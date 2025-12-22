КриптоРождество-2025: популярные мемкоины и игра "Тайный Санта" на Ethereum

Рождественские мемкоины на новогодние праздники традиционно стремительно набирают обороты. Santacoin, Rizzmas и Santa доминируют в праздничном криптосегменте, демонстрируя высокую волатильность, растущий хайп и смешанные настроения инвесторов. Их дополняет недавно запущенная криптоигра «Тайный Санта».

Рождество и Новый год — время радости, бесконечных семейных празднований и подарков. Но параллельно с этим в центр внимания выходят и тематические криптотокены. При этом далеко не все из них стоит рассматривать как инвестиционные возможности. Мы проанализировали рождественские мемкоины и один протокол на основе популярной рождественской забавы, которые одновременно могут дать шанс на заработок и стать предостережением.

Santacoin (SANTA)

SANTA стал одним из лучших рождественских мемоинов за последние недели, поднявшись на 30% — до $0.0002210. Это свидетельствует о росте интереса инвесторов к сезонным активам. Торговые объемы также резко увеличились на крупных биржах, поддерживая краткосрочный бычий импульс Santacoin.

Однако инвесторы SANTA должны помнить о рисках. Несмотря на рост внимания, крупнейшие 10 держателей контролируют около 22% общего предложения при всего 3 800 кошельках. Такая концентрация создает повышенную волатильность: одна крупная продажа может вызвать резкое падение цены, потенциально ниже $0.0001000.

Rizzmas (RIZZMAS)

RIZZMAS — сейчас наибольший рождественский мемкоин в мире — осенью отметился падением на 30%. Сейчас он растет и торгуется на уровне $0.00001011 и остается крайне волатильным из-за неустойчивых рыночных настроений. Индикатор Chaikin Money Flow (CMF) демонстрирует уменьшение оттока средств, что сигнализирует о постепенном возвращении интереса инвесторов. Для возобновления восходящего движения нужны более сильные притоки капитала.

Впрочем, риски снижения также значительны. Если инвесторы решат фиксировать краткосрочную прибыль, RIZZMAS может опуститься ниже уровня поддержки $0.00000901. Дальнейшее давление продавцов способно снизить цену, полностью перечеркнув бычий сценарий и усилив медвежьи настроения.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Santa (SANTA)

Еще один токен с тем же тикером — SANTA — сейчас торгуется на уровне $0.00008679. Осенью за неделю он тоже упал на 48%, но стабильно восстанавливается. Это отражает более широкую рыночную неопределенность, хотя инвесторы все еще надеются на возможный отскок в преддверии праздников.

Несмотря на 13 300 владельцев, почти 28% общего предложения SANTA было выкуплено пакетно, что создает риски для ликвидности. Такая концентрация может искусственно завышать стоимость и делает токен уязвимым к глубоким коррекциям. Если давление продавцов усилится, цена может упасть ниже $0.00005870, что увеличит риски для краткосрочных инвесторов.

«Тайный Санта» (ZKSS)

Кроме, рождественских токенов, в этом году криптосфера порадовала пользователей целой платформой по мотивам новогодней игры. В сети Ethereum представили новый приватный протокол «Тайный Санта» от Distributed Lab, который позволяет проводить популярную рождественскую игру прямо в блокчейне — анонимно, без администратора и без риска манипуляций. Разработка появилась на свет на фоне роста внимания к приватности после многочисленных взломов, утечек данных и потерь средств в криптосекторе.

Протокол ZK Secret Santa (ZKSS) создал руководитель направления Solidity в Distributed Lab и автор проекта Circom Witchcraft Артем Чистяков. О работе он сообщил на форуме Ethereum Research, а начальное техническое описание опубликовал В научной статье на arXiv. По словам автора, целью было показать, как с помощью криптографии можно реализовать «настоящего Тайного Санту» в ончейне — так, чтобы никто не знал, кто кому дарит подарок, и в то же время чтобы правила игры невозможно было нарушить.

В чем «фишка» ZKSS?

Главная особенность ZKSS — использование доказательств с нулевым разглашением. Они позволяют скрыть адреса участников, гарантировать, что ни один игрок не получит подарок сам от себя, и в то же время дают смартконтракту возможность проверять корректность всего процесса. В протоколе нет централизованного организатора, которому нужно доверять, — все правила выполняются автоматически.

Разработчики исходили из трех ключевых проблем Ethereum: отсутствия приватности, недостатка надежной случайности и риска «двойного участия», когда один пользователь может влиять на результат несколько раз. Для этого ZKSS сочетает несколько инструментов: транзакционный ретранслятор, который скрывает, кто именно отправляет транзакцию; нулификаторы, которые не позволяют одному участнику действовать повторно; а также разреженные деревья Меркла для проверки, что все игроки принадлежат к начальному списку.

Как играть в «Тайного Санту»

Игра состоит из нескольких этапов. Сначала участники один раз регистрируют свои Ethereum-адреса в смартконтракте. Далее каждый фиксирует криптографическую подпись — этот шаг нужен из-за недетерминизма алгоритма ECDSA, который в прошлом уже становился источником уязвимостей. После этого игроки анонимно добавляют в систему случайные значения, используя доказательства с нулевым разглашением. На финальном этапе определяется получатель подарка, причем смартконтракт проверяет, что он не совпадает с отправителем. Для передачи реального адреса доставки используется RSA-шифрование с ключами длиной 2048 бит.

Конечно, смартконтракт несет в себе и некоторые потенциальные риски. В частности, без фиксации подписей протокол можно было бы атаковать и заблокировать игру. Можно вспомнить также о фронтранинге — попытке перехватить транзакцию в мемпуле, — но авторы отмечают, что такая атака имеет ограниченный эффект и не ломает всю систему.

Появление ZK Secret Santa хорошо вписывается в более широкий контекст: в 2024-2025 годах Ethereum регулярно сталкивается с последствиями взломов и утечек приватных ключей. Впрочем, протокол становится быстрее. На этом фоне интерес к ZK-технологиям резко возрастает. Разработчики и аналитики все чаще говорят о приватности не как о «функции для энтузиастов», а как о необходимом условии массового использования блокчейна — даже в таких простых и праздничных сценариях, как «Тайный Санта».

Источник: BitGet, EthResearch