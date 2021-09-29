Обзор смартфона Apple iPhone 13 Pro





В прошлом году пандемия нарушила привычный график работы многих компаний, в том числе и Apple. Но ситуация понемногу проясняется, да и производителям техники здорово удалось адаптироваться к ее условиям. Так что этой осенью гадать, когда же к пользователям попадут новые модели iPhone, не пришлось, и показанные в середине сентября новинки уже поступили в продажу. Как обычно, устройства из первых партий iPhone сразу оказались у нас в редакции и начнем рассматривать все обновленные моменты с модели iPhone 13 Pro в новом цвете Sierra Blue.

Комплектация iPhone 13 Pro

Компания Apple первой начала радикально сокращать комплекты поставки своих смартфонов, мотивируя это заботой об экологии. Похвальная инициатива, которую некоторые конкуренты подхватили для своих флагманских гаджетов. В этот раз из коробки ничего не убирали, но ее не завернули в прозрачную пластиковую обертку. А внутри все также есть iPhone, «скрепка», кабель USB-C-to-Lightning и наклейка с «яблочком».

Тем, кто впервые купит iPhone, с таким комплектом будет относительно сложно. С ним явно придется прикупить: неплохой блок питания (желательно с подходящим разъемом); явно понадобится чехол и, возможно, защитная пленка или стекло; любителям музыки пригодится либо переходник для наушников, либо беспроводная гарнитура (если такой еще нет); не лишними будут индукционная зарядная станция или фирменна MagSafe… В общем, с доступными аксессуарами проблемы не будет, выбор достаточно большой. Но стоит учитывать, что все они отнюдь не дешевые.

Дизайн и удобство использования

iPhone не меняет свой облик так часто, как это делают его конкуренты. В этот раз придется хорошо присмотреться, чтобы найти разницу с прошлогодним iPhone 12 Pro. И хотя отличия есть, для большинства людей они не станут очевидными без прямого сравнения. В целом же концепция никак не поменялась — это все еще стеклянный смартфон со стальной плоской рамкой, как в прошлом году.

Только его размеры совсем чуть-чуть изменились, а точнее немного поменялась толщина корпуса. Теперь габариты флагмана составляют 146,7×71,5×7,65 мм. Вместе с этим увеличился и вес — 204 грамма. Изменения никак не назвать радикальными, но скажутся они в первую очередь на аксессуарах. Пользователи, которые обновляют свой смартфон каждый год, в этот раз не смогут оставить имеющиеся чехлы для новой модели.

Второй причиной для покупки новых чехлов стал блок камер, который значительно увеличился в этом году. В использовании это большой роли не сыграло и к выступу можно очень быстро привыкнуть. Правда, от лишних затрат на кейс это не убережет. А iPhone, к сожалению, все еще остается одним из самых дорогих устройств в ремонте. Указанные на странице поддержки цены не менялись: $279 за новый дисплей и до $549 за «прочие повреждения» (согласно американским расценкам). Хотя стальной корпус и стекло Ceramic Shield очень прочные, повредить их все равно можно. Поэтому защитный чехол для дорогого смартфона все же будет актуальным аксессуаром.

Заднее стекло оставили матовым. Оно отличное наощупь и на нем не остается отпечатков пальцев, но много таких остается на рамке. Выбор цветов корпуса все еще состоит из четырех вариантов. Три из них не изменились — Graphite, Silver и Gold. А вот прошлогодний хит — Pacific Blue — в этом году поменялся, став значительно светлее. И теперь он называется Sierra Blue. Выглядит мило, но в разных условиях освещения или углом падения света, он меняется от светлых оттенков голубого, до, внезапно, серого.

