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Обзор игровой гарнитуры Razer Kraken Tournament Edition
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Обзор игровой гарнитуры Razer Kraken Tournament Edition

Обзор игровой гарнитуры Razer Kraken Tournament Edition

Хорошей гарнитуре не нужны дизайнерские навороты и RGB-подсветка. Наушники должны хорошо звучать и быть удобными. Этим двум критериям полностью отвечает Razer Kraken Tournament Edition, о которой пойдет речь далее. В ней нет ничего лишнего — только удобная и качественная конструкция, а также хороший звук в играх и ряде музыкальных жанров.

Razer Kraken Tournament Edition Black (RZ04-02051000-R3M1)
Наушники, гарнитуры на
от 3 046 грн
Предложений: 31
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Комплектация

Наушники поставляются в качественной картонной упаковке, где кроме них, есть также звуковая карта, она же пульт управления, который подключается к разъему Type-A. Razer Kraken Tournament Edition оснащены несъемным кабелем с разъемом 3,5 мм. Других аксессуаров в коробке нет.

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Дизайн и удобство

Во внешнем виде Kraken TE нет ничего принципиально нового. Все это мы уже неоднократно видели в предыдущих версиях и других модификациях. В продаже наушники будут в двух вариантах — черном и зеленом. Зеленый получился традиционным для Razer ярко-кислотным, а черный, напротив, сдержанным, но стильным. Декоративная сетка на чашах выдает сходство с предыдущими моделями, а размеры с принадлежностью к игровому сегменту. В целом, дизайн нравится, в нем нет ничего, что раздражает или отталкивает, особенно в черной версии.

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Похвалить хочется не столько дизайн, сколько удобную и качественную конструкцию. Основой для наушников служит легкая, но прочная алюминиевая рама, которая к которой крепятся чаши. Крепления чаш и оголовье в данном случае являются одним целым. Это добавляет конструкции жесткости и прочности. К качеству сборки претензий нет, все хорошо подогнано. Кстати, использование металла в конструкции добавляет ей также и приятных тактильных ощущений: такие материалы приятно холодят руки, когда вы надеваете или снимаете наушники.

Razer Kraken TE

Но не стоит думать, что наличие алюминиевой рамы негативно повлияло на удобство использования. Напротив, Razer Kraken Tournament Edition — это одни из самых комфортных наушников, которые мне когда-либо приходилось использовать. Общий вес наушников относительно невелик, как для таких размеров — 322 грамма. Но наушники ощущаются невесомыми. В этом заслуга не только небольшого веса, но и мягких и приятных на ощупь материалов. Это касается как внутренней части оголовья, так и материала амбушюр. Последние изготовлены частично из кожзама (внешняя часть) и дышащей ткани (прилегающая к уху часть), а внутри они наполнены мягким гелем. Наушники получились очень комфортными для длительного использования, по этому параметру оценка высшая.

Звук и возможности

Отличительной чертой версии Tournament Edition, по сравнению с уже присутствующей в продаже и схожей моделью Razer Kraken Pro v2, является внешняя звуковая карта, поддерживающая технологию THX Spatial Audio, которая обеспечивает имитацию многоканального звука. Более того, в утилите Synapse 3 вы можете настроить не только количество каналов, но и их расположение, что весьма заметно влияет на звук. Включение THX Spatial делает звук заметно мощнее и эффектнее. Особенно, это хорошо ощущается в играх, где разработчики ответственно подошли к звуку, например, в Battlefield 1. Если же не включать THX, то Kraken TE превращаются в обычные игровые наушники.

 

 

В стандартном стереорежиме, звук 50-миллиметровых динамиков можно охарактеризовать как типично “игровой”: много баса, достаточное количество высоких и почти полное отсутствие среднего диапазона. Тем не менее, музыку в них можно слушать и даже с удовольствием, но не стоит ждать высокой детализации. По сравнению с Kraken V2 Pro, звук чище, без уклона в низкие частоты и гула, поэтому эта модель является более универсальной. Что касается баса, то его уровень можно быстро отрегулировать с помощью комплектного пульта, в пределах 17 градаций. Но даже на минимальном показателе, низкие все равно ощущаются и такой режим хорошо подходит для прослушивания музыки. Также на пульте находится регулятор громкости, баланса между чатом и основным сигналом, кнопка выключения микрофона и функции THX.

