Обзор недорогого роутера Mercusys AC10





В некоторых случаях пользователям не нужны дорогие устройства. Например, чтобы просто совершать звонки, не нужен флагманский смартфон, или для цифрового меню в кафе не нужно закупать партию iPad Pro. Так же и с роутером — для не очень быстрого подключения, цель которого Wi-Fi в небольшом помещении для звонков в Skype, мессенджеров и чтения новостей в браузере, покупать дорогую Mesh-систему не нужно. Как в таких ситуациях себя поведет доступное устройство мы и проверим на примере Mercusys AC10.

Комплектация Mercusys AC10

У роутеров редко встречаются какие-то необычные комплекты, ведь для работы им практически ничего не нужно, кроме питания и кабеля от провайдера. В этом случае все стандартно: в небольшой коробке скромный маршрутизатор, Ethernet-кабель, блок питания (не сильно больше такого для смартфона) и документация.

При старте работы сразу видно, кто настоящий производитель устройства, ведь административная панель повторяет такую от устройств TP-Link. Ну, за исключением цветового оформления и логотипов.

С Quick Setup тут тоже должен справиться практически любой неподготовленный пользователь, который попробует самостоятельно настроить роутер. В зависимости от типа подключения, вероятно потребуются дополнительные настройки IP- или MAC-адреса, но в таком случае явно легко поможет простой звонок в службу поддержки. Так что с настройкой проблем не будет.

Дизайн и удобство использования

В последнее время в редакцию чаще попадают устройства нового стандарта Wi-Fi 6. Все они довольно крупные. Mercusys AC10 на их фоне может легко потеряться, ведь он совсем немного больше бумажника, да и то далеко не каждого — 114×94×26 мм. Есть четыре антенны, перманентно закрепленные по бокам корпуса, ближе к углам. Выбора цвета корпуса не предоставляют, бывает только белый пластик с матовой поверхностью.

Ничего броского в оформлении нет. Есть разве что оттиск логотипа компании на верхней стороне. Собственно, ничего больше от бюджетного устройства ждать не приходится. К тому же, минималистичный дизайн легко впишется в обычное домашнее окружение.

Разместить маршрутизатор можно просто поставив на тумбе или любой другой ровной поверхности. Снизу нет никаких ножек или фиксаторов, простой пластик. Но там есть пара прорезей для крепления устройства на стене, для поклонников такого варианта установки. В любом случае роутер очень компактный и его совершенно не сложно установить даже в небольших нишах мебели.

Простое оформление сопровождается четырьмя зеленым диодами для индикации наличия питания, Wi-Fi, соединения с Сетью и подключенных по проводу устройств. На тыльной стороне тоже обошлось без излишеств: два LAN-порта, WAN, разъем питания и кнопка перехода в режим WPS, которая служит и для сброса.

Как от устройства с очень невысокой стоимостью, ожидания не были высоки. Но как для базового роутера, Mercusys AC10 хорошо выглядит и легко найдет свое место дома у пользователя. Конечно, ему не помешали бы прорезиненные ножки для лучшей устойчивости, но такие встречаются не у всех более дорогих и продвинутых моделей.

Функциональность Mercusys AC10

Вполне себе простенькая на сегодняшний момент модель все равно довольно «шустрая». Mercusys AC10 работает по стандарту AC1200: в диапазоне 2,4 ГГц он передает данные со скоростью до 300 МБит/с, а в 5 ГГц — 867, поддерживает Beamforming и MU-MIMO. Для не очень быстрых каналов и хозяйств, где нет высокой нагрузки и ожиданий от локальной Сети, таким роутером можно перекрыть все несложные задачи.

Но AC10 сразу упирается в одно банальное ограничение — все порты 100-мегабитные. Вряд ли, конечно, у целевой аудитории такого роутера будет гигабитный канал и соответственно высокие ожидания от работы маршрутизатора, но если по какой-то акции провайдера можно будет получить канал быстрее 100 МБит/с, такой модели для этого уже не хватит.

Из прочих возможностей тут есть довольно стандартный набор из гостевых сетей, NAT Forwarding, родительского контроля (ограничение поиска по заданным словам и времени доступа для отдельных клиентов), QoS, базовых настроек безопасности и поддержки IPTV.

Административные возможности включают в себя функции бэкапа параметров, лог событий, минимальную диагностику соединения, график автоматической перезагрузки, и возможность управлять информационными диодами. Неудобно разве что с обновлениями, которые устройство не умеет «вытаскивать» себе автоматически и файл придется передать с компьютера, предварительно получив его с сайта.

Mercusys AC10 в работе

Разобравшись с возможностями устройства, можно и проверить скорость доступа. Для теста роутер обеспечивал связью двухкомнатную квартиру где есть гигабитный доступ к интернету. Но да, ограничение WAN-порта не позволило бы роутеру использовать весь свой потенциал, поэтому сразу стоит учитывать, что скорость соединения с Сетью будет в лучшем случае до 100 Мбит, а вот в локальной сети данные должны «двигаться» побыстрее.

Показания скорости при прямом подключении без роутера на момент тестирования составили более 700 Мбит/с в обе стороны. Подключившись к устройству, рядом с ним был практически обеспеченный WAN-портом максимум в обоих диапазонах и тоже самое при проводном соединении. Такой показатель был ниже только в дальней точке квартиры и только в диапазоне 2,4 ГГц, который составил 51 Мбит/с приема и 44 МБит/с отдачи.

Посмотреть на скорость передачи внутри сети помогли два клиента в виде ноутбуков ROG Zephyrus 15 и ASUS ZenBook Flip S. С одним из них подключенным по проводу, а вторым в диапазоне 2,4 ГГц, снова был предел в скорости порта вблизи от роутера, а в самой отдаленной точке повторился опыт замера Speedtest. Когда же оба клиента были подключены к беспроводной сети, результаты сильно не поменялись (в среднем при разных замерах получилось 56 Мбит/с).

Такая же схема в 5 ГГц показала, что при проводном и беспроводном клиентах они ожидаемо во всех помещениях обеспечивает под 100 Мбит/с. Без проводов скорости было не так много, как хотелось бы — в среднем немного больше 160 Мбит/с. Этого маловато, чтобы быстро передавать данные между клиентами, но совершенно достаточно для соединения с интернетом.

И если вы еще не устали от показателя «под 100 Мбит/с», то при двух проводных клиентах была именно такая цифра.

Так, роутер действительно способен обеспечить небольшую квартиру 100-мегабитным подключением. До 10 клиентов за раз вполне хорошо соседствовали в локальной сети и проблем с доступом к интернету у них не было. Даже при стриминге фильма на телевизор и одновременной загрузке большого файла, заминок не наблюдалось, а другие устройства в сети могли и дальше пользоваться соединением, пусть и с небольшой задержкой из-за скачивания файла на приоритетном компьютере.