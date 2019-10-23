Обзор смартфона Meizu Note 9





Сегмент недорогих смартфонов становится все интереснее, ведь до него добрались хорошие процессоры, достаточно красивые дисплеи, более продвинутые камеры и неплохие флагманские элементы дизайна. При этом даже недорогие смартфоны обладают хорошей эргономичностью и в целом неплохо выглядят. Но набор нюансов и компромиссов в случае с «бюджетниками» все равно остается. В сегодняшнем обзоре обсудим слабые и сильные стороны смартфона Meizu Note 9 (M923H).

Комплектация и первые впечатления

Со смартфоном пользователю достанется зарядное устройство, кабель USB-A-to-USB-C и «скрепка» для лотка SIM-карт. Гарнитуры нет, но если флагман за это еще можно упрекнуть, то смартфон со стоимостью в несколько раз меньше — нет. Переходник для имеющихся наушников не понадобится, ведь, опять же, в отличии от флагманов, тут есть стандартный разъем. Защитной пленки или чехла в комплекте нет. (В редакцию приехал только смартфон, поэтому познакомиться с полным содержимым коробки не удалось.)

Немного странно, что при старте работы смартфона не предлагается включить сканирование лица, а вот дактилоскопический датчик таки настраивается. Таким образом не все пользователи узнают, что такая функция есть в принципе. Обычно о таких возможностях упоминают сразу. Но в остальном процесс настройки устройства вполне привычный для ОС Android.

Дизайн и удобство использования

Внешность Meizu Note 9 не сильно отличается от популярного нынче оформления смартфонов. Львиная доля лицевой панели, естественно, отведена дисплею, но заметные рамки (особенно над и под экраном) все равно есть. Для фронтальной камеры они все равно маловаты, поэтому для нее есть популярный каплевидный вырез. В остальном дизайн настолько стандартный, что без логотипа на задней крышке вовсе было бы сложно понять, к какому бренду относится смартфон.

Выпускается эта модель в трех цветах: черном, синем и белом. При этом боковины в первых двух случаях совпадают с основным цветом, а у белого образца рамка «хромированная». Корпус сделан полностью из пластика, поэтому и повредить его будет достаточно легко. Хотя на белом варианте царапины и следы от рук традиционно будут практически незаметны. Ну и само собой, размеры всего корпуса большие, чтобы говорить о комфорте использования одной рукой: 153×74×8,65 мм, вес — 170 грамм.

Все органы управления тоже размещены без каких-либо сюрпризов и, субъективно, в удобных позициях. USB-C все чаще встречается даже в недорогих устройствах, и приятно, что разъем для наушников не проигнорировали. Но вот покрытие вокруг них явно может достаточно быстро пострадать, поэтому подключать гарнитуру или зарядку стоит поосторожнее.

В обычных бытовых ситуациях с таким смартфоном все обстоит точно также, как и с большинством побывавших у нас за последнее время конкурентов. У него также довольно простой дизайн, им также удобнее пользоваться двумя руками, ему также не помешает чехол. Само собой, у недорогого смартфона нет защиты от воды и пыли, поэтому с ним стоит быть поосторожнее. Но в целом, те пользователи, которые хорошо освоились с большими корпусами современных смартфонов, вряд ли будут чем-то сильно недовольны в использовании Meizu Note 9.

Дисплей

Именно экраны стали причиной такого увеличения корпусов смартфонов. В данном случае это 6,2-дюймовый дисплей с небольшой «каплей» сверху. И в отличии от многих других производителей, в Meizu нет возможности ее скрыть. Если растянуть видео на весь экран, то за границу «капли» картинка таки зайдет. С играми все ситуативно (например, Alto’s Odyssey за эту границу не заступает, а PUBG Mobile разворачивается на максимум). Разрешение экрана при этом составляет 2244×1080 точек (402 PPI), чего полностью достаточно.