Стоит отдельно рассказать про конструкцию пульта и возможности наушников по подключению к другим устройствам. Для того, чтобы Kraken TE раскрылись полностью, вам потребуется ПК с USB-портом. Сам пульт с одной стороны оснащен проводом с длинной 2 метра, а провод с разъемом mini-jack, выходящий из наушников — 1,3 метра. С PS4 вы также можете использовать эту гарнитуру, но в таком случае функция THX не будет доступна. К консоли можно подключить наушники только при помощи разъема 3,5 мм.

Микрофон Razer Kraken Tournament Edition

Как и другие версии Kraken, Tournament Edition оснащена выдвигающимся микрофоном на гибкой ножке, которая легко позволяет зафиксировать микрофон в нужном положении. По качеству передачи речи микрофон достоин только высшей оценки. В Razer Synapse микрофону посвящена отдельная страничка, где есть ряд параметров, которые позволяют настроить звук. Один из них, Voice Clarity, я бы рекомендовал отключить, так как он ухудшает качество звучания, несмотря на название. Остальные опции, в том числе и шумоподавление, можно включать, а их настройки оставлять по умолчанию. С качеством передачи речи вы можете ознакомиться ниже.

https://soundcloud.com/vitaliy-bogdanov/razer-kraken-te

4.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: звук в играх, дизайн, удобство использования, качество микрофона.
Минусы: хотелось бы чуть большей универсальности звучания, цена
Вывод: Игровые наушники Razer Kraken TE очень понравились качеством звука в играх и фильмах, а также тем, насколько они комфортны при длительном использовании. Звук не назовешь универсальным, он заточен на качественную отработку спецэффектов и местоположения в пространстве. За последнее отвечает функция THX Spatial, которая не просто работает, но удобно настраивается. Не могу при этом сказать, что любителям послушать музыку здесь делать нечего. Если в список ваших любимых жанров входит электронная музыка и мелодии с сильным битом, то Kraken TE вам подойдут. Впрочем, как и всем остальным, у кого игры в приоритете. Кроме этого, нельзя не отметить высокое качество передачи речи микрофоном, что немаловажно для игровой гарнитуры.

Технические характеристики

Обзор игровой гарнитуры Razer Kraken Tournament Edition Razer Kraken Tournament Edition Black (RZ04-02051000-R3M1)
3 046 − 3 600 грн
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ТипКомпьютерная гарнитура
Способ подключения / радиус действияпроводной
Тип конструкцииПолноразмерные
Тип акустического оформленияЗакрытые
Тип крепленияОголовье
Материалы (оголовья/чаш/амбушюр)ткань/пластик/ткань-кожзам(с охлаждающим гелем)
Складная конструкция-
Поворотные чаши-
Водостойкий корпус-
Шейный обод-
Конструкция излучателядинамический
Количество излучателей в одном наушнике1
Частотный диапазон, Гц12-28000
Сопротивление, Ом32
Чувствительность, дБ109±3
Максимальная входная мощность, мВт30 мВт
Диаметр динамиков, мм50
КНИ (коэффициент нелинейных искажений), %-
Активное шумоподавление-
aptX-
Тип микрофона по принципу действияECM
Конструкция микрофонана штанге
Направленностьоднонаправленный
Выходной штекер (для компьютерных гарнитур)USB
Пульт ДУ-
Регулятор громкости+(колесо+USB звуковая карта)
Длина шнура, м1,3+2
Тип кабелястандартный,армированный Kevlar
Подключение кабеляодносторонне
Тип разъемаJack 3,5 мм+USB
Форма штекераL-образный
Вес, г322
Цветчерный
Игровая гарнитура+
Поддержка объемного звукаTHX Spatial Audio,
Комплектациянаушники,USB звуковая карта,мануал

Редакция выражает благодарность интернет-магазину 3ona51.com.ua за предоставление устройства на обзор

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