Эргономичность тоже осталась знакома. Все кнопки и разъем Lightning находятся на прежних местах. Не тронули и переключатель беззвучного режима. Так что менять привычки не придется. Также на рамке может быть небольшое окошко для антенн и поддержки 5G mmWave, но такие все еще есть не у всех моделей.

iPhone 13 Pro, как и прошлые флагманы, собран прекрасно. Наверняка в отдельных случаях найдется какой-то брак (особенно в первых партиях), но в целом за это переживать не придется. Добавит уверенности и защита от воды и пыли с прежним стандартом IP68. Еще в дизайне осталась пара мелочей, о которых мы немного ниже обязательно поговорим. Но в целом с новой моделью все будет достаточно привычно для бывалых пользователей этих смартфонов, точечные изменения в глобальном смысле практически ничего не поменяли в пользовательском опыте.

Дисплей iPhone 13 Pro

Экран для iPhone 13 Pro все еще называется Super Retina XDR display. И с ним тоже случились небольшие изменения, хотя львиная доля характеристик не поменялась. У него осталась прошлая диагональ в 6,1 дюйма, разрешение 2532×1170 пикселей (460 ppi) и соотношение сторон 19.5:9. Но тут как раз есть момент, который поможет легче узнать новинку по лицевой стороне.

Наконец-то вырез для фронтальной камеры и датчиков TrueDepth начал уменьшаться. В этот раз он, впервые с момента выхода iPhone X, стал уже. Перепутать iPhone с Android-смартфонами, у которых подобный вырез, все равно не получится, да и конкуренты уже давно оставляют в дисплее совсем небольшую «точку» с камерой (некоторые даже научились прятать ее под изображение). Увы, появившееся пространство рядом с датчиками все равно никак не используют, но выглядеть лицевая сторона стала немного аккуратнее.

А вот действительно долгожданным апдейтом стала частота обновления картинки. iPad Pro уже несколько лет использует 120 Гц, чего мы ждали еще в прошлой модели iPhone. Случилось это только в этом году. Технология ProMotion с адаптивной частотой может варьировать ее в диапазоне от 10 (статическая картинка), до 120 Гц. И выглядит это здорово. Правда, на старте не все сторонние приложения могут этим пользоваться, оставаясь на отметке 60 Гц. Но со временем этот недочет будет исправлен практически везде.

OLED-матрица сильно не поменялась в цветопередаче. Разницу с прошлогодними замерами скорее всего можно списать на новый колориметр в редакции, ведь по субъективным ощущениям цветопередача у iPhone остается на прежнем уровне. Ну и тут производитель не оставляет пользователям выбора с цветовыми настройками, где по прежнему можно разве что отключить True Tone (коррекция цветовой температуры в зависимости от освещения). Так что пользователям других смартфонов, которые привыкли и отдают предпочтение очень насыщенным оттенкам, в iPhone 13 Pro изображение будет казаться тускловатым. Но с другой стороны, поклонникам более натуральной цветопередачи будет сложно найти в экране недостатки.

Еще одним небольшим изменением стала подсветка. Ее заявленный максимум все еще 1200 кд/м², но с актуальной моделью типичная яркость (в помещении) поднялась до 1000 кд/м². С нашим прибором получилось увидеть максимум в 858 нит, что, кажется, рекорд для смартфонов в нашей редакции. Вся эта яркость не просто помогает справляться с солнечными лучами и бликами, но и отлично влияет на просмотр HDR-видео. 2 кд/м² в полной темноте не будут слепить, при этом датчик освещения быстро находит комфортный уровень яркости в разных условиях.

Безопасность iPhone 13 Pro

Изменения в строении датчиков TrueDepth не отразились на их работе. iPhone все также быстро сканирует лицо и задержки практически не ощущается. И это по прежнему делается с помощью инфракрасных датчиков, что позволяет системе работать в темноте, при ярком солнце, и «пробиваться» через очки. При этом в большинстве случаев это считается очень надежным способом разблокировки.

В текущих условиях пандемии, конечно, иногда технология TrueDepth бесполезна. В общественных местах все еще нужно использовать маски, и вот тут iPhone может подводить, заставляя вводить пароль. В таких случаях очень не помешал бы сканер отпечатков пальцев. Apple уже использует такие в кнопках включения в iPad и также могла бы попробовать это в iPhone, не говоря об уже существующих хороших ультразвуковых сканерах под экраном. Но, видимо, и такого решения придется еще подождать (если у компании в принципе есть подобные планы). В любом случае, такая альтернатива явно не была бы лишней.

