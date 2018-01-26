Жители Осокорков добились демонтажа базовой станции «Киевстар», потому что заподозрили радиоволны во влиянии на здоровье

На этой неделе оператор «Киевстар» был вынужден демонтировать базовую станцию в Киеве на улице Елизаветы Чавдар (Осокорки) из-за сопротивления жителей соседних домов, считающих, что радиоволны вредят их здоровью. При этом сам оператор устанавливал базовую станцию по требованию других жильцов микрорайона, в котором из-за плотной высотной застройки постоянно наблюдаются проблемы с мобильной связью.

Активистов не остановил ни этот факт, ни то, что в Украине действуют одни из самых строгих норм предельно допустимого уровня электромагнитного излучения – 2,5 мкВт/кв см, тогда как в Европе — 100 мкВт/кв см, а в США — 1000 мкВт/кв. Кроме этого, проведённые Всемирной организацией здравоохранения исследования (1, 2, 3) не подтвердили влияние излучения базовых станций на здоровье человека или на окружающую среду.

«Учитывая очень низкие уровни воздействия и полученные на сегодняшний день результаты исследований, можно сказать, что нет каких-либо убедительных научных данных, подтверждающих, что слабые РЧ сигналы, испускаемые базовыми станциями и беспроводными сетями, приводят к неблагоприятным последствиям для здоровья» – говорится в выводах одного из исследований ВОЗ.

В комментарии для ITC.UA компания «Киевстар» выразила сожаление по поводу сложившейся ситуации.

«К сожалению, несмотря на данные ВОЗ, находятся люди, которые проявляют радиофобию, выступают против установки БС. Более того, осуществляют действия, которые можно квалифицировать как незаконное препятствование хозяйственной деятельности. Однако мы решили не эскалировать ситуацию, и найти другие варианты для усиления связи в этом микрорайоне. Хотим обратить внимание, что работа всех базовых станций сети «Киевстар» велась и ведется согласно санитарных норм, предъявляемых к оборудованию мобильной связи. Для установки базовой станции в микрорайоне Осокорки мы получили все необходимые разрешения и согласования. Более того, многие жители микрорайона – наши абоненты – обращались с просьбами об улучшении связи на ул. Елизаветы Чавдар» – говорится в обращении оператора.

Напомним, что это не первый случай, когда люди, которые игнорируют научные исследования об отсутствии вреда радиоизлучения, добиваются своего. В прошлом году Министерство здравоохранения Украины одобрило повышение нормы предельно допустимого уровня электромагнитного излучения в Украине. Прошлые ограничения были приняты ещё в 1996 году, и по меркам современных европейских норм являются слишком строгими, что негативно скажется на скорости внедрения 4G в Украине. Ведь чем меньше мощность базовой станции, тем большее их количество требуется для покрытия одной и той же территории. Тем не менее, из-за судебного иска активистов Министерство здравоохранения Украины было вынуждено приостановить своё решение на неопределённый срок и обязало операторов уменьшить мощность базовых станций.