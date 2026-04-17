Обзор Sony INZONE H9 II: почти идеальные наушники для геймеров?

Компания Sony делает, пожалуй, лучшие наушники с шумоподавлением на рынке. Но одно дело делать модели для повседневного использования, и совсем другое для тех, кто просиживает вечера в Call of Duty или Counter-Strike. Новая игровая гарнитура Sony INZONE H9 II с технологиями премиальной линейки, тюнингом от Fnatic и массой функций, включая качественный ANC. Но действительно ли это здесь настолько хорошо? Разбираемся в этом обзоре.

Sony INZONE H9 II Від 13 800 грн. Плюсы: легкий корпус и стильный аскетично-футуристический дизайн; комфортное ношение даже после нескольких часов; качественное активное шумоподавление; драйверы от флагманских наушников; качественный микрофон с AI-шумоподавлением; двойное беспроводное подключение; точное пространственное позиционирование в играх; поддержка LC3 (LE Audio) Минусы: высокая цена; посредственная автономность; для кого-то пластиковый корпус не будет соответствовать ценовому сегменту 8 /10 Оценка

ITC.ua





Технические характеристики Sony INZONE H9 II

Характеристика Значение Тип Полноразмерная закрытая беспроводная гарнитура закрытого типа Драйверы 30 мм, композитное углеродное волокно Частотный диапазон 20 Гц — 20 000 Гц Подключение 2.4 ГГц (USB-C трансивер), Bluetooth 5.3, 3.5 мм Jack Bluetooth кодеки SBC, AAC, LC3 (LE Audio) Автономность До 30 ч (ANC выключен), ~20-23 ч (ANC включен) Быстрая зарядка 5 мин = до 3 ч работы Полный цикл зарядки ~3.5 года Микрофон Съемный, кардиоидный, AI Noise Canceling, Super Wide Band Шумоподавление Активное (ANC) + режим Ambient Sound Совместимость PC, PlayStation 5, Nintendo Switch, Android, iOS Цветовые варианты Белый, Черный Вес 260 граммов

Упаковка и комплектация

Sony INZONE H9 II поставляется в яркой коробке с изображением гарнитуры и перечнем ключевых особенностей.

Внутри находим сами наушники, ресивер USB-C для подключения по 2.4 ГГц, съемный микрофон на гибкой штанге, кабель USB-C для зарядки, аудиокабель 3.5 мм на случай проводного использования и документацию. Также есть мягкий мешочек для транспортировки или хранения.

Дизайн и эргономика Sony INZONE H9 II

Sony INZONE H9 II выглядят космически-футуристично и в то же время аскетично. Модель весит 260 граммов и для полноразмерной закрытой беспроводной гарнитуры с ANC это неплохой результат.

Достичь такого веса удалось, как всегда, за счет агрессивного облегчения конструкции, поэтому корпус здесь полностью пластиковый, оголовье тонкое, а металла внутри минимум.





В руках гарнитура ощущается легко и даже просто. Подобные впечатления недавно были у меня на обзоре Logitech G325 LIGHTSPEED. Там также производитель её как мог облегчил, поэтому в руках и та, и эта кажутся немного хрупкими.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

На голове посадка у новинки комфортная, давление распределяется равномерно, поэтому после нескольких часов ношения перестаёшь замечать, что вообще что-то носишь на голове.

Овальные амбушюры у Sony INZONE H9 II сделаны из комбинации материалов, поэтому снаружи это тканевая сетка для вентиляции, а внутренний контур из искусственной кожи с пенным наполнителем. Такое решение дает ушам дышать и при этом обеспечивает нормальную пассивную шумоизоляцию.

Говорят, что сила нажатия наушников на голову и элементы управления на чашках были откалиброваны и настроены в сотрудничестве с киберспортивной командой Fnatic.

Овальные чашки вращаются и это удобно, когда снимаешь наушники и кладешь на стол, или вешаешь на шею. Однако складываться для транспортировки они не умеют, поэтому в рюкзаке Sony INZONE H9 II займут немало места.

Элементы управления размещены на обеих чашках. На левой чашке, сверху, видим круглую текстурированную кнопку для выключения/включения микрофона. Когда он не работает и подключен, то на нем светится красный светодиод, что очень удобно. Ниже разместили колесо громкости, кнопку активации режима ANC и разъем для микрофона.

