Как разгоняют скам в крипте: кейс Botify на $67 млн

История «шиткоина» Botify показывает, насколько легко в крипте создать видимость успешного проекта там, где нет ни продукта, ни команды, ни реальной ценности. На прошлой неделе неизвестный инвестор слил внутреннюю таблицу с бюджетом скам-токена Botify, а ончейн-детектив сверил ее с движением средств и реконструировал весь путь так называемого «маркетинга».

Как это работает? По документам и транзакциям, команда потратила около $1,5 млн на листинги, накрутку активности, оплату инфлюенсеров и даже на фиктивную рекламную кампанию под видом «партнерства» с UEFA. Все это было направлено на искусственный разгон токена до капитализации около $67 млн, после чего проект просто покинули.

Бюджет

Документ показывает, что почти весь бюджет Botify растворился в маркетинге. Листинг на Gate стоил $190 тыс., на MEXC — еще $90 тыс. Отдельными статьями указаны расходы на интеграции CoinMarketCap и Coingecko, подключение кошельков, маркет-мейкинг, а также дополнительные тулзы. На TikTok и Instagram было заложено примерно $233 тыс. — это оплатные Reels, пуши, вывод токена в тренды Solscan, Dexscreener и dextools-nitro.

По структуре бюджета, более четверти средств ушло на листинги, около 20% — на работу с KOL, примерно столько же — на соцсети, а около 18% — на маркет-мейкинг. Остальное — это ликвидность, технические мелкие сервисы и различные дополнительные расходы. Среди них также была обозначена «UEFA campaign» на $80 тыс., которая, однако, не имеет никаких доказательств реального существования и выглядит очередной попыткой создать иллюзию крупного партнерства.

Инфлюенсеры в X (KOL)

Отдельная вкладка документа описывает алокацию токенов для KOL («Key Opinion Leaders», жаргонное «callers» — то есть лидеры мнений). В списке — GG, Zeus, ElonTrades, Brommy, Moneylord, NekoZ, Barbie, Maison Ghost, Shah, Henok, Your Pop, Conor Kenny, Gordon и другие. Каждый получал долю от эмиссии в пределах 0,1-1%, отметку «Stables: Yes» (там, где выплаты делали в стейблкоинах), правила вестинга (постепенной разблокировки токенов) и продаж, а также конкретный адрес кошелька.

Пример инфлюенсера Gordon показывает типичную схему. Он получил фиксированную сумму, примерно 0,6-0,665% предложения (частично с мгновенным доступом, частично с ежедневной разблокировкой), дополнительный платеж 55 SOL (примерно $7 500) и условие делать посты о Botify ежедневно до того момента, пока его доля не уменьшится до 1%.

Ончейн-транзакции полностью совпадают с этими условиями: на кошелек системно поступали токены, а с него — регулярные продажи. Параллельно в X выходили посты о «готовности» токена к движению, упоминания ATH и типичный набор слоганов без всякого раскрытия фактов оплаты.

Telegram-KOLери

Telegram-каналы стали еще одним направлением распределения бюджета. В документе указаны WulfCrypto ($21 тыс., около 39 тыс. подписчиков), Solana Rockets ($26 250, около 35 тыс. подписчиков) и CryptoZin ($10 тыс., около 17 тыс.). В логах этих каналов появлялись сообщения вроде «добавил в сумку», «жду x3», «самая недооцененная монета», направленные на создание искусственного FOMO среди розничных инвесторов. На практике даже каналы с 15-20 тыс. аудитории получали пятизначные суммы просто за то, чтобы поддерживать нарратив имитации спроса.

ТикТок-маркетинг

Расходы на TikTok также были значительными и работали по тому же принципу. За один видеоролик блогеру Coachtzy23 заплатили $25 тыс. Кампания с SolanaRockets длилась семь недель и стоила $27 250. Контент был максимально простым: утверждения о «восстановлении крипторынка», сравнение Botify с Shopify или Spotify, заявления об «AI + блокчейн», стандартные обещания роста. Для новичков это выглядело как легитимная реклама перспективного продукта, хотя в реальности продукта не существовало — был лишь одноразовый памп-токен.

Фейковые метрики и «Trump Whale»

Часть бюджета направлялась на создание фейковой статистики: боты для объемов, накрутка холдеров, вывод токена в тренды Solscan, Dexscreener, CoinMarketCap и Coingecko (и он реально там был).

Самый яркий эпизод связан с так называемым «Trump Whale». Команда Botify перевела $20 тыс. на кошелек, который содержал большую позицию в TRUMP. После прокрутки через FixedFloat этот кошелек начал покупать токены Botify. В соцсетях это подали как «кита из TRUMP, который заходит в Botify», формируя образ авторитетного инвестора. На самом деле покупка осуществлялась просто на деньги проекта.

Ончейн-кейс: Гордон

Соглашение с известным криптотрейдером и инфлюенсером @AltcoinGordon было прописано в документах очень четко. Он должен был получить $10 тыс. в стейблкоинах, 1% предложения с вестингом в формате 0,053% в день в течение 14 дней при условии ежедневного постинга, а также отдельный платеж в 55 SOL.

Ончейн-данные подтверждают: средства поступали равномерно, а токены регулярно продавались. Параллельно в X появлялись посты о «готовности» токена, необходимости «взять хотя бы ATH как цель» и упоминания о «миллиардах». Никакой пометки о сотрудничестве или оплате не было, хотя схема выплат полностью видима в блокчейне.

Friends & Family

В документе также есть вкладка «Friends and fam», разделенная на группы BK и SAM (это внутренние условные названия пулов адресов инсайдеров). В списки входили Mom, Dad, брат, друзья, каждый с долей 0,02-0,07%. В целом эти группы получили примерно 0,25% эмиссии. Кошельки и иногда правила вестинга были прописаны так же детально, как и для инфлюенсеров.

Фактически семья и близкое окружение команды получали часть токена просто за «инсайдерский» статус. Это типичная практика для скам-структур, где главной ценностью является не продукт, а возможность заработать на раннем пампе.

Заключение

Кейс Botify — это иллюстрация после того, как в крипте создается искусственная реальность: продукта нет, но появляется бюджет на миллионы; 90% активностей — фейк; спроса нет, но он имитируется ботами; нет инвесторов, но «киты» формируются за деньги команды; нет партнерств, но в документах возникают «UEFA campaign» и прочие вымышленные интеграции. Шитпост-наративы в стиле «следующий Shopify/Spotify крипты» работают ровно столько, сколько длится памп скам-токена, после чего проект просто исчезает.

Такие схемы почти всегда имеют отрицательное математическое ожидание для розничных инвесторов. Те, кто ориентируется на твиттер-шиллеров и телеграм-коллеров, фактически обеспечивают ликвидность для инсайдеров, друзей, семьи и инфлюенсеров, которые получают токены без риска и выходят первыми. Экономический стимул к таким кампаниям не исчезнет, поэтому единственный способ снизить их влияние — критически относиться к источникам информации и не воспринимать маркетинговый шум как сигнал.

Источник: X (Dethective)