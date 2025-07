Лучшие музыкальные релизы июля 2025 года: Travis Scott, Backstreet Boys, Bush и Alice Cooper

От громких возвращений до смелых дебютов, второй месяц лета был по-настоящему жарким для меломанов. Собрали для вас лучшие музыкальные релизы июля 2025 года, которые стоит не пропустить. Среди долгожданных новинок юбилейный проект Backstreet Boys, легендарный сборник ремиксов Мадонны и первый за 50 лет альбом Alice Cooper Group.

ZAKHAR BO — «Електрозалежність»

Жанр: инди-поп, фанк, психоделика

Дата релиза: 01 июля

Количество треков: 9

Где послушать: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Киевский исполнитель Захар Борисенко презентовал свой дебютный альбом «Електрозалежність», в котором истории о любви и поисках собственного «Я» сочетаются с психоделическим потоком сознания, теплым летним вайбом и бодрыми фанковыми мотивами.

По словам художника, сердцевиной альбома стали эмоции и чувства, которые пробегают по нам, как электрический ток. «Тысячи несказанных слов я кому скажу? Останься, пожалуйста — повторяет Захар в песне «25-й час». Должен признаться, что прекратить его слушать на самом деле трудно. Осторожно, электрозависимость существует и развивается довольно быстро!

Kesha —. [Period]

Жанр: дэнс-поп

Дата релиза: 4 июля

Количество треков: 11

Где послушать: YouTube Music, Spotify, Apple Music

В 15 годовщину своей дебютной пластинки Animal поп-певица Кеша Роуз Себерт вернулась с шестым альбомом под названием «.». С одной стороны, он возвращает слушателям ностальгические вибрации 2010-х. С другой — точка в названии знаменует собой новую эру творческой и личной свободы в жизни певицы, которая недавно закончила судебные тяжбы с бывшими продюсерами и основала собственный независимый лейбл Kesha Records.

Несколько необычным началом танцевального альбома стала шестиминутная композиция «FREEDOM», добрую половину которой занимает эмбиентное фортепианное интро. Впрочем, Kesha быстро исправляется, поочередно погружая нас в хаус 80-х, хип-хоп кантри (YIPPEE-KI-YAY), электросоул (TOO HARD) и бодрый синти-поп (Boy Crazy).

Backstreet Boys — Millennium 2.0

Жанр: поп

Дата релиза: 11 июля

Количество треков: 25

Где послушать: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Трудно поверить, но с премьеры фирменного альбома Backstreet Boys «Millennium», который возглавил чарты и был номинирован на премию «Грэмми», прошло 25 лет. Чтобы отпраздновать юбилей, вечный бойз-бэнд анонсировал его делюкс-версию под названием Millennium 2.0.

«Спасибо, что вы до сих пор любите этот альбом, — поделилась группа в Instagram. — Не можем дождаться, чтобы создать с вами кучу новых воспоминаний о Millennium!» Символично, что пластинка содержит 25 треков, среди которых 12 обновленных оригинальных песен, концертные записи из тура 1999-2000 годов, демоверсии, B-сайды и последний сингл BSB под названием HEY.

JACKBOYS & Travis Scott — JackBoys 2

Жанр: хип-хоп, треп, психоделический рэп

Дата релиза: 13 июля

Количество треков: 17 (20 в расширенном издании)

Где послушать: YouTube Music, Spotify, Apple Music

После прорывного дебютного альбома Rodeo (2015) и успеха следующих альбомов Birds in the Trap и Astroworld Трэвис Скотт стал одним из самых влиятельных исполнителей хип-хопа. В 2019 году он собрал талантливых артистов, которые разделяли его фирменную эстетику мелодичного психоделического трэпа, под крышей собственного лейбла Cactus Jack Records.

В декабре 2019 года проект JackBoys с участием Трэвиса Скотта, Дона Толивера, Шека Веса и ряда приглашенных звезд дебютировал на вершине Billboard 200. А 13 июля этого года мы получили второй сборный альбом Cactus Jack под названием JackBoys 2. Он не только повторил успех предшественника в чарте альбомов, но и пытается превзойти его по всем статьям: больше треков, коллабораций с рэп-иконами и жанровых экспериментов.

Кстати, для Трэвиса 2025 год стал довольно продуктивным. Новатор трепа успел принять участие в ряде интересных совместных проектов. Одним из них стал свежий альбом No Sign Of Weakness звезды афробита Burna Boy. Гипнотически ритмичный сингл TaTaTa к нему нигериец записал вместе со Скоттом.

Bush — I Beat Loneliness

Жанр: альтернативный рок, хардрок, постграндж

Дата релиза: 18 июля

Количество треков: 12

Где послушать: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Мультиплатиновые британские рок-легенды BUSH возвращаются со своим десятым студийным альбомом I Beat Loneliness. Он сочетает интенсивный гранж с меланхоличным звучанием и текстами, которые согласно пресс-релизу исследуют «сложность разбитого сердца, личной трансформации и мучительного процесса отпускания».