На правой чашке имеем кнопку управления громкостью игры и чата, кнопку подключения по Bluetooth и основную кнопку выключения/включения наушников.

По бокам, на обеих чашках, также видим дополнительные небольшие отверстия для встроенных микрофонов, являющихся частью системы активного шумоподавления.





Оголовье здесь двойное и состоит из тонкой части из экокожи и надписью INZONE и плетеного крепления, что нужно для изменения размера оголовья.

Повсюду по оголовью также видим различное брендирование надписями Sony и INZONE.

Микрофон съемный, длинный и гибкий, а еще имеет поролоновый поп фильтр.

Игровая гарнитура доступна в белом и черном цветах. Оба варианта выглядят сдержанно и стильно, но белый лично мне нравится своей футуристичностью и больше подходит для владельцев PlayStation 5.





Особенности, звук и микрофон Sony INZONE H9 II

Sony INZONE H9 II получили 30-мм динамики из углеродного композита. Интересно, что такие же драйверы стоят во флагманской модели Sony WH-1000XM6. Говорят, что компания сознательно отказалась от стандартных для геймерских гарнитур 50-мм драйверов в пользу более точных и технологичных излучателей, поэтому разница в детализации звучания ощущается хорошо.

Звуковой профиль гарнитуры я бы назвал теплым и сбалансированным. Низкие частоты присутствуют, так как это же игровая модель, и дают объем. Но они точно не доминируют и не «залезают» на средний диапазон. А вот средние частоты здесь действительно хорошие, и даже лучше низких. Именно благодаря им голоса, шаги и звуки перезарядки оружия слышны четко и естественно. Но верхний диапазон слегка теряется, поэтому аудиофилы, возможно, скажут, что детальности на верхних частотах могло быть больше и тут не поспоришь.

В наушниках заявлена технология 360 Spatial Sound for Gaming 360 Spatial Sound for Gaming. Именно она дает хорошее позиционирование в игре. В любых шутерах шаги не просто слышно заранее, а с конкретного направления да и расстояние примерно можно определить если приловчиться.





Для музыки Sony INZONE H9 II тоже подходит неплохо, я бы даже сказал гораздо лучше, чем большинство сугубо игровых решений. Но все же если вы слушаете прежде всего музыку и хотите от этого максимум, то конечно лучше присмотреться к тем же WH-1000XM6 или любым другим не игровым моделям. Все же здесь звук настроен больше под игры и мультимедиа.

Съемный кардиоидный микрофон Sony INZONE H9 II на гибкой штанге получил технологию Super Wide Band, из-за чего он охватывает более широкий частотный диапазон голоса. Голос действительно звучит глубже и четче, чем у типичных гарнитурных микрофонов, но сказать что это какой-то суперрыв я не могу. Однако это действительно качественное улучшение по сравнению со многими стандартными микрофонами в игровых гарнитурах.





Также здесь неплохо работает AI-шумоподавление, которое четко отсекает звуки окружения, разговора или компьютера поблизости. Голос при этом лишь совсем немного роботизируется, но это существенно меньший эффект, чем в других моделях при похожем шумоподавлении.

Подключение, ПО и управление

Sony INZONE H9 II умеют подключаться к ПК, PlayStation 5, Nintendo Switch, устройствам на Android и iOS различными способами. Игровая гарнитура поддерживает два беспроводных режима одновременно. Например, это может быть подключение через донгл 2.4 ГГц к ПК или PlayStation 5. Плюс по Bluetooth 5.3, через который подключается смартфон. Главное, что оба подключения могут работать параллельно. Например, вы играете на PS5 и в любой момент можете ответить на звонок, не прерывая игру. Переключение между источниками происходит плавно и почти незаметно.





Комплектный донгл USB-C имеет физический переключатель между ПК и другими системами. Поэтому не забывайте переключать его, когда подключаетесь к разным гаджетам через него. Также не забываем про классическое проводное соединение. Оно будет важно тем людям, которым вообще не нужна задержка и важно максимальное качество сигнала.