Звук iPhone 13 Pro

Заметные конструктивные изменения появились и в этом разделе. Разговорный динамик в 13 Pro поднялся выше и он практически уперся в рамку. Это и позволило сделать вырез экрана меньше. Но качество звучания получилось сохранить на очень высоком уровне. При разговоре в шумной обстановке с ним все отлично слышно. Работа системы шумоподавления и качество передачи голоса тоже остались без упреков.

Поддержка стереозвука не пропала. И звучание отличное. Смартфон хорошо отыгрывает все частоты, позволяя не просто классно озвучивать игры или видео, но и слушать музыку. Как бы это ни было парадоксально, но звук у флагманских смартфонов лучше, чем у некоторых планшетов или ноутбуков. Так что любители включить музыку или подкаст, скажем, на кухне, не будут разочарованы динамиками iPhone 13 Pro.

Для ситуаций, в которых нужны наушники, Apple продолжает продвигать беспроводные гарнитуры. Отдельного разъема для проводных вариантов уже давно нет. Для тех, кто все еще не решился отказаться от таких, либо слишком привязан в звуку любимых наушников, в магазине остается 9-долларовый адаптер. С ним даже арматурные наушники (в моем случае Ultimate Ears) звучат очень впечатляюще. Ну а беспроводные варианты, конечно же, будут играть абсолютно предсказуемо.

Производительность и ПО

Каждый новый смартфон логично бьет показатели предыдущего в производительности. iPhone 13 Pro теперь оснащен процессором A15 Bionic. Это тоже 5-нанометровый чип, как в прошлом году. Только в этот раз графика состоит из 5-и ядер, а не 4-х. В остальном есть 2 высокопроизводительные ядра и 4 энергоэффективные у процессора, а также 16-ядерный Neural Engine для задач с AI. Apple практически не вдается в подробности, но во всех случаях указывает, что это новые ядра, а процессоры и графические чипы самые мощные из всех представленных на сегодняшний момент.

В вариантах выбора памяти появилась опция с 1 ТБ хранилища, а в базовой версии теперь 128 ГБ. Количество ОЗУ не трогали — 6 ГБ для всех моделей Pro. Все прочие характеристики тоже остались прежними: 5G, поддержка двух операторов (одна SIM-карта + eSIM, либо две eSIM), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, разные системы навигации, NFC и Ultra Wideband.

И в работе это действительно быстрое «железо». Правда, как обычно это происходит с iPhone, почувствовать разницу в производительности с парой предшественников довольно сложно. Все эти смартфоны очень мощные и с такими возможностями они долго смогут поддерживать классную работоспособность. В синтетических тестах результаты, естественно, немного выше прошлогодних.

Нагрев корпуса во время работы смогут почувствовать любители игр и AR, а также пользователи, часто снимающие длинные видеоролики с последующей обработкой на смартфоне. В прочих ситуациях по корпусу сложно сказать, что устройству приходится сильно «напрягаться».

Представленная несколько месяцев назад и уже попавшая к пользователям iOS 15 даже на ранней стадии хорошо «состыковалась» как со старыми, так и с новыми устройствами. В ней немало как мелких, так и достаточно крупных изменений. Но в глобальном смысле те, кто обновит систему уже со смартфоном, большой разницы не почувствуют. О всех нововведениях в системе у нас был отдельный материал. А за несколько дней с iPhone 13 Pro, в работе проблем не возникало. Хотя стоит отметить, что некоторые функции, такие как съемка видео в ProRes и возможность совместного просмотра видео Share Play, будут доступны с будущими обновлениями.

