Обзор ноутбука-«трансформера» ASUS ZenBook Flip S UX371EA





Иногда новые технологии достаточно долго заменяют устоявшиеся «стандарты», ведь в некоторых моментах производители не всегда смело идут на эксперименты. Но это явно не про компанию ASUS, которая чаще других выпускает не просто необычные прототипы, а еще и доводит их до конечного потребителя. В сегодняшнем обзоре у нас довольно привычный ноутбук-«трансформер» с сенсорным экраном, которым вроде бы уже сильно удивить будет сложно, но нотку экзотичности ему добавила 13-дюймовая OLED-матрица с высоким разрешением. Вместе с этим, модель получила сертификат Intel Evo, очень компактная и неплохо выглядит. Так что давайте детальнее посмотрим, как у нового ASUS ZenBook Flip S UX371EA обстоят дела и со всем остальным.

Комплектация ASUS ZenBook Flip S

Новый «Флип» уже не первый лептоп тайваньской компании, который в своем комплекте имеет переходник для наушников. Такие перестают поставляться со смартфонами, но, видимо, «природный баланс» восстановят ноутбуки. Еще с героем этого материала есть Ethernet-переходник, стилус, чехол, блок питания и документация. Увы, в нашем распоряжении есть только компьютер и зарядное устройство.

Такой комплект позволит практически обойтись без дополнительных покупок, набор разъемов получается вполне хороший, и для транспортировки защита есть. При наличии сенсорного экрана и мышь может не пригодиться. Так что с содержанием коробки действительно все оправдывает ожидания от дорогой покупки.

Дизайн и удобство использования

Ноутбуки формата 2-in-1 в первую очередь предназначаются тем пользователям, которые не работают на одном месте. То есть, например, час назад такой человек был в офисе и отвечал на почту, сейчас на встрече показывает презентацию, а через пару часов будет дома, скроллить ленту новостей на диване. С небольшими ноутбуками это все очень легко делать, и ASUS ZenBook Flip S как раз довольно неплохой пример: 305×211×11,9-13,9 мм, вес — 1,3 кг. Это, конечно, не эталон среди ультрабуков, но перемещаться с таким очень комфортно.

Основной особенностью ZenBook Flip S так и остается возможность полностью развернуть экран, превратив маленький лептоп в крупный планшет. Такая возможность нужна далеко не во всех сценариях использования лептопа, но те пользователи, которые знают, как в их рутине это будет полезно, на стандартные шарниры дисплейного блока уже не согласятся. Ну и в этот раз не произошло каких-либо кардинальных изменений в принципе «превращения» в планшет — дисплей просто разворачивается к нижней крышке и все.

Корпус ноутбука практически полностью алюминиевый. Он хорошо собран и даже при «трансформации» не издает хрустов или скрипов, хотя местами топкейс и мягковат (что с учетом всех переменных вполне можно понять). Раскрыть лептоп можно даже одной рукой. Вот только он маркий и относительно легко покрывается отпечатками пальцев. Мягкая тряпочка в комплекте не помешала бы, ведь и экран иногда нужно протирать, особенно с учетом того, что он еще и сенсорный.

В привычной форме ноутбука ZenBook Flip S не сильно отличается от других в линейке. Дисплей в открытой форме немного приподнимает топкейс (в компании этот трюк называют все еще ErgoLift), а края устройства украшены «бронзовыми» отшлифованными кантами. Выглядит все аккуратно, а доступна модель только в черном цвете. Такой дизайн будет неплохо выглядеть дома, в офисе, в кафе и так далее.

Набор разъемов, как для подобного ноутбука, вполне достаточный. Слева есть HDMI и два порта Thunderbolt 4 (с их помощью как подключаются аксессуары, так и заряжается батарея). На правой стороне топкейса находится один USB-A (3,2), рядом с которым кнопка включения. С ней стоит быть поосторожнее поднимая ноутбук со стола, ведь случайное нажатие переводит его в режим сна (правда, «просыпается» он очень быстро). А вот для проводных наушников придется не забывать взять с собой переходник.

