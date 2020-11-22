Marvel’s Spider-Man: Miles Morales — паук в миниатюре





Может ли быть что-то лучше Человека-паука? Правильно, два Человека-паука. Встречайте Майлза Моралеса, Спайди из Гарлема.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Жанр Action-adventure

Платформы PlayStation 4/ PlayStation 5

Разработчики Insomniac Games

Издатель Sony Interactive Entertainment

Сайт insomniac.games

Давайте сразу определимся, цифра 2 в названии Marvel’s Spider-Man: Miles Morales отсутствует по вполне понятной причине — это никоим образом не вторая часть и даже не спин-офф, а скорее большое дополнение к позапрошлогодней Marvel’s Spider-Man. Когда-то, пока индустрию не поразило проклятье микротранзакций, дополнения в основном были именно такими — полноценными самостоятельными историями, рассказанными с максимальным переиспользованием графических ассетов и игровых механик.

Питер Паркер вместе с Эм-Джей отправляются в Европу, а за старшего в Нью-Йорке остается Майлз, прошедший курс интенсивных тренировок от Паучка-старшего и успевший, пусть и не без проблем, подтвердить свою профпригодность, отвесив люлей Носорогу. Впрочем, младшенького паучка ньюйоркцы пока всерьез не воспринимают. Даже в Гарлеме, куда Моралес вместе с матерью переехали после событий первой части, преобладает скептическое отношение, ведь “настоящий” Спайди — серьезный, состоявшийся герой, а этот новенький так, подтанцовка.

Разумеется, долго искать возможность укрепить свой авторитет среди горожан не придется — как по заказу в Нью-Йорке появляется группировка хайтек-террористов Подполье, занимающаяся саботажем городской инфраструктуры, а компания Roxxon в то же время собирается разместить в Гарлеме подозрительный инновационный реактор. Догадаться о том, как в дальнейшем будут развиваться события, несложно, особенно в том случае, если вы хотя бы отдаленно знакомы с вселенной Человека-паука. Единственный потенциальный сюрприз разработчики безбожно спойлерят, оставив практически без изменений имя одного из ключевых персонажей. В том же Into the Spider-Verse схожую ситуацию обыграли гораздо элегантней. Marvel’s Spider-Man тоже не была шедевром в этом отношении, но игра компенсировала общую предсказуемость сюжета количеством суперзлодеев на час экранного времени, чем Miles Morales похвастаться не может, что, в принципе, логично — новоявленный герой попросту не успел обзавестись заклятыми врагами.

Да и, откровенно говоря, места на большее количество врагов в Marvel’s Spider-Man: Miles Morales банально не хватило бы, основную сюжетную линию можно завершить примерно за восемь часов, еще три-четыре придется потратить на сбор коллекционных предметов и закрытие побочных активностей. Негусто, согласен, однако у меня не возникло желания упрекать игру за небольшую продолжительность. Я до сих пор считаю оригинал одной из лучших супергеройских игр за всю историю, однако он был настолько переполнен повторяющимися и обязательными для прохождения активностями, что я в какой-то момент пресытился, махнул рукой на прокачку персонажа, завершил сюжет и даже не возвращался в игру, чтобы посмотреть на дополнения. В Miles Morales, помимо новых побочных заданий, все еще нужно зачищать вражеские базы, устраивать мордобой на бывших стройках Фиска, прерывать ограбления и преследовать машины с головорезами, но таких активностей хорошо если по пять на каждый район наберется, а за голубями гонять доведется аж целый один раз и то, это задание было добавлено явно ради стеба над первой игрой.

Новогодний Нью-Йорк, конечно, безумно красив, а драки, благодаря способностям Майлза, выглядят крайне эффектно, но геймплей по своей сути не изменился. Вот только если Питер был классическим гиком с целым ворохом высокотехнологичных гаджетов, то Майлз в основном полагается на свое умение шарахать врагов электричеством и временно становиться невидимым. И, откровенно говоря, эти умения ощутимо упрощают игровой процесс, так что ставьте уровень сложности повыше. Нанося удары, Майлз накапливает заряды биоэлектричества, которые можно тратить на спецприемы вроде мощных ударов кулаком, пробивающих блок, или электрического взрыва, поражающего всех врагов вокруг. Ну а если станет тяжко, всегда можно врубить невидимость и отдышаться в безопасном уголке. Как несложно догадаться, проходить миссии в стелс-режиме теперь проще пареной репы, целую базу вполне реально зачистить за считанные минуты, ни разу не показавшись неприятелю на глаза, главное — не упускать из виду парней с тепловизорами и нокаутировать их первыми.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales — это в большей степени история про семью, дружбу и сообщество, чем про парня в трениках, швыряющегося молниями в плохих ребят. В перерывах между разборками с бандами и жадными корпорациями Майлз разыскивает капсулы времени, припрятанные когда-то совместно со школьной подругой, узнает нюансы семейного прошлого, вспоминает отца и помогает простым жителям Гарлема разобраться с их заурядными проблемами. В этом игра похожа на сериалы Netflix из киновселенной Marvel — пока где-то на фоне Мстители сражаются с инопланетными вторжениями и прочими апокалипсисами, герои вроде Сорвиголовы или Люка Кейджа разбираются с более приземленными неприятностями в рамках отдельно взятого городского района. С Моралесом ровно та же ситуация — это довольно камерная, уютная история, которая заканчивается до того, как успеет надоесть, и заставляет с нетерпением ждать продолжения, ведь мы уже знаем, кто будет главной проблемой Нью-Йорка в следующий раз. Должно быть интересно.