Камеры iPhone 13 Pro

Уже традиционно, больше всего внимания на презентациях iPhone уделяется именно работе камер. И это один из тех пунктов, который как раз и требует от смартфона высокой производительности. В этот раз iPhone оснащается новыми сенсорами от Sony. Они сохранили разрешение прошлых моделей, но слегка поменяли некоторые значения. Немного неожиданным тут стало значение диафрагмы у телефото, где объектив теперь открывается немного меньше прошлого. На бумаге это выглядит вот так:

основной широкоугольный с разрешением 12 МП и значением диафрагмы — ƒ/1,5;

ультраширокоугольный — тоже 12 МП с углом захвата 120° и апертурой ƒ/1,8;

телефото — 12 МП, ƒ/2,8 и 3-кратным оптический зум.

Количество мегапикселей и прочие цифры не всегда играют основную роль, ведь всевозможные алгоритмы постобработки практически способны творить чудеса. И тем не менее, было бы действительно интересно посмотреть на то, что у Apple получилось бы выжать из камер, например, Oppo Find X3 Pro. Но и своих домашних заготовочек у компании хватает. Камерам помогает лидар, есть Smart HDR 4, появился режим макро, новые пресеты для съемки фото — Photographic Styles, а также Cinematic Mode для съемки видео. И в этот раз ночной режим задействуется на всех камерах.

В приложении практически все осталось на своих местах. Появились только Cinematic Mode, как отдельный режим съемки, а также кнопка для выбора Photographic Styles. Ими приложение сразу и встречает пользователя, предлагая выбрать один из пяти (Standart, Rich Contrast, Vibrant, Warm и Cool) стилей. Каждый из них не нужно расценивать, как обычные фильтры. Постобработка будет интеллектуально дорабатывать фотографию согласно заданных параметров, а не просто добавлять контрастности, яркости или «играться» с температурой. Поменять стили можно в любое время, а также немного корректировать пресеты под собственные предпочтения.

Но вернемся к самим камерам, начиная с основной. В отличии от многих конкурентных подходов, Apple продолжает стараться не переигрывать с постобработкой. Поэтому снимки, сделанные на iPhone, все еще стараются передать насколько это возможно натуральную картинку. Тут не будет ядерных красных или зеленых оттенков, «вытянутых» теней или сильного овершарпа. И получается действительно хорошо. Если есть желание, все же можно поэкспериментировать с новыми стилями. При этом камера справляется с прямым солнечным светом, не «теряет» просвечивающееся через листья небо, прекрасно фокусируется и не заставляет делать несколько кадров одной сцены. Правда, местами бывают пересветы и артефакты от попадающих лучей солнца на линзы.

В темное время суток камера также старается не изменять своим принципам. Только с iPhone 13 Pro на такие кадры тратится немного меньше времени, а в некоторых ситуациях смартфон решает, что вовсе обойдется без задержки и не отсчитывает секунду-две на снимок. И получается очень неплохо. Движущиеся на невысокой скорости объекты (гуляющие люди, подъезжающие к перекрестку машины, etc.) пусть и не получаются очень резкими, но не оставляют за собой след на половину снимка. А итоговый кадр может и выглядит слегка темнее, чем бывает у конкурентов, цвета и атмосферу в целом передает довольно точно.

Прошлогодний «ультраширик» хоть и был на тот момент не самым плохим, изъянов у него было достаточно, если учитывать стоимость гаджета. Для начала, проблема с попаданием в кадр пальцев осталась. Нужный объектив расположен так, что случайно «оказаться в кадре» довольно просто. Поэтому в зависимости от положения рук и ориентации фотографии, стоит проверять углы кадра. А вот что касается самих снимков, то дисторсия по бокам все еще есть, и в некоторых случаях выглядит не очень. Да и после снимков основной камерой, такие кадры могут казаться темноватыми. С другой стороны, это больше придирки к флагману, ведь в целом такая камера действительно неплохо снимает. Не сказал бы, что сильно лучше конкурентов, но и далеко не хуже.

