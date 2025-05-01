Криптовалютная гонка набирает обороты: пионерская Аризона, просветление Британии и тихое обогащение Бутана

В марте 47-й президент США Дональд Трамп подписал указ о создании стратегического крипторезерва биткоинов, а также американского фонда цифровых активов. Покупать токены их для пополнения не будут: это будут исключительно конфискованные в рамках уголовных и гражданских производств монеты. В конце апреля Аризона стала первым штатом в США, который принял законопроекты о создании резерва биткоинов. А следом Великобритания представила новую регуляторную базу для биткоина и криптоактивов, которая довольно похожа на американскую. Что сейчас происходит вокруг криптовалют глобально?

Пионерская Аризона

28 апреля Палата представителей Аризоны приняла два законопроекта — 1025 (SB1025) и 1373 (SB1373). Они позволят штату создать резерв биткоинов и других криптовалют. Это потенциально позволит Аризоне стать первым штатом США, который создаст собственный локальный резерв криптовалют Законопроектом Сената 1025 (о стратегическом резерве биткоинов Аризоны) предлагается внести изменения в уставы Аризоны, чтобы позволить казначею штата и пенсионной системе инвестировать до 10% доступных средств в BTC. Его принятие активно форсируют республиканцы сенатор Венди Роджерс и представитель Джефф Венингер.

Законопроект Сената 1373 (о стратегическом резерве цифровых активов) позволит штату владеть различными цифровыми активами, включая стейблкоины, NFT и другие активы на основе блокчейна. Документ предлагает создать резервный фонд под управлением штата, который включает криптовалюты, изъятые правоохранительными органами, и средства, выделенные законодательным органом, с инвестициями, ограниченными 10% от общей суммы фонда на фискальный год.

Оба законопроекта теперь находятся на рассмотрении у губернатора Аризоны Кэти Хоббс для окончательного утверждения. Если они будут подписаны, то вступят в силу и сделают Аризону первым штатом США, который создаст стратегический резерв биткоинов и другой криптовалюты. В таком случае, штат сможет выделить на эти цели до $3,14 млрд, что эквивалентно примерно 31 000 BTC. Это сделает Аризону вторым по величине институциональным владельцем биткоина среди публичных субъектов США, и позволит опередить Tesla и Marathon Digital.

Однако губернатор Хоббс, во-первых, является демократкой, а во-вторых — неоднократно накладывала вето на законопроекты, которые поступали от республиканцев. Если она таки подпишет оба законопроекта, штат должен будет создать соответствующую инфраструктуру для управления резервами, что может занять несколько месяцев.

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Другие штаты, такие как Нью-Гемпшир, Техас и Флорида, также рассматривают создание резервов цифровых активов, но Аризона лидирует в этой гонке.

Критики предупреждают, что инвестирование государственных средств в такие волатильные активы, как криптовалюты, несет финансовые риски, хотя сторонники рассматривают это как защиту от инфляции и перспективную инвестицию.

Что происходит в Великобритании?

29 апреля правительство Великобритании опубликовал проект закона о регулировании криптоактивов с целью защиты потребителей и повышения доверия инвесторов, поскольку сейчас 12% взрослого населения обладающий цифровыми активами (в 2021 году этот процент составлял 4).

Согласно документам, криптокомпании, предлагающие криптовалютные услуги, например хранение и брокерские услуги для криптоактивов, должны соответствовать жестким стандартам прозрачности, защиты потребителей и операционной устойчивости — стандартам, которые сейчас применяются к традиционным финансовым учреждениям. Это позволит регуляторам получить инструменты для борьбы с недобросовестными игроками и введет обязательные стандарты.

Проект закона, опубликованный правительством Великобритании, вводит серию юридических определений и регулируемых видов деятельности, предназначенных для обеспечения ясности, защиты потребителей и целостности рынка. Поставщики криптоуслуг впервые должны будут получить разрешение от Управления по финансовому поведению (FCA) для осуществления деятельности.

К ним относятся: операции с платформой торговли криптоактивами, выпуск стейблкоинов в Великобритании, хранение цифровых активов от имени клиентов, содействие торговле криптовалютами или кредитованию как принципал или агент, предоставление услуг стейкинга.

Стейблкоины, если они обеспечены фиатной валютой или активами, также включены в сферу регулирования.

Все это будет касаться даже зарубежных компаний, если они предлагают услуги розничным клиентам в Великобритании. Хотя фирмы, ориентированные на институциональных клиентов, могут быть освобождены от этих обязательств в некоторых случаях.

Законодательство также включает переходные меры, дающие действующим компаниям время для подачи заявки и, при необходимости, упорядоченного сворачивания своей деятельности, если разрешение не будет предоставлено.

Законопроект не содержит конкретных положений, направленных на протоколы децентрализованных финансов (DeFi), однако FCA будет оценивать отдельно каждый конкретный случай.

Британский канцлер Рэйчел Ривз сообщила, что страна сотрудничает с США через Рабочую группу по финансовому регулированию Великобритании и США в сфере урегулирования цифровых активов.

Тем временем Швейцария и Австралия отказались от идеи криптовалютных резервов. Не поддержала эту концепцию и Южная Корея. Чехия пока что в процессе рассмотрения и анализа. Индия рассматривает такую возможность. Пакистан выделит излишки электроэнергии на майнинг биткойнов и даже назначил основателя Binance Чанпена «CZ» Чжао членом недавно созданного Национального криптовалютного совета.

У кого больше всего биткоинов?

По состоянию на апрель 2025 года, правительства разных стран вместе владеют более 463 741 BTC, что составляет примерно 2,3% от общего количества токенов. Годом ранее этот показатель составлял 529 591 BTC, сообщает CoinGecko. Некоторые страны, такие как Сальвадор и Бутан, активно увеличивали свои запасы, в то время как США и Германия ликвидировали свои резервы.

Правительство Великобритании владеет третьим крупнейшим запасом биткоинов среди государств. Украина на шестом месте.

Соединенные Штаты Америки (США). Правительство США остается крупнейшим держателем биткоинов, с примерно 198 012 BTC ($18,3 млрд по состоянию на апрель 2025 года). Китай. Несмотря на запрет на торговлю криптовалютами и майнинг, Китай остается вторым по величине государственным держателем биткоина с 194 000 BTC ($17,6 млрд). Великобритания владеет 61 000 BTC ($5,6 млрд), все активы связаны с конфискациями. У Бутан тихо накопил 8 594 BTC ($795,4 млн) благодаря майнингу на основе гидроэлектроэнергии. Сальвадор увеличил свои резервы до 6 135 BTC ($567,8 млн). Страна продолжает покупать 1 BTC ежедневно, как часть долгосрочной стратегии президента Наиба Букеле по интеграции биткоина в национальную экономику. Украина. Пожертвования в биткоинах выросли с 2024 года до общей суммы 256 BTC ($21,3 млн). Эти средства были полностью ликвидированы и использованы для военных и гуманитарных целей. Германия ликвидировала все свои запасы в размере 46 359 BTC ($3,9 млрд) в середине 2024 года, что привело к падению цены биткоина на 15,7%.

Интересно, что в этот список не вошла Северная Корея, которая после кражи у биржи Bybit криптовалюты на $1,5 млрд, накопила 13,521 BTC.