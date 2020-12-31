Обзор роутера Mercusys MR50G





Появление все большего количества роутеров с поддержкой стандарта Wi-Fi 6 уже как-то слегка перевернуло взгляд на цены маршрутизаторов и понемногу «приучает» к стоимости в несколько тысяч гривен. Но это не означает, что каждому пользователю принципиально нужен «флагманский Wi-Fi». Не желая тратить много денег или не нуждаясь во всех возможностях нового стандарта, все еще можно приобрести устройство прошлого поколения, и это не обязательно должно означать, что такой гаджет будет плохо работать. Какие возможности предоставит и как будет работать один из таких роутеров — Mercusys MR50G — мы и проверим в этом обзоре.

Комплектация Mercusys MR50G

Коробка внушительных размеров не принесла в себе никаких сюрпризов. Роутер сопровождают пара бумажек, блок питания и светлый Ethernet-кабель. Это совершенно традиционная поставка подобного рода устройств практически во всех ценовых категориях.

Долго разбираться с этим всем не придется, ведь тут не нужно ничего собирать, портов не так много, и кнопок почти нет. Поэтому на подключение и первоначальную настройку у бывалого пользователя уйдет до 10 минут с учетом беглого изучения административной панели. А для тех, кто занимается настройкой впервые, есть начальное меню, которое по шагам поможет создать сеть и подключиться к Интернету.

Все это на удивление быстро загружается и очень отзывчиво реагирует. Как для недорогого роутера, это приятные мелочи, которые все же обращают на себя внимание.

Дизайн и удобство использования

Внешний вид недорогих устройств часто сложно похвалить, но не в этом случае. Mercusys MR50G сделан в виде черного ромба, а его корпус украшен глянцевыми линиями, что для устройств компании TP-Link (а это материнская компания бренда) не ново. Глянец может и не очень практичный, зато тут действительно неплохо смотрится.

Внешних антенн у роутера 6. Они зафиксированы на корпусе, но их направление можно регулировать. Все антенны довольно высокие и в некоторых случаях установки где-то в нишах или в спрятанных отделениях мебели, для них может быть маловато места. Но на открытой поверхности проблем не будет. Тем более, сам маршрутизатор довольно скромный по современным меркам: 175,6×157,2×45 мм.

Нижняя часть корпуса перфорированная, что должно помогать охлаждаться «внутренностям» устройства. Также снизу есть три ножки, но они пластиковые и совершенно не «хватаются» за поверхность. Так что случайно задев провод или одну из антенн, не стоит ждать, что роутер останется на месте. Креплений для установки на стене у роутера не нашлось.

Элементов управления и портов на корпусе совсем немного и все расположены сзади. А именно разъем питания, WAN-, два LAN-порта и совмещенная кнопка перезагрузки и активации режима WPS. Интересно, что порты снабжены индикаторами активности, что в данных условиях не очень удобно, но «облегчает» лицевую сторону гаджета (правда, на ней все равно есть один диод, показывающий состояние устройства). Единственный недочет конструкции, это «козырек» над портами, который затрудняет доступ к фиксирующим защелкам разъемов. Нужны очень тонкие пальцы, чтобы что-то отключить. Ну и было бы неплохо выделить WAN другим цветом, пусть это и немного нарушило бы стиль total black.

Как для недорогого роутера не из линейки А-бренда, Mercusys MR50G выглядит довольно-таки интересно. Ему, конечно, не хватает пары лишних портов, цепкости и еще нескольких мелочей, но вспомнив, что его цена ниже даже старых решений этого стандарта, желания придираться не остается. А дизайн и вовсе можно назвать хорошим (пусть и с поцарапанным со временем глянцем).