Ночные фото ультраширокоугольному объективу, конечно, даются заметно лучше прежнего, но помахать пальцем есть на что. Например, детализация снимков заметно хуже, чем у основной камеры при одинаковом разрешении. Света она собирает меньше, а также не избавилась от эффекта виньетки. Но прогресс у нее хороший. Да и как обычно показывает практика, после нескольких апдейтов системы, в камеру приносят хорошие изменения. Так что возможно в скором времени снимки будут поинтереснее.

Для записи видео iPhone все еще остается одним из лучших вариантов. Даже записывая в 4K-разрешении и 60 FPS, стабилизация остается замечательной, HDR не «закрасит» тучное небо, смартфон правильно подберет баланс белого и хорошо запишет звук.

Пример записи 4K-видео:

Пример записи видео ультраширокоугольной камерой:

Новинкой «этого сезона» стал Cinematic Mode. Его успели прозвать «портретным режимом для видео», и это вполне соответствует действительности. Его отдельной особенностью стала возможность автоматически перевести фокус между разными людьми в кадре. Также это можно сделать тапом во время записи или на уже снятом ролике. В нашем примере система не сразу отреагировала на момент поворота головы, но наверняка в будущем этот момент доработают. А снимать в таком режиме можно только Full HD при 30 FPS. Также в будущих апдейтах можно будет снимать в формате ProRes с таким же размером видео. Только для этого понадобится модель с накопителем не менее 256 ГБ, в базе со 128 ГБ такой опции ждать не придется.

Телефото остается привилегией моделей Pro. Предоставляя трехкратный зум, в новом iPhone эта камера все реже делегирует свою работу основному сенсору. Если в прошлый раз смартфон на этом попадался, то в этот раз — нет. Во всяком случае, при дневных сценах. И это, опять же, не самый впечатляющий зум, ведь оптическое приближение всего 3x, но снимает хорошо.

И новый сенсор также иногда включается ночью. Правда, проследить логику, по которой смартфон выбирает, каким будет приближение (кроп основной камеры или «телевик»), мне не удалось. Как бы там ни было, когда в дело вступает именно телефото, и ночной режим есть, и стабилизации для этого хватает. В большинстве случаев такие снимки выглядят нормально, с достаточной детализацией, правильными цветами и практически без смазанных объектов.

На этом новшества не закончились, ведь есть еще и режим съемки макро. Отдельной камеры для него нет. Более того, он еще и активируется самостоятельно, кнопки в приложении камеры для него не нашлось. Когда смартфон оказывается близко к объекту, камера самостоятельно переключается на «зум» ультраширокоугольного объектива и способна сфокусироваться на расстоянии двух сантиметров. Снимки в некоторых местах выглядят слегка неуклюже, ведь есть смазанные участки. Но от популярного тренда iPhone все равно не отказался и теперь может снимать мелкие объекты.

С фронтальной камерой глобальных изменений не случилось. Ей также доступны режим Cinematic и Photographic Styles. В остальном это прежние 12 МП с апертурой ƒ/2.2. Фотографирует она на прежнем уровне, только в этот раз при искусственном освещении промахнулась с балансом белого.

Автономность iPhone 13 Pro

Отдельным поводом для радости фанатов стала автономность новинок. В прошлом году емкость аккумулятора аналогичной модели понизили до 2815 мА•ч, а теперь она даже слегка превзошла iPhone 11 Pro и равна 3095 мА•ч. Ожидаемое увеличение продолжительности автономной работы для iPhone 13 Pro составило полтора часа по сравнению с предшественником. В прошлом году 12 Pro выдержал 5,5 часов в тесте автономности, тогда как 13 Pro в таких же условиях устоял на 3 часа больше. У нас на тест было всего несколько дней, по которым сложно судить о батарее, но в самый напряженный из них, смартфон провел сутки без зарядки и в запасе оставалось 35%. И это приятно удивило.

С зарядкой остались свои нюансы. Если мощного блока питания под рукой нет, но есть тот самый старый, о котором рассказывали на презентации, то полное восстановление заряда займет более трех с половиной часов. Но, например, с фирменным 20-ваттным блоком время зарядки заявлено до 50% за полчаса. Дополнительным поводом потратиться на аксессуары остается поддержка индукционных станций стандарта Qi и фирменные зарядные устройства MagSafe.

5 Оценка ITC.UA Плюсы: Классный корпус, IP68; дисплей наконец-то получил частоту обновления в 120 Гц; звук; производительность; iOS 15; камеры; заметно выросшая автономность Минусы: Высокая цена; камеры явно смогут больше с будущими апдейтами Вывод: С iPhone 13 Pro флагманский смартфон от Apple получил новые сенсоры в основном блоке камер, очень заметно увеличил автономность, и наконец-то получил дисплей с поддержкой частоты обновления в 120 Гц. Практически все, что было озвучено на презентации в списке доработок, даже пользователь iPhone 12 Pro скорее всего почувствует в повседневной эксплуатации новинки. Правда, не факт, что таким людям срочно нужно поменять устройство. Но тем, кто давно этого не делал, все же лучше сразу присмотреться к актуальной модели. Только дешевле она не стала, и за базовую «Прошку» все также просят $999 (что в наших широтах на несколько сотен больше). Технические характеристики Apple iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue (MLVD3)

37 990 - 47 995 грн

Сравнить цены Тип Смартфон Предустановленная ОС iOS 15 Оперативная память, ГБ 6 Встроенная память, ГБ 128 Слот расширения - Тип SIM-карты Nano-SIM + eSIM Количество SIM-карт 2 Процессор Apple A15 Bionic Количество ядер 6 Аккумулятор несъемный Диагональ, дюймы 6,1 Разрешение 1170x2532 Тип матрицы OLED PPI 460 Датчик регулировки яркости + Частота обновления, Гц 120 Особенности дисплея поддержка HDR, технология True Tone, широкий цветовой охват (P3), тактильный отклик при нажатии, контрастность 2 000 000:1 (стандартная), яркость до 1000 кд/м2 (стандартная) и до 1200 кд/м2 при просмотре контента в формате HDR, стекло Ceramic Shield Основная камера, Мп 12 (f/1.5, широкоугольная) + 12 (f/1.8, 120 градусов, сверхширокоугольная) + 12 (f/2.8, 3х кратный телеобъектив) Видеосъемка [email protected]к/с (HDR-видео в стандарте Dolby Vision с частотой до 60 кадров в секунду) Вспышка + Фронтальная камера, Мп 12 (f/2.2) Особенности камеры двойная оптическая стабилизация: сверхширокоугольная камера и телеобъектив, стабилизация на основе сдвига матрицы на широкоугольном обьективе, видео-режим ProRes, фото-режим ProRAW, шестилинзовый объектив (сверхширокоугольная камера и телефото), семилинзовый объектив (широкоугольная камера) и пиксели размера 1,9мк, защита объектива сапфировым стеклом, поддержка Focus Pixels на всей матрице, ночной режим для портретов с применением сканера LiDAR, технология Deep Fusion Стандарты связи 5G NR, FDD-LTE, TD-LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE Wi-Fi 802.11ax Bluetooth + (5.0) GPS + (GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou) IrDA - FM-радио - Аудиоразъем - NFC + (Apple Pay) Интерфейсный разъем Apple Lightning Высота, мм 146,7 Ширина, мм 71,5 Толщина, мм 7,65 Вес, г 204 Защита от пыли и влаги + (IP68) Тип корпуса моноблок (неразборный) Материал корпуса стекло/сталь Цвет корпуса синий Тип клавиатуры экранный ввод Еще сканер лица Face ID, быстрая зарядка 20W - 50% за 30 мин, быстрая беспроводная зарядка 15W, барометр, гироскоп, акселлерометр, стереодинамики, поддержка аксессуаров MagSafe, в комплекте кабель USB-C/Lightning

Редакция выражает благодарность интернет-магазину Stylus.ua за помощь в организации обзора Apple iPhone 13 Pro