Лучшие музыкальные релизы мая 2025 года: Jerry Heil, Miley Cyrus, Morcheeba, Палиндром и The Maneken

Последний месяц весны огорчил холодом и затяжными дождями, но музыка продолжает согревать наши сердца. Собрали для вас самые интересные музыкальные релизы мая 2025 года, которые обещают стать изюминкой года: от нового альбома поп-иконы Майли Сайрус и возвращения легенды трип-хопа английского дуэта Morcheeba до первой англоязычной пластинки участников Евровидения-2025 группы Ziferblat и 16 граней личности непредсказуемой Jerry Heil.

Jerry Heil — «Архетипы»

Жанр: поп

Дата релиза: 2 мая

Количество треков: 16

Где послушать: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Украинская певица, автор песен и член Академии звукозаписи США Jerry Heil представила новый полноформатный альбом «Архетипы», который состоит из 16 песен. Соавторами ряда треков выступили известные музыканты: Миша Правильный (Anima mea), MONATIK и Евгений Хмара («Вимолив»), а также YARMAK («З якого ти поверху неба?»). Стоит отметить, что последняя композиция возглавляет ТОП 50 украинский Spotify.

Интересно, что Jerry Heil считает альбом не просто сборником своих последних работ, а своеобразной картой, каждая из 16 песен в которой олицетворяет одну из граней ее личности «Каждый трек на этом альбоме — как отдельный мой архетип, — признается певица. — Не юнгианский, а мой собственный: лирическая наивка, интровертка-бунтарка, игривая Джерри из 2019-го, мавка… Интересно, узнаете ли вы их все. А, может, расслышите еще что-то?»

Ziferblat — Of Us

Жанр: арт рок, фьюжн, фанк

Дата релиза: 2 мая

Количество треков: 9

Где послушать: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Группа Ziferblat, которая представляла Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2025, выпустила свой второй и первый англоязычный альбом. Of Us не только представляет творчество коллектива на мировой сцене, но и пытается поразить слушателей музыкальными экспериментами на грани арт рока и фанка.

Презентуя пластинку в Instagram, исполнители отметили, что она была создана в кратчайшие сроки: «Это заставило нас вносить минимум корректив, по большей части подавая вам все так как оно есть. И замечательно, что все сложилось с этим материалом именно так».

Suzanne Vega — Flying with Angels

Жанр: инди-рок, фолк

Дата релиза: 2 мая

Количество треков: 10

Где послушать: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Упоминание об американской фолк-певице и авторе песен Сюзанне Вега наверняка вызовет ностальгические эмоции у слушателей старшего поколения. Ведь в 1990 году ремикс ее песни Tom’s Diner от дуэта британских диджеев DNA получил просто бешеную популярность и надолго стал хитом украинских дискотек. Flying with Angels — десятый полноформатный альбом и первый сборник оригинальных песен Сюзанн, начиная с концерта «Tales from the Realm of the Queen of Pentacles» 2014 года.

Критики отмечают, что последняя работа звезды добавляет новые краски в палитру ее творчества. Преимущественно разговорная «Lucinda» намекает на рэп, чувственная «Love Thief» привлекает аранжировкой в стиле R&B, а «Rats» звучит так, будто является частью «новой волны» 1970-х годов с ее громкими гитарами и визгом органа.

Меняясь со временем, некогда простые бытовые тексты Вега приобрели политическую остроту. Она, например, призывает слушателей не молчать («Speakers Corner»), когда медийное пространство все больше заполняют фейки и дезинформация. Но отдельно хочется поблагодарить певицу за величественную и душераздирающую песню «Last Train From Mariupol» с гитарой в стиле украинской бандуры и трогательным вокалом ее дочери Руби Фрум.

Kali Uchis — Sincerely

Жанр: неосоул, дрим-поп, R&B

Дата релиза: 9 мая

Количество треков: 14

Где послушать: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Колумбийско-американская певица Кали Учис анонсировала выход своего пятого студийного альбома Sincerely загадочным тизер, в котором она шепчет «Я мечтаю о доме, где даже время остановится. Место, где все идет так, как должно быть».

В мартовском интервью изданию 10magazine артистка еще больше заинтриговала своих поклонников, заявив, что ее последний проект имеет чудодейственные лечебные качества «Я смогла исцелить себя с помощью этого альбома многими способами, — поделилась с журналистами Учис. — Но я никогда не знала, что создаю его именно для этого».

The Maneken — Nova Era

Жанр: фанк-рок, диско-фанк, электроника, хип-хоп

Дата релиза: 23 мая

Количество треков: 14

Где послушать: YouTube Music, Spotify, Apple Music

После четырехлетней паузы композитор, аранжировщик и солист группы The Maneken Евгений Филатов выпустил свой пятый студийный альбом «Nova Era». Причина такой задержки становится понятной, когда узнаешь, что работа над проектом началась еще до пандемии, а работали над ним в студиях и онлайн через Zoom более 50 исполнителей.