Как обычно для «трансформеров», новый Flip S вполне скромный ноутбук, но крупный планшет. В среднем это вполне сбалансированное устройство, с которым не сложно перемещаться и которым приятно пользоваться в разных ситуациях. Так что когда вся эта история с пандемией наконец-то исправится и мобильность снова станет актуальным критерием для ноутбука, такая модель будет хорошим вариантом портативного компьютера с опцией планшета.

Дисплей ASUS ZenBook Flip S

У формата 2-in-1 редко встречаются большие экраны. У Flip S дисплей 13-дюймовый. Именно такая модификация в Украину будет поставляться в одном образце: с OLED-матрицей, 4K-разрешением и сенсорным слоем. При этом он еще и поддерживает работу со стилусом, что добавит разнообразия в работе любителям скетчей и рукописных заметок, а также поможет немного занять детей в дороге. И все это с относительно небольшими рамками и прикрыто, естественно, стеклом.

В привычном режиме работы с ноутбуком тут мало что обращает на себя внимание. Сложив лептоп в планшет проблем тоже не возникло. Конечно, работая с экраном напрямую, стекло довольно быстро покрывается отпечатками, с этим пока ничего не поделать. Но видно их только при выключенном дисплее (правда, и солнечных дней во время тестирования не было, возможно при более ярком освещении следы были бы заметнее). В любом случае, с сенсором все получилось хорошо, ноутбук быстро реагирует на изменение позиции и вполне предсказуемо работает.

Картинка же сильно отличается от того, что можно увидеть на других ноутбуках. Разница калибровки привычных IPS-экранов и здешнего хорошо видна, ведь картинка заметно перенасыщена. Это напоминает разницу в профилях отображения на смартфонах, где есть «натуральный» и «яркий». Такие цвета не очень хорошо подойдут для работы с картинкой, но зато в обычном использовании все и правда выглядит круто, особенно возможность посмотреть видео с поддержкой HDR (хотя контента нужного качества не так и много). И разве что под углом изображение «зеленит».

Уровень подсветки у такой матрицы тоже заметно выше, чем у среднестатистического экрана ноутбука. Максимальная яркость составила 505 кд/м2, тогда как минимальная — 3,9. Сюда бы автоматическую регулировку, и было бы совсем замечательно. А еще у лептопа есть необычное программное решение: с первого включения система будет с предустановленной темной темой, а не стандартной светлой. Очень логичное решение с учетом типа матрицы.

Манипуляторы и мультимедиа

Весьма ожидаемо, у новой модели линейки ZenBook появилась и новая расстановка клавиш. Такую мы недавно видели у ASUS ZenBook 14. В данном случае тоже придется привыкнуть к крайнему правому вертикальному ряду с Home, PgUp, PgDn и End, которые можно случайно цеплять вместо привычных для их позиции клавиш Enter, Backspace и так далее. Но зато тут в правом верхнем углу Delete, а не кнопка включения, что намного удобнее. И также тут есть и приятная белая подсветка. А привыкнув к правому краю на такой клавиатуре очень приятно набирать текст, ведь она в меру жесткая и довольно тихая.

Невысокий, но растянутый трекпад тоже повторяет такой от других моделей линейки. К его отзывчивости и точности практически нет вопросов и пользователи, которые не нуждаются в мышке, будут довольны таким трекпадом. К тому же, какие-то действия можно перевести на сенсорный дисплей, что только увеличивает комфорт работы. И заодно от виртуального NUM-блока тут тоже не отказались.

Привычно для ZenBook, тут тоже есть логотип Harman/Kardon. Предположу, что динамики для подобных новых моделей используются одни и те же. Они хорошо звучат, даже воспроизводя музыку. Правда, это не самый качественный и интересный звук среди тонких лептопов, но тем не менее, для львиной доли ситуаций, когда ничего другого под рукой нет, такого звучания хватит для любимых треков, фильмов и прочего.

