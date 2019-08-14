Kraken X — обзор игровой гарнитуры от Razer





Хорошей игровой гарнитуре вовсе не обязательно стоить дорого. Достаточно хорошо звучать, быть выполненной в удобной форме, качественно передавать звук и чем дешевле будет весь этот набор — тем лучше. Kraken X вобрала в себя все эти достоинства, ценник этой модели по меркам Razer не столь велик, а сама гарнитура оставила приятное впечатление.

Что в комплекте с Kraken X?

Комплект спартанский: гарнитура, длинный кабель с раздельными разъемами для микрофона и аудио, и традиционный набор буклетов с наклейками. Основной кабель гарнитуры несъемный, его длина составляет примерно 1,3 метров, кабель легкий, а на другом конце распаян Г-образный mini-jack.

Дизайн — скромно и со вкусом

Razer не стала изобретать велосипед и перед нами хорошо знакомые наушники Kraken, просто чуть более компактные и с небольшим фейслифтингом. Razer позиционирует Kraken X как модель для портативного использования, поэтому размеры стали чуть скромнее. Но, это по-прежнему довольно крупные наушники.

Сборка хорошая, теперь в конструкции больше пластика, в частности из него выполнено оголовье, на которое нанесен логотип в новой стилистике. Материалы практичные и на них не остаются отпечатки. Для портативной модели это плюс. Жаль, что наушники не складываются, а кабели не отсоединяются.

Удобство ношения

По этому параметру Razer Kraken X мне очень понравились. Во-первых, они легкие, их вес всего 250 грамм. Наушники приятно носить долго. Они не жмут, но посадка надежная. Конечно, амбушюры из искусственной кожи дадут о себе знать в жаркий день, но это единственный нюанс. А сам наполнитель амбушюр получился мягким, но хорошо держащим форму.

Для полного счастья не хватает только возможности развернуть амбушюры для более комфортного положения на шее, но это небольшой минус. Хотя, если вы планируете использовать наушники на выезде и не хотите их каждый раз складывать в сумку, то этот нюанс стоит учитывать.

На корпусе левой чаши предусмотрены базовые органы управления — регулятор громкости и кнопка отключения микрофона.

Звук — приятно удивил

Я не могу сказать, что в других гарнитурах Razer плохой звук, но он часто заточен под игры — много баса, мало высоких. Наушники Kraken X оказались исключением из этого правила. Тут нет раздутого баса, который затмевает другие частоты. Высокие тоже присутствуют, есть детализация. Низкие — четкие, собранные, не особо мощные, но тут есть плюс, от такого звука не болит голова. Стихия Kraken X — игры, в этом плане у наушников все очень хорошо. С музыкой тоже неплохо, но игры и фильмы у Kraken X получаются лучше всего.

Есть поддержка виртуального звука 7.1, она включается в Windows 10. По правде говоря, звук, который производят 40-мм драйверы наушников хорош настолько, что ему не нужна виртуальная многоканальность. В CS GO у меня не возникло ни единой проблемы с позиционированием противников в стандартном стереорежиме. А вот многоканальный оказался не особо реалистичным. Вывод — наушники демонстрируют прекрасную ширину сцены и без дополнительных улучшений.

Микрофон

К сожалению, в Kraken X микрофон несъемный, но, как бонус, для удобной транспортировки его можно приложить к чаше, так он не будет мешать. Сам микрофон на гибкой ножке и его можно удобно подстроить под себя. Я не рекомендую подносить его очень близко ко рту, пары сантиметров расстояния будет достаточно.

По диаграмме направленности это кардиоидный микрофон. Качество передачи речи я могу назвать хорошим. Лично мне звук понравился, для этой ценовой категории тут все неплохо, а с примером вы можете ознакомиться по ссылке ниже. При этом, звук не нуждается в дополнительной настройке в Razer Synapse. Все хорошо звучит уже из коробки.

https://soundcloud.com/vitaliy-bogdanov/razer-kraken-x