения которых появляется все больше.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: Хороший корпус, IP68; дисплей; звук; производительность; iOS 15; камеры; заметно выросшая автономность Минусы: 120 Гц есть только у экранов iPhone 13 Pro и 13 Pro Max; высокая цена; камеры явно смогут больше с будущими апдейтами Вывод: В этом году разницы между iPhone 13 и iPhone 13 Pro стало больше, чем в прошлый раз. Это добавляет поводов либо доплатить за «старшую» модель, получив быстрый экран и больше возможностей камер, либо сэкономить пару сотен долларов, если преимущества Pro-версии не так принципиальны. В любом из этих случаев покупателю достанется классный смартфон, который очень хороший во всех ключевых моментах использования. Но отставив маркетинговые стратегии в сторону, в устройстве с ценником от $800, все же хотелось бы видеть экран с поддержкой 120 Гц. Технические характеристики Apple iPhone 13 128GB Blue (MLPK3)

27 499 - 36 305 грн

Сравнить цены Тип Смартфон Предустановленная ОС iOS 15 Оперативная память, ГБ 4 Встроенная память, ГБ 128 Слот расширения - Тип SIM-карты Nano-SIM + eSIM Количество SIM-карт 2 Процессор Apple A15 Bionic Количество ядер 6 Аккумулятор несъемный Диагональ, дюймы 6,1 Разрешение 1170x2532 Тип матрицы OLED PPI 460 Датчик регулировки яркости + Частота обновления, Гц 60 Особенности дисплея поддержка HDR, технология True Tone, широкий цветовой охват (P3), тактильный отклик при нажатии, контрастность 2 000 000:1 (стандартная), яркость до 800 кд/м2 (стандартная) и до 1200 кд/м2 при просмотре контента в формате HDR, стекло Ceramic Shield Основная камера, Мп 12 (f/1.6, широкоугольная) + 12 (f/2.4, 120 градусов, сверхширокоугольная) Видеосъемка [email protected]к/с (HDR-видео в стандарте Dolby Vision с частотой до 60 кадров в секунду) Вспышка + Фронтальная камера, Мп 12 (f/2.2) Особенности камеры оптическая стабилизация всех камер, стабилизация IBIS(основная камера), пятилинзовый объектив (сверхширокоугольная камера); семилинзовый объектив (широкоугольная камера), защита объектива сапфировым стеклом, поддержка Focus Pixels на всей матрице, ночной режим, технология Deep Fusion, режим Cinematic Стандарты связи 5G NR, FDD-LTE, TD-LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE Wi-Fi 802.11ax Bluetooth + (5.0) GPS + (GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou) IrDA - FM-радио - Аудиоразъем - NFC + (Apple Pay) Интерфейсный разъем Apple Lightning Высота, мм 146,7 Ширина, мм 71,5 Толщина, мм 7,65 Вес, г 174 Защита от пыли и влаги + (IP68) Тип корпуса моноблок (неразборный) Материал корпуса стекло/алюминий Цвет корпуса синий Тип клавиатуры экранный ввод Еще сканер лица Face ID, быстрая зарядка 20W - 50% за 30 мин, быстрая беспроводная зарядка 15W, барометр, гироскоп, акселлерометр, стереодинамики, поддержка аксессуаров MagSafe, в комплекте кабель USB-C/Lightning

Редакция выражает благодарность интернет-магазину iLounge.ua за помощь в организации обзора Apple iPhone 13