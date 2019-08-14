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Kraken X — обзор игровой гарнитуры от Razer

Kraken X — обзор игровой гарнитуры от Razer

Kraken X — обзор игровой гарнитуры от Razer


Хорошей игровой гарнитуре вовсе не обязательно стоить дорого. Достаточно хорошо звучать, быть выполненной в удобной форме, качественно передавать звук и чем дешевле будет весь этот набор — тем лучше. Kraken X вобрала в себя все эти достоинства, ценник этой модели по меркам Razer не столь велик, а сама гарнитура оставила приятное впечатление.

Razer Kraken X (RZ04-02890100-R3M1)
Наушники, гарнитуры на
от 1 856 грн
Предложений: 13
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Что в комплекте с Kraken X?

Комплект спартанский: гарнитура, длинный кабель с раздельными разъемами для микрофона и аудио, и традиционный набор буклетов с наклейками. Основной кабель гарнитуры несъемный, его длина составляет примерно 1,3 метров, кабель легкий, а на другом конце распаян Г-образный mini-jack.

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Дизайн — скромно и со вкусом

Razer не стала изобретать велосипед и перед нами хорошо знакомые наушники Kraken, просто чуть более компактные и с небольшим фейслифтингом. Razer позиционирует Kraken X как модель для портативного использования, поэтому размеры стали чуть скромнее. Но, это по-прежнему довольно крупные наушники. 

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Сборка хорошая, теперь в конструкции больше пластика, в частности из него выполнено оголовье, на которое нанесен логотип в новой стилистике. Материалы практичные и на них не остаются отпечатки. Для портативной модели это плюс. Жаль, что наушники не складываются, а кабели не отсоединяются. 

Удобство ношения

По этому параметру Razer Kraken X мне очень понравились. Во-первых, они легкие, их вес всего 250 грамм. Наушники приятно носить долго. Они не жмут, но посадка надежная. Конечно, амбушюры из искусственной кожи дадут о себе знать в жаркий день, но это единственный нюанс. А сам наполнитель амбушюр получился мягким, но хорошо держащим форму. 

Для полного счастья не хватает только возможности развернуть амбушюры для более комфортного положения на шее, но это небольшой минус. Хотя, если вы планируете использовать наушники на выезде и не хотите их каждый раз складывать в сумку, то этот нюанс стоит учитывать.

На корпусе левой чаши предусмотрены базовые органы управления — регулятор громкости и кнопка отключения микрофона.

 

Звук — приятно удивил

Я не могу сказать, что в других гарнитурах Razer плохой звук, но он часто заточен под игры — много баса, мало высоких. Наушники Kraken X оказались исключением из этого правила. Тут нет раздутого баса, который затмевает другие частоты. Высокие тоже присутствуют, есть детализация. Низкие — четкие, собранные, не особо мощные, но тут есть плюс, от такого звука не болит голова. Стихия Kraken X — игры, в этом плане у наушников все очень хорошо. С музыкой тоже неплохо, но игры и фильмы у Kraken X получаются лучше всего.

Есть поддержка виртуального звука 7.1, она включается в Windows 10. По правде говоря, звук, который производят 40-мм драйверы наушников хорош настолько, что ему не нужна виртуальная многоканальность. В CS GO у меня не возникло ни единой проблемы с позиционированием противников в стандартном стереорежиме. А вот многоканальный оказался не особо реалистичным. Вывод — наушники демонстрируют прекрасную ширину сцены и без дополнительных улучшений.

Микрофон

К сожалению, в Kraken X микрофон несъемный, но, как бонус, для удобной транспортировки его можно приложить к чаше, так он не будет мешать. Сам микрофон на гибкой ножке и его можно удобно подстроить под себя. Я не рекомендую подносить его очень близко ко рту, пары сантиметров расстояния будет достаточно. 

По диаграмме направленности это кардиоидный микрофон. Качество передачи речи я могу назвать хорошим. Лично мне звук понравился, для этой ценовой категории тут все неплохо, а с примером вы можете ознакомиться по ссылке ниже. При этом, звук не нуждается в дополнительной настройке в Razer Synapse. Все хорошо звучит уже из коробки.

https://soundcloud.com/vitaliy-bogdanov/razer-kraken-x

4.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: удобная конструкция, качество звука и передачи речи
Минусы: несъемный микрофон, наушники не очень хорошо подходят для портативного использования
Вывод: Kraken X — это вариант относительно недорогой гарнитуры, которая хорошо звучит, обладает определенным запасом универсальности в контексте звука и удобная в использовании. Наушники получились легкими, комфортными, а их звук позволяет почти одинаково получать удовольствие от игр и музыки. В последнем случае все субъективно, но с учетом цены и позиционирования звучание можно назвать хорошим

Технические характеристики

Kraken X — обзор игровой гарнитуры от Razer Razer Kraken X (RZ04-02890100-R3M1)
1 856 − 1 999 грн
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Тип Компьютерная гарнитура
Способ подключения проводной
Возможность проводного подключения -
Тип конструкции полноразмерные
Тип акустического оформления закрытые
Тип крепления оголовье
Материалы (оголовья/чаш/амбушюр) пластик+кожзам/пластик/кожзам
Вес, г 250
Цвет черный
Складная конструкция -
Поворотные чаши -
Водостойкий корпус -
Подсветка -
Шейный обод -
NFC -
Конструкция излучателя динамические
Количество излучателей в одном наушнике нет данных
Частотный диапазон, Гц 12-28000
Сопротивление, Ом 32
Чувствительность, дБ 123
Максимальная входная мощность, мВт 30
Диаметр динамиков, мм 40
КНИ (коэффициент нелинейных искажений), % нет данных
Тип магнита нет данных
Активное шумоподавление -
Встроенный усилитель / ЦАП -
Hi-Res сертификация -
Поддержка объемного звука + (7.1 virtual surround sound)
Спецификация Bluetooth -
Версия Bluetooth -
Подключение к нескольким Bluetooth-устройствам -
AAC -
aptX -
aptX Apaptive -
aptX HD -
aptX Low Latency -
LDAC -
LHDC -
SBC -
Элемент питания -
Время работы -
Беспроводная зарядка -
Быстрая зарядка -
Пульт ДУ -
Сенсорная панель -
Регулятор громкости +
Вызов голосового ассистента -
Длина шнура, м 1,3
Тип кабеля стандартный
Подключение кабеля одностороннее
Несимметричный кабель -
Съемный кабель -
Тип разъема mini jack 3,5 мм
Форма штекера L-образный
Тип микрофона по принципу действия нет данных
Конструкция микрофона вынесенный
Направленность узконаправленный
Шумоподавление микрофона -
Частотный диапазон, Гц 100-10000
Чувствительность, дБ 45
Выходной штекер (для компьютерных гарнитур) mini jack 3,5 мм
Амбушюры -
Аудио кабель -
Переходники / сплитеры переходник-разветвитель 1,2 метра на 2 раздельных 3,5 мм разъема
Чехол / кейс -
Другое наушники, переходник-разветвитель 1,2 метра на 2 раздельных 3,5 мм разъема Аудио и Микрофон для подключения к ПК
Игровая гарнитура +
Наушники для мониторинга -
Apple-совместимость -
Android-совместимость -
Дополнительно -
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