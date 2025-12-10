Binance разоблачила инсайдерскую торговлю — после этого мем-токен, о котором шла речь, взлетел еще выше

В понедельник Binance сообщила, что отстранила и впоследствии уволила сотрудника из-за инсайдерской торговли после сигналов о подозрительной активности вокруг токена «year of the yellow fruit». Впрочем, после объявления токен неожиданно вырос еще больше.

Расследование установило: сотрудник за секунды до официального анонса Binance Futures запустил собственный токен с тем же оформлением, а также опубликовал его промо через официальный аккаунт Binance в X, рассчитывая на путаницу пользователей. В Binance уточнили, что отдел внутреннего аудита получил подтвержденное обращение 7 декабря 2025 года и немедленно начал проверку.

Доказано, что работник использовал текст и изображения, связанные с токеном, в публикации через BinanceFutures менее чем через минуту после ончейн-эмиссии в 05:29 UTC, и компания подтвердила его связь с самим токеном. Это является злоупотреблением должностными полномочиями и нарушают наши политики и кодекс профессиональной этики — так считают в Binance. Биржа сообщила, что связалась с правоохранительными органами в юрисдикции работника и готовит юридические действия.

Хотя Binance официально не назвала токен, речь идет именно о «year of the yellow fruit». По данным DEX Screener, токен был создан примерно в 05:30 UTC в сети BNB Chain, после чего резко вырос в цене. Пара с Wrapped BNB достигла $0,0038 примерно через час после листинга и появления промо-поста в X. После подтверждения инсайдерской торговли токен обновил максимум, превысив $0,0061. Его полностью разведенная капитализация составляет около $1,9 млн; объем торгов — $13 млн ($6,4 млн покупки и $6,6 млн продажи). Текущая цена — $0,001989. По данным BSC Scan, 3 658 пользователей удерживают токен.

«Вчера мем о «year of yellow fruit» произвел фурор в криптосообществе, а ончейн-данные фактически подтверждают, что этим частным образом руководили внутренние сотрудники!» — написал Marcos Crypto.

Название токена вероятно связано с надписью Binance от 4 декабря, цитировавшего Рауля Пала на Binance Blockchain Week. Согласно скриншотам якобы того самого инсайдера, официальные каналы Binance использовали фразы «сажать мудро» и «собирать щедрый урожай», намекая на «желтый фрукт». Впрочем, напомним, что пользователи ищут скрытые намеки даже в книге основателя Binance Чанпэна Чжао, который недавно обвинили в содействии финансированию ХАМАС.

Биржа распределит $100 тыс. между пятью разоблачителями, которые прислали подтвержденные обращения через официальный канал. Binance поблагодарила пользователей, которые публично делились информацией в X, и призвала в дальнейшем присылать данные непосредственно на адрес внутреннего аудита для сохранения конфиденциальности и получения вознаграждения. Это не первые компенсации от криптобиржи: полтора месяца назад Binance уже вынуждена была объявить о выплатах пользователям в рамках программы Together после рекордных ликвидаций на фоне октябрьского обвала рынка.

Источник: The Block