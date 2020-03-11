Как улучшить мобильную связь в доме: объясняют операторы





Мобильная связь в Украине появилась почти 27 лет назад, но до сих пор не все абоненты довольны её качеством. Довольно часто нарекания можно услышать от жителей многоквартирных домов, а особенно новостроек, которые не так давно появились в городе и, по сути, легли дополнительной нагрузкой на существующие сети. Но есть ли у жителей возможность повлиять на качество мобильной связи у себя в доме? Чтобы ответить на вопрос о том, как улучшить мобильную связь, мы решили обратиться к тройке крупнейших операторов Украины: «Киевстар», Vodafone и lifecell.

Как улучшить мобильную связь в доме?

Ответ на этот вопрос довольно простой, все три оператора советуют жаловаться и чем больше обращений в службу поддержки, тем лучше.

«Киевстар»: «Если будет письменное обращение от жителей дома, компания его обязательно рассмотрит. Компания также перенастраивает оборудование и меняет направленность антенн для улучшения радиопокрытия, где это возможно».

Vodafone: «Улучшению ситуации может помочь общественная поддержка — клиенты, которые хотят получить более качественную связь, могут обратиться в контактный центр компании на номер 111 и оставить обращение по расширению покрытия. В случае, когда для установки БС необходимо выделение земли, а местные власти не желают выделять землю под установку БС, жители могут донести свои потребности в органы местной власти — или лично во время сессий местных советов, или в виде письменного коллективного обращения».

lifecell: «В случае проблем со связью жители дома в первую очередь должны обратиться к оператору — позвонить или написать в службу поддержки. Для того, чтобы оператор провел аудит и выяснил причину плохой связи, необходимо, чтобы абоненты обратились с такой просьбой. В lifecell регистрируется каждое обращение абонентов, рассматривается и анализируется. Причин плохой связи может быть много, основные – повреждение оборудования, высотная застройка и помехи. Все обращения учитываются при дальнейшем планировании сети с целью улучшения покрытия. Если большое количество абонентов жалуются, например, из одного ЖК, то больше вероятности быстро и эффективно решить проблему».

Что происходит после обращения и на что можно рассчитывать?

Все три оператора утверждают, что они сразу реагируют на жалобы абонентов и в случае выявления проблемы с их стороны, как минимум, пытаются перенастроить существующее оборудование.

«Киевстар»: «Если все жильцы дома выступают за установку оборудования для лучшего приема мобильного сигнала, то подготовка и согласование документанции, а также технические работы могут занять около трех месяцев. Мы анализируем десятки параметров работы мобильной сети, и учитывая как технические, так и экономические аспекты каждого конкретного случая – принимаем решение о конкретных действиях. Если есть возможность улучшить качество связи без установки новой базовой станции, то, как правило, применяется именно такое решение. Но если для улучшения качества необходимо строительство новой БС – то мы будем прорабатывать и такую возможность».

Vodafone: «Ответ, согласно законодательству, должны предоставить в течение 30 дней, но обычно это происходит гораздо быстрее. А вот на решение причины обращения может уйти, в зависимости от причины обращения, от суток — если речь идет о перестройке параметров оборудования — до нескольких месяцев — если речь идет о строительстве БС».

lifecell: «Решения, которые lifecell предпринимает, чтобы улучшить связь – перенастройка оборудования, усиление существующего оборудования и установка дополнительного. В целом все зависит от каждой конкретной ситуации, иногда достаточно просто перенастроить оборудование оператора, чтобы улучшить связь в том или ином доме. А иногда необходимо строить новую базовую станцию, чтобы покрыть несколько домов в микрорайоне».

Обращений много, но результата нет. Виноват оператор?

Не всегда, очень часто пока одни жители дома думают как улучшить мобильную связь в доме, а другие в это время протестуют против установки дополнительного оборудования или базовых станций. Кроме этого, операторы жалуются на то, что не всегда могут получить доступ к подходящей площадке для установки БС.

«Киевстар»: «К сожалению, нередко бывают случаи, когда абоненты хотят улучшить связь по месту жительства, но протестуют против установки антенн и базовых станций. Как показывает практика, в жилом доме всегда находится группа граждан, которые будут жаловаться на установку оборудования».

Vodafone: «Наиболее частой причиной «белых пятен» в покрытии является радиофобия, и как следствие, борьба местных жителей против установки базовых станций, которые обеспечивают связь и покрытия. А сложности с установкой оборудования чаще всего связаны с отсутствием подходящего места для базовой станции или нежеланием владельцев земли/зданий размещать это оборудование на своей территории. Есть реальные случаи, как организованная поддержка жителей дома помогла убедить совладельцев гаражного кооператива сдать в аренду площадь для установки базовой станции. Активисты пришли на собрание гаражного кооператива и, вместе с нашими строителями, убедили собственников в важности размещения оборудования в этом месте».

lifecell: «К сожалению, когда оператор принимает решение про установку дополнительного оборудования для усиления связи, это не всегда удается сделать из-за сопротивления самих жильцов. Нередко в нашей практике были случаи, когда часть дома, жилого комплекса или даже поселка просит оператора наладить связь, а другая – категорически против установки оборудования. Мы часто сталкиваемся с противостоянием жильцов домов, которые не хотят устанавливать на своем доме или близко от своей квартиры базовую станцию, опасаясь электромагнитного излучения. Но эта паника не имеет никаких оснований. Ведь электромагнитное излучение от базовых станций не несет угрозы жителям. К тому же, чем ближе к базовой станции находится абонент во время разговора, тем меньше излучение от его мобильного телефона. Также отметим, что в Украине действуют одни из наиболее строгих в мире санитарных норм по установке базовых станций и уровню электромагнитного поля — предельно допустимый уровень электромагнитного излучения для базовых станций составляет 10 мкВт/см. Для сравнения, в Словении и Германии — 100 мкВт/см, в США — 1000 мкВт/см. К тому же, электромагнитное излучение от бытовых приборов, например, от микроволновой печи в десятки раз больше, чем у базовой станции, но тем не менее, люди продолжают ими пользоваться».

Если оператора не решает проблему, могут ли помочь домашние GSM-репиторы?

Как объяснили технические специалисты «Киевстар», GSM-репитер в некоторых случаях может улучшить только уровень GSM-покрытия. Но качество работы, скорость в 3G и 4G сетях при этом не улучшаются. А в ряде случаев из-за установки репитера могут возникнуть даже технические проблемы, как следствие помех при его неправильной настройке.