Это также сделало концерт довольно эклектичным: среди его 14 композиций можно найти образцы совершенно разных стилей от замечательного жизнерадостного диско «Walker» (мой фаворит) до соула «Новая эра» и рэпа «Until It’s Over». По словам Евгения, фанковое звучание альбома является своеобразным напоминанием о счастливых мирных временах и олицетворяет надежду на их возвращение.

Morcheeba — Escape the haos

Жанр: электроника, трип-хоп

Дата релиза: 23 мая

Количество треков: 12

Где послушать: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Празднуя три десятилетия с момента создания группы, звезды трип-хопа Скай Эдвардс и Росс Годфри подарили поклонникам свой одиннадцатый студийный альбом. Он получил название «Escape the Chaos» (Побег от хаоса) и снова демонстрирует ту гипнотическую и непринуждённую атмосферу, которая сделала дуэт известным в 1990-х (где-то в шкафу лежит заслушанная до дыр кассета «Big Calm») и позволила продать более 10 миллионов пластинок по всему миру.

Росс Годфри отмечает, что «весь этот альбом — это процесс попытки восстановить связь с тем, что действительно важно. Будь это то, что в вашем сердце, или с миром, поставить ноги на траву и почувствовать землю под собой». Скай продолжает его мысль: «Апокалипсис всегда на горизонте, как личный, так и глобальный. Успокаивающе искать убежища в музыке и любви с близкими нам людьми».

Neyodovana — «Тобі»

Жанр: dark pop, gothic

Дата релиза: 23 мая

Количество треков: 6

Где послушать: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Возможно добавить дебютный альбом львовской музыкантки и художницы Соломии Середы в наш ТОП 10 музыкальных релизов мая было эмоциональным решением. Но слушая «Тобі», я все время ловил себя на мысли, что передо мной что-то особенное. От изящных аранжировок и замечательной лирики до мрачной камерной атмосферы в стиле Ланы Дель Рей — Neyodovana заставляет слушать себя снова и снова.

«Палиндром» — «Машина для трансляции снов»

Жанр: альтернативный рок

Дата релиза: 23 мая

Количество треков: 12

Где послушать: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Известный под сценическим именем «Палиндром» львовский исполнитель Степан Бурбан выпустил свой пятый студийный альбом «Машина для трансляции снов». Среди его 12 треков коллаборации с Кристиной Соловий, Курганом и херсонской группой Signals Feed the Void.

Название альбома отсылает к устройству, которое Степан хотел построить в детстве, чтобы смотреть сны на экране телевизора. По словам исполнителя, этот образ стал метафорой его размышлений о неизвестном и исследования скрытых частей собственной личности.

Miley Cyrus — Something Beautiful

Жанр: дэнс-поп, инди

Дата релиза: 30 мая

Количество треков: 13

Где послушать: YouTube Music, Spotify, Apple Music

30 мая 2025 года на лейбле Columbia Records состоялся релиз девятого и возможно самого амбициозного из всех до этого изданных альбомов современной американской поп-иконы Майли Сайрус. Something Beautiful должен стать потрясающим и жанрово новым путешествием со смелыми визуальными концепциями, на которые обладательницу премии «Грэмми» по ее словам вдохновили фильм ужасов «Мэнди» и альбом The Wall группы Pink Floyd.

Ожидается, что первый «визуальный альбом» Сайрус соединит музыку с впечатляющими образами и помимо клипов будет сопровождаться фильмом, который выйдет в этом июне «Даже самые темные периоды нашей жизни имеют свою красоту, — отмечает звездная исполнительница. — Они — это тень, уголь, штриховка. Невозможно создать картину без светлых и темных оттенков».

Garbage — Let All That We Imagine Be the Light

Жанр: альт-рок, гранж-поп

Дата релиза: 30 мая

Количество треков: 10

Где послушать: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Альтернативная рок-группа Garbage вернулась со своим восьмым студийным альбомом Let All That We Imagine Be the Light, релиз которого состоялся 30 мая. Высказываясь в унисон с Morcheeba и Suzanne Vega, вокалистка Ширли Мэнсон говорит, что современный мир стал слишком мрачным местом и она видит своей задачей это изменить.

«Создавая этот альбом, я была полна решимости найти более многообещающий, возвышенный мир, в который можно погрузиться. Название альбома «Пусть все, что мы представляем, будет светом» — это идеальное главное утверждение для альбома в целом, — объясняет певица. —Когда все кажется темным, кажется необходимым искать в мире силы света, позитива и красоты. Это почти вопрос жизни и смерти. Стратегия выживания».