Есть у Flip S и система быстрой разблокировки, которая реализована с помощью ИК-датчиков рядом с камерой. Функция Windows Hello работает в данном случае очень хорошо и в практически любых условиях реагировала очень быстро. Сканер отпечатков пальцев в таком случае не нужен, распознавания лица будет достаточно.

Качество фронтальной камеры — HD, но она не «шумит» даже в приглушенном свете. Для тех, кто много времени проводит в виртуальных встречах, связывается таким образом с близкими и так далее, такая камера будет действительно хорошим решением. Но еще больше порадовали микрофоны, у которых есть отличный режим шумоподавления. Без него микрофоны улавливают даже мелкие шорохи, но переключившись в режим Single presenter conference call, в разговоре останется только голос пользователя, еще и без особых искажений. Это действительно впечатляет и наверняка будет оценено владельцами, которым нужно много коммуницировать с помощью ноутбука.

Производительность и ПО

Я уже упоминал, что такой лептоп в украинской рознице будет только в одной комплектации, так что потенциального покупателя ждет: Intel Core i7-1165G7 с интегрированной графикой Intel Iris Plus Graphics, 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X прямо на плате, а также терабайтный накопитель в формате M.2. Для внешних манипуляторов есть Bluetooth 5.0, а для связи — Wi-Fi 6 или комплектный Ethernet-переходник. Модулей для SIM-карт не предусмотрено, хотя было бы полезно иметь такую опцию.

В тестах производительности результаты немного отстают от конкурентов с таким же процессором, что объясняется охлаждением. С учетом особенностей данного корпуса, места в топкейсе чуть-чуть меньше обычного, что повлияло и на нагрузку, которую производитель предусмотрел на CPU. Правда, на работоспособности ноутбука это сильно не сказалось. При простых повседневных задачах на уровне офисной работы, сложно сказать, что такая конфигурация себя плохо показала. Наоборот, система быстро загружается, приложения запускаются практически без заминок, а в работе не встречалось чего-то необычного (наклейка Intel Evo все же не случайно появилась на топкейсе). А на скромных настройках графики вполне можно немного поиграть в не очень «тяжелые» игры (хотя вряд ли такие задачи есть в списке требований покупателей ноутбуков 2-in-1).

Во время работы с браузером, документами, мессенджерами и фоновой музыкой, температура процессора поднимается немного выше 40°С. Тепло на корпусе ощущается, но каких-то обжигающих точек я не почувствовал. Другое дело под нагрузкой (если все-таки кто-то доберется поиграть, например), тогда температура поднимается и повыше 70°С и так топкейс станет сильно горячее. Еще охлаждение будет слышно, хотя вентилятор довольно тихий в остальное время. При простой работе его практически не слышно. Основные прорези охлаждения находятся между шарнирами и вряд ли будут сильно мешать при классической работе за столом.

В операционной системе нет глобальных доработок, разве что сразу установлена темная тема оформления. Все остальное привычно для компании ASUS. Разве что в начале работы на себя лишний раз могут обращать внимание уведомления с предложением попробовать систему шумоподавления микрофонов и информация о режимах работы охлаждения в разных моделях использования ноутбука.

Автономность ASUS ZenBook Flip S

Вместе с повышением уровня комфорта в работе и визуальными доработками, не забыли и про автономность. Сейчас некоторые лептопы вполне способны пережить сокращенный рабочий день. Flip S в этом плане не удивил, и не разочаровал. Аккумулятора емкостью 67 Вт•ч хватило на 6,5 часов в тесте автономности PCMark 10 (Modern Office), воспроизведение фильма при комфортных настройках громкости и яркости «стоило» 24% заряда, а при обычной работе в час уходило до 15%.

Полностью разряженный аккумулятор от комплектного БП заряжается 2 часа 15 минут. Сам блок довольно компактный и его удобно брать с собой. А понадобиться он может нет только для зарядки, ведь без него, например, нельзя включить режим HDR. Правда, благодаря технологии Power Delivery и двум портам Thunderbolt 4, не так обязательно пользоваться именно комплектным зарядным устройством.