В Note 9 установлена IPS-матрица. Уже достаточно давно даже в бюджетных смартфонах экраны не просто получают хорошее разрешение, но и матрицы выглядят очень неплохо. Так и тут, цветопередача, конечно, не идеальна, но если вспомнить стоимость смартфона, то как-то на нее пожаловаться не выйдет. Цветовой профиль тут только один, с которым изображение получается немного «холоднее» нормы, со слегка проваленной гаммой, еще и контрастности хотелось бы чуть-чуть побольше. Но, опять же, с этим можно было бы придраться к более дорогому смартфону, но явно не к «бюджетнику».

В помещении подсветки не так и много — 282 кд/м². Минимальная яркость составила всего 1.1 кд/м². Может под ярким солнцем и захочется прикрыть экран, но в остальном уровня яркости достаточно. Есть и датчик освещения, которому иногда нужно немного помочь (субъективно, он выбирает значение ниже, чем стоило бы), но это совершенно не критично. А для более комфортной работы вечером есть режим Eye-Friendly, фильтрующий синие оттенки после захода солнца.

Сканирование лица и отпечатков пальцев

Удобная разблокировка устройства тоже является важным элементом в использовании смартфона. Но и про безопасность не стоит забывать. Meizu Note 9 использует камеру для сканирования лица пользователя. В подходящих условиях это происходит быстро, но в темноте такой метод не работает, а солнцезащитные очки придется снять. Если глаза пользователя закрыты, то смартфон тоже не «откроется». Но в любом случае такой метод блокировки считается не самым надежным из возможных.

На задней панели также есть сканер отпечатков пальцев. Так как это одно из стандартных решений вопроса быстрой разблокировки уже не первый год, даже в недорогом устройстве такой работает отлично. Так и с Note 9, где к работе дактилоскопического датчика не подкопаться. Он размещен в удобной позиции, срабатывает очень быстро, а количество ошибок у него минимальное.

Звук

С разговорными динамиками в бюджетных моделях не экспериментируют, поэтому в Note 9 установлен совершенно привычный динамик над экраном. Он не очень громкий, поэтому в шумной обстановке будет сложновато поговорить, но зато собеседник будет доволен качеством передачи голоса и работой системы шумоподавления.

Основной динамик играет без помощи разговорного. Ему, как и большинству его конкурентов, сильно не хватает низких частот, а высокие могут быть немного попискивающими. Поэтому для уведомлений и озвучки обычных роликов в Сети такого динамика еще хватит, но тем, кто любит послушать музыку с помощью смартфона, придется воспользоваться другим источником звука.

Проблемой это не станет. Для беспроводных устройств, естественно, есть Bluetooth, а для обычных наушников остался стандартный разъем. Monster Jamz звучат с ним весьма неплохо. Гарнитуры в комплекте нет, поэтому тех пользователей, у которых нет наушников, будут ожидать дополнительные траты.

Производительность и ПО

С возможностями флагманов уже давно все очень хорошо, но у бюджетного сектора, логично, больше ощущались проблемы с нехваткой мощности. Сейчас же ситуация сильно поменялась, и даже в недорогом смартфоне есть очень неплохие процессоры и комбинации памяти. Meizu Note 9 получил восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 675 с видео Adreno 612. Тут же есть приличные опции емкости накопителей (64 и 128 ГБ), но расширить их картами памяти нельзя. ОЗУ тоже достаточно — 4 или 6 ГБ. Что интересно, количество оперативной памяти не зависит от накопителя. Ну и привычный набор беспроводных интерфейсов тут есть, где Wi-Fi поддерживает стандарт AC, версия Bluetooth 5.0, и конечно же есть поддержка LTE и двух SIM-карт. Вот чего действительно не хватает, так это NFC.

Производительности достаточно для большинства случаев. Даже в PUBG Mobile можно комфортно играть на высоких настройках графики, еще и без особого нагрева. Не так давно это было роскошью для недорогих смартфонов. Само собой, для обычных задач тем более должно хватать сил, лишь бы с ПО не было проблем.