Заявлена поддержка кодека LC3 (LE Audio) по Bluetooth. Она даёт минимальную задержку при беспроводном подключении, что раньше было больным местом Bluetooth-гарнитур в динамичных играх. Однако все же такая лучше подключаться кабелем, если вам нужна максимальная уверенность, но LC3 действительно крутая вещь.





Sony INZONE H9 II работают с приложением INZONE Hub, который доступен для ПК и смартфонов. Здесь есть настройка пространственного звука под форму вашего конкретного уха, эквалайзер, управление ANC и режимом Ambient Sound. Функционал адекватный, но конкуренты типа того Logitech G HUB предлагают больше гибкости в настройках звука. Да и украинского здесь нет.

Автономная робота Sony INZONE H9 II

Sony заявляет о 30 часах автономности с выключенным ANC в наушниках Sony INZONE H9 II. Если же вы активировали шумоподавление, то реальный показатель опускается до 20-23 часов.

По собственному опыту также могу подтвердить такие цифры. Я пользовался наушниками с ANC и обычно заряжал их два раза за полторы недели пользования по 3-5 часов в день. И хорошо, что есть быстрая зарядка. Пять минут подключения дают до трех часов работы. Если использовать гарнитуру во время работы или учебы и ставить на зарядку на несколько минут перед игровой сессией, то в целом проблем не возникнет. Но если привыкли неделями не думать о заряде, то это не тот случай.





Полный цикл зарядки занимает около 3-3.5 часов. Зарядки через USB-C, к сожалению, во время использования здесь нет, поэтому все это время надо будет подождать.

Опыт пользования Sony INZONE H9 II

Sony INZONE H9 II действительно легкая, действительно комфортная, и звук в ней ощутимо лучше, чем у большинства конкурентов даже этого ценового сегмента. На голове с ней комфортно даже после часов ношения, а тканевые амбушюры однозначно лучше воспринимаются летом. Шумоподавление здесь отличное и, наверное, одно из лучших среди игровых моделей.





Также понравился звук и качество микрофона. И если к первому можно немного приколупаться с верхними частотами, то ко второму и претензий не найдешь.

Из потенциальных вещей, которые могут не понравиться игрокам, выделю среднюю автономность. Кто-то может также сетовать на хрупкий корпус, хотя на самом деле он не является таковым, просто производитель действительно пошел на многие вещи, чтобы облегчить наушники. Однако дизайн здесь крутой, на мой вкус, а подвижное двойное оголовье позволит играть в них не только взрослым, но и девушкам и подросткам.

Отмечу и возможность двойного подключения к различным гаджетам, особенно если вы регулярно совмещаете игровые сессии с работой или учебой.

Цена и конкуренты

Sony INZONE H9 II продается по цене от 13 800 гривен и это точно недешево, но конкуренты отвечают очень достойно и стоят соответственно.

Обратите внимание на Logitech G Astro A50 X с ценником от 18 000 гривен. В них есть зарядная станция, но весит она заметно больше. Также есть более доступный вариант с отличным микрофоном и 70-часовой автономностью в виде Razer BlackShark V3 Pro (цена от 10 000 гривен), но без ANC да и уровень детализации звука вроде как хуже.

Не забываем о SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless (цена от 11 300 гривен). Это сильная альтернатива с более гибким ПО и модульной зарядкой, но тяжелее и звуковой профиль более игровой и однобокий. Как вариант еще есть HyperX Cloud Alpha 2 с ценником от 11 200 гривен и док-станцией в комплекте.

8 /10 Оценка ITC.ua Автономность 7 До 23 часов с ANC точно не впечатляющий результат, но быстрая зарядка частично спасает ситуацию. Дизайн, эргономика 9 260 граммов веса, поэтому носить можно весь день и не вспоминать о гарнитуре вообще. Качество сборки, материалы 8 Конструкция надежная и не скрипит, но пластик ощущается проще, чем хотелось бы за такую цену. Цена 7 Понятно, что это флагманский сегмент, но цена все равно высокая. Качество звучания 8.5 Имеем детальное, теплое и естественное звучание с качественным пространственным позиционированием. Комплектация 8.5 Есть все необходимое плюс мешочек для транспортировки или хранения.