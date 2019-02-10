Kingdom Hearts III: дела сердечные

Kingdom Hearts — одна из самых неординарных серий в портфолио Square Enix, объяснить суть которой человеку непосвященному та еще задача. Представьте себе как анимешный подросток, вооруженный полутораметровым ключом, Дональд Дак и Гуфи сперва помогают русалке Ариэль, а потом бодро мутузят какого-нибудь Сефирота из Final Fantasy VII. А теперь представьте, что вся эта история — не какой-то безумный фанфик и действительно имеет смысл.

Kingdom Hearts III ЖанрAction RPG

ПлатформыPlayStation 4/Xbox One

РазработчикиSquare Enix

ИздательSquare Enix

Сайт kingdomhearts.com

Первую часть необычного кроссовера Тэцуя Номура выпустил в 2002 году, и с тех пор Kingdom Hearts посетила, кажется, все основные игровые платформы за исключением персональных компьютеров, что, впрочем, не могло не сказаться на сложности восприятия сюжетной линии. Дело в том, что все эти сиквелы, приквелы, мидквелы и спин-оффы дополняют, продолжают и развивают единый сюжет. Допустим, очередной виток сюжетной линии происходит в игре для PlayStation 2, продолжается пять лет спустя на Nintendo DS, следующую порцию истории еще через год вы получаете на Nintendo 3DS, а вот развязку приходится ждать больше шести лет и выходит она уже на PlayStation 4 и Xbox One, но перед тем как ее запускать, неплохо было бы ознакомиться с игрой для мобильных телефонов. Ах да, чуть не забыл, пролог рассказывается на PlayStation Portable.

И, будто такого разброса по платформам было недостаточно, персонажи в Kingdom Hearts частенько разделяются (буквально) на несколько новых, перевоплощаются, вселяются друг в друга, меняют и заимствуют имена, запутаться проще простого, так что настоятельно рекомендуем ознакомиться с историей серии, прежде чем приступать к Kingdom Hearts III, даже если вы следите за серией с самого начала. Игра, конечно, предлагает краткий пересказ прошлых событий, однако этого явно недостаточно для того, чтобы полностью понимать происходящее.

Если вкратце, то Kingdom Hearts III — это окончание истории, начавшейся семнадцать с небольшим лет назад, а значит, Сору ждет финальное противостояние с Зеанортом и Организацией XIII. Вот только, как некоторые помнят, если Рику экзамен на мастера ключа-клинка прошел и к бою, в принципе, готов, то Сору, вместе с частью воспоминаний потерявшего и свои навыки, ожидает долгая дорога по восстановлению утраченного.

Как и раньше, Сора путешествуют по различным мирам в компании Дональда и Гуфи, встречается со старыми знакомыми и заводит новых друзей, но во вселенной Уолта Диснея произошла ротация, на смену классическим сказочным мирам пришли новые, более актуальные, основанные на мультфильмах “Запутанная история”, “Холодное Сердце”, “История игрушек”, “Корпорация монстров” и “Город героев”. Но не все старинные знакомые остались за бортом, по ходу игры доведется наведаться в гости к Геркулесу, Джеку Воробью и Винни Пуху, и это не считая регулярных встреч с оригинальными героями и злодеями самой Kingdom Hearts.

Сразу хочется отметить, что игра невероятно похорошела и выглядит изумительно, порой возникает впечатление, что ты смотришь очередной анимационный фильм студии Disney, только он почему-то иногда прерывается на экшен-сцены. Сходство усиливает еще и тот факт, что главы с Рапунцель и Эльзой дословно цитируют некоторые эпизоды из соответствующих мультфильмов.

Попадая в новый мир, Сора, Гуфи и Дональд немного видоизменяются, чтобы сойти в нем за своих. Так, при встрече с Вуди и Баззом Лайтером они выглядят как игрушки, во время пробежек по штаб-квартире Корпорации монстров друзья тоже превращаются в чудовищ, а на Черной Жемчужине выглядят менее мультяшно. Не повезло только оригинальным персонажам Тэцуи Номуры, которые на фоне остальных смотрятся ну уж слишком бюджетно и неестественно. То же касается и уровней — одни хочется исследовать часами, любуясь красотами, другие утомляют однообразием декораций. И снова оригинальные локации игры проигрывают диснеевским пейзажам, по пресности соревнуясь с мирами Pixar. У последних удался только универмаг игрушек, да и тот успевает надоесть из-за бесконечной беготни по кругу и постоянно возрождающихся врагов, которые не столько представляют какую-то серьезную опасность, сколько отнимают время и мешают продвигаться по сюжету.

Да, игра стала ощутимо легче предыдущих частей, большинство противников, включая некоторых боссов, удается запинать, используя исключительно удар ближнего боя и увороты. В игре, естественно, есть магия, перекочевавшая сюда из Final Fantasy и работающая по схожему принципу, но использовать ее необязательно. Ключи-клинки, которые находит Сора, умеют, накопив энергию, разряжаться мощной “ультой”, а сам Сора отличается запредельной мобильностью, позволяющей в пару рывков добраться практически до любого врага или с той же легкостью выйти из опасной зоны. Напарники не пасут задних и со многими противниками способны справиться самостоятельно, главное не забывать улучшать их экипировку и снабжать различными зельями. Некоторые враги периодически подсвечиваются специальной зеленой меткой, попали по метке вовремя — получите бесплатное применение супер-удара, выглядящего как один из аттракционов Диснейленда. Присутствие в игре всех этих каруселей, водных горок, кораблей-качелей и прочая никак не объясняется, но они позволяют быстро зачистить целую толпу надоедливых монстров, так что я не задаю лишних вопросов. И не стоит забывать про комбо с другими членами группы, которые не только не менее эффективны, но еще и здорово выглядят. А вот система flowmotion, отвечающая за взаимодействие с окружением в бою и вне его, в очередной раз подвела. В теории, Сора может бегать по стенам, находя удобный момент для атаки, врываться в гущу врагов, предварительно раскрутившись на какой-нибудь колонне или ветке, и так далее, но адекватно позиционировать его удается с большим трудом, так что проще не заморачиваться и использовать flowmotion только во время исследования мира для поиска секретов.

Кстати, об исследованиях: полеты между мирами на гамми-корабле перестали быть унылой тягомотиной и наконец-то воспринимаются как полноценная часть игрового процесса. Здешний космос хочется исследовать не только ради ценного лута, но и ради перестрелок с противниками, победить в которых порой не так уж и просто; не раз и не два мне приходилось загружаться и отправляться в ангар пересобирать корабль под конкретный бой — где-то требовалась большая маневренность, убойная сила или банальный запас жизни.

Не всем фанатам серии Kingdom Hearts III пришлась по вкусу, кто-то остался недоволен уровнем сложности, кому-то не по душе то, как Номура завершил сюжетную линию Зеанорта, кто-то банально скучает по старым диснеевским локациям. Не могу сказать, что эти претензии необоснованны: если вы не пропустили ни одной части Kingdom Hearts и знаете, чем Ансем отличается от Мудрого Ансема и что общего у Зеанорта, Земнаса и Зигбаса, то концовка действительно может немного вас разочаровать; остальных же игроков, особенно юных, ждут великолепные приключения, сказочные миры и зрелищные бои. И да, вы же не думали, что история Kingdom Hearts действительно подошла к концу?