Функциональность Mercusys MR50G

Список характеристик не самый впечатляющий, особенно после роутеров стандарта Wi-Fi 6, но также нельзя сказать, что тут все плохо. Модель поддерживает AC1900, где в 2,4 ГГц теоретический максимум скорости передачи данных составляет 600 МБит/с, а в 5 ГГц — 1300. Также есть поддержка технологии MU-MIMO, а 6 антенн и Beamforming должны хорошо покрывать как минимум квартиру с несколькими комнатами. Среди рабочих режимов есть варианты «Роутер» и «Точка доступа».

В административной панели незнакомых функций нет. Тут можно найти те же возможности скрыть сети или создать гостевые, IPTV, NAT Forwarding, Airtime Fairness и прочее. Все как у TP-Link. Единственной неожиданностью тут стал режим Smart Connect, который позволит роутеру самостоятельно решать, к какому диапазону подключить новый клиент, а у пользователя будет отображаться одна единственная сеть.

Родительский контроль тут ограничится запретом посещения определенных сайтов и временными рамками для отдельных клиентов или групп. Есть и функция QoS, но она не совместима с NAT Boost. Так как роутер тестировался с гигабитным каналом, в NAT Boost было немного больше смысла. В настройках безопасности тоже все типично для «базовых» устройств.

Среди административных настроек есть обновление прошивки (которую нужно самостоятельно загрузить с сайта производителя, без помощи пользователя роутер этого не делает), бэкап настроек, логи, автоматическая перезагрузка по расписанию, выключение/выключение индикаторов (тоже по расписанию, если нужно) и другие знакомые функции.

Отдельного приложения для контроля устройства со смартфона не предусмотрено.

Mercusys MR50G в работе

Тестировался маршрутизатор в наших привычных условиях небольшой квартиры с парой комнат и гигабитным каналом. В отличии от предыдущего роутера производителя, который не так давно был у нас на тесте, в этот раз испытуемый оснащен гигабитными портами и показатели скорости у него должны быть более интересными как с доступом к Интернету, и уж тем более внутри сети.

Не изменяя традициям, начинаем со скорости соединения с Интернетом. Для этих целей использовался MacBook Pro 15. На момент тестирования прямое проводное подключение показывало более 900 Мбит/с приема и отдачи. Через роутер скорость практически не изменилась. В беспроводном режиме в диапазоне 2,4 ГГц около устройства можно было видеть почти 160 Мбит/с в обе стороны, а в удаленной точке это было 86/66. В тех же местах, но в диапазоне 5 ГГц, эти показатели составили 634/355 и 442/258 Мбит/с соответственно. Это очень здорово для такого устройства.

Для испытаний скорости внутри сети в качестве клиентов были взяты игровой ноутбук линейки ROG Zephyrus и бизнес-лептоп HP ProBook. В диапазоне 2,4 ГГц при обоих клиентах около точки средняя скорость была 46 Мбит/с, а удалившись от нее — 34 Мбит/с. Подключив один из ноутбуков проводом средние показатели увеличились до 99 и 61 Мбит/с в этих же позициях, что для этого диапазона неплохо.

Переход в 5 ГГц при неизменных условиях показал, что средняя скорость по Wi-Fi составляла 261 Мбит/с вблизи, и 103 Мбит/с в дальнем углу квартиры. С одним проводным клиентом цифры опять же выросли до 291 (максимум был 516) и 142 Мбит/с. Без рекордов, но для своего сегмента скорость, опять же, хороша.

При проводном соединении между ноутбуками можно было получить заявленный максимум.

После этого несколько дней роутер провел в режиме Smart Connect и обслуживал все домашние устройства, включая пару компьютеров, несколько смартфонов, Apple TV и пару прочих домашних «умных» устройств. На первый взгляд каких-то трудностей в работе не было, как и не приходилось прибегать к изменению изначально заданных параметров. Во всех помещениях был доступен Wi-Fi и при установке точки приблизительно в центре квартиры, скорости везде было достаточно для практически любой работы. Разве что загрузка больших файлов могла показывать потерю скорости сравнительно с проводным подключением, но так будет даже с намного более дорогими маршрутизаторами.