С первого трека Bush создает эмоциональную атмосферу, в которую сквозь пульсирующий электронный ритм и гитарные рифы вплетается полный решимости, душевной боли и надежды голос фронтмена группы Гэвина Россдейла. После семи мощных рок-треков в начале альбом сбавляет обороты в атмосферной композиции We Are Of This Earth и заканчивается рядом баллад, на звание лучшей из которых претендует Rebel With A Cause.

Justin Bieber — SWAG

Жанр: поп, R&B

Дата релиза: 21 июля

Количество треков: 21

Где послушать: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Неожиданный седьмой альбом от бывшего кумира подростков, канадской поп-звезды Джастина Бибера, стал его первой работой за четыре года. С момента выхода «Justice» в 2021 году Бибер претерпел значительную трансформацию. SWAG — первый альбом исполнителя как отца и первый, который он записал, освободившись от чрезвычайно влиятельной фигуры Скутера Брауна. Бибер наконец получил свободу творить по зову души и сполна ею воспользовался.

Как всегда, основным стилем Бибера является R&B, украшенный синтезаторами в Too Long, размытыми барабанами в First Place и скрипом акустической гитары Zuma House. Daisies и Devotion — одни из самых выдающихся песен альбома и ближайшие к традиционным синглам сочетают влияние госпела и инструментальной поддержки от таких исполнителей, как экспериментатор соула Dijon и гитарный радикал Mk.gee.

Tyler, The Creator — DON’T TAP THE GLASS

Жанр: хип-хоп, поп-рэп, фанк

Дата релиза: 21 июля

Количество треков: 10

Где послушать: YouTube Music, Spotify, Apple Music

С несколькими альбомами № 1 и премией «Грэмми» американский рэпер Tyler, The Creator получил статус суперзвезды, которой не обязательно ломать голову над нарративами песен следующей пластинки. Вместо этого исполнитель развлекается в соцсетях, публикуя подробные указания, как поклонникам следует слушать его «веселый, короткий, оптимистичный и хвастливый альбом» DON’T TAP THE GLASS.

«Этот альбом не создан для того, чтобы сидеть на месте, — пишет Тайлер. —Танцы, управление автомобилем, бег или любой другой тип движения рекомендуется, чтобы понять его дух. Только на полной громкости». Видимо, инструкции оправданы, поскольку проект содержит безумную компиляцию танцевальных треков — идеально для летних вечеринок на свежем воздухе.

Лея — «Місце де можна відчути всі емоції»

Жанр: альтернативный фолк, фолк-рок

Дата релиза: 17 июля

Количество треков: 7

Где послушать: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Певица и исполнительница Лея, она же Лиза Васильковская, получила известность после выхода дебютного альбома «Бестіарій» (2023), темой которого стали персонажи украинской мифологии. В этом году артистка представила сборник новых песен под названием «Місце де можна відчути всі емоції». Как можно догадаться из названия, каждая композиция альбома на языке музыки рассказывает об определенной эмоции Леи, а вместе они создают историю трансформации лирической героини.

Madonna — Veronica Electronica

Жанр: синти-поп, хаус, электроника

Дата релиза: 25 июля

Количество треков: 8

Где послушать: YouTube Music, Spotify, Apple Music

В 1998 году седьмой альбом Мадонны Ray of Light сделал ее одной из величайших звезд поп-музыки и породил балладу Frozen, которая до сих пор не покидает плейлисты радиостанций. Интересно, что изначально Veronica Electronica была задумана, как сопутствующий альбом к Ray of Light и должна была выйти сразу после него. Но успех предшественника заставил королеву поп-музыки отложить релиз.

Все это время среди фанатов ходили слухи о чем-то вроде мистического Грааля — загадочном альбоме ремиксов, который по непонятным причинам не увидел свет. И вот спустя 27 лет терпение поклонников творчества Мадонны было вознаграждено. Сборник из восьми треков наконец-то вышел на лейбле Warner. В нем представлены ремиксы от Peter Rauhofer, William Orbit, Sasha и ранее не изданное демо Gone Gone Gone.

Alice Cooper — The Revenge of Alice Cooper

Жанр: хард-рок, хеви-метал

Дата релиза: 25 июля

Количество треков: 14

Где послушать: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Не каждая группа имеет счастье воссоединиться через пять десятилетий после своего взлета к славе. Оригинальный состав Alice Cooper Group понимает уникальность шанса и обещает погрузить слушателей в мир «винтажного ужаса и классического шок-рока 1970-х», которые сделали коллектив легендарным.

Согласно пресс-релизу, поклонники имеют шанс получить «мощный и ностальгический опыт, который соединит легендарное прошлое и яркое настоящее группы». Пластинка содержит современные версии старых хитов и два эксклюзивных трека: «Return of The Spiders» 1970 года и винтажную смесь «Titanic Overunderture».