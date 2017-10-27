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Изучаем электросамокат Airwheel Z5, фирменный смарт-шлем и приложение
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Изучаем электросамокат Airwheel Z5, фирменный смарт-шлем и приложение

Изучаем электросамокат Airwheel Z5, фирменный смарт-шлем и приложение

Осенью тему двухколесного электротранспорта мы начали с велосипеда Airwheel R3+, а теперь пришла очередь самоката Airwheel Z5. Плюс познакомимся с видео-шлемом Airwheel C5 и фирменным приложением, которое позволяет всем этим управлять…

Airwheel Z5 162,8WH черный (6925611221351)
Электросамокаты на
от 13 446 грн
Предложений: 4
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Электрический самокат Airwheel Z5: классная штука, но…

Низкий, стильный, заднеприводный. Это породистый спорткар? Нет, это электрический самокат Airwheel Z5! Да еще и окрашен в провокационной черно-оранжевой гамме, словно требует: «вот я, обрати на меня внимание». Обращаю – и что мы видим: низкая платформа для ног; дополнительные откидные подножки (стоять и ездить очень удобно!); регулируемый по высоте серебристый руль. Да и в деталях все неплохо: удобные резиновые ручки-грипсы, съемный аккумулятор, некое подобие амортизационной вилки на переднем колесе…

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Электрический самокат Airwheel Z5 лишь на первый взгляд кажется обычным, но спустя секунду он начинает привлекать к себе внимание: яркая расцветка; откидные подножки (между прочим, с антискользащим покрытием). Руль регулируется: допустимый рост человека составляет 150-210 см. При этом высота самоката в рабочем положении – 1,1 м; но в сложенном – он почти втрое ниже…

Электрический самокат удобно и быстро складывается: достаточно лишь поднять фиксатор рулевой колонки и «сломать» ее у основания; плюс складывающиеся подножки и ручки – готово! При складывании рулевая колонка ложится горизонтально и фиксируется на крыле заднего колеса специальным крючком. Также предусмотрен небольшой упор-подножка, благодаря которому самокат может стоять вертикально.

Почему это так важно, почему акцентирую внимание? Потому, что в этом большой плюс самоката: в сложенном состоянии – он компактный и удобный для транспортировки; будь-то общественный транспорт или багажник собственного автомобиля. А это открывает новые возможности использования электрического самоката: его можно забрать с собой домой или в офис; использовать «на доезд» от конечной станции метро; при путешествиях – парковать автомобиль на окраинах город и перемещаться по центру на самокате; пр.

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Только что вы катались в парке на самокате, но спустя минуту – оп! – и он уже сложен: «ломается» стойка руля; складываются подставки для ног и ручки-грипсы. Сложенная рулевая колонка превращается в удобную ручку; при необходимости – самокат может стоять вертикально, для этого предусмотрен откидной упор-подножка.

Кнопка включения, индикатор зеленый – поехали! «Встать» на электрический самокат проще простого: достаточно лишь чуть толкнутся ногой для начала движения и дальше прижать «курок» питания электромотора. Поначалу электрический самокат Airwheel Z5 кажется неудобным: приходится стоять и держатся за руль; при разгоне тебя тянет назад; при замедлении – кланяешься вперед. Но стоит приноровиться – и езда становится увлекательной! Здесь можно «играть» своим телом: пригнутся или привстать, наклонится вправо/влево, перенести нагрузку вперед или назад. Сложно в этом поверить, но на самокате Airwheel Z5 можно дрифтовать или тормозить с юзом заднего колеса! Особенно интересен самокат на грунтовой дорожке, где он максимально раскрывается как «фан»-девайс.

Потому, что при езде по чуть щербатому асфальту, плиткам, брусчатке – самокат заметно трясет: не спасают ни резиновые колеса, ни пружины спереди. Разогнаться до высокой скорости не выйдет: максимум около 20 км/ч; мало, как для нормальной езды по автомобильным дорогам. И пробег аналогичен – до 20 км на одном полном заряде АКБ. Причем это «до» очень зависит от массы факторов: скорости езды; множества разгонов или их отсутствия; габаритов и веса человека. Я измерял поездку на самокате другой величиной – временем: 2-3 часа развлечений за которые придется заплатить 2-3 часами зарядки.

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Электрический самокат Airwheel Z5 предлагает быстросъемный аккумулятор (162,8 Втч) и USB-разъем для подзарядки вашего девайса: удобно! Но учтите, что USB-разъем используется и для подключения фары: включить передний свет и одновременно заряжать смартфон не получится. Электромотор (350 Вт) встроен в заднее колесо; там же приютился и единственный тормоз. Управление – через «курок» у правой ручки; рядом расположен малоинформативный индикатор зарядки АКБ.