А с ним как раз не все хорошо. Смартфон работает под управлением Android 9 с оболочкой Flyme 7.2.2. У нее встречаются странные ошибки и недоработки. Из парадоксального — в тестовом смартфоне нельзя поменять заставку рабочего стола (система сообщает об ошибке и просит установить обновления, которых нет). Беглый «гуглинг» показал, что такая проблема встречалась у этой модели, но о решении не говорилось. Из других замеченных неудобств: при прокрутке открытых приложений бывает заметное проседание FPS; несколько раз встречалось случайное «падение» приложений; для обработки снимков, которая делается автоматически, требуется лишнее время (приложение камеры вообще слабое место устройства). Также хотелось бы побольше настроек интерфейса, но это может решить какой-то сторонний лаунчер.

Камеры

Сегодня для смартфонов наличие нескольких камер не считается чем-то удивительным. Несколько модулей оснащаются разными объективами и каждый выполняет отдельную функцию. Meizu Note 9 в этом плане очень простенький — у него основная 48-мегапиксельная (ƒ/1.7) камера дополнена 5-мегапиксельным сенсором для боке и все. Ни «телевика», ни ультраширокоугольной камеры или макро. Для бюджетного устройства это вполне нормальная ситуация.

Днем камера ожидаемо хорошо справляется с поставленными задачами. Она быстро фокусируется и делает кадр. И боке получается неплохо. Если не сильно придираться, то снимки все же нравятся, но есть проблема с постобработкой. Для начала, режим HDR иногда работает с серьезными ошибками (конечный файл выходи в очень низком разрешении и с огромным количеством артефактов). А штатная интеллектуальная система улучшения снимка иногда переигрывает, в итоге то в тенях могут быть проблемы, то цвета выглядят не очень натурально. Опять же, вспоминая стоимость устройства, большую часть таких ошибок можно простить, но проблему с HDR, конечно, хотелось бы таки исправить.

Есть и ночной мод. Он не заставляет долго держать гаджет для снимка. Его определенно нужно включать при съемке в условиях недостаточного освещения, но бывают ситуации, в которых камере все равно сложно сохранить детали и передать цвета. Это трудно было бы простить более дорогому устройству, но в данном случае результат способен приятно удивить.

Также камера записывает видео, максимальное разрешение которого составляет 4К. В таком случае звук пишется только моно. При Full HD будет стерео, но в обоих случаях скорость записи составит 30 FPS и нет стабилизации. Качество роликов расстраивает, особенно на фоне неплохих фотографий. Но для бюджетного сектора хорошее видео все еще остается проблемой.

Фронтальная камера с разрешением 20 МП (ƒ/2.0) также умеет «мылить» фон, правда уже без помощи еще одного сенсора. Изображение получается очень неплохим. Снимок обрабатывается системой, где выравниваются недостатки кожи и слегка «подкручиваются» цвета. Интересно, что при «замыливании» фона приложение уже меньше уделяет внимание самому лицу.

С приложением есть ряд уже упомянутых проблем. Но кроме ошибки HDR и некоторых тонкостей постобработки, других неудобств не было. Оформление и количество доступных настроек довольно простенькие и в них легко разберется практически любой пользователь. Но вот вечерний режим было бы неплохо выделить в отдельную вкладку, а не прятать в разделе More.

Автономность

Так как в смартфоне далеко не самый мощный процессор и довольно крупный аккумулятор (4000 мА•ч), в тесте автономности он смог протянуть 9 часов 41 минуту — хороший результат. В реальном использовании при 4 часах работы экрана в день (где были фото, навигация, немного игр, браузинг, мессенджеры и социальные сети), запас заряда оставался около 40%. Пусть на пару довольно насыщенных дней такой батареи будет мало, сутки гаджет должен протянуть. Правда, игры достаточно сильно влияют на расход.

Поддержки индукционной зарядки, естественно, нет. Комплектного блока питания у нас тоже не оказалось, но от мощного блока для ноутбука смартфон зарядился быстро — за 2 часа.