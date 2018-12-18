Обзор игровой гарнитуры Razer Kraken Tournament Edition
Хорошей гарнитуре не нужны дизайнерские навороты и RGB-подсветка. Наушники должны хорошо звучать и быть удобными. Этим двум критериям полностью отвечает Razer Kraken Tournament Edition, о которой пойдет речь далее. В ней нет ничего лишнего — только удобная и качественная конструкция, а также хороший звук в играх и ряде музыкальных жанров.
Комплектация
Наушники поставляются в качественной картонной упаковке, где кроме них, есть также звуковая карта, она же пульт управления, который подключается к разъему Type-A. Razer Kraken Tournament Edition оснащены несъемным кабелем с разъемом 3,5 мм. Других аксессуаров в коробке нет.
Дизайн и удобство
Во внешнем виде Kraken TE нет ничего принципиально нового. Все это мы уже неоднократно видели в предыдущих версиях и других модификациях. В продаже наушники будут в двух вариантах — черном и зеленом. Зеленый получился традиционным для Razer ярко-кислотным, а черный, напротив, сдержанным, но стильным. Декоративная сетка на чашах выдает сходство с предыдущими моделями, а размеры с принадлежностью к игровому сегменту. В целом, дизайн нравится, в нем нет ничего, что раздражает или отталкивает, особенно в черной версии.
Похвалить хочется не столько дизайн, сколько удобную и качественную конструкцию. Основой для наушников служит легкая, но прочная алюминиевая рама, которая к которой крепятся чаши. Крепления чаш и оголовье в данном случае являются одним целым. Это добавляет конструкции жесткости и прочности. К качеству сборки претензий нет, все хорошо подогнано. Кстати, использование металла в конструкции добавляет ей также и приятных тактильных ощущений: такие материалы приятно холодят руки, когда вы надеваете или снимаете наушники.
Но не стоит думать, что наличие алюминиевой рамы негативно повлияло на удобство использования. Напротив, Razer Kraken Tournament Edition — это одни из самых комфортных наушников, которые мне когда-либо приходилось использовать. Общий вес наушников относительно невелик, как для таких размеров — 322 грамма. Но наушники ощущаются невесомыми. В этом заслуга не только небольшого веса, но и мягких и приятных на ощупь материалов. Это касается как внутренней части оголовья, так и материала амбушюр. Последние изготовлены частично из кожзама (внешняя часть) и дышащей ткани (прилегающая к уху часть), а внутри они наполнены мягким гелем. Наушники получились очень комфортными для длительного использования, по этому параметру оценка высшая.
Звук и возможности
Отличительной чертой версии Tournament Edition, по сравнению с уже присутствующей в продаже и схожей моделью Razer Kraken Pro v2, является внешняя звуковая карта, поддерживающая технологию THX Spatial Audio, которая обеспечивает имитацию многоканального звука. Более того, в утилите Synapse 3 вы можете настроить не только количество каналов, но и их расположение, что весьма заметно влияет на звук. Включение THX Spatial делает звук заметно мощнее и эффектнее. Особенно, это хорошо ощущается в играх, где разработчики ответственно подошли к звуку, например, в Battlefield 1. Если же не включать THX, то Kraken TE превращаются в обычные игровые наушники.
В стандартном стереорежиме, звук 50-миллиметровых динамиков можно охарактеризовать как типично “игровой”: много баса, достаточное количество высоких и почти полное отсутствие среднего диапазона. Тем не менее, музыку в них можно слушать и даже с удовольствием, но не стоит ждать высокой детализации. По сравнению с Kraken V2 Pro, звук чище, без уклона в низкие частоты и гула, поэтому эта модель является более универсальной. Что касается баса, то его уровень можно быстро отрегулировать с помощью комплектного пульта, в пределах 17 градаций. Но даже на минимальном показателе, низкие все равно ощущаются и такой режим хорошо подходит для прослушивания музыки. Также на пульте находится регулятор громкости, баланса между чатом и основным сигналом, кнопка выключения микрофона и функции THX.
Стоит отдельно рассказать про конструкцию пульта и возможности наушников по подключению к другим устройствам. Для того, чтобы Kraken TE раскрылись полностью, вам потребуется ПК с USB-портом. Сам пульт с одной стороны оснащен проводом с длинной 2 метра, а провод с разъемом mini-jack, выходящий из наушников — 1,3 метра. С PS4 вы также можете использовать эту гарнитуру, но в таком случае функция THX не будет доступна. К консоли можно подключить наушники только при помощи разъема 3,5 мм.
Микрофон Razer Kraken Tournament Edition
Как и другие версии Kraken, Tournament Edition оснащена выдвигающимся микрофоном на гибкой ножке, которая легко позволяет зафиксировать микрофон в нужном положении. По качеству передачи речи микрофон достоин только высшей оценки. В Razer Synapse микрофону посвящена отдельная страничка, где есть ряд параметров, которые позволяют настроить звук. Один из них, Voice Clarity, я бы рекомендовал отключить, так как он ухудшает качество звучания, несмотря на название. Остальные опции, в том числе и шумоподавление, можно включать, а их настройки оставлять по умолчанию. С качеством передачи речи вы можете ознакомиться ниже.
https://soundcloud.com/vitaliy-bogdanov/razer-kraken-te