Так в чем пресловутое «но» из подзаголовка? В цене: 14-15 тыс. грн. И здесь важно понять, для чего вам электрический самокат. Рассматриваете его как «дорогую игрушку», поездки в парке для развлечений? Тогда есть моноколесо, есть гироборд – это интересные, увлекательные девайсы, которые тоже дарят эмоции при езде; но они намного дешевле. Рассматриваете самокат как персональный транспорт? Тогда почему не купить электрический велосипед вроде Airwheel R3+: он лишь чуть дороже, но предлагает намного больше возможностей – это и полноценный велосипед с возможностью сидеть (а не стоять) во время езды, и багажник для перевозки груза, и больший запас хода на электротяге. Конечно, для электрического самоката есть ниша на рынке, она описана выше по тексту; однако эту нишу со всех сторон обложили косвенные конкуренты. И, по-моему, в этом главная проблема самокат: малейшее отклонение от описанной (очень узкой) ниши в любую сторону – и электрический самокат проигрывает другим подобным девайсам.

Airwheel C5: шлем, запись видео, гарнитура, наушники…

А вот смарт-шлем Airwheel C5 – это действительно почти уникальный продукт. Вспомните несметное количество видеороликов, снятых велосипедистами, мотоциклистами, альпинистами. Обычно для съемки подобного видео используется шлем и экшн-камера на присоске. Но шлем Airwheel C5 решает данный вопрос по-другому: здесь имеется собственная встроенная фото-видео-камера! Блок с камерой и кнопками управления хорошо заметен в передней части шлема.

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Airwheel C5 лишь на первый взгляд похож на обычный велосипедный шлем: отверстия-каналы для вентиляции головы, вращающийся регулятор обхвата (допустимый размер 53-63 см), ремни-фиксаторы с застежкой на подбородке. Однако приглядитесь внимательнее – в передней части расположен блок с объективом камеры и несколькими кнопками.

С каждой стороны находятся по три кнопки: одна зона – для управления музыкой, разговором по телефону, подключением Bluetooth; вторая зона – для управления съемкой видео и подключением Wi-Fi. Да-да, все верно! Шлем Airwheel C5 подключается к смартфону с помощью канала Bluetooth – и тогда он выступает в роли гарнитуры: позволяет слушать музыку, вести телефонный разговор; здесь предусмотрены динамики и микрофон. Кроме того, шлем можно подключить к смартфону и помощью Wi-Fi – это потребуется, если хотите видеть на смартфоне картинку с фото-видео-камеры. Эта камера умеет снимать видео с максимальный разрешением 2 304х1 296 точек; есть возможность настройки видеосъемки с другими разрешениями – минимум 1 280х720 точек. Кроме того, предусмотрена возможность изменения угла обзора; длительности видео; управление балансом белого; можно делать фото.

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В шлем Airwheel C5 встроены динамики и фото-видео-камера, благодаря чему он превращает не просто в «смарт-аудио-шлем», но даже в «смарт-фото-видео-шлем» – т.е. позволяет снимать фото и видео. Примеры фото приведены в этом блоке; примеры видео в различном разрешении – ниже.

Видео с разрешением 1 280х720 точек

Видео с разрешением 1 920х1 080 точек

Видео с разрешением 2 304х1 296 точек

Фотографии и видеоролики записываются на карту памяти формата MicroSD. Последняя устанавливается в слот, скрытый в передней части шлема под подкладкой; рядом расположен и разъем формата micro-USB для подключения блока питания. В модели Airwheel C5 используется встроенный аккумулятор на 2 000 мАч, чего достаточно для трех часов работы электроники шлема. Из мелочей – отмечу разноцветные светодиоды, которые показывают статус шлема: зарядка, запись видео, соединение со смартфоном, пр.

В передней части, под подкладкой, расположен разъем для подключения зарядки и слот для карты памяти; максимальный объем – до 128 ГБ

Смарт-шлем Airwheel C5 не является чем-то уникальным в плане использованных решений – камера, гарнитура – но уникален в том, что объединил несколько функций в одном устройстве. Хотя на титул «смарт-шлема» претендуют и другие подобные решения: можно вспомнить LIVALL или SENA; есть шлемы со встроенной гарнитурой, фото-видео-камерой, указателями поворотов, передней фарой и задним габаритным фонарем, работающие в связке с приложением для смартфона, пр. Однако зачастую речь идет о «старт-апах», который начались пару-тройку лет назад. В это же время компания Airwheel уже предлагает несколько сматр-шлемов со схожей функциональностью, но разным дизайном.

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Помимо шлема Airwheel C5, также производитель предлагает модели С6 и С8; причем встречаются разные варианты внешней отделки и окраски корпуса

Словом, на примере Airwheel C5 сейчас можно зафиксировать зарождение новой ниши «умных» гаджетов – смарт-шлемов, которые выполняют множество функций. Уверен, что данное направление будет активно расти и развиваться в ближайшие несколько лет. Поэтому при возможности – постараемся вернуться к данной теме и сделать сравнительный обзор нескольких моделей подобных смарт-шлемов.

Фирменное приложение Airwheel

А напоследок – несколько слов о фирменном приложении Airwheel, которое совместимо с вышеописанным самокатом, шлемом, и другими смарт-девайсами компании. При изначальном запуске приложение предлагает выбрать, с чем работать – шлем или скутер.

В режиме работы с электрическим самокатом Airwheel Z5, данное приложение на основном экране показывать степень заряда АКБ, текущую скорость, пройденную дистанцию. Если заглянуть в меню – то можно найти дополнительные пункты: информацию о состоянии аккумулятора, настройку скоростного лимита, опцию записи трека. Однако без нюансов не обошлось. К примеру, допустимая скорость выбирается в пункте Speed gear setting, где предложена настройка в диапазоне 1-16 пунктов. Логично предположить, что каждый пункт – это 1 км/ч. Но это не так, мало того – не прослеживается даже пропорциональность между этими пунктами и скоростью: к примеру, максимальным 16 пунктам соответствует скорость 21 км/ч (если верить приложению); но если поставить настройку на 8 пунктов – то это будет максимальная скорость около 15 км/ч. А в режиме записи трека я частенько еду «по молоку»: похоже, на срабатывает подтягивание веб-карты; хотя были случаи, когда все – карта и пройденный маршрут – отображалось корректно.

При работе со шлемом приложение Airwheel изначально предлагает небольшую инструкцию по подключению и назначению кнопок – удобно! Основное подключение, для работы с камерой, происходит через канал Wi-Fi. В настройкай приложения можно управлять множеством параметров камеры шлема (что перечислялось выше): разрешение видео, длительность ролика, баланс белого, угол обзора; можно просмотреть объем карты памяти.

Основной экран в режиме работы со шлемом – это небольшая картинка, функция быстрого переключения видеокамера/фотоаппарат; и, конечно, пара центральных кнопок: снять видео или сделать фото. Просмотр отснятого фото и видео – в соответствующем разделе меню. Можно просмотреть все вместе; можно выбрать просмотр только фотографий, можно просмотреть только видеоролики. Однако и здесь без замечаний не обошлось: так, в режиме просмотра миниатюры фотографий отсрисовываются, а вот миниатюры видео – нет, для всех видеороликов есть лишь общая заставка и невозможно сразу понять где какое видео.

В итоге – приложение Airwheel радует универсальностью и возможность работы с кардинально разными девайсами компании, но огорчает недоработкой в мелочах. Надеемся, что эти замечания будут исправлены в будущих обновлениях. Поскольку данное приложение Airwheel, как видите, существенно расширяет возможности различных устройств компании – без него попросту не обойтись.

Технические характеристики

Изучаем электросамокат Airwheel Z5, фирменный смарт-шлем и приложение Airwheel Z5 162,8WH черный (6925611221351)
13 446 − 14 940 грн
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Тип Электросамокат
Скорость, км/ч 20
Дальность пробега, км 20
Максимальная нагрузка, кг 100
Материал алюминиево-магниевый сплав
Вес, кг 13,15
Мощность, Вт 350
Аккумулятор литий-ионный 162 Вт/ч
Время работы, мин нет данных
Размер, см 556х1100х840
Максимальная высота, см нет данных
Размер платформы, см нет данных
Количество колес, шт. 2
Материал колес резина
Диаметр передних колёс, см 20,3
Диаметр задних колёс, см 20,3
Тормоз ручной, задний
Складная конструкция +
Регулируемая рулевая стойка +
Подножка +
Дисплей (компьютер) -
Цвет белый
Дополнительно Головная фара , индикатор батареи, звонок, задний стоп-сигнал. Батаря имеет съемную конструкцию. Двойная система амортизации. Благодаря специальному приложению для смартфона вы можете получать данные о текущей скорости движения, уровне заряда батареи и выставить ограничения. Кроме того, можно увидеть местоположение самоката на цифровой карте

Редакция выражает благодарность компании AFK Distribution за предоставление Airwheel Z